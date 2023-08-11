534-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

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Сегодня пятница, 11 августа — 534-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

В Москве силами ПВО был сбит беспилотник, 11 августа, 2023 годаRússia, em 11 de agosto de 2023

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18:19 Прокуратура Москвы проверит актера Алексея Панина по всем статьям военной цензуры после его интервью Ксении Собчак

Донос на актера написала Екатерина Мизулина, глава так называемой «Лиги безопасного интернета».

Панина проверят на публичные призывы «к терроризму», «нарушению территориальной целостности РФ», а также на «дискредитацию»ВС РФ (цитата по ТАСС).

17:37 Украина приступила к консультациям с Великобританией о гарантиях безопасности — Киев

Киев намерен заключить первые такие соглашения до конца года, — сообщил в пятницу глава президентского офиса Украины Андрей Ермак.

Украина стремится получить гарантии безопасности от западных держав, включая США, в преддверии, как она надеется, окончательного вступления в НАТО.

«Наша цель — заключить первые такие соглашения до конца года», — сказал Ермак.

«Наши консультации с Великобританией уже начались», — заявил глава офиса президента Украины.

17:34 Минимум шесть стран приняли запреты на хранение в РФ данных жителей ЕС, пользующихся приложениями Yango (группа Yandex) на фоне вступления в силу закона о доступе ФСБ к таким данным

Первыми о принятии такого законодательного запрета сообщили Финляндия и Норвегия.

17:10 ООН осудили ракетный удар по гостинице в Запорожье

По последним данным, один человек погиб и еще шестнадцать получили ранения в результате ракетного удара по городу Запорожье вечером 10 августа. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. Ракета попала в гостиницу Reikartz, в которой регулярно останавливались сотрудники ООН.

ПОДРОБНОСТИ

17:02 США ввели санкции против четырех россиян, связанных с «Альфа-Групп»

В пятницу США ввели новые санкции против четырех россиян, связанных с финансово-инвестиционным конгломератом «Альфа-Групп»и российской бизнес-ассоциацией, — говорится в заявлении Министерства финансов США, объявляющем о последних мерах, направленных против финансовой российской элиты Москвы в связи с войной в Украине.

Министерство финансов заявило, что санкции против одного из крупнейших российских финансово-инвестиционных конгломератов —«Альфа-Групп» введены в отношении четырех человек, входивших в наблюдательный совет «Альфа-Групп»: Петра Авена, Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, а также против сектора финансовых услуг страны.

Под санкции попали также Общероссийское объединение работодателей и Российский союз промышленников и предпринимателей, —говорится в сообщении.

«Богатые российские элиты должны избавиться от мысли, что они могут вести бизнес как обычно, пока Кремль ведет войну против украинского народа», — говорится в заявлении заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

16:22 Михаил Фридман и Петр Авен попали под санкции США — The Bell

16:16 The Insider: как российские власти забыли о Шебекино Белгородской области

В российском Шебекино, находящемся на границе с Украиной обстрелы продолжаются, поврежденные дома не восстанавливаются.

По словам издания, шебекинцы утверждают, что они разочарованы во властях и не понимают целей войны

→ The Insider: «Безопасного места тут нет». Как российские власти забыли о жителях приграничного Шебекино — репортаж

16:08 Власти Киева и Москвы сообщили о воздушных атаках

Российские войска в пятницу утром, 11 августа, нанесли новый ракетный удар по территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Обломки ракеты упали на территорию одной из детских больниц. По предварительным данным, пострадавших нет. В свою очередь, власти Москвы сообщили об атаке беспилотника на город.

→ ПОДРОБНО

15:55 Запорожье, Украина

Последствия обстрела российскими войсками Запорожья, Украина. 10 августа 2023. REUTERS - VIACHESLAV RATYNSKYI

15:50 ВСУ: целью обстрела Ивано-Франковской области были пилоты, которые готовятся начать обучение на F-16

Целью утреннего обстрела Ивано-Франковской области были украинские пилоты, которые готовятся начать обучение на истребителях F-16, заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

«Аэродром Староконстантинов сейчас больше всего переживает последствия ударов. Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые летчики, которые скоро едут учиться на F-16. Хотели ударить по нашей молодежи и лишить нас перспективы перейти на западную технику», – цитирует Юрия Игната «РБК Украина».

Ранее стало известно, что утром в пятницу российские военные нанесли удар по Ивано-Франковской области. Погиб восьмилетний мальчик.

15:37 Доллар на Московской бирже превысил 99 рублей

Курс доллара на Московской бирже преодолел отметку в 99 рублей.

Курс евро поднялся выше 109 рублей – впервые с марта 2022 года.

15:12 «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си»: с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли больше 30 тысяч российских военных

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» подтвердили гибель 30 003 российских военных после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

За последние две недели это число увеличилось на 1 351.

