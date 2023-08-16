Военный медик, ветеран, волонтер: долгие годы войны Екатерины Луцык
Когда в Украине начался Евромайдан, Екатерина, тогда еще студентка медицинского училища в Хмельницком, приезжала в Киев и участвовала в протестах. Когда Россия развязала войну на востоке Украины в 2014 году, она отправилась волонтером на фронт. Тогда девушка решила, что вернется на передовую снова, но уже как военный медик. Получив диплом медицинской сестры в марте 2015 года, Екатерина Луцык добровольно вступила в ряды вооруженных сил Украины.
Опубликовано:
«У меня брат военный, у меня много друзей служило в армии, поэтому я знала, что есть очень острая потребность в медиках. Я хотела пойти служить, но еще заканчивала обучение. [Тогда] погиб мой хороший друг, добровольно ушедший служить. У него было относительно легкое ранение средней тяжести. Но если бы ему правильно была оказана медицинская помощь... У него был пневмоторакс легких. С такими ранениями можно долго ждать эвакуации — около шести часов спокойно. Он мог бы выжить. Но поскольку не было рядом медика, он погиб. После этого у меня никаких сомнений больше не осталось», — рассказывает Екатерина.
Спасать жизни на поле боя
Так в восемнадцать лет девушка встала на защиту Украины, а параллельно продолжала учиться в университете на реабилитолога. Конечно, решение Екатерины пойти на добровольную службу очень встревожило ее родителей, хотя они и догадывались о намерении дочери.
«У меня старший брат в Дебальцево был. Он служил в силах специальных операций, с первых дней освобождал Славянск, Краматорск. Поэтому родители знали, что такое война, что такое ждать и переживать за ребенка на войне», — делится Екатерина, добавляя: «Они знали, что отговаривать меня совершенно бессмысленно».
На сборы у девушки было два дня, затем — три месяца обучения и четыре с половиной года на линии фронта на Донбассе.
«Я познакомилась с ребятами из 81-й десантно-штурмовой бригады. Они мне рассказывали, что это новая бригада, что у них не хватает кадров, что они недавно ушли из Донецкого аэропорта и постоянно находятся на боевых заданиях. Поскольку у них пункт постоянной дислокации уже находился в Донецкой области, их было ближе посылать. И командование их постоянно посылало на боевые задания. У них были очень продолжительные ротации — по шесть-восемь месяцев. И у них тоже не хватало медиков. Я очень хотела попасть туда. Мне отказывали, но это было как раз то, что мне нужно. Я шла не ради какой-то штабной работы. Три месяца я проходила обучение, после этого я уже попала в 81-ю бригаду, в 122-й батальон», — рассказывает Екатерина Луцык.
В 2015 году женщин в украинской армии было очень мало. По воспоминаниям Екатерины, в начале службы она была единственной девушкой в батальоне, выходившей на боевые позиции.
«Когда я пришла в батальон, меня сперва никто не воспринимал как боевую единицу. Все как-то воспринимали меня как какую-то там молодую девушку, случайно попавшую в армию. Но все изменил первый боевой выезд. Когда пошли первые раненые, ребята увидели меня в работе. И скажу уверенно, что на все остальные боевые выезды они без меня не хотели ехать, — делится девушка. — Я понимала, что у меня есть знания, опыт. Я некоторое время работала на скорой, параллельно учась. Я знала, как реагирую в критических ситуациях, знала, что не впаду в отчаяние, когда раненый без сознания, или в других подобных ситуациях. Моей основной целью было прямо на поле боя спасать жизни».
Ранение и работа медика-инструктора
В 2016 году Екатерина была ранена. Как она рассказывает, противник сознательно обстрелял медицинский автомобиль.
«Мы выехали на объезд позиций. Мы ехали на медицинском автомобиле, на котором были нарисованы большие красные кресты... И враг нас просто расстрелял, видя, что это медики. Сначала был минометный обстрел. Потом, когда мы на ходу выскакивали из машины, нас уже обстрелял снайпер... Ранение у меня было минно-взрывное, у меня было много оскольков в районе лица, плеча и так далее. Осколки попали в район глаз. Слава Богу, глаза остались целыми. Только зрение стало очень плохим. И лопнула правая барабанная перепонка. Минно-взрывная травма».
По состоянию здоровья Екатерину Луцык перевели в десантную бригаду учебного центра в Житомире: «Моей задачей теперь уже было учить медиков, таких как я, передавать им свой опыт перед тем, как они поступят на службу в боевые бригады».
Перед полномасштабным российским вторжением Екатерина Луцык вместе с другими медицинскими инструкторами ездила по регионам Украины для обучения коллег и передачи им своего опыта. Они проводили обучение в Запорожье, Мариуполе, Харьковской области и Донбассе. Военные ожидали большой войны и готовились к ней. Однако надеялись, что для подготовки будет больше времени. Поэтому, когда 24 февраля РФ вторглась в Украину, девушка решила снова встать в ряды вооруженных сил.
Полномасштабное вторжение и волонтерская деятельность
«Когда началось полномасштабное вторжение, я была в Хмельницком и хотела вернуться на фронт. Я позвонила в свою бригаду в Донецкую область. Мне сказали: "ты до нас уже не доедешь". Это было где-то 27 число... Когда я позвонила в Житомир, мне сказали, что такой необходимости нет, потому что у них там достаточное количество медиков. Я не могла сидеть на месте, и начала общаться с местными общественными организациями. Мы собрались вместе в Хмельницком и пришли к выводу, что нам нужно включаться максимально и делать все для победы. У нас было много волонтеров, которые восемь лет работали, ездили на фронт. У них был опыт логистики, транспорт и возможность развозить помощь. У меня была связь с военными, и я знала, как можно доехать, куда можно, а куда нельзя. И таким образом мы все объединились...», — делится Екатерина.
Екатерина рассказывает, что тогда волонтерами стали сотни людей. Из Хмельницкого автобусы с едой и медикаментами отправлялись в Киевскую и Житомирскую области, где тогда была сложная ситуация. Рекорд волонтеров — 63 заполненных продовольствием и медикаментами автобусов за сутки. 17 марта волонтерскую инициативу, переросшую в общественную организацию, зарегистрировали официально. Она получила название «Захист об'єднання волонтерів». Екатерину избрали главой организации. Сейчас, несмотря на уменьшение своих ресурсов, волонтерский центр продолжает работу.
«Мы выбрали три основных направления для работы. Во-первых, это помощь вооруженным силам Украины. Мы продолжаем еженедельно отправлять помощь военным в районы боевых действий. Согласно запросам, которые они нам предварительно присылают. Второе направление – это помощь внутренне перемещенным лицам», – рассказывает Екатерина.
Волонтеры организации еженедельно ездят на освобожденные территории Херсонщины, закрепленной за Хмельницкой областью (тыловые области-партнеры помогают областям, где ведутся боевые действия — RFI), куда доставляют все необходимое — от продуктов до генераторов и строительных материалов. Помощь организации получают также переселенцы, которые сейчас поселились в Хмельницкой области.
«Поскольку у нас Хмельницкая область вторая по количеству внутренне перемещенных лиц, мы не могли не ответить на этот вызов. Мы открыли информационно-консультативный центр, где у нас получили помощь более 12 тысяч человек. Мы выбрали такой комплексный подход. Сначала, когда к нам обращается человек, мы отправляем его на наш "Доброзахист". Это социальный магазин, где они могут бесплатно получить по справке о том, что являются внутренне перемещенными лицами, все необходимое для обеспечения первоочередных потребностей. Дальше они приходят к нам в информационный центр. Здесь с ними в первую очередь работает психолог, стабилизирует психоэмоциональное состояние, помогает пережить травматический опыт. Дальше с ними работает врач, обследует состояние здоровья. При необходимости их направляют в больницы и так далее. Затем с ними работает юрист. Многие потеряли свои документы — нужно восстановить их. Нужно зарегистрироваться, получить статус внутренне перемещенного лица. И после этого уже у нас есть разные образовательные курсы. Они проходят по желанию все эти обучающие курсы, что помогает им с трудоустройством. И уже дальше с ними работает карьерный консультант, помогающий писать резюме, проходить собеседование и в сотрудничестве с центром занятости помогает искать работу», — говорит Екатерина.
Волонтерка отмечает, что такой комплексный подход дает возможность людям, бежавшим из родных мест, почувствовать себя как дома. «Второй момент – сделать все, чтобы они не уехали за границу, потому что, к сожалению, очень много людей уехало. И не факт, что они вернутся. А это огромная проблема для всей страны», — указывает Екатерина.
Вернуть ветеранов войны к мирной жизни
Третье направление деятельности общественной организации «Захист об'єднання волонтерів», как объясняет Екатерина, — это помощь ветеранам боевых действий при возвращении к мирной жизни.
«Мы разработали определенные шаги и стратегии, необходимые для того, чтобы военнослужащий, став ветераном, мог интегрироваться снова в общественную жизнь. Сейчас, пока они еще находятся на военной службе, мы работаем с их семьями. Мы готовим их к возвращению ветеранов. Мы уже сейчас в сотрудничестве с местными властями открываем в области реабилитационный центр. Мы знаем, каким будет спрос на такую помощь. У нас много таких различных проектов, которые мы уже начинаем запускать, чтобы, как только ветераны начнут возвращаться с войны в большом количестве, мы могли их принимать, предоставить им все услуги, необходимую информацию, помочь им интегрироваться снова в мирную жизнь», — рассказывает Екатерина Луцык.
Екатерина, будучи сама ветераном боевых действий, прекрасно знает, насколько важно помочь военным вернуться к гражданской жизни, и уверена, что готовиться к этому нужно уже сейчас.
«Мы понимаем, что сейчас более миллиона человек служит в вооруженных силах. Если считать членов семей, это более трех миллионов человек. Это наша целевая аудитория. Военнослужащие все станут ветеранами. Надо готовиться заранее, потому что кому-то нужно будет лечение после ранения, психолог. Кто-то не сможет вернуться на прежнее место работы. Ему нужно будет переучиваться, переквалифицироваться. Это будут просто тысячи запросов — и на них нужно будет быстро реагировать», — объясняет Екатерина Луцык важное направление работы своей организации, нацеленное в будущее.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться