В Херсоне объявлен траур по погибшим в российских обстрелах: убито семь мирных жителей, в том числе двое детей

В Херсонской области понедельник, 14 августа, объявлен днем траура по погибшим в результате российских обстрелов в это воскресенье, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм канале. Он уточнил данные о 7 погибших в ударах, нанесенных утром армией РФ по селам Широкая Балка и Станислав Херсонского района. МВД Украины сообщило, что в воскресенье в российских обстрелах населенных пунктов Херсонской области были ранены не менее 13 человек.

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Глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин днем в воскресенье, 13 августа, в своем телеграм-канале уточнил данные о мирных жителях, погибших утром в российских обстрелах сел Широкая Балка и Станислав Херсонского района, и объявил в регионе день траура.

«Завтра на Херсонщине — День траура по убитым россиянами... По состоянию на сейчас семеро погибших, девять человек — ранены... Сегодня Херсонщина содрогнулась от страшных известий. Херсон, Велетенское, Золотая Балка, Станислав, Камышаны, Широкая Балка...», — написал Прокудин.

В селе Широкая Балка в утреннем обстреле погибла семья — муж, жена, грудная девочка, которой не исполнилось и месяца, а также 12-летний мальчик (он был госпитализирован в критическом состоянии и умер в больнице от полученных ранений).

В Широкой Балке был также убит пожилой мужчина.

В селе Станислав, как сообщала утром обладминистрация, погибли мужчины 71 и 57 лет.

Софийке было всего 23 дня от роду, ее братику Артему — 12 лет. Сегодня их вместе с папой и мамой убила россия. Также в Широкой Балке террористы оборвали жизнь 67-летнего местного жителя. В Станиславе из-за вражеского удара погиб пастор христианской церкви Тачишвили Николай Николаевич и его односельчанин. Верующие вспоминают о нем, как о добром и светлом человеке,

— написал глава ОВА Прокудин.

Франция осудила российские удары по Херсонской области 13 августа Франция «самым решительным образом» осуждает новые российские удары по Херсонской области, в результате которых 13 августа погибли по меньшей мере семь мирных жителей, в том числе 12-летний ребенок и грудной младенец. «Эти новые атаки на гражданское население еще раз демонстрируют полное игнорирование Россией всех принципов международного гуманитарного права, которое она грубо и неоднократно нарушает», — цитирует агентство France-Presse заявление официального представителя министерства иностранных дел Франции. «Это насилие не щадит детей, и, по данным украинской прокуратуры, с тех пор, как Россия начала агрессивную войну против Украины, было убито несколько сотен детей», — отмечается в заявлении. МИД Франции напоминает, что «эти неприемлемые действия представляют собой военные преступления и не могут оставаться безнаказанными». Франция «в тесном сотрудничестве со своими партнерами (...) продолжит оказывать поддержку украинскому правосудию и Международному уголовному суду в борьбе с безнаказанностью таких преступлений», — подчеркивается в заявлении французского МИД 13 августа.

Ранее украинская прокуратура сообщала, что массированный удар по Станиславской общине российские силы нанесли в воскресенье около 10 утра. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак писал, что по селу Станислав удар был нанесен из РСЗО. Села Станислав и Широкая Балка входят в Станиславскую сельскую общину Херсонского района Херсонской области.

Херсонская обладминистрация также сообщала о российском обстреле магазина в поселке Камышаны (Херсонская городская община): 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, 51-летняя женщина — легкие. В селе Золотая Балка Бериславского района Херсонской области российским огнем был повреждены по меньшей мере пять жилых домов, легкие ранения получила 61-летняя женщина, сообщали в ОВА.

Около 11 часов 30 минут по местному времени силы РФ обстреляли жилые кварталы города Херсон. По данным прокуратуры, «в одном из микрорайонов попали в многоэтажку и вблизи нее, пострадали три местных жителя, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу».

Глава украинского МВД Игорь Клименко вечером сообщил, что в воскресенье в российских обстрелах Херсонской области было ранено не менее 13 человек. «По состоянию на 17 часов (…) 13 раненых: по три человека — в Херсоне и Бериславе, по два — в Станиславе и Камышанах, по одному — в Велетенском, Золотой Балке и Новокаирах***», — написал министр.

*** Велетенское — поселок в Белозерской общине Херсонского района. Новокаиры — село в Бериславском районе.

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