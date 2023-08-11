Власти Киева и Москвы сообщили о воздушных атаках

Российские войска в пятницу утром, 11 августа, нанесли новый ракетный удар по территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Обломки ракеты упали на территорию одной из детских больниц. По предварительным данным, пострадавших нет. В свою очередь, власти Москвы сообщили об атаке беспилотника на город.

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По заявлению командования Воздушных сил ВСУ, около 10 утра 11 августа были зафиксированы пуски аэробаллистических ракет Х-47 М² «Кинжал» с МиГ-31 К в направлении Киевской области. Сигнал воздушной тревоги также звучал в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновецкой и Ивано-Франковской областях.

Начальник военной администрации Киева Сергей Попко уточнил, что инцидент произошел в Оболонском районе города. Впоследствии мэр украинской столицы сообщил, что обломки ракет разлетелись еще по двум местам, в частности на улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Обломок ракеты также обнаружили в одном из дачных кооперативов.

Тем временем, власти Москвы сообщили, что системы ПВО сбили над российской столицей БПЛА. «Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет», — написал мэр Сергей Собянин.

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