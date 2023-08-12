535-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

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Cуббота, 12 августа — 535-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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19:02 Российское Минобороны заявило о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью

По заявлению российского военного ведомства, около 17:30 по местному времени «обнаружен и уничтожен» украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. «Пострадавших и разрушений нет», — добавили в Минобороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на подлете на подлете к городу Шебекино был сбит беспилотник.

18:35 Украинские силы ПВО сбили 13 аэробаллистических ракет «Кинжал», а также более 20 «Искандеров» и С-400

Об этом в субботу рассказал представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

«Относительно вчерашней (11 августа) атаки со стороны россиян, это были аэробаллистические ракеты Х-47 „Кинжал“, одна из которых сбита в Киевской области. Эти ракеты могут сбивать средства противовоздушной обороны, способные работать против баллистических ракет. Таких средств в Украине немного, но все же результат есть», — заявил Игнат.

17:47 На въездах на Крымский мост, по которому в субботу дважды прилетели ракеты, образовалась огромная пробка из автомобилей

На Керченском мосту, где в субботу уже несколько раз перекрывалось движение, образовались пробки. Об этом пишет издание Astra. В пробках по обе стороны переправы находятся почти 1300 автомобилей. Со стороны Таманского полуострова в очереди на пункт пропуска находится 571 машина, а в оккупированной Керчи — 711 машин. Время ожидания с каждой стороны составляет около двух часов.

Ранее глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российская система ПВО сбила три ракеты в районе Керченского пролива. По данным российского Минобороны, по мосту были выпущены переделанные зенитные ракеты С-200. Разрушений и пострадавших нет, утверждают в ведомстве.

17:10 В оккупированных Бердянске и Мариуполе прогремели взрывы

Об этом в субботу, 12 августа, сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федорова, а также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Оба находятся в эвакуации на территории, подконтрольной властям Украины.

По словам Федорова, местные сообщают о большом пожаре со стороны микрорайона Колония. Проукраинские паблики Бердянска публикуют фото дыма над городом.

В свою очередь, Андрющенко пишет о взрывах между поселками Ялта и Урзуф Мариупольского района. Там слышны взрывы и видны последствия пожара в небе в направлении Запорожской области.

Как сообщалось в утренней сводке Генштаба ВСУ, украинская армия продолжает наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

16:33 В Киев приехал начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин

Об этом сообщается в телеграм-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями. Обсудили насущные нужды украинского войска», — рассказал Залужный.

15:37 Турецкие СМИ: Эрдоган и Путин встретятся в конце августа—начале сентября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин встретятся в конце августа или начале сентября. Об этом сообщает турецкий телеканал A haber со ссылкой на корреспондента в пуле администрации президента Турции. Точная дата встречи не называется. По данным телеканала, возможно поездка Эрдогана в Россию в случае, если Путин откажется покинуть страну.

15:12 Минобороны РФ сообщило, что Киев вновь попытался нанести удар ракетой С-200 по Крымскому мосту

14:58 МИД России осудил атаки на Крымский мост

14:26 Глава аннексированного Крыма сообщил, что сбита еще одна украинская ракета

"Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом", - написал Сергей Аксенов.

14:14 Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Керчи

14:01 Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

По сообщениям "Интерфакс", истребитель упал при выполнении тренировочного полета в Калининградской области, экипаж погиб.

13:39 Движение по Крымскому мосту восстановлено

13:15 Минобороны РФ: Украина пыталась атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200

13:10 США ввели санкции против российских миллиардеров, связанных с «Альфа-Групп»

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций в отношении четырех российских миллиардеров, связанных с «Альфа-Групп». Под ограничения также попал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — крупнейшее в России бизнес-объединение.

ПОДРОБНОСТИ

12:52 Глава аннексированного Крыма сообщил, что ПВО сбила две ракеты в районе Керченского пролива

12:41 Советник российского главы аннексированного Крыма Олег Крючков заявил, что «специальными службами была поставлена дымовая завеса»

По его словам, движение по Крымскому мосту возобновится в ближайшее время.

12:29 Движение автотранспорта на Крымском мосту временно перекрыто. ASTRA: Жители Керчи сообщают о взрывах

12:05 Минцифры РФ запретило сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева:

Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится. В личных целях айфоны можно использовать. <...> Если нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту.

11:48 Министр обороны РФ и глава «Росатома» «совершили облет» Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что министр Сергей Шойгу вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым «совершил облет» Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля. С 1954 по 1990 год на этом полигоне проводились испытания ядерного оружия. Сейчас, как заявляют в министерстве, на полигоне проводятся подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.

11:09 В новых учебниках истории для 5-9 классов пересмотрят подход к определению «империя»

10:42 Kyiv Post: Украина рассматривает меры в отношении Израиля из-за его «недружественных действий» и «пророссийской позиции на международной арене»

По сообщениям источников издания, рассматривается отмена безвизового режима, а также требование удалить страну со встреч в формате Рамштайн, так как «израильские власти не предоставили никакой реальной помощи» Украине.

В МИД Украины не подтвердили эту информацию.

10:16 По Кривому Рогу нанесли удар. Предположительно — баллистическими ракетами

По Кривому Рогу нанесли ракетный удар, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, удар был нанесен предположительно баллистическими ракетами.

9:57 Кулеба высказался о призывах к переговорам с Москвой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью журналисту Вадиму Карпьяку:

Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень... Все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали

9:30 Из сводки Генштаба ВСУ:

За прошедшие сутки российские войска нанесли пять ракетных ударов и 31 авиационный удар, а также совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения;

Произошло более 30 боевых столкновений;

На купянском и бахмутском направлениях армия РФ вела безуспешные наступательные действия;

На бахмутском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов;

ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области;

Украинские войска ведут наступление на мелитопольском и бердянском направлениях;

Авиация ВСУ нанесла один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

9:06 Рэпер Оксимирон выпустил новый трек «Лига опасного интернета», посвященный цензуре в российской музыке

В композиции говорится о Лиге безопасного интернета и ее руководителе Екатерине Мизулиной: Лига считает своей целью «искоренение опасного контента» в интернете, а Мизулина активно пишет доносы на музыкантов и блогеров.

8:59 Минобороны РФ сообщило, что отразило атаку 20 украинских беспилотников на Крым

В сообщении министерства утверждается, что в ночь на 12 августа была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку» по объектам на территории Крыма: ПВО уничтожила 14 беспилотников, еще шесть дронов были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

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