Новый удар по Одессе. Удар по Запорожью, есть погибшие. 537-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

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Понедельник, 14 августа — 537-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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19:30 Бомбы на мельницу голода: мир должен перестать уговаривать Путина вернуться в «зерновую сделку»?

Путинский «выход» из «зерновой сделки» с каждым днем может приближать тот час, когда российского диктатора перестанут уговаривать даже в тех столицах, где пока еще пытаются склонить его к «компромиссу» ради спасения от голода миллионов людей. «Россия несет ответственность за усугубление продовольственного кризиса из-за своей агрессивной войны против Украины и выхода из Черноморской зерновой инициативы. Этот продовольственный шантаж должен прекратиться», — заявил на минувшей неделе МИД Франции.

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19:07 «Алроса» сообщает о высоких продажах алмазов, несмотря на санкции

Попавшая под санкции алмазодобывающая компания «Алроса» сохранила продажи алмазов в первой половине 2023 года на уровне прошлого года, — говорится в финансовом отчете компании в понедельник.

Выручка АК «Алроса» за первые шесть месяцев текущего года составила 188,2 млрд. рублей (1,9 млрд. долл.), что на 0,2% больше, чем в январе—июне 2022 года, и на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Чистая прибыль компании снизилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 55,6 млрд. рублей.

В апреле 2022 года Соединенные Штаты отрезали «Алросу» от своей банковской системы и запретили прямые продажи на прибыльный американский рынок. Европейский союз в 2022 году закупил российских алмазов на 1,4 млрд. евро (1,5 млрд. долларов), не запретив ни импорт российских алмазов, ни саму «Алросу».

В то время как некоторые страны G7 призвали к введению санкций в отношении российских алмазов, другие, в том числе Бельгия, выразили опасение, что они приведут к переключению торговли на другие центры, а не на Антверпен, который является первым в мире центром торговли.

В мае G7 заявила, что продолжит работу по ограничению торговли российскими алмазами, в том числе с помощью технологий отслеживания.

18:52 RCI Banque, принадлежащий Renault, объявил о продаже российского лизингового подразделения — следующий этап избавления от российских активов

Подразделение RCI Banque французского автопроизводителя Renault сообщило в понедельник о существующем договоре о продаже своего российского лизингового подразделения компании Insight Investment Group LLC.

«Данная продажа представляет собой последний шаг в выводе RCI Banque SA из Российской Федерации в соответствии с решением, принятым группой Renault в 2022 году. Детали соглашения не подлежат разглашению», — говорится в сообщении компании.

В Insight отметили, что приобретение позволит укрепить создаваемый лизинговый холдинг, а также диверсифицировать активы группы. В марте Insight приобрела российское лизинговое подразделение производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co.

Insight заявила, что команда менеджеров лизинговой «дочки» будет сохранена, и что она всегда готова рассмотреть возможность приобретения других активов, в первую очередь в лизинговой отрасли.

18:21 WSJ: Посол США в России встретилась с находящимся под арестом журналистом Эваном Гершковичем

Линн Трейси встретилась в понедельник с находящимся в СИЗО «Лефортово» («тюрьма ФСБ») журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Это третий визит с момента его ареста в марте, — сообщает газета.

Журналист отрицает предъявленные ему обвинения в шпионаже.

💬«Посол Трейси сообщила, что Эван по-прежнему находится в добром здравии и сохраняет силы, несмотря на обстоятельства», — цитирует Wall Street Journal сообщение посольства США в Москве.

18:08

14 августа 2023 г. Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в районе города Соледар в Донецкой области. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

14 августа 2023 г. Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в районе города Соледар в Донецкой области. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

14 августа 2023 г. Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в районе города Соледар в Донецкой области. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

17:50 Наместник монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел госпитализирован

«В последние дни состояние митрополита ухудшилось. Это связано с пережитыми стрессами, волнениями. Когда митрополит находился в СИЗО, ему не могли оказывать надлежащий уход за его здоровьем. Сейчас владыка уже прооперирован, ему установили стент, который расширяет стенки сердечных сосудов для улучшения кровообращения в сердце», — прокомментировал госпитализацию митрополита его адвокат Никита Чекман.

Ранее, наместник Киева-Печерской Лавры митрополит Павел, находившийся под домашним арестом, был помещен в СИЗО по делу о «разжигании религиозной розни» и «оправдании действий РФ». Позднее, меру пресечения вновь изменили на «домашний арест», так как за епископа был внесен залог в размере 33 миллионов гривен.

17:30 В Херсоне объявлен траур по погибшим в российских обстрелах: убито семь мирных жителей, в том числе двое детей

В Херсонской области понедельник, 14 августа, объявлен днем траура по погибшим в результате российских обстрелов в это воскресенье, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм канале. Он уточнил данные о 7 погибших в ударах, нанесенных утром армией РФ по селам Широкая Балка и Станислав Херсонского района. МВД Украины сообщило, что в воскресенье в российских обстрелах населенных пунктов Херсонской области были ранены не менее 13 человек.

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17:17 Зеленский посетил войска в районе восточной линии фронта - офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник посетил штаб бригады в прифронтовом районе Донецка, – сообщает его сайт.

По данным сайта, Зеленский посетил бригады, участвующие в атаках на участке фронта, примыкающем к Соледару, находящемся под контролем российских войск.

17:00 Кристиан Линднер: Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Германии — Интерфакс-Украина

Об этом министр финансов ФРГ, прибывший в понедельник с визитом в Киев, заявил на совместной пресс-конференции с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

«Мы знаем, что Украина также защищает наши ценности, а вместе с ними и европейский порядок мира и свободы в целом. Поэтому Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Германии как на международном, так и на двустороннем уровне», — сказал Линднер.

По его словам, Германия на различные направления поддержки Украины уже мобилизовала 22 миллиарда евро.

16:50 США направят Украине новую помощь в области безопасности на сумму 200 млн. долл.

Соединенные Штаты в понедельник заявили, что направят Украине новую помощь в области безопасности на сумму 200 миллионов долларов.

Помощь включает в себя боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования, — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

16:36 Доллар вновь опустился ниже 100 рублей после заявления Центробанка о проведении внеочередного заседания по ключевой ставке

ЦБ выступил с этим объявлением в понедельник, заявление доступно на официальном сайте.

«Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 по московскому времени», — говорится в тексте, что, как отмечает The Bell, отличается от обычного времени выпуска релиза по ключевой ставке (13:30).

Кроме того, ключевая ставка планировалась к пересмотру не ранее 15 сентября.

Очередной обвал российской национальной валюты произошел в понедельник, когда доллар поднялся в стоимости выше 100 рублей, впервые с 23 марта 2022 года, евро —до 111 рублей.

По мнению Максима Орешкина, помощника президента РФ, ответственность за очередной обвал рубля лежит на Центробанке, ведущем, по его мнению, «слишком мягкую» политику.

Возражения этому и другим тезисам Максима Орешкина собрал The Bell.

16:12 ВМС Румынии направили корабль и вертолет для поиска блуждающих мин в Черном море

Об этом военно-морские силы страны заявили в понедельник, после того как пирс в приморском курорте Костинешть на черноморском побережье страны получил легкие повреждения в результате взрыва.

Военно-морские силы Румынии заявили, что их водолазы все еще выясняют, не был ли взрыв на пирсе, в результате которого никто не пострадал, вызван миной.

По словам представителей ВМС Румынии, сообщения о том, что в районе порта Мангалия дрейфует отдельная мина, оказались необоснованными.

15:50 New York Times: завербованным Минобороны РФ заключенным недоплачивают зарплату и не позволяют покинуть фронт после окончания контракта

Российским заключенным, которые были завербованы Минобороны РФ для участия в войне, недоплачивают и не позволяют уехать с фронта домой после окончания контракта, пишет газета New York Times.

Журналисты издания побеседовали с одним из таких бывших заключенных по имени Александр, который рассказал, что в составе быстро собранного подразделения дежурит у одной из рек на юге Украины. По его словам, из 120 человек в его отряде в живых осталось 40.

«Нас отправляют на убой. Мы для них не люди, потому что мы преступники», – цитирует газета слова Александра.

Он также сообщил, что выплаты от Минобороны стали нерегулярными, добровольцам не платят компенсации за ранения, а тела убитых не забирают с поля боя, чтобы те считались пропавшими без вести и властям не пришлось платить компенсацию родственникам.

Кроме того, по словам собеседника издания, выживших пытаются оставить на линии фронта даже после окончания изначально подписанного шестимесячного контракта.

15:17 Минобороны РФ: ВС нанесли удар по «местам производства и хранения безэкипажных катеров» ВСУ

В Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на понедельник российские войска нанесли удар по «местам производства и хранения безэкипажных катеров» ВСУ.

Вероятно, речь идет о надводных дронах, которые украинские войска использовали для атак на Крымский мост.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

14:42 Нидерланды и Дания подняли в воздух истребители F-16 из-за российских бомбардировщиков у границ НАТО

Утром в понедельник Нидерланды и Дания подняли в воздух истребители F-16 после того, как у границ воздушного пространства НАТО над Северным морем заметили два российских бомбардировщика.

После этого самолеты ВС РФ развернулись и не пытались покинуть международную зону.

«Такое случается нечасто, но сегодняшний инцидент демонстрирует важность быстрого развертывания [вооруженных сил]», — прокомментировали инцидент в правительстве Нидерландов.

14:14 Два человека пострадали в результате обстрела Харьковской области

Два человека получили ранения в результате обстрела российскими войсками Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

По его словам, в понедельник под обстрел попало село Бугаевка Чугуевского района. 14-летний подросток и 62-летняя женщина получили осколочные ранения. Они доставлены в больницу.

Кроме того, во время обстрела несколько осколков попали в автомобиль скорой помощи. Медики не пострадали.

13:46 На черноморском курорте в Румынии взорвалась мина

На курорте Костинешть, который находится на побережье Черного моря в Румынии, утром в понедельник взорвалась морская мина, сообщает местное издание Digi24.

Предполагается, что снаряд сдетонировал, ударившись о пирс.

В результате инцидента медицинская помощь потребовалась одному из туристов: он пожаловался на проблемы со слухом, но отказался от госпитализации.

В настоящий момент водолазы-саперы вместе с береговой охраной проверяют прибрежные воды на наличие других мин.

13:18 Минобороны РФ: в Белгородской области сбиты два беспилотника

В Министерстве обороны РФ заявили, что в понедельник, 14 августа, в Белгородской области были сбиты два украинских беспилотника.

«14 августа около 12:15 мск и 12:45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области», – говорится в телеграм-канале ведомства.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

12:40

12:09 Курс евро на Московской бирже превысил 111 рублей

Курс евро на торгах на Московской бирже превысил 111 рублей – впервые с 23 марта 2022 года.

12:07 В Минобороны Украины заявили, что ВСУ добились «определенных успехов» в селе Урожайное Донецкой области

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ добились «определенных успехов» в селе Урожайное Донецкой области на берегу реки Мокрые Ялы.

«На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи», – сказала она на брифинге.

В селе Урожайное Донецкой области располагался укрепрайон российских войск. ВСУ начали наступление на него 8 августа, а 12 августа газета New York Times сообщила, что украинская армия достигла «тактически значимого» прогресса на этом направлении.

По словам Анны Маляр, ВСУ также имеют «определенные успехи» южнее и юго-восточнее Старомайорского, которое находится рядом с Урожайным.

11:44 В результате обстрела Одессы повреждены 203 здания

В результате ночного обстрела Одессы были повреждены 203 здания. На часть из них упали обломки сбитых беспилотников и ракет, другие были разрушены взрывной волной.

11:17 В Киев прибыл министр финансов Германии

С визитом в Киев прибыл министр финансов Германии Кристиан Линднер. Он встретился с мэром украинской столицы Виталием Кличко.

Стороны обсудили финансовую помощь Берлина в поставках оружия, сообщил мэр Киева у себя в телеграм-канале.

«Я подчеркнул, что Украина остро нуждается в необходимом вооружении. Это и системы ПВО, и дальнобойное орудие. И мы рассчитываем на понимание ситуации нашими партнерами, что медлить нельзя!» — написал Виталий Кличко.

В свою очередь Кристиан Линднер пообещал, что Германия продолжит поддерживать Украину в войне, так как «иначе угроза от российского агрессора еще долго будет нависать над всей Европой».

11:04 Курс доллара превысил 101 рубль

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 101 рубль. Это происходит впервые с 23 марта 2022 года.

10:48 В результате удара беспилотника по Белгороду пострадала десятилетняя девочка

Десятилетняя девочка получила ранения в результате удара украинского беспилотника по Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде беспилотник противника врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, в результате чего произошел взрыв. К сожалению, есть пострадавшая – 10-летняя девочка с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы. Во время происшествия девочка гуляла возле дома», – говорится в телеграм-канале главы региона.

Вячеслав Гладков добавил, что в результате взрыва беспилотника был поврежден фасад одного из жилых домов и пять квартир. В них выбиты окна и повреждены кондиционеры. Также повреждения получили 16 автомобилей и один хозяйственный объект.

10:23 В Польше задержали двух россиян, распространявших материалы ЧВК «Вагнер»

Власти Польши задержали двух граждан России, которые распространяли материалы ЧВК «Вагнер» в Кракове и Варшаве. Их подозревают в шпионаже, сообщил министр внутренних дел страны Мариуш Каминский.

«Обоим предъявлены обвинения, в том числе в шпионаже, оба были арестованы», – написал в Твиттере министр.

Имена задержанных и другие подробности не раскрываются.

10:05 Одесса, Украина

Пожар в супермаркете в Одессе, вызванный российской атакой на город. 14 августа 2023. via REUTERS - DEFENCE FORCES SOUTHERN UKRAINE

Разрушенный в результате российской атаки на Одессу супермаркет. 14 августа 2023. REUTERS - STRINGER

09:53 Два человека погибли в результате обстрела Запорожской области

Два человека погибли в результате обстрела Запорожской области в ночь на понедельник, сообщил глава военной администрации региона Юрия Малашко.

Это 77-летний мужчина и 70-летняя женщина, которые жили в селе Степное. Еще одна женщина 64 лет получила ранения и была доставлена в больницу.

Всего же за минувшие сутки российские войска нанесли 99 ударов по 24 населенным пунктам региона.

Власти получили 15 сообщений о разрушеных жилых домах и объектах инфраструктуры.

09:37 Доллар – 100, евро – 110

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше ста рублей – впервые с 23 марта 2022 года.

Курс евро превысил отметку в 110 рублей, также впервые с 23 марта прошлого года.

09:15 Российские войска снова нанесли ракетный удар по Одессе

В ночь на понедельник, 14 августа, российские силы нанесли по Одессе ракетный удар. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, системы ПВО сбили 15 ударных дронов-камикадзе «Шахед-136/131» и восемь крылатых ракет «Калибр».

Беспилотники были запущены из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, ракеты — с российского фрегата в Черном море, отметили в ВСУ.

По словам представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, всего ударов было три: сначала российская армия запустила дроны, а затем ракеты. Целью атаки был центр Одессы.

Обломки ракет и дронов упали сразу в нескольких районах города. Там начались пожары. В результате в ряде домов выбило стекла, также было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. По предварительной информации, ранения получили трое сотрудников магазина.

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