Российские войска обстреляли Львов, Луцк и другие города Украины. 538-й день войны. Онлайн RFI

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Вторник, 15 августа — 538-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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20:50 Три человека пострадали от обстрелов ВСУ на территории так называемой «ДНР» — сепаратистские власти

Об этом «глава» Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, ВСУ произвели 42 обстрела, которые велись «с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа».

По словам Пушилина, в результате обстрелов были ранены три мирных жителя в Куйбышевском и Петровском районах Донецка.

«В поселке Доломитное Никитовского района Горловки пострадал мужчина — он получил ранение при подрыве на украинской мине ПФМ-1„Лепесток“», — также написал Пушилин.

20:00 The Moscow Times: Российский министр бежал в США и попросил убежище

Речь идет о бывшем министре сельского хозяйства Республики Коми Денисе Шаронове, покинувшем Россию после получения повестки из военкомата в октябре 2022 года. Шаронов уехал в США, где попросил политическое убежище.

19:33 Путин и Ким обменялись письмами, в которых пообещали друг другу укрепить отношения

Ким Чен Ын и Владимир Путин во вторник обменялись письмами, в которых пообещали развивать свои отношения, которые Ким назвал «долгосрочными стратегическими отношениями», — сообщает государственное СМИ Пхеньяна KCNA.

Письма приурочены к 78-й годовщине освобождения Кореи от колониального господства Японии в 1910–45 гг.

В своем письме Путину Ким отметил, что дружба двух стран была скреплена во время Второй мировой войны победой над Японией и сейчас «в полной мере демонстрирует свою непобедимость и мощь в борьбе за сокрушение произвола и гегемонии империалистов», — сообщает KCNA.

Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в поставках России оружия для войны в Украине, а Пхеньян и Москва отрицают любые сделки с оружием.

19:09 Подоляк: Украина не согласится на членство в НАТО в обмен на свои территории

Советник офиса президента написал об этом в своем X-канале.

«Обменять территории на зонтик НАТО? Это просто смешно. Это означает сознательный выбор поражения демократии, поощрение глобального преступника, сохранение российского режима, разрушение международного права, передачу войны другим поколениям», —заявил Подоляк.

Он также добавил, что политический режим в России не изменится, если Путин не «потерпит сокрушительного поражения», а военные преступления не будут наказаны.

«Попытки сохранить мировой порядок и установить „плохой мир“ через, будем честны, триумф Путина не принесут миру мира, а принесут бесчестье и войну. Это касается любого формата нового „раздела Европы“: в том числе и под зонтиком НАТО. Зачем же тогда предлагать столь желанный для России сценарий замораживания, а не ускорения поставок оружия? Убийцы не должны поощряться ужасающими поблажками…», — написал Михаил Подоляк.

19:02 Польша: парад, приуроченный к национальному празднику - Дню Войска Польского прошел в Варшаве

Праздник отмечается в память о сражении 1920 года, в котором польские войска разгромили наступающие войска большевиков.

Парад, прошедший в Варшаве в этот вторник, — первая демострация войск такого масштаба со времен холодной войны.

Президент Польши Анджей Дуда приветствует военнослужащих, прибывших на масштабный военный парад, призванный продемонстрировать оборонный потенциал страны на фоне войны в Украине. Польское правительство продемонстрировать, что серьезно относится к безопасности страны в преддверии парламентских выборов 15 октября, Варшава, Польша, во вторник, 15 августа 2023 г. AP - Czarek Sokolowski

18:18 После повышения Центробанком ключевой ставки до на 350 пунктов рубль укрепился

Рубль укрепился во вторник после того, как Центральный банк повысил ключевую ставку до 12% на экстренном заседании.

Внеочередное заседание по ставкам было созвано после того, как в понедельник курс рубля по отношению к доллару резко упал до отметки 100, а Кремль подверг критике денежно-кредитную политику ЦБ.

К середине дня рубль укрепился на 0,9% и составил 96,95 за доллар.

В понедельник курс рубля обвалился до почти 17-месячного минимума 101,75, а во вторник утром на короткое время опустился до 92,60, совершив резкие колебания, поскольку рынок отреагировал на неожиданное вмешательство центрального банка.

По отношению к евро курс вырос на 1,3% и составил 106,05, а по отношению к юаню — на 1,1%, до 13,24.

18:05 В Варшаве состоялся крупнейший со времен холодной войны военный парад

Парад в честь Дня вооруженных сил, приуроченный к 103-й годовщине победы Польши над Советским Союзом в Варшавской битве, прошел по столице в сопровождении 200 единиц военной техники и 92 самолетов, а также 2 тыс. военнослужащих из Польши и других стран НАТО.

На параде были представлены вертолеты, включая Black Hawks, и истребители, включая F-16 и FA-50.

Среди другой техники были представлены закупленные в США танки M1A1 Abrams, южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9, а также ракетные установки HIMARS, системы ПВО Patriot и боевые машины пехоты Borsuk польского производства.

В ходе парада страна-член НАТО продемонстрировала свою военную мощь, что, как надеются власти, станет посланием одновременно и Москве и своим избирателям в преддверии выборов в октябре.

Вторжение России в Украину сделало укрепление вооруженных сил приоритетной задачей для правящих в Польше националистов из партии «Право и справедливость» (PiS), и в преддверии избирательной кампании была продемонстрирована грандиозная демонстрация военной техники, что партия считает возможностью подчеркнуть свою надежность.

Партия PiS, находящаяся у власти с 2015 г., пообещала удвоить численность армии и потратить на оборону в этом году около 4% валового внутреннего продукта (ВВП).

Оппозиционные законодатели обвиняют правительство в том, что оно использует военных в своих политических целях.

«Я желаю вам (солдатам)… чтобы вам больше никогда не пришлось служить фоном для политической ненависти», — написал в социальной сети X, ранее известной как Twitter, депутат от либеральной оппозиционной партии «Гражданская платформа» (PO) Марцин Кирвиньский.

17:50 СМИ: Бывшего вагнеровца подозревают в изнасиловании 13-летней девочки из Волгоградской области

17:40 «Качественный перелом»: политолог Дмитрий Орешкин об антивоенном заявлении Аркадия Воложа

Заявление одного из создателей «Яндекса» Аркадия Воложа с осуждением войны в Украине взбудоражило блогосферу. Реакция варьируется в диапазоне от поддержки и понимания Воложа до осуждения с указанием на «недостаточное раскаяние» или на то, что Волож « слишком долго молчал». На следующий день появилось письмо главного политзаключенного России Алексея Навального с критикой Ельцина и реформаторов 90-х годов. И снова в адрес теперь уже Навального прозвучала как осторожная критика, так и слова полной поддержки. О том, почему два этих текста вызвали такую противоречивую реакцию, корреспондент RFI поговорила с политологом Дмитрием Орешкиным.

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17:30 Латвия зафиксировала 96 попыток незаконного пересечения границы за сутки

Во вторник Латвия отозвала пограничников из отпуска, чтобы усилить охрану границы с Беларусью, после того как за 24 часа было совершено 96 попыток незаконного пересечения границы, — сообщила пограничная служба.

→ «Вагнер» и мигранты: Польша и Латвия могут закрыть границу с Беларусью

17:17 Суд в Москве запретил швейцарским банкам UBS и Credit Suisse отчуждать дочерние российские компании: на акции банков наложен арест

Московский суд запретил UBS и Credit Suisse отчуждать акции своих российских дочерних компаний. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на материалы дела по заявлению банка «Зенит», который опасается потерь в случае их ухода из России.

В своем заявлении банк «Зенит» сообщил суду, что, по его мнению, российские дочерние компании UBS и Credit Suisse готовятся прекратить свою деятельность в России, в результате чего «Зенит» рискует понести убытки по кредиту, выданному в октябре 2021 года.

Согласно законам, принятым после ввода российских войск в Украину в феврале прошлого года, для прекращения связей иностарнных банков с местным бизнесом требуется разрешение президента.

Как следует из материалов дела, банк «Зенит» подал заявление о принятии обеспечительных мер, попросив суд наложить арест на средства, принадлежащие UBS и Credit Suisse, и запретить продажу акций.

Ходатайство банка «Зенит» об аресте средств было удовлетворено частично, и на 14 сентября назначено новое судебное заседание: суд отказал «Зениту» в просьбе арестовать средства Credit Suisse и UBS в размере по $13,6 млн (1,3 млрд рублей по курсу на 3 августа 2023 года) на счетах в их дочерних банках в РФ, сославшись на то, что «Зенит» не смог обосновать необходимость этой меры.

На прошлой неделе московский суд наложил арест на активы Goldman Sachs в России, включая 5% акций крупнейшего российского ритейлера игрушек «Детский мир», по требованию банка «Открытие», который заявил, что американский банк задолжал ему 615 млн. рублей.

16:56 Российский Центробанк повысил ключевую ставку до 12% в ответ на падение рубля

Центральный банк России во вторник, 15 августа, повысил ключевую ставку сразу 350 базисных пунктов до 12% годовых. Об этом говорится на сайте регулятора, который объяснил свои действия «ограничением рисков для ценовой стабильности». Так в Центробанке ответили на резкое падение курса национальной валютиы к главным мировым: накануне за один доллар на бирже давали более 101 рубля.

ПОДРОБНОСТИ

16:47 Латвия может начать экспортировать до миллиона тонн украинского зерна в год уже этой осенью

Об этом заявил во вторник председатель правления Латвийской железной дороги.

«В настоящее время есть возможность перевозить украинское зерно» — сказал Ринальд Плавниекс в интервью латвийскому общественному радио LSM

«Мы считаем, что по этому транзитному коридору можно было бы перевозить от 500 тыс. до 1 млн. тонн в год», — добавил Ринальд Плавниекс, имея в виду путь до Латвии, который должен будет провезти украинское зерно по польским железным дорогам.

В прошлом месяце Литва обратилась в Еврокомиссию с просьбой организовать маршрут для украинского зерна через пять портов в балтийских странах — Эстонии, Латвии и Литве, — говорится в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters. Совокупная годовая мощность этих пяти портов по экспорту зерна составляет 25 млн. тонн.

16:41 Зеленский посетил украинские войска в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник посетил украинских военнослужащих, занятых на передовой в Запорожской области на юго-востоке страны, — сообщили во вторник в офисе президента.

«Во время рабочей поездки в Запорожскую область Президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположениях бригад, которые ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении», — говорится в сообщении администрации президента.

Президент Украины Владимир Зеленский посещает линию фронта в Запорожской области, Украина, 15 августа 2023 г. via REUTERS - Ukrainian Presidential Press Ser

16:06 «Конституция выборной дуалистической монархии»: юрист-конституционалист Елена Лукьянова об основном законе РФ и развилках истории

В своем недавнем письме Алексей Навальный высказал претензии не только к Ельцину и реформаторам, но и к основному закону страны, принятому в 1993 году: «Ненавижу авторов глупейшей авторитарной конституции, которую нам, идиотам, втюхали как демократическую, уже тогда дав президенту полномочия полноправного монарха», — написал политик. Насколько справедливы претензии Навального и до каких пределов могут дойти депутаты Госдумы, которые с бешеной скоростью принимают законы, уродующие Конституцию, об этом корреспондент RFI поговорила с доктором юридических наук, специалистом по конституционному праву Еленой Лукьяновой.

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15:40 Шойгу назвал освобождение российских военнопленных одной из приоритетных задач войны РФ против Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что освобожение российских военнопленных является одной из приоритетных задач полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины (в формулировке Шойгу — «спецоперации»).

Шойгу заявил, что эта работа сложна и деликатна, и обвинил Украину в «недоговороспособности». Его заявление цитируют российские госагентства.

Общее число военнопленных стороны не называли. Украина и РФ периодически проводят обмены военнопленными. О последнем таком обмене украинская сторона сообщила 7 августа. В Киеве сообщили, что тогда домой из российского плена вернулись 22 украинских военных. Российская сторона тогда ничего не сообщила о своих вернувшихся военнопленных.

В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский предложил обмен пленными в формате «всех на всех», отметив, что в российском плену находятся не только украинские военные, но также и депортированные гражданские, освобождения которых также добивается Украина.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента Владимира Путина в связи с обвинением в депортации украинских детей с оккупированных Россией территорий.

15:18 В Великобритании арестованы трое граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России — «Би-би-си»

По данным «Би-би-си», в Великобритании в рамках масштабного расследования, связанного с нацбезопасностью, арестованы трое граждан Болгарии, подозреваемые в шпионаже в пользу России.

Сообщается, что их задержали в феврале и с тех пор они находятся под стражей. Все трое были арестованы сотрудниками контртеррористического подразделения лондонской полиции, отвечающего за борьбу со шпионажем на национальном уровне.

Арестованные жили и работали в Великобритании много лет.

Им предъявили обвинения в хранении поддельных документов, в том числе паспортов и удостоверений личности Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Предполагается, что арестованные знали, что документы являются поддельными и работали на российские спецслужбы.

В январе они должны предстать перед Центральным уголовным судом Англии и Уэльса, заседающим в Лондоне.

15:02 Министр финансов Германии поддержал скорую передачу Украине крылатых ракет Taurus

Посетивший накануне Киев министр финансов ФРГ Кристиан Линднер назвал скорость поставок оружия Украине «существенным фактором». При этом он добавил, что Германии необходимо координировать действия с союзниками и сохранять собственные возможности для обороны. Он также подчеркнул, что ФРГ не должна стать участницей войны.

«Если эти три критерия будут соблюдены, то такое решение (о поставках ракет Taurus — RFI) может быть принято. Мое пожелание состоит лишь в том, чтобы мы приняли это решение быстро», — сказал Линднер в интервью газете Bild. Выдержки из интервью приводит DW.

14:49 При попытке проникновения в Брянскую область «украинской ДРГ» пострадал работник сельхозпредприятия — губернатор

По уточненной информации, работник сельхозпредприятия пострадал в ходе попытки проникновения в Брянскую область «украинской ДРГ», написал в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавшего доставили в районную больницу. По словам главы региона, работник пострадал в результате действий «украинской ДРГ».

Ранее Богомаз заявил, что российские силовики предотвратили «попытку проникновения украинской ДРГ» в районе села Курковичи Стародубского округа. Богомаз тогда писал, что пострадавших нет, при этом погибло одно животное сельхозпредприятия, и имеются «частичные повреждения производственных помещений и автомобиля».

В минобороны РФ пока не комментировали сообщение брянского губернатора о попытке проникновения «украинской ДРГ».

14:34 В ВСУ сообщили о попытке прорыва в Черниговскую область двух российских ДРГ

Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев утром 15 августа сообщил, что в пределах Новгород-Северской громады (Черниговская область) была пресечена очередная попытка пересечения государственной границы Украины со стороны РФ.

По словам генерал-лейтенанта Наева, «приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения», после чего завязался стрелковый бой.

Он сообщил, что «диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение из артиллерии». «Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении», — написал украинский генерал.

Как сообщает Сергей Наев, речь, по предварительным данным, идет о двух диверсионно-разведывательных группах из пяти и семи человек.

14:23 Швеция предоставит Украине новый пакет военной помощи на 3,4 миллиарда крон

Швеция планирует поставить Украине новый пакет военной поддержки на сумму 3,4 миллиарда крон (около 287 миллионов евро), состоящий в основном из боеприпасов и запчастей к ранее поставленным системам вооружений, заявил во вторник министр обороны Пол Юнсон. Его слова приводит агентство Reuters.

«Мы должны подготовиться к тому, что это может быть длительная война», — сказал министр обороны Швеции, отметив, что поставки следует выстраивать в перспективе долгосрочной поддержи.

Новый пакет военной помощи Украине от Швеции станет 13-м с начала полномасштабного российского вторжения. Общая сумма поддержки Стокгольмом Киева — 20 миллиардов шведских крон (примерно 1,7 миллиарда евро).

14:10 Число пострадавших от российского ракетного обстрела во Львовской области возросло до 19 человек — глава ОВА

Число пострадавший во Львовской области в результате утренней российской ракетной атаки возросло до 19 человек, сообщил глава региональной военной администрации Максим Козицкий.

Среди раненых шестеро пожилых людей в возрасте от 62 до 75 лет, а также десятилетний ребенок. По данным властей, погибших нет.

Сообщалось о повреждении десятков домов в регионе на западе Украины и попадании российской ракеты по территории детского сада во Львове.

14:00 Украина перебросила резервы в районы Купянска и Лимана

Украина перебросила резервы на лимано-купянское направление, где российские войска ведут наступление. Об этом заявил в эфире национального телемарафона представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Были отданы непосредственные четкие приказы на построение эшелонированной обороны. Ужесточены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, перекинуты резервы. Поэтому это позволило сделать невозможным движение врага», — сказал Череватый в эфире телемарафона (цитата по изданию «Страна»).

В своей последней сводке американский Институт изучения войны сообщал о продвижении российских сил в районе Купянска со ссылкой на кадры с геолокацией от 13 августа. В последних сводках украинского генштаба о каких-либо существенных изменениях в районе Купянска не сообщалось.

13:41 «Верстка»: Сотни пожилых россиян осуждены за протесты против войны

Более двухсот россиян пенсионного и предпенсионного возраста осуждены в РФ за антивоенные акции или высказывания с 24 февраля 2022 года, пишет издание «Верстка» со ссылкой на данные правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо».

Несмотря на то, что пожилых россиян считают наиболее подверженными пропаганде, не менее 46 граждан России старше 60 лет стали фигурантами уголовных дел, связанных с их антивоенной позицией, еще минимум 165 человек в возрасте от 60 до 84 лет были задержаны на антивоенных акциях.

Пожилых людей отправляют в колонии, несмотря на наличие у них тяжелых заболеваний, их штрафуют на сотни тысячи и даже миллионы рублей, которые невозможно выплатить из пенсий. Как минимум 15 пожилых людей в России находятся в СИЗО, на принудительном лечении или в колониях в связи с протестами против вторжения в Украину, отмечают журналисты.

13:30 Губернатор Брянской области заявил о попытке проникновения в регион «украинской ДРГ»

Российские военные и пограничники ФСБ предотвратили попытку проникновения в Брянскую область «украинской ДРГ» в районе села Курковичи Стародубского округа, утверждает брянский губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля», — написал Богомаз в телеграм-канале.

13:24 В Новой Таволжанке двое человек ранены в результате обстрела — губернатор Белгородской области

В приграничном селе Новая Таволжанка двое человек получили ранения в результате обстрела ВСУ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, три артиллерийские мины разорвались рядом с частным домом, в котором шли восстановительные работы.

«Мужчина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. И женщина с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное», — написал белгородский губернатор в телеграм-канале.

Власти Украины, как правило, не комментируют обвинения российских губернаторов и других представителей российских властей в обстрелах.

13:15 Минобороны РФ опубликовало кадры захвата российскими военными гражданского сухогруза в Черном море

Минобороны РФ опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксирована высадка российских военных на гражданский сухогруз «Сукра Окан», следовавший в Черном море под флагом Палау в украинский порт Измаил 13 августа.

На опубликованных кадрах видно в частноти, как вооруженные российские военные высаживаются на сухогруз, а люди на сухогрузе стоят на коленях с руками за головой.

Ранее в минобороны РФ заявили, что российские военные в «юго-западной части Черного моря» открыли предупредительный огонь, принуждая сухогруз «Сукра Окан» остановиться для досмотра.

«После завершения работы досмотровой группы на борту „Сукра Окан“ был составлен проверочный протокол, судно продолжило движение в порт Измаил», — утверждает минобороны РФ.

В связи с этим инцидентом в офисе президента Украины обвинили РФ в «акте пиратства» и нарушении международного морского права.

12:01 Кадры последствий атаки на Львов, в частности фото из разрушенного детского сада, опубликовал мэр города

11:58 В Моске опять грозят «начать» использовать кассетные боеприпасы против Украины. По многочисленным свидетельствам, РФ их уже давно использует

11:54 В результате российских обстрелов Харьковской области за минувшие сутки погиб один человек, ранены девять — глава ОВА

За прошедшие сутки российскией войска массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов Харьковской области, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

По его словам, ранения получили девять человек в возрасте от 14 до 75 лет. 34-летний мужчина погиб в результате танкового обстрела поселка Казачья Лопань.

11:48 Кадры спасательной операции в Луцке, где предприятие подверглось российскому ракетному обстрелу

На видео — спасение человека из-под завалов обстрелянного предприятия. Ранее местные власти сообщали о трех погибших и трех пострадавших в результате ракетного обстрела производственного объекта в Луцке.

11:35 Обломки ракеты упали во двор частного дома в Ивано-Франковской области — ОВА

Сегодня ранним утром звуки взрывов были слышны и в Прикарпатье. «Работала наша ПВО. Обломки ракеты попали на частный двор, повреждены хозяйственные постройки и жилой дом. Пострадавших нет», — сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

11:07 Осужденный за жестокое убийство житель Архангельской области оказался на свободе благодаря участию в войне против Украины

Осужденный за жестокое убийство и расчленение молодой женщины житель Архангельской области Вячеслав Самойлов оказался на свободе благодаря участию в войне против Украины. Об этом пишет местное издание 29.ru.

В апреле 2022 года суд приговорил Вячеслава Самойлова к 9 годам и 7 месяцам колонии строгого режима за жестокое убийство и расчленение своей сожительницы, 33-летней Ольги Шлямины, у которой остался малолетний ребенок.

Обезглавленный труп Ольги Шляминой нашли в марте 2021 года в лесу. Самойлов «частично» признался в убийстве. Он заявил следователям, что был пьян и ударил девушку по голове, после чего она упала. По словам близких убитой женщины, побои от своего сожителя она терпела уже давно. При этом Самойлов сказал следствию, что не хотел ее убивать.

«Обнаружив, что пострадавшая не подает признаков жизни, предпринял меры к сокрытию следов преступления, расчленил тело, фрагменты которого оставил в разных местах, а также избавился от ножовки по металлу», — сообщили тогда в СК.

В колонии Самойлова завербовали для участия в войне против Украины. Его мать Ольга Самойлова 13 августа написала в соцсетях: «Я дождалась, вернулся сын». Женщина рассказала 29.ru, что ее сын пробыл около трех месяцев на войне, получил ранение, а теперь вернулся домой и получил помилование.

«Как говорится, перед Богом он сейчас чист. Он освобожден, у него помилование. Жизнь с белого листа», — сказала Ольга.

Знакомые Самойлова подтвердили 29.ru, что тот в конце июня находился в госпитале, планировал вернуться в Новодвинск, а затем куда-то переехать.

Из собственных источников 29.RU стало известно, что Вячеслав Самойлов в местах лишения свободы по Архангельской области уже не числится.

В последнее время в СМИ появляются сообщения о тяжких преступлениях, совершенных вернувшимися с украинских фронтов российскими осужденными.

10:31 Отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову назначили штраф в 40 тысяч рублей по делу о «дискредитации» ВС РФ

Об этом сообщает «Медиазона». В основу административного дела, о котором стало известно в июле, легли публикации в «Одноклассниках». Квачков настаивал, что группа, в которой эти посты опубликованы, не имеет к нему отношения.

На заседании суда Квачков сказал: «На мой взгляд дискредитируют Вооруженные силы следующие граждане: Путин, Шойгу, Герасимов…». После этого судья его прервала.

Полковник Квачков, известный своими ультраконсервативными взглядами, публично поддерживал нападение РФ на Украину, но критиковал российское политико-военное руководство за способы ведения войны.

В 2005 году Квачкова обвинили в организации покушения на Анатолия Чубайса, но в 2008 году суд присяжных его оправдал. В 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободу по делу о попытке организации вооруженного мятежа. Позднее срок сократили до восьми лет. На свободу Квачков вышел в феврале 2019 года.

10:25 В результате крушения самолета Л-29 на юге России погиб командир учебной авиабазы Майкопа — Baza

Командир учебной авиационной базы Майкопа Вадим Гуров погиб в результате крушения самолета Л-39 14 августа в Адыгее, сообщает издание «База».

Накануне российские госСМИ со ссылкой на минобороны РФ сообщили о крушении учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае. Сообщалось о гибели одного из членов экипажа, его имя не называлось.

По словам неназванных источников «Базы», при посадке самолет не попал на полосу, зацепил грунт после чего столкнулся с вышкой радиосвязи.

Полковник Вадим Гуров погиб на месте. Старший летный инструктор главного летно-испытательного цента Ахтубинска Михаил Липаткин, находившийся в самолете, получил травмы и был госпитализирован, пишет «База».

10:10 Во Львовской области в результате российской ракетной атаки ранены 15 человек — глава ОВА

По последним данным, 15 человек пострадали в результате российской ракетной атаки в Львовской области, написал глава региональной военной администрации Максим Козицкий.

«У большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окон, ушибы. Пятерых человек госпитализировали», — сообщил глава ОВА. Раненым от 10 до 72 лет.

По словам Максима Козицкого, область была атакована семью крылатыми ракетами. «Одну ракету силы ПВО сбили, еще 6 — попали», — написал Козицкий.

Он сообщил, что в области повреждено около 40 домов. Одна из ракет попала по территории детского сада, его здание повреждено, добавил начальник областной администрации.

Здание детского сада во Львове, поврежденное российской ракетной атакой, 15 августа 2023 г. © REUTERS/Roman Baluk

09:53 ISW сообщает о продвижении российских войск под Купянском

«На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 августа, видно, что российские войска продвинулись в районе Орлянки (22 км восточнее Купянска) и Николаевки (24 км восточнее Купянска)», — говорится в сводке ISW.

В российском командовании накануне заявили, что российские силы взяли под контроль несколько опорных пунктов и наблюдательных постов в районе села Ольшана — в 15 километрах северо-восточнее Купянска.

При этом российские провоенные блогеры утверждают, что российские войска захватили рубеж от Синьковки до Петропавловки и оказались в 7 километрах от Купянска, однако ISW не нашел каких-либо «визуальных подтверждений» этим заявлениям.

О существенных изменениях на Купянском направлении в последних сводках генштаба ВСУ не упоминалось.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала, что после активизации российский войск на Купянском и Лиманском направлениях украинские защитники смогли не допустить продвижения сил РФ и «ощутимо уменьшими их наступательный потенциал». «Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях сложная. Враг постоянно атакует. Наши войска отбивают атаки», — сообщила Анна Маляр.

09:30 ФСБ заявила о задержании жителя Крыма, обвиняемого в передаче Украине данных о перевозке военных грузов

ФСБ задержала жителя Крыма, которого российская спецслужба обвиняет в передаче Украине данных о перевозке грузов в зону военных действий. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление спецслужбы.

Как утверждает ФСБ, гражданин России 1965 года рождения «по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов», следующих через территорию Крыма в зону боевых действий.

Задержанный, как заявляет ФСБ, подтвердил свое сотрудничество с СБУ и сообщил местонахождение схрона, в котором нашли самодельную бомбу со взрывным веществом массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Мужчину отправили под арест, вменив ему первую часть уголовной статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

09:21 Российские войска обстреляли продуктовые склады в Краматорске, погиб по меньшей мере один человек — областная прокуратура

Поздно вечером 14 августа российские войска обстреляли Краматорск, по предварительным данным, из ЗРК С-300, сообщила Донецкая областная прокуратура.

Снаряды попали по складским помещениям, где хранились продукты питания. На площади 2400 квадратных метров возник пожар. В результате обстрела под завалами оказались двое грузчиков, тело одного из них вытащили из-под завалов спасатели. Состояние другого мужчины неизвестно, сообщает прокуратура.

Ранения получила также 38-летяя кладовщик, говорится в сообщении.

Городской глава Краматорска Александр Гончаренко сообщил о двух погибших и одной раненой в результате обстрела.

09:11 В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, член экипажа погиб

В Краснодарском крае учебный самолет Л-39 потерпел крушение в черте аэродрома, один из членов экипажа погиб, сообщили российские госагентства со ссылкой на министерство обороны РФ.

«14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается», — цитирует «ТАСС» российское военное ведомство.

За два дня до этого, 12 августа, в Калининградской области в ходе выполнения учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30, его экипаж погиб, сообщили в западном военном округе РФ.

08:49 В Черкасской области российские ракеты поразили частное предприятие и медучреждение — глава ОВА

В ходе массированного российского обстрела Украины этим утром под удар попала и Черкасская область. В Смеле российская ракета поразила территорию частного предприятия, еще одна попала по территории медучреждения, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, обошлось без пострадавших.

В результате атаки были повреждены сети водо- и теплоснабжения, и часть города осталась без воды. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы, добавил Табурец.

08:39 В Луцке под российский обстрел попало предприятие, погибли трое человек — глава ОВА

В Луцке в ходе российской массированной ракетной атаки под удар попало местное промышленное предприятие, сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

Он сообщил, что предприятие было атаковано двумя российскими крылатыми ракетами.

По его словам, по состоянию на 8 утра известно о трех погибших и трех раненых.

08:31 Воздушные силы Украины: ранним утром Россия выпустила по Украине не менее 28 крыталых ракет, 16 — сбиты

Как сообщили в Воздушных силах Украины, около четырех утра 15 августа российские войска нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Всего украинские военные зафиксировали пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов: X-22, Х-101/Х-555 и «Калибр».

Сообщается, что во многих регионах Украины работала противовоздушная оборона. В Воздушных силах Украины сообщили, что было сбито 16 российских крылатых ракет Х-101/Х-555 и «Калибр».

Кроме того, украинские военные зафиксировали восемь пусков зенитных ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.

08:23 В Днепре российские войска обстреляли промышленное предприятие и спортивный комплекс, ранены два человека — ОВА

В Днепре под российский удар попало одно из промышленных предприятий, ранены два человека, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. «59-летняя женщина получила легкие ранения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину госпитализировали, он в состоянии средней тяжести», — сообщил глава ОВА.

Пожар в результате обстрела предприяти охватил более 800 квадратных метров, его локализовали, добавил Лысак.

По его словам, российские ракеты повредили и важный для Днепра спортивный объект, где принимали всеукраинские соревнования и занимались дети. «Там вылетели окна, побит фасад и внутренняя стена», — написал глава ОВА в телеграм-канале.

Лысак отметил, что во время утренней массированной атаки над Днепропетровской областью были сбиты семь крылатых ракет Х-101/555 и выразил благодарность украинским защитникам неба.

08:08 Во Львове в результате российской ракетной атаки четверо пострадавших, разрушен детский сад — мэр

ВС РФ ночью нанесли очередной ракетный удар по Украине. Под обстрел попал и Львов. «Много сбитых ракет, но есть и попадание по Львову», — написал мэр города Андрей Садовый.

По его словам, в результате ракетной атаки в городе четверо человек пострадали, погибших нет.

Российская ракета прилетела во двор детского сада, он разрушен, сообщил Садовый. Также повреждено более ста домов.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал, что во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома, было возгорание, людей эвакуировали. В одном из гипермаркетов Львова из-за падения обломков ракеты обвалился потолок.

В селе Ставчаны Львовского района повреждены 10 домов, известно о людях, получивших легкие травмы. Также повреждены дома в селе Суховоля, на данный момент информации о пострадавших не поступало, написал Козицкий.

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