Число погибших в ракетном ударе РФ по Покровску возросло до 10 человек: в больнице скончался спасатель

В воскресенье, 13 августа, администрация города Покровска Донецкой области сообщила, что в больнице скончался командир пожарно-спасательного отряда Виталий Кинц, раненый при российском ракетном обстреле города 7 августа. В понедельник вечером армия РФ нанесла по центру Покровска два удара ракетами с интервалом в 40 минут. Под второй удар попали прибывшие на место спасатели и полицейские. Семь человек погибли на месте, двое скончались в больнице в течение последующих суток от полученных ранений. Пострадали в ракетных ударах в общей сложности 88 человек.

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В своем сообщении 13 августа военная администрация Покровска напоминает, что погибший от ранений, полученных 7 августа, Виталий Кинц возглавлял 9-й пожарно-спасательный отряд Донецкой области с октября 2018 года, до этого руководил спасательными отрядами в Доброполье и Краматорске. Служил в рядах Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с 1996 года. Был награжден многочисленными государственными наградами.

Армия РФ в понедельник вечером, 7 августа, нанесла по Покровску два ракетных удара с небольшим интервалом — в 19:15 и 19:52. Под второй удар попали прибывшие на место спасатели и правоохранители. Власти Украины сообщали, что Покровск обстреляли ракетами «Искандер».

8 августа, по завершении спасательных работ, власти сообщали о 7 погибших и 88 пострадавших.

9 августа глава городской администрации Сергей Добряк сообщил уже о 9 погибших: два человека скончались в больнице от полученных ранений.

Во время ракетного обстрела Покровска в понедельник погиб замначальника регионального управления ГСЧС полковник Андрей Омельченко. Также погиб участвовавший в разборе завалов после первого удара сотрудник военной полиции Игорь Суботяк. Среди раненых во время второго удара было 29 полицейских и 7 спасателей.

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