Журналисты и волонтеры следят за потерями российской армии по открытым источникам: постам родственников, новостям в региональных СМИ и сообщениям местных властей.

Издания отмечают, что реальное количество потерь гораздо больше и может достигать 47 тысяч человек.

14:43 Зеленский уволил всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении уволить руководство всех областных военкоматов.

«Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», – говорится в его телеграм-канале.

Такое решение было принято на заседании СНБО с участием представителей ГБР, СБУ, МВД, Генеральной прокуратуры, НАПК и НАБУ.

По словам Владимира Зеленского, в отношении военкомов было возбуждено уже 112 уголовных дел. Против еще 33 есть подозрения.

14:21 Ремонт Чонгарского моста между Крымом и Херсонской областью продлится не менее месяца

Ремонт поврежденного ракетным ударом Чонгарского моста, который соединяет Крым и Херсонскую область, продлится не менее месяца, заявил назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

Ответственность за обстрел Чонгарского и Генического мостов ранее взяли на себя ВСУ.

13:45 Washington Post: первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 к лету 2024-го

Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 к лету следующего года, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

По данным издания, начало обучения откладывалось уже несколько раз. Сначала летчикам нужно пройти четырехмесячный курс английского языка в Великобритании, чтобы выучить терминологию.

Сама боевая подготовка должна занять полгода.

Вторая группа пилотов примерно такого же размера будет готова примерно к концу 2024 года.

«Это называется затягиванием», — сказал газете один из украинских чиновников, отметив, что всё же не хотел бы слишком критиковать западных коллег и выглядеть неблагодарным.

13:10 В результате удара по Ивано-Франковской области погиб ребенок

Утром в пятницу, 11 августа, российские военные нанесли удар по Ивано-Франковской области, сообщила глава областной администрации Светлана Онищук.

По ее словам, удар пришелся на объект гражданской инфраструктуры. Ранения получил ребенок: он был госпитализирован в критическом состоянии и умер в больнице.

В Офисе генпрокурора Украины уточнили, что ракета попала на территорию частного дома в Коломыйском районе, где жила семья с тремя детьми. Погибшему мальчику было восемь лет.

12:04

11:36 Один человек погиб, двое получили ранения в результате обстрела Харьковской области

Женщина 60-ти лет погибла в результате удара управляемой авиабомбой по селу в Купянском районе Харьковской области, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Мужчина 60-ти лет госпитализирован с ранением средней тяжести.

Еще один 73-летний мужчина получил ранение в результате обстрелов в Чугуевском районе.

Повреждены несколько частных и многоквартирных домов.

11:21 Mash опубликовал видео момента взрыва беспилотника в Москве

11:00 Минобороны РФ отчиталось о сбитом в Москве беспилотнике

Министерство обороны РФ также отчиталось о сбитом беспилотнике.

«БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении ведомства.

10:33

10:32 Мэр Москвы подтвердил, что над городом сбили беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что системы ПВО сбили над российской столицей беспилотник.

«Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», – написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

10:23 Обломки упавшей ракеты нашли в Оболонском районе Киева

Обломки упавшей ракеты были найдены в Оболонском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.

На улице Богатырской ими была повреждена крыша частного дома. Пострадавших нет.

Ранее обломки этой ракеты быои обнаружены на территории детской больницы.

10:12 В Москве в районе Карамышевской набережной упал беспилотник

В районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы взорвался беспилотник, пишут российские телеграм-каналы.

Mash и Baza опубликовали видео полета дрона.

Также сообщается о падении обломков на территорию 67-й больницы имени Ворохобова.

Между тем аэропорт «Внуково» возобновил работу.

09:44 Аэропорт «Внуково» закрыт на прилет и вылет из-за беспилотника

Аэропорт «Внуково» закрыли на прилет и вылет рейсов из-за беспилотника, подтвердили агентству РИА Новости в пресс-службе московского аэропорта. Там добавили, что ограничения введены в 9:40 по местному времени.

В ночь на четверг, 10 августа, прилет и вылет уже были ограничены во Внукове и Домодедове.

09:32 На территорию одной из детский больниц Киева упали обломки ракеты

На территорию одной из детских больниц Киева упали обломки ракеты, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Пострадавших и погибших нет.

На месте работают экстренные службы.

Ранее Кличко сообщал, что в Киеве были слышны взрывы. Военная администрация города заявила о работе систем ПВО – в столице и Киевской области.

09:11 Два человека погибли при ночном обстреле Херсона

Мужчина и женщина погибли в результате ночного обстрела Херсона, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, российские войска ударили по многоэтажному дому.

Кроме того, в городе Берислав Херсонской области получил ранения один человек – при атаке беспилотника.

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