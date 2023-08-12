Российские власти заявили о ракетных атаках на Керченский мост

Война

Российские власти заявили, что Украина днем в субботу осуществила две ракетные атаки на Керченский мост. По утверждению минобороны РФ, две ракеты были сбиты, мост не поврежден, пострадавших нет.

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Днем в субботу российские власти дважды перекрывали Керченский мост, вокруг которого клубился дым. Советник оккупационного «главы» Крыма Олег Ключков заявил, что это была «дымовая завеса поставленная специальными службами». Местные жители сообщали о звуках взрывов.

После первого закрытия моста оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива российская ПВО сбила две украинские ракеты, а сам мост, по его словам, не поврежден.

Минобороны РФ тогда привело другие данные — не о двух, а об одной сбитой ракете. Согласно заявлению российского военного ведомства, перехвачена была зенитная ракета С-200, «переделанная в ударный вариант». Разрушений и пострадавших нет, заявило минобороны РФ.

Примерно через два часа, после сообщений о повторном задымлении в районе Керченского моста, Аксенов написал, что над Керченским проливом сбита еще одна ракета. Минобороны РФ заявило о еще одной сбитой украинской ракете С-200.

Украинская сторона не комментировала российские заявления об атаке со стороны ВСУ.

Сегодня ранним утром минобороны РФ заявило, что ночью была «пресечена попытка» Украины атаковать Крым двадцатью беспилотниками.

Вчера днем, согласно сообщению российского минобороны, была «пресечена попытка» атаковать некий объект в Москве беспилотником, который рухнул в лесном массиве на западе Москвы. По сообщению российского ведомства, БПЛА был подавлен средствами РЭБ.

Таким образом, взрывы в районе Керченского моста предположительно стали уже третьей атакой по российским объектам вдали линии фронта за сутки.

В ночь на 17 июля в результате взрывов Керченский мост был поврежден во второй раз с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Сообщалось о двух погибших. Эта атака была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщили «Би-би-си» источники в СБУ. По словам источника «Би-би-си», мост был атакован надводными дронами.

Керченский мост, связывающий Краснодарский край с аннексированным Крымом, является одним из ключевых звеньев в цепочке снабжения российских войск на юге Украины и символом оккупации полуострова Россией.

В последнее время атакам подвергались также мосты, связывающие Крым с материковой Украиной. По оценке американского Института изучения войны (ISW), эти удары значительно усложняют снабжение российской группировки войск на юге Украины и являются частью кампании ВСУ, нацеленной на создание условий для будущих решающих контрнаступательных операций.

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