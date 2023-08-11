В ООН осудили ракетный удар по гостинице в Запорожье

По последним данным, один человек погиб и еще шестнадцать получили ранения в результате ракетного удара по городу Запорожье вечером 10 августа. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. Ракета попала в гостиницу Reikartz, в которой регулярно останавливались сотрудники ООН.

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По заявлению Национальной полиции Украины, российские войска ударили по Запорожью ракетой «Искандер-К». В полиции также рассказали, что «на месте происшествия работают правоохранители, парамедики полиции, спасатели, медицинские работники и неравнодушные граждане». По словам Владимира Зеленского, после удара по Запорожью начался пожар.

Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Дениc Браун заявила, что сотрудники ООН часто пользовались гостиницей в Запорожье, попавшей под обстрел. Она также отметила, что количество неизбирательных ударов, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура и погибли и получили ранения мирные жители, «достигло невероятных объемов, и они являются нарушением международного гуманитарного права».

«Я потрясена известием, что отель, который часто использовали сотрудники ООН и наши коллеги из неправительственных организаций для поддержки пострадавших от войны, только что попал под российский удар в Запорожье. Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда посещала Запорожье. Моя команда использует его как базу во время неоднократных поездок в город. Это была база ООН для работы по эвакуации гражданских жителей с комбината „Азовсталь“ в Мариуполе в мае прошлого года», — говорится в заявлении на сайте ООН — Украина.

В российском Минобороны ракетный удар по Запорожью пока не комментировали.

В последние дни Россия почти ежедневно совершает ракетные атаки по Запорожью. 9 августа российские войска атаковали жилой квартал города, в результате чего трое человек погибли и девять получили ранения. «Российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины и молодых женщин 19 и 21 года», — сообщил накануне глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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