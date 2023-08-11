Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в 37 населенных пунктах Купянского района

В Украине власти объявили о начале обязательной эвакуации жителей 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области. Распоряжение об этом было опубликовано в четверг, 10 августа, в телеграм-канале Купянской городской военной администрации. Ранее сообщалось о попытках прорыва российской армии на купянском направлении и усилении обстрелов города.

Последствия удара российской авиабомбы по центру переливания крови в Купянске. Украина, 5 августа 2023 г.

Реклама Читать далее

Согласно распоряжению, эвакуации подлежат населенные пункты левого берега реки Оскол и частично сам Купянск, включая его железнодорожную станцию Купянск-Узловая, которая также находится на левом берегу. По данным руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

Город Купянск и большая часть Купянского района находились под российской оккупацией почти с самого начала российского вторжения и были освобождены в сентябре 2022 года в результате наступления украинской армии. Сейчас от Купянска до линии фронта примерно 10 км.

В последние недели появились сообщения о концентрации большого числа российских войск на лиманском и купянском направлениях. «Цель противника — прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск», — заявил 9 августа командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский изданию «Украинская правда». По его словам, Россия создала на этом участке ударную группировку.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться