539-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Среда, 16 августа — 539-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Последствия ночной атаки по порту на Дунае недалеко от Одессы

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17:37 Еврокомиссия перенаправит Украине и Молдове €135 млн, которые должны были пойти на развитие сотрудничества с Россией и Беларусью

Еврокомиссия приняла решение о выделении €135 млн на программы сотрудничества с Украиной и Молдовой. Изначально эти средства из фонда соседства, развития и международного сотрудничества предназначались для российских и белорусских программ.

По словам еврокомиссара по политике сплочения и реформам Элизы Феррейра, это решение — «результат жестокой войны России против Украины». Эти деньги помогут поддержать сотрудничество европейских регионов с Киевом и Кишиневом, добавила она.

В частности, деньги пойдут на улучшение транспортных связей, здравоохранения, образования, исследовательских проектов и развитие украинских и молдавских политических институтов.

17:13 В Беларуси зарегистрировали образовательную организацию «Группа Вагнера»

В реестре Республики Беларусь появилось новое юридическое лицо ООО «Группа Вагнера», обратил внимание телеграм-канал «Ротонда». Своей основной деятельностью компания заявила образовательную.

Код 85590 в белорусском реестре позволяет юрлицам открывать учебные центры с коррекционными курсами, курсами повышения квалификации, выживания и компьютерными курсами, а также обучать иностранным языкам, религии, ораторскому искусству и скоростному чтению.

«Группа Вагнера» была зарегистрирована 4 августа в Осиповичском райисполкоме. Именно там, в Могилевской области, находится база, где обосновалась часть наемников ЧВК «Вагнер» после мятежа Евгения Пригожина.

В июле в Могилевском облисполкоме была зарегистрирована компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которая, согласно документам, занимается «управлением недвижимостью».

16:46 «Коммерсантъ»: при атаке диверсантов на Брянскую область погиб российский прапорщик

Во время вчерашней атаки «украинских диверсантов» на Брянскую область погиб один из российских военнослужащих, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это прапорщик, который умер в больнице от полученного тяжелого ранения. Двое других военных получили контузию.

По данным издания, патрулировавшая район группа ФСБ заметила брошенные на земле рюкзаки, а когда начала их осматривать — по ней открыли огонь. Как утверждает газета, во время боя «украинских диверсантов» прикрывали минометным огнем с территории Украины.

16:17 МИД России отказался продлить визу нидерландской журналистке Еве Хартог

МИД России отказался продлить визу журналистке Еве Хартог из Нидерландов, которая живет в Москве десять лет и сейчас пишет для европейского подразделения Politico и нидерландского журнала De Groene Amsterdammer. Об этом она сообщила в своей колонке.

По словам журналистки, она узнала о решении в начале августа, через несколько дней после оглашения приговора Алексею Навальному по делу об экстремизме. Ева Хартог освещала это дело и ездила на последнее заседание в колонию.

«Мне сообщили в МИД России, что впервые за десять лет мне не продлили визу. Решение было принято "компетентными органами" — так часто называют службы безопасности. Никаких объяснений мне не предоставили. Мне дали шесть дней на то, чтобы закончить мою жизнь», — пишет она.

15:48 Шестеро «украинских диверсантов» пытались проникнуть в Брянскую область — губернатор

Шестеро «украинских диверсантов» пытались проникнуть на территорию Брянской области утром в среду, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По словам главы области, пятеро из них были убиты в бою с пограничниками и военными.

Ранее сегодня о диверсантах в Брянской области сообщила ФСБ. Правда, в заявлении Федеральной службы безопасности говорилось о четверых убитых. В ведомстве отметили, что на месте боя в Стародубском районе FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой, что якобы свидетельствует о подготовке провокаций на территории РФ.

15:20 FT: Владимир Путин рассмотрит предложения по ужесточению валютного контроля

Как пишет издание со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, президент России созвал экстренное заседание. На нем он рассмотрит предложения об усилении валютного контроля, которые будут представлены Министерством финансов.

Среди вариантов, которые будут предложены президенту - обязательство экспортеров продавать до 80% валютной выручки, отмена субсидирования импорта, ограничение валютных свопов и сокращение объема вывода иностранной валюты из России.

Окончательно решение, как утверждают источники FT, будет принято Владимиром Путиным.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия может попытаться остановить падение рубля и вернуть его курс к прежним значениям, восстановив контроль за движением капитала. 15 августа ЦБ резко повысил ключевую ставку, но к серьезному усилению рубля это не привело.

14:45 Би-би-си: бывшие украинские военнопленные рассказали о пытках в СИЗО

Как пишут журналисты, более десятка бывших военнопленных, вернувшихся на территорию в ходе обмена, рассказали, что в Таганроге их подвергали жестоким истязаниям, избиениям и пытками током.

Корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега побеседовал с дюжиной бывших военнопленных, и все они описывают ситуацию в таганрогском СИЗО примерно одинаково. По рассказам бывших пленных, мужчин и женщин в Таганроге неоднократно избивали, в том числе били по почкам и грудной клетке, а также били электрическим током во время ежедневных проверок и допросов.

Украинцы рассказали, что российские охранники постоянно угрожают заключенным и запугивают их, некоторые из них дали ложные признания, которые якобы были использованы в качестве улик против них на судебных процессах.

Би-би-си отмечают, что не могут провести независимую оценку этих утверждений, но свидетельства подтверждаются аналогичными заявлениями других украинских военных, попавших в плен к россиянам. Власти РФ не позволяют международным организациям посетить изолятор в Таганроге, где содержались заключенные.

14:10 Российские сенаторы подготовили запрет на публикацию съемок местов обстрелов

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, под запрет может попасть «распространение в сообщениях и материалах СМИ, в интернете фото- или видеоматериалов, содержащих данные о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре, критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений».

Нельзя будет также выкладывать материалы, позволяющие выявить траекторию полета беспилотников.

Ранее сегодня с похожей инициативой выступили оккупационные власти Крыма.

13:25 Литва объявила о закрытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью

Об этом сообщило руководство страны. Речь идет о временном закрытии с 18 августа пунктов пропуска Шумск и Тверчь.

«Это решение направлено на адекватное реагирование на изменения геополитической ситуации и угрозы национальной безопасности, а также на предотвращение контрабанды товаров», - ссылается Delfi на информацию литовской таможни.

Напомним, в Беларуси после неудавшегося мятежа Евгения Пригожина находятся наемники «ЧВК Вагнера». Польша и Литва неоднократно заявляли, что опасаются провокаций со стороны Москвы.

13:00 Назначенные РФ власти аннексированного Крыма предложили штрафовать за видео атак ВСУ

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» Владимир Константинов.

По его словам, «весь объем информации, которой они питаются, в основном исходит из публичной сферы. То есть не нужно посылать десятки шпионов, а нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит»

Размер штрафа для физических лиц составит до 30 тысяч рублей, для государственных служащих - до 100 тысяч, для юридических лиц - до 300.

Напомним, в последние месяцы Крым, в том числе мост через Керченский прорыв, все чаще подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

В Украине распространение видео российских атак также находится под запретом. В особо тяжелых случаях публикация съемок может наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.

12:35 Парк «Зарядье» в центре Москвы эвакуируют второй день подряд

Как сообщает агентство «РИА Новости», доступ на территорию парка «Зарядье» рядом с Кремлем в среду, 16 августа, вновь закрыли из-за сообщениях о «неопознанном устройстве». Посетителей парка эвакуировали, там работают кинологи, сообщают журналисты.

По данным издания Shot, на почту парка пришло письмо с угрозой. Его автор заявил о заложенном взрывном устройства и потребовал перевести 600 тысяч рублей на счет его матери.

Накануне СМИ также сообщили о минировании парка, которое оказалось ложным.

12:05 Премьер-министр нигерской хунты: «Мы находимся в переходном процессе»

Новый премьер-министр нигерской хунты Али Махаман Ламин Зейна заявил об этом во вторник вечером 15 августа после аудиенции у Идрисса Деби, президента Республики Чад.

Подробнее в материале RFI

11:55 Группа американских «Республиканцев» запустила двухмиллионную рекламную кампанию в поддержку Украины

Как отмечает The New York Times, цель рекламной кампании, которая включает в себя 30-секундные видеоролики и биллборды — повысить уровень поддержки Украины и одобрения военной помощи среди сторонников консервативной партии. Видео будут распространяться в том числе в эфире Fox News, канала, который придерживается правых взглядов.

Я - республиканец. Я поддерживаю Украину. Республиканцы: дадим Путину отпор, - гласит один из рекламных щитов c фотографией избирателя.

CNN отмечает, что, согласно данным опросов, 55 процентов американцев не поддерживают дополнительную финансовую помощь Украине. Среди сторонников Республиканцев этот показатель достигает 71%. 59% избирателей республиканцев считают, что Соединенные Штаты уже достаточно сделали для Украины.

Рекламная кампания запущена НКО «Защитим демократию вместе».

11:30 17-летнего школьника из Кировска будут судить за терроризм из-за попытки поджечь военкомат

Как пишет издание «Берег», на публикацию которого обратила внимание «Медуза», школьника Егора Балазейкина задержали, когда тот кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата в Кировске Ленинградской области. Пожар не начался, однако подростка задержали по подозрению в повреждении имущества. После его обвинили в совершении теракта, с тех пор подросток находится в СИЗО.

Дядя Егора Балазейкина погиб на войне России против Украины — он поехал туда добровольцем.

Несмотря на состояние здоровья и прогрессирующий фиброз печени, Егора Балазейкина отказались выпустить из-под стражи.

Школьнику грозит до 15 лет лишения свободы.

«Берег» публикует интервью матери подростка.

10:50 По временному коридору в Черном море проходит первое судно: Киев

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, контейнеровоз «Joseph Schulte» под флагом Гонконга следует из Одессы по временному коридору, организованному Киевом. Судно везет продовольствие и более 30 тысяч тонн грузов, отмечают в Украине.

По словам политика, контейнеровоз находился в порту Одессы с 23 февраля 2022 года - то есть фактически с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Полностью обеспечить безопасность подобного маршрута невозможно из-за дрейфующих мин и рисков обстрелов, признают в Украине. Маршрут судна будут проходить под наблюдением ВСУ.

10:35 США разрабатывают план экспорта зерна из Украины без участия России: СМИ

Как утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, США обсуждают с Украиной и Турцией варианты вывоза сельскохозяйственной продукции без участия России. Зерно может вывозиться через Дунай - по плану к октябрю по реке можно будет перевозить до четырех миллионов тонн в месяц.

Из Украины зерно планируют доставить в порты на территории Румынии, а далее - покупателям. При этом стоимость вывоза будет дороже, чем по Черному морю, а времени потребует больше.

Напомним, 17 июля стало известно, что Россия не будет продлевать так называемую зерