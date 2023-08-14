Бомбы на мельницу: мир должен перестать уговаривать Путина вернуться в «зерновую сделку»?

Путинский «выход» из «зерновой сделки», вполне вероятно, может привести к тому, что «уговаривать» его вскоре перестанут. «Россия несет ответственность за усугубление продовольственного кризиса из-за своей агрессивной войны против Украины и выхода из Черноморской зерновой инициативы. Этот продовольственный шантаж должен прекратиться», — заявил МИД Франции. Почти одновременно в Белом доме еще раз напомнили, что Россия «должна вернуться в Черноморскую зерновую инициативу», упомянув, что к этому призывают не только США, но и Турция, а также африканские страны. Но армия России продолжает обстреливать Одессу, а 13 августа уже открыла огонь по иностранному судну, следовавшему в порт Измаил Одесской области. Украина, чьи грузы неделями остаются заблокированными в портах Черного моря, пытается использовать обходные маршруты и обещает уничтожить российский флот, если «зерновой шантаж» не прекратится. В Киеве все чаще задают вопрос, зачем вообще нужна эта «зерновая инициатива», дающая Украине крайне ограниченную «свободу» в Черном море, но позволяющая Путину продолжать шантажировать мир ростом цен на продовольствие, голодом и наплывом мигрантов.

Украинцы, которые вот уже более полутора лет проживают развязанную Россией полномасштабную войну, все чаще задают вопрос: зачем им сделка с Путиным, позволяющая тому еще и шантажировать мир и Украину.

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Предыстория. Как Россия подписала соглашения, а потом «вышла» из них

Напомним, соглашения о «Черноморской зерновой инициативе» были заключены 22 июля 2022 г. в Стамбуле под эгидой ООН с участием РФ, Турции и Украины (при этом Киев и Москва не подписывали двусторонних документов).

Соглашения более-менее работали почти год (если «забыть» о войне и о нескольких российских бомбардировках Одессы даже в этот период), позволив перевезти из Украины около 33 млн тонн зерна, масличных культур и продуктов их переработки.

Как заявила Организация объединенных наций, соглашение «принесло пользу бедным странам, способствуя снижению мировых цен на продовольствие более чем на 23% с марта прошлого года». Помимо прочего, инициатива позволила ооновской Всемирной продовольственной программе (ВПП) перевезти более 725 000 тонн пшеницы в Эфиопию, Кению, Сомали, Судан, Йемен и Афганистан, а всего в беднейшие страны было вывезено как минимум около 1 млн тонн (что признал даже МИД РФ).

Украина «поставила ВПП более половины пшеницы в 2022 году, как это уже было в 2021-м», отметили в ООН.

17 июля 2023 г. в Кремле объявили о выходе из «Стамбульских соглашений», используя «довод» о том, что украинское зерно поставляется, «в основном», «не самым бедным» странам (хотя и не ясно, на каком основании в Кремле решили возможным блокировать судоходство суверенного государства и диктовать ему, чем и как торговать).

Одновременно в Москве назвали более правдоподобную (хотя и не единственную) причину выхода из сделки: «не были выполнены» «российские условия».

19 июля Путин заявил, что «Россия рассмотрит возможность» вернуться к сделке, если будут «учтены и реализованы все без исключения» условия её участия. В СМИ ранее назывались эти «условия»: подключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки России запчастей для сельхозтехники, «разблокирование транспортной логистики и страхования», «реанимирование» работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.

Одновременно с предъявлением Украине и миру своих «условий», Россия начала массированные бомбардировки украинских портов (в Черном море и на резервном маршруте — на Дунае*), а также элеваторов и другой инфраструктуры.

