Военный медик, ветеран, волонтер: долгие годы войны Екатерины Луцык

ИСТОРИИ

Когда в Украине начался Евромайдан, Екатерина, тогда еще студентка медицинского училища в Хмельницком, приезжала в Киев и участвовала в протестах. Когда Россия развязала войну на востоке Украины в 2014 году, она отправилась волонтером на фронт. Тогда девушка решила, что вернется на передовую снова, но уже как военный медик. Получив диплом медицинской сестры в марте 2015 года, Екатерина Луцык добровольно вступила в ряды вооруженных сил Украины.

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«У меня брат военный, у меня много друзей служило в армии, поэтому я знала, что есть очень острая потребность в медиках. Я хотела пойти служить, но еще заканчивала обучение. [Тогда] погиб мой хороший друг, добровольно ушедший служить. У него было относительно легкое ранение средней тяжести. Но если бы ему правильно была оказана медицинская помощь... У него был пневмоторакс легких. С такими ранениями можно долго ждать эвакуации — около шести часов спокойно. Он мог бы выжить. Но поскольку не было рядом медика, он погиб. После этого у меня никаких сомнений больше не осталось», — рассказывает Екатерина.

Спасать жизни на поле боя

Так в восемнадцать лет девушка встала на защиту Украины, а параллельно продолжала учиться в университете на реабилитолога. Конечно, решение Екатерины пойти на добровольную службу очень встревожило ее родителей, хотя они и догадывались о намерении дочери.

«У меня старший брат в Дебальцево был. Он служил в силах специальных операций, с первых дней освобождал Славянск, Краматорск. Поэтому родители знали, что такое война, что такое ждать и переживать за ребенка на войне», — делится Екатерина, добавляя: «Они знали, что отговаривать меня совершенно бессмысленно».

Екатерина Луцык выбрала путь военного медика © фото из личного архива

На сборы у девушки было два дня, затем — три месяца обучения и четыре с половиной года на линии фронта на Донбассе.

«Я познакомилась с ребятами из 81-й десантно-штурмовой бригады. Они мне рассказывали, что это новая бригада, что у них не хватает кадров, что они недавно ушли из Донецкого аэропорта и постоянно находятся на боевых заданиях. Поскольку у них пункт постоянной дислокации уже находился в Донецкой области, их было ближе посылать. И командование их постоянно посылало на боевые задания. У них были очень продолжительные ротации — по шесть-восемь месяцев. И у них тоже не хватало медиков. Я очень хотела попасть туда. Мне отказывали, но это было как раз то, что мне нужно. Я шла не ради какой-то штабной работы. Три месяца я проходила обучение, после этого я уже попала в 81-ю бригаду, в 122-й батальон», — рассказывает Екатерина Луцык.

Екатерина Луцык © фото из личного архива

В 2015 году женщин в украинской армии было очень мало. По воспоминаниям Екатерины, в начале службы она была единственной девушкой в батальоне, выходившей на боевые позиции.

«Когда я пришла в батальон, меня сперва никто не воспринимал как боевую единицу. Все как-то воспринимали меня как какую-то там молодую девушку, случайно попавшую в армию. Но все изменил первый боевой выезд. Когда пошли первые раненые, ребята увидели меня в работе. И скажу уверенно, что на все остальные боевые выезды они без меня не хотели ехать, — делится девушка. — Я понимала, что у меня есть знания, опыт. Я некоторое время работала на скорой, параллельно учась. Я знала, как реагирую в критических ситуациях, знала, что не впаду в отчаяние, когда раненый без сознания, или в других подобных ситуациях. Моей основной целью было прямо на поле боя спасать жизни».

Екатерина Луцык оказывает помощь раненому бойцу © фото из личного архива

Ранение и работа медика-инструктора

В 2016 году Екатерина была ранена. Как она рассказывает, противник сознательно обстрелял медицинский автомобиль.

«Мы выехали на объезд позиций. Мы ехали на медицинском автомобиле, на котором были нарисованы большие красные кресты... И враг нас просто расстрелял, видя, что это медики. Сначала был минометный обстрел. Потом, когда мы на ходу выскакивали из машины, нас уже обстрелял снайпер... Ранение у меня было минно-взрывное, у меня было много оскольков в районе лица, плеча и так далее. Осколки попали в район глаз. Слава Богу, глаза остались целыми. Только зрение стало очень плохим. И лопнула правая барабанная перепонка. Минно-взрывная травма».

По состоянию здоровья Екатерину Луцык перевели в десантную бригаду учебного центра в Житомире: «Моей задачей теперь уже было учить медиков, таких как я, передавать им свой опыт перед тем, как они поступят на службу в боевые бригады».

Екатерина Луцык на передовой. © Из личного архива

Перед полномасштабным российским вторжением Екатерина Луцык вместе с другими медицинскими инструкторами ездила по регионам Украины для обучения коллег и передачи им своего опыта. Они проводили обучение в Запорожье, Мариуполе, Харьковской области и Донбассе. Военные ожидали большой войны и готовились к ней. Однако надеялись, что для подготовки будет больше времени. Поэтому, когда 24 февраля РФ вторглась в Украину, девушка решила снова встать в ряды вооруженных сил.

Полномасштабное вторжение и волонтерская деятельность

«Когда началось полномасштабное вторжение, я была в Хмельницком и хотела вернуться на фронт. Я позвонила в свою бригаду в Донецкую область. Мне сказали: "ты до нас уже не доедешь". Это было где-то 27 число... Когда я позвонила в Житомир, мне сказали, что такой необходимости нет, потому что у них там достаточное количество медиков. Я не могла сидеть на месте, и начала общаться с местными общественными организациями. Мы собрались вместе в Хмельницком и пришли к выводу, что нам нужно включаться максимально и делать все для победы. У нас было много волонтеров, которые восемь лет работали, ездили на фронт. У них был опыт логистики, транспорт и возможность развозить помощь. У меня была связь с военными, и я знала, как можно доехать, куда можно, а куда нельзя. И таким образом мы все объединились...», — делится Екатерина.

Екатерина рассказывает, что тогда волонтерами стали сотни людей. Из Хмельницкого автобусы с едой и медикаментами отправлялись в Киевскую и Житомирскую области, где тогда была сложная ситуация. Рекорд волонтеров — 63 заполненных продовольствием и медикаментами автобусов за сутки. 17 марта волонтерскую инициативу, переросшую в общественную организацию, зарегистрировали официально. Она получила название «Захист об'єднання волонтерів». Екатерину избрали главой организации. Сейчас, несмотря на уменьшение своих ресурсов, волонтерский центр продолжает работу.

Помощь от волонтеров «Захист — об'єднання волонтерів» © ГО «Захист — об'єднання волонтерів»

«Мы выбрали три основных направления для работы. Во-первых, это помощь вооруженным силам Украины. Мы продолжаем еженедельно отправлять помощь военным в районы боевых действий. Согласно запросам, которые они нам предварительно присылают. Второе направление – это помощь внутренне перемещенным лицам», – рассказывает Екатерина.

Волонтеры организации еженедельно ездят на освобожденные территории Херсонщины, закрепленной за Хмельницкой областью (тыловые области-партнеры помогают областям, где ведутся боевые действия — RFI), куда доставляют все необходимое — от продуктов до генераторов и строительных материалов. Помощь организации получают также переселенцы, которые сейчас поселились в Хмельницкой области.

«Поскольку у нас Хмельницкая область вторая по количеству внутренне перемещенных лиц, мы не могли не ответить на этот вызов. Мы открыли информационно-консультативный центр, где у нас получили помощь более 12 тысяч человек. Мы выбрали такой комплексный подход. Сначала, когда к нам обращается человек, мы отправляем его на наш "Доброзахист". Это социальный магазин, где они могут бесплатно получить по справке о том, что являются внутренне перемещенными лицами, все необходимое для обеспечения первоочередных потребностей. Дальше они приходят к нам в информационный центр. Здесь с ними в первую очередь работает психолог, стабилизирует психоэмоциональное состояние, помогает пережить травматический опыт. Дальше с ними работает врач, обследует состояние здоровья. При необходимости их направляют в больницы и так далее. Затем с ними работает юрист. Многие потеряли свои документы — нужно восстановить их. Нужно зарегистрироваться, получить статус внутренне перемещенного лица. И после этого уже у нас есть разные образовательные курсы. Они проходят по желанию все эти обучающие курсы, что помогает им с трудоустройством. И уже дальше с ними работает карьерный консультант, помогающий писать резюме, проходить собеседование и в сотрудничестве с центром занятости помогает искать работу», — говорит Екатерина.

Ребенок выбирает игрушки в социальном магазине «Доброзахист» © ГО «Захист — об'єднання волонтерів»

Волонтерка отмечает, что такой комплексный подход дает возможность людям, бежавшим из родных мест, почувствовать себя как дома. «Второй момент – сделать все, чтобы они не уехали за границу, потому что, к сожалению, очень много людей уехало. И не факт, что они вернутся. А это огромная проблема для всей страны», — указывает Екатерина.

Вернуть ветеранов войны к мирной жизни

Третье направление деятельности общественной организации «Захист об'єднання волонтерів», как объясняет Екатерина, — это помощь ветеранам боевых действий при возвращении к мирной жизни.

«Мы разработали определенные шаги и стратегии, необходимые для того, чтобы военнослужащий, став ветераном, мог интегрироваться снова в общественную жизнь. Сейчас, пока они еще находятся на военной службе, мы работаем с их семьями. Мы готовим их к возвращению ветеранов. Мы уже сейчас в сотрудничестве с местными властями открываем в области реабилитационный центр. Мы знаем, каким будет спрос на такую помощь. У нас много таких различных проектов, которые мы уже начинаем запускать, чтобы, как только ветераны начнут возвращаться с войны в большом количестве, мы могли их принимать, предоставить им все услуги, необходимую информацию, помочь им интегрироваться снова в мирную жизнь», — рассказывает Екатерина Луцык.

Екатерина, будучи сама ветераном боевых действий, прекрасно знает, насколько важно помочь военным вернуться к гражданской жизни, и уверена, что готовиться к этому нужно уже сейчас.

«Мы понимаем, что сейчас более миллиона человек служит в вооруженных силах. Если считать членов семей, это более трех миллионов человек. Это наша целевая аудитория. Военнослужащие все станут ветеранами. Надо готовиться заранее, потому что кому-то нужно будет лечение после ранения, психолог. Кто-то не сможет вернуться на прежнее место работы. Ему нужно будет переучиваться, переквалифицироваться. Это будут просто тысячи запросов — и на них нужно будет быстро реагировать», — объясняет Екатерина Луцык важное направление работы своей организации, нацеленное в будущее.

Екатерина Луцык уверена, что обществу уже сейчас надо начинать работать над вопросами, связанными с возвращением ветеранов войны к мирной жизни © фото из личного архива

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