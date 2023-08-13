536-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

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Воскресенье, 13 августа — 536-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:15 Армия РФ утром обстреляла два села в районе Херсона — не менее 6 погибших

О новых жертвах российских обстрелов Херсонской области сообщили глава офиса президента Андрей Ермак, МВД, гепрокуратура и ГСЧС Украины.

«Россияне ударили по селу Станислав из РСЗО. В результате этого погибли два человека, также есть раненый. Было разрушено и повреждено 5 частных жилых домов. В результате обстрела Широкой Балки погибли трое взрослых людей — двое мужчин и женщина, а также ребенок до 2-х лет. Еще один ребенок — мальчик 12-ти лет — был доставлен в больницу», — написал Ермак.

Вскоре украинское МВД уточнило, что в Широкой Балке в результате артиллерийского обстрела погибли члены одной семьи — «муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от роду». Их «12-летнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое», сообщили в ведомстве.

«В Станиславе зафиксировано 12 прилетов. Погибло двое мужчин. Еще одна женщина травмирована», — уточнили в МВД.

В Херсонской областной военной администрации уточнили, что при обстреле села Станислав «погибли два мужчины, 71 и 57 лет. Еще у одной женщины — легкие ранения».

Села Станислав и Широкая Балка входят в Станиславскую сельскую общину Херсонского района Херсонской области.

Херсонская обладминистрация также сообщила о российском обстреле магазина в поселке Камышаны (Херсонская городская община): 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, 51-летняя женщина — легкие. В селе Золотая Балка Бериславского района Херсонской области российским огнем «повреждены по меньшей мере пять жилых домов, легкие осколочные ранения получила 61-летняя женщина», — сообщили в ОВА.

10:50 Минобороны РФ заявило о сбитом беспилотнике в Белгородской области

Российское военное ведомство 13 августа обвинило Украину в новой попытке нанести удар «беспилотным летательным аппаратом самолетного типа» по объектам в РФ. По заявлению минобороны, атака была совершена «около 11 часов утра». Утверждается, что «беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области». «Пострадавших и разрушений нет», утверждает военное ведомство РФ.

10:30 В Украине из-за полномасштабного вторжения РФ погибли уже 500 детей — офис генпрокурора

Офис украинского генпрокурора по состоянию на утро 13 августа сообщил, что уже 500 детей погибли в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. 1097 детей получили ранения.

В генпрокуратуре отметили, что больше всего жертв российского вторжения среди детей следователи зафиксировали «в Донецкой области — 485, Харьковской — 298, Киевской — 129, Херсонской — 118, Запорожской — 99, Николаевской — 97, Днепропетровской — 94, Черниговской — 71, Луганской — 67».

Эти цифры не окончательны. Украинская генпрокуратура продолжает устанавливать число погибших и раненых в районах ведения боевых действий, а также на оккупированных и освобожденных территориях.

09:55 Глава МИД Украины призвал Германию поставить крылатые ракеты Taurus

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию предоставить Украине крылатые ракеты Taurus большого радиуса действия, назвав «необоснованными» опасения в том, что ВСУ могут применить эти ракеты для поражения целей на территории России. Об этом глава дипломатии Украины сказал в интервью изданию Bild.

Киев уже в течение некоторого времени просит Берлин о поставках ракет Taurus класса «воздух-земля» с дальностью полета порядка 500 километров. ФРГ пока воздерживался от передачи этих ракет, опасаясь их потенциального применения против целей внутри России и эскалации конфликта.

На этой неделе агентство Reuters и издание Spiegel сообщали, ссылаясь на свои источники, о том, что правительство Германии ведет переговоры с ракетным концерном MBDA о поставке Taurus Украине.

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP (класс «воздух-земля») уже поставляют ВСУ Великобритания и Франция. Украинские военные приспособили для их запуска имеющиеся у них самолеты советского производства. Дальность этих ракет (точнее, франко-британской ракеты, выпускаемой в двух модификациях — Storm Shadow для Великобритании и SCALP для Франции) в экспортном варианте (не для стран НАТО) ограничена 250-270 километрами.

Источники в промышленности дали понять, что ограничить дальность действия ракеты Taurus вполне возможно, сообщали немецкие СМИ.

Украина также неоднократно обращалась к Соединенным Штатам с просьбой о поставке ракет большой дальности ATACMS (баллистическая ракета класса «земля-земля» производства компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км, запускается реактивными системами залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS). США пока воздерживаются от передачи ATACMS Киеву.

09:30 СМИ: Немецкий концерн Rheinmetall до конца года может поставить Украине беспилотную систему Luna NG

Немецкая оборонная компания Rheinmetall до конца года поставит Украине новейшую беспилотную систему Luna New Generation, сообщило издание Bild am Sonntag со ссылкой на информированные источники.

Система состоит из наземной станции управления с несколькими дронами, стартовой катапульты и грузовиков. Система Luna NG может использоваться для разведки, обеспечивать беспроводную высокоскоростную передачу данных (по технологии LTE) и перехватывать или глушить связь.

Помимо выполнения разведывательных функций, беспилотник Luna NG может нести до восьми квадрокоптеров Hero R с вооружением (создан в сотрудничестве с израильским производителем UVision). Комбинация Luna NG и Hero R сочетает преимущества разведки и высокоточного нанесения ударов.

Концерн Rheinmetall отмечает, что система Luna NG обеспечивает время полета беспилотников более 12 часов, дальность действия - порядка 100 км, высоту полета - до 5 км, пространственный охват - более 30 тыс. км².

09:00 РФ начала применять в Украине дроны «Шахед» собственного производства – эксперты

Россия начала производить и применять для атак в Украине собственную версию иранских ударных беспилотников «Шахед». К такому выводу пришли аналитики независимой британской исследовательской группы Conflict Armament Research (CAR), изучив сбитые украинскими военными беспилотники сил РФ.

Эксперты CAR изучили два беспилотника, сбитые на юге Украины. В докладе отмечается, что эти дроны выглядели как иранские «Шахеды-136», однако в них были электронные модули, которые РФ использует в своих собственных разведывательных БПЛА.

В CAR считают, что сбитые дроны с названием «Герань-2» (так армия РФ маркирует и дроны иранского производства) были сделаны в РФ, а не в Иране. Отмечается, что конструкция корпуса и внутренние модули, в частности, используемые для навигации, у этих беспилотников имеют значительные отличия от иранских дронов.

Эксперты отмечают, что эти беспилотники, как и иранские «Шахеды», почти полностью изготовлены из деталей, произведенных за пределами РФ. В CAR идентифицировали около 100 компонентов в более чем 30 модулях в сбитых дронах. Их производителями оказались 22 компании из 7 стран, в том числе из РФ.

Большинство компонентов было выпущено фирмами, головные офисы которых находятся в Китае, Швейцарии и США. 12 компонентов произвели уже после полномасштабного вторжения России в Украину, установили эксперты CAR.

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