«С момента выхода из соглашения об экспорте украинских зерновых через Черное море Москва безжалостно наносит удары по элеваторам и портовой инфраструктуре (…). При этом продолжая позиционировать себя гарантом глобальной продовольственной безопасности», — отметила, среди прочих западных СМИ, французская газета Libération.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью RFI 7 августа подчеркнул: «Соглашение имело чрезвычайное влияние: две трети экспорта пшеницы направили в развивающиеся страны. И даже страны, не получавшие непосредственно этого зерна, воспользовались низкими ценами на рынках».

Блинкен также напомнил простую вещь: если бы не российская агрессия, никакая «зерновая сделка» просто не потребовалась бы: «Она стала нужной из-за того, что Россия решила вторгнуться в Украину и заблокировала экспорт украинских зерновых, в том числе из Одесского порта».

Ячмень после попадания в зерновое хранилище в Павловке, Одесская область, 21 июля 2023 года. Российские военные ночью ударили ракетами «Калибр» по терминалу, где хранилось зерно и сельскохозяйственная техника. REUTERS - STRINGER

Как уговаривают Путина

Сначала российские атаки вызвали лишь словесные «интервенции» украинских властей, а также Вашингтона, европейских столиц и африканских стран (причем даже тех стран, чьи лидеры все же решили приехать на завершившийся для кремлевской пропаганды неудачей саммит РФ-Африка).

«Из-за действий России мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса. Угроза голода нависла над 400 миллионами людей», — отметил Владимир Зеленский в разговоре с «гарантом» «зерновой сделки» Эрдоганом в конце июля.

«Вслед за отказом продолжить Черноморскую зерновую инициативу,

Россия, разрушая важнейшие объекты инфраструктуры экспорта зерна, вновь намеренно ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Она преследует лишь собственные интересы в ущерб наиболее уязвимым слоям мирового населения, взвинчивая цены на сельскохозяйственную продукцию и пытаясь помешать одному из ее основных конкурентов экспортировать свою продукцию», — заявил 2 июля МИД Франции

после очередных российских ударов по Одессе.

В Париже еще раз подчеркнули: «Данные удары в очередной раз были направлены против объектов гражданской инфраструктуры в нарушение международного гуманитарного права. Как неоднократно подчеркивала министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, эти недопустимые действия представляют собой военные преступления и не могут остаться безнаказанными».

20.07.2023. Одна из бомбардировок Одессы AFP - HANDOUT

«В тесной координации со своими партнерами Франция будет и далее предоставлять Украине военную помощь для укрепления ее потенциала противовоздушной обороны, а также оказывать поддержку украинским судебным органам и Международному уголовному суду в целях борьбы с безнаказанностью за такие преступления», — пообещали в Париже.

«Продолжающиеся нападения России на гражданскую инфраструктуру Украины на реке Дунай, недалеко от Румынии, неприемлемы», — заявил в тот же день румынский президент Клаус Йоханнис, тоже подчеркнувший, что «речь идет о военных преступлениях,

которые еще больше влияют на способность Украины (в сотрудничестве с Румынией) доставлять свои продовольственные товары тем, кто в них нуждается по всему миру».

Ну, а Путин — в тот же день — проводя телефонную беседу с «гарантом» соглашений Эрдоганом, заявил, что «в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части „зерновой сделки“ её очередное продление потеряло смысл». «Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договорённостям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства (sic! — Прим RFI) перед Россией», — заявил Кремль. Путин также «обратился к своему турецкому коллеге за поддержкой в экспорте своего зерна, де-факто в обход западных санкций», уточнило агентство France-Presse.

3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «Каждый член ООН должен сказать России, что она обязана прекратить шантажировать Украину (зерновой сделкой — Прим RFI). Каждый член Организации Объединенных Наций должен сказать Москве „хватит!“».

«Хватит этой неоправданной и недопустимой войны» против Украины, добавил глава американской дипломатии.

По словам Блинкена, более 90 стран поддержали коммюнике, разработанное США, в котором они обязуются «принять меры, чтобы положить конец использованию продовольствия как оружия войны и голода…».

Блинкен председательствует на заседании Совета Безопасности ООН 3 августа 2023 г. в Нью-Йорке. Заседание проводится с целью привлечь внимание к проблеме отсутствия продовольственной безопасности в мире и к тому, как война РФ против Украины усугубляет ситуацию. Getty Images via AFP - SPENCER PLATT

31 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель направил обращение главам дипломатических ведомств стран «Большой двадцатки», призывая их занять единую позицию и оказать давление на Россию, чтобы заставить ее вернуться к зерновому соглашению и «воздержаться от нанесения ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины».

В интервью RFI Энтони Блинкен подчеркнул, что, несмотря ни на что, Соединенные Штаты шли на компромиссы с Москвой по вопросу выполнения сделки: «Россия утверждает, что испытывает проблемы с экспортом своих собственных зерновых, что является неправдой. Экспорт зерновых России за последний год значительно превышает то, что она экспортировала до вторжения в Украину.

Если есть конкретные требования, например, в отношении банков, мы сделали все возможное, чтобы решить эти вопросы. Я сам писал нашим банкам, что мы поддерживаем экспорт российских зерновых, и не нужно бояться санкций, которые, кстати, не затрагивают** вопросы зерновых и транспорта или страхования. ООН предложила решить их так называемые проблемы, но не получила ответа. Фактически, российским ответом стала атака на Одесский порт и атака на элеваторы в Украине. Россия уничтожила 220 тысяч тонн зерна в неделю. Вот ответ Москвы».

Двумя днями ранее, 5 августа, координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О’Брайен заявил, что Штаты готовы помочь РФ в выполнении требований «зерновой сделки», но Москве необходимо определиться со своими запросами.

Уговаривал российского диктатора и генсек ООН Гутерриш, который в конце июля на саммите по продовольственным системам еще раз «призвал Россию вернуться» в сделку (при этом незадолго до выхода из нее, 11 июля, Гутерриш отправлял Путину письмо с предложениями, в числе которых было подключение Россельхозбанка к системе расчетов SWIFT).

Ну, и папа Римский Франциск обратился к «братьям»: «Не перестанем молиться об осажденной Украине, где война уничтожает все, даже зерно. Это тяжкий проступок перед Богом, потому что зерно — это Его дар для пропитания человечества, и вопль миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, возносится к Небу. Я обращаюсь к моим братьям, к властям Российской Федерации, чтобы была восстановлена Черноморская инициатива и зерно можно было безопасно перевозить», — сказал понтифик после воскресной проповеди 30 июля.

Папа не стал уточнять, чья же это армия совершает этот, и другие «тяжкие проступки» в Украине. В общем, мировая политическая элита словно забыла, к чему ранее приводила политика «уговаривания» Путина, и как он — видя в этом очередное «доказательство» «слабости» Запада — отвечает на эту политику.

Путин после выхода из «зерновой сделки» на заседании со своим правительством. 19.07.2023 via REUTERS - SPUTNIK

Турецкий «связной»

На этом фоне еще труднее удивляться позиции турецкого президента Эрдогана, который заявил 8 августа, что «услышал» от Путина условия РФ для возобновления сделки, и теперь вопрос зависит от того, «выполнят ли западные страны свои обещания». Эрдоган также добавил, что у него есть идея по возобновлению зерновой сделки «в расширенном формате».

И призвал западные страны помочь превратить Черноморскую инициативу «в основу мира между Россией и Украиной».

Какие именно «требования» он услышал от Путина по поводу «зерновой сделки», не сообщалось.

Киев (официально) поддерживает «переговорные усилия» Эрдогана.

«Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что президент Эрдоган, вероятно, единственный человек в мире, который может убедить Путина вернуться к Черноморской зерновой инициативе», — сказал 10 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Генсек ООН Гутерриш, министр обороны РФ Шойгу, министр обороны Турции Хулуси Акар и президент Турции Эрдоган (слева направо) на церемонии подписания Черноморской зерновой инициативы год назад. Стамбул. 22.07.2022 AFP - OZAN KOSE

За несколько дней до этого, 4 августа, Эрдоган заявил, что «надеется» принять Путина в Турции с визитом в августе: «Точной даты пока нет, но мой министр иностранных дел и глава разведки это обсуждают».

Вполне вероятно, что Анкара обговаривает возможность «приурочить» визит к объявлению о возобновлении сделки. Большой вопрос, нужна ли она на самом деле Путину. И еще больший — нужна ли она на самом деле Украине.

«Задача»: уничтожить конкурента?

В упомянутом выше письме к министрам иностранных дел G20 Жозеп Боррель отметил: российский сельскохозяйственный сектор является «главным бенефициаром» выхода из «зернового соглашения». И это утверждение верно — как минимум, в краткосрочной перспективе.

Россия и Украина — главные экспортеры зерна в мире. «Выйдя» из сделки, Путин пытается полностью остановить (уже почти на месяц) украинский экспорт. Это во-первых. Во-вторых, ведущиеся после «выхода» ракетные удары и бомбардировки украинских портов и терминалов должны, по мысли кремлевских «стратегов», вообще надолго уничтожить способность Украины продавать свою продукцию: если не будет портов, не будет зернохранилищ — как можно хоть что-нибудь экспортировать? («Заодно» российские военные с 17 июля уничтожают сотни тысяч тонн украинского зерна на складах). А когда поставщик долго не отвечает на запросы потребителей, они ищут, и со временем находят, другого поставщика. И вернуться на рынок такому поставщику обычно сложнее, чем прийти туда в первый раз. (При этом до полномасштабного российского вторжения сельское хозяйство составляло около половины всего экспорта Украины, а доля агропродовольственной промышленности в ВВП составляла почти 20%).

В-третьих, прекращение сделки плюс бомбардировки повлияли на рынок: в отсутствие стабильности и предсказуемости цены пошли вверх.

«С тех пор, как Россия нарушила сделку, цены выросли на 10-15%», — сказал Блинкен в интервью RFI.

Выросли не только цены, но и объемы российских поставок.

Газета Libération привела данные главы сельскохозяйственной консалтинговой компании «СовЭкон» Андрея Сизова, согласно которым общий объем экспорта российской пшеницы в июле составил 4,3 миллиона тонн (по сравнению с 2,5 млн тонн в июле 2022 года и 2,8 млн тонн «в среднем за всю историю в июле»).

«Получается, что когда вы бомбите своих конкурентов, ваши доходы растут», — заявил Янис Клюге, специалист по российской экономике из немецкого Института международных отношений и безопасности.

Еще одна путинская «задача», судя по происходящему: лишить Украину одного из основных источников дохода и тем самым сделать «более сговорчивой» в вопросе начала «мирных» переговоров. Понятно, что они нужны хозяину Кремля и для того, чтобы получить «передышку» в войне, и для того, чтобы «сохранить» за собой отнятые в ходе войны украинские территории. Кстати, последнее — еще один способ увеличить «российские» урожаи: с 24 февраля 2022-го захватчики «взяли под контроль» более 80 тыс. км2 украинской территории (сопоставимо с размерами Австрии или Чехии). Это если не считать Крым и захваченные в 2014-2015 куски Луганской и Донецкой областей.

Зеленский — Москве: можете остаться без кораблей

В этом «гениальном» российском плане все, на первый взгляд, кажется «безупречным» (если руководствоваться преступной логикой агрессора). Но только на первый взгляд. Потому что действие встретило противодействие. В первую очередь — со стороны Украины, которая в этой «зерновой войне» стала действовать не только на дипломатическом фронте…

18 июля, после заседания Ставки Верховного главнокомандующего, Владимир Зеленский подчеркнул, какой вопрос был главным: «Вопрос номер один на сегодняшней Ставке — морской экспорт зерна и безопасность портов».

26 июля, по запросу Зеленского, было созвано заседание Совета НАТО-Украина. Основная цель заседания — выработка ответов на обстрел украинских портов и зерновой инфраструктуры, блокировку экспорта через Черное море и угрозы, озвученные 19 июля российским минобороны. Российское ведомство заявило в тот день, что «будет считать» все суда в акватории Черного моря, которые идут в порты Украины, «потенциальными перевозчиками грузов военного назначения» (т.е. своими «военными целями»).

«Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства», — заявило минобороны РФ.

Ответы на действия и заявления Москвы последовали довольно скоро. В ночь на 4 августа Новороссийск (основной порт не только для экспорта российских зерновых, но и нефти) подвергся атаке морских дронов. Десантный корабль «Оленегорский горняк» получил пробоину.

Российский десантный корабль «Оленегорский горняк» получает пробоину. 04.08.2023 AP

Следующей ночью СБУ и ВМС Украины объявили о проведении еще одной спецоперации в Черном море: неподалеку от Крымского моста был подорван крупный нефтяной танкер SIG (согласно заявлению украинских властей, танкер перевозил топливо для российских войск).

Между двумя этими операциями, 4 августа, Государственная служба морского и речного транспорта Украины объявила о «военной угрозе судоходству» в акватории шести российских портов в Черном море: Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань. В документе сообщалось, что угроза будет действовать бессрочно, вплоть до отмены.

Украина нашла слабое звено России в Черном море, отметила 9 августа в своем ежедневном отчете британская военная разведка: «Атаки показывают, что операции дронов становятся все более важным компонентом современной морской войны и могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей снабжения России».

7 августа президент Украины Владимир Зеленский предупредил: если Россия не прекратит блокаду украинских вод, то «может остаться без кораблей».

«(Россия) перекрыла Черное море, наши территориальные воды, обстреливая, блокируя, не давая возможности (пройти) ни морскому транспорту, ни судам с зерном», — напомнил Зеленский в интервью аргентинскому изданию LA NACION (перевод агентства «Интерфакс-Украина»). «Если будет блокада, то Украина должна найти другой способ прекратить блокаду наших вод. (…) У нас не так много оружия, но если они продолжат стрелять, то к концу войны могут остаться без кораблей».

«В шахматах это называется „пат“, так как Россия не способна победить…», — оценил ситуацию украинский лидер.

Владимир Зеленский в обстрелянном россиянами Спасо-Преображенском соборе Одессы. 27.07.2023 AFP - HANDOUT

Утром 13 августа минобороны РФ заявило, что патрульный корабль российского Черноморского флота «Василий Быков» «обнаружил» сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в порт Измаил Одесской области. Российский корабль открыл «предупредительный огонь» в сторону сухогруза, после чего на него высадился десант с вертолета Ка-29. После досмотра, как утверждает минобороны, судно продолжило движение в Измаил.

На инцидент отреагировали в Киеве: «Сегодняшний целенаправленный обстрел и принудительный досмотр Россией международного гражданского сухогруза „Сукра Окан“ (…) является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств...», — написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Пообещав: «Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ».

Мировой рынок против российских ракет

Своим зерновым «демаршем» (включающем и выход из сделки, и бомбардировки) Путин не только спровоцировал усиление военного ответа Украины на море, но и увеличил число и масштаб проблем РФ в деле ее собственной торговли.***

8 августа в большой аналитической статье агентство Reuters сообщило: «финансовые риски и риски безопасности, связанные с торговлей с Россией, усугубляемые коллапсом Черноморского коридора, увеличивают стоимость перевозок для Москвы и подталкивают ее к использованию старых и небольших судов, управляемых менее авторитетными судоходными операторами». «Нехватка судов в России и снижение интереса западных зерновых трейдеров к ведению бизнеса с Москвой приводят к росту затрат на перевозку российской пшеницы». Известные мировые сырьевые компании «больше не помогают России с механизмами торговли ее зерном».

Наконец, «страхование судов, направляющихся в российские черноморские порты, в настоящее время обходится в десятки тысяч долларов дополнительных премий ежедневно, (…), причем ставки выросли после нападений России на другие водные пути Украины через Дунай в последние дни, и ответных мер Киева».

Агентство отметило, что проблемы являются тем более серьезными для РФ, что через черноморские терминалы проходит около 70% экспорта российского зерна.

Как Москва может более-менее эффективно решить все эти проблемы без остановки войны (а для начала — без разблокировки украинских морских путей) — не совсем понятно.

Перспектив мало даже в том «направлении», где Москва, кажется, в теории могла бы перейти на самообеспечение: еще в декабре министерство сельского хозяйства РФ объявило о плане строительства флота из 61 нового судна-зерновоза, сославшись на «санкционное давление и отказ многих международных перевозчиков сотрудничать с Россией». Госкомпания «Росагролизинг» заявила в марте этого года, что разместила заказы на флот зерновозов.

Но согласно данным компании VesselsValue, на которые ссылается Reuters, до сих пор все еще не поступало сообщений о подобных заказах ни внутри РФ, ни за рубежом. При том, что на постройку новых кораблей обычно уходит до трех лет.

А пока Россия располагает в основном небольшими, часто 30-летними сухогрузами, что, к тому же, затрудняет ей доступ в порты с жесткими требованиями к судам старше определенного возраста.

«Мы не видим, чтобы Россия могла построить свой собственный флот в краткосрочной перспективе (...). Основное внимание будет уделено фрахтованию на коммерческом рынке», — сказала Виктория Митчелл, аналитик консалтинговой компании Control Risks Сonsultancy.

Но и с этим, как видно из отчета Reuters, у России наблюдаются проблемы.

«Риск в Черном море растет с каждым днем, и любая угроза российскому экспорту гораздо более серьезна, чем угроза украинскому экспортному коридору», — сказал агентству Bloomberg Оле Хоуэ, главный исполнительный директор брокера и консультанта IKON Commodities.

«17 июля 2023 года (Москва) со скандалом вышла из („зерновой сделки“), вернувшись к бомбежкам портов и угрозам проходящим судам. Вцепившись в болевую точку Запада, Москва самонадеянно предлагает себя в качестве ключа к решению проблемы. Притом, что внутренний зерновой рынок страны поражен коррупцией и деградирует: фермеры беднеют, техника дряхлеет, крупные активы расползаются по темным углам таинственных арабских фондов», — отметила на минувшей неделе в своем расследовании «Новая газета-Европа».

Нужна ли эта сделка Украине? Нужна, но без России?

Высшие представители украинской власти — которые в условиях войны не могут не учитывать «realpolitik-пожелания» оказывающих им помощь союзников — продолжают утверждать, что выступают «за» возвращение РФ в «зерновую сделку». Об этом говорится и в опубликованной на днях «расшифровке» украинской Формулы мира (главным инициатором которой является Владимир Зеленский).

При этом еще 18 июля президент Украины в ответ на путинский демарш предложил Турции и ООН заключить новую сделку без России, сказав: «Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.

Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет право на стабильность. А значит, мы все должны заботиться о безопасности — о защите от российского безумия. Украинское продовольствие — это базовая безопасность для почти 400 миллионов человек».

Фото Reuters: рабочий готовит хлеб из украинской пшеницы, пока его напарник отдыхает в пекарне в районе Ходан в Могадишо, Сомали, 16 июля 2023 года. REUTERS - FEISAL OMAR

«Необходимо обеспечить свободное, полное и безопасное судоходство в Черном и Азовском морях, восстановить суверенный контроль Украины над украинскими портами, создать новые порты и расширить ассортимент украинских товаров, транспортируемых морем», — говорится в украинской Формуле мира.

2 августа Михаил Подоляк написал, что соглашения с РФ и попытки уговорить кремлевское руководство — бессмысленны: «„Группа Путина“ решила в очередной раз сыграть в унизительный шантаж. Разорвала зерновое соглашение, заблокировала акваторию, намеренно усилила голод на африканском континенте, попутно собирая пострадавших на „питерский саммит“ (Россия — Африка — Прим. RFI), послала в традиционном российском стиле международное право, публично нанесла удары по портовой и зерновой украинской инфраструктуре… Вместо жестких решений и показательного игнорирования требований „российских кремлевских старцев“ международное сообщество униженно так просит: „Вернитесь к соглашению, и мы закроем глаза на ваши угрозы и преступления“… Вопрос: почему российский агрессор должен остановиться, а не продолжать использовать примитивный шантаж, убийства и разрушения для достижения своих локальных целей?».

4 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью «Украинскому радио» сказал: «У нас с Россией не было никакого соглашения. У нас были договоренности с ООН (…). У нас была договоренность с Турцией, которая имеет общий выход с нами в Черном море. Имеет Босфор, через который проходят эти корабли (с зерном). (…)

Откуда выходила Россия — нам „по барабану“, мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым. Мы будем двигать эти корабли с зерном туда, куда считаем необходимым. И ни у кого спрашивать разрешения не собираемся».

Издание РБК-Украина в большом материале, посвященном обоснованию «бесполезности» сделки с РФ отметило: «Украинские власти признают: зерновое соглашение было вынужденным шагом и существовало исключительно для того, чтобы аграрии могли вывезти прошлогодний урожай и не сорвать посевную в 2023 году. Даже при его подписании всем было ясно, что Россия будет использовать его для шантажа».

«Участие ООН в зерновом соглашении фактически узаконило „право террора“ на море. Россия получила беспрецедентные права по полному контролю за внешней торговлей суверенного государства в Черном море, а также контрольные функции в проливе Босфор, не предусмотренные Конвенцией Монтрё (о статусе проливов). (…) Между тем инспекции, которые проводила РФ на украинских кораблях с зерном, становились все продолжительнее, и в результате в проливе накопилось более ста судов, ожидавших своей очереди для этой унизительной проверки. Россияне своим умением затягивать проверки откровенно радуются — об этом свидетельствует секретный отчет, подготовленный для Кремля (Согласно данным, опубликованным 25 июля Главным управлением разведки Минобороны Украины, в отчете рассказывается о „мероприятиях“, которые российская сторона „предпринимала„ для „максимального уменьшения объема зерна, которое вывозилось в рамках сделки. „Документ свидетельствует, что все действия по срыву "зернового соглашения" — часть (…) разработанного плана. А целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры лишь очередной шаг в его реализации“, — утверждает ГУР)».

«Фактически зерновое соглашение стало "удовольствием для одного". Россия от сделки получила максимум выгоды», а Украина, «хоть и смогла вывезти часть зерна, недополучает миллиарды — ведь до сих пор нет возможности вывозить морем другие группы продукции», отмечает РБК-Украина. Издание подчеркивает: о необходимости продления зернового соглашения говорят так много, что может сложиться впечатление, будто Украина не экспортировала ничего, кроме зерна, хотя его продажи — это лишь треть украинского морского экспорта.

Структура внешней (экспорт + импорт) перевалки портами Украины еще в 2021 году (до полномасштабной войны) была следующей: 42% — агропродукция, 38% — продукция ГМК и 22% — другие грузы, сообщает издание. И отмечает: больше всего от блокировки портов пострадал горно-металлургический комплекс, который до войны уступал аграрной продукции в объемах экспорта всего на пару процентов, а после войны столкнулся с полной блокадой; также серьезно пострадали предприятия цветной металлургии; огромные потери несут украинская трубная промышленность, химическая промышленность и агрохимия, и другие отрасли.

Кроме того, морская блокада влияет на отопительный сезон, так как Украина импортирует значительную часть нефтепродуктов и угля, необходимого ТЭС «для прохождения зимы»: «из-за отсутствия моря этот уголь едет по сухопутному коридору, что делает каждую тонну угля дороже минимум вдвое».

«Собственно каждый украинец страдает от блокирования морских портов, даже не осознавая — потому что значительное подорожание жизни в Украине и высокая инфляция (во многом) спровоцированы именно блокадой», — отмечает издание.

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Так что параллельно с попытками «уговорить» Москву, безусловно, рассматриваются запасные варианты. В конце июля представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом вместе с союзниками из Евросоюза размышляют над альтернативными способами экспорта украинского зерна после срыва «зерновой сделки».

12 августа спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона «Единые новости» объявил, что началась регистрация для прохождения торговых судов по объявленным 08.08.2023 Украиной «временным маршрутам» в Черном море.

«Указанные маршруты в первую очередь будут использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России 24.02.2022 г.», — заявили в ВМС.

Ранее эти маршруты Украина предлагала в обращении к Международной морской организации (ИМО). Совет ИМО признал право Украины на свободное торговое судоходство, которое гарантировано международным морским правом.

Кроме этого, ИМО призвала Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море.

Плетенчук отметил, что прохождение судов будет осуществляться под наблюдением Вооруженных сил Украины, которые «сделают все возможное» для обеспечения безопасности.

Но мы «предупредили, конечно, судовладельцев и капитанов судов, что опасность существует: (как) опасность противодействия со стороны российского флота, так и минная опасность остаются на достаточно высоком уровне», — признал представитель ВМС ВСУ.

Если бы порты были разблокированы…

«По данным (украинской) Федерации работодателей, Украина от разблокирования портов получит рост ВВП минимум на 10%, 18 млрд. валютной выручки и 135 млрд. грн. налогов в бюджеты всех уровней. Для сравнения: на здравоохранение в 2023 году было заложено 170 миллиардов. На образование — 122 миллиарда», — пишет РБК-Украина.

И предлагает «механизмы» разблокировки портов: 1) «обратиться к нашим партнерам с просьбой обеспечить Украину необходимым вооружением, чтобы мы могли самостоятельно прекратить любые террористические и пиратские посягательства со стороны РФ… Сюда входит предоставление средств противоракетной обороны и выявление и обезвреживание морских мин». 2) «запустить в работу порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного судам от войны»; «кроме того, Украина должна привлечь зарубежных партнеров и создать общий механизм коммерческого страхования рисков — это в разы увеличит бюджет страхового фонда». 3) усилить санкционное давление: потому что хотя «европейцы и говорят, что "давить дальше некуда", но на самом деле в вопросах, касающихся разблокирования портов, серьезных санкций до сих пор не было». 4) Украина должна давать агрессорам «зеркальный ответ» — «для России это будет крайне болезненно — ее торговля через черноморские порты оценивается в 100 миллиардов долларов в год».

Генеральный директор группы компаний «Агротрейд» Виталий Быленко проверяет состояние зерна в своем амбаре в селе Веселе Киевской области 18 июля 2023 г. AFP - SERGEI SUPINSKY

* Через Дунай во время действия сделки Украина экспортировала 20 млн тонн продовольствия, еще 10 млн — по железной дороге, а 3 млн — автотранспортом. Т.е. объем экспорта по «альтернативным» маршрутам был равен объему экспорта через Черное море.

**Несмотря на то, что экспорт сельскохозяйственной продукции не подпадает под прямые санкции Европы и США, Москва заявляет, что ограничения, введенные в отношении банковских учреждений и российских физических лиц являются «скрытыми санкциями».

*** Атаки на российские суда в Черном море впервые поставили под угрозу еще и инфраструктуру экспорта российской нефти, являющуюся одним из источников финансирования войны против Украины, отметила газета Financial Times. (При этом FT предполагает, что атака на нефтеэкспортную инфраструктуру России, вероятно, вызовет «беспокойство» в Белом доме и других западных столицах, которым — сразу по нескольким причинам — не нужен рост цен на нефть).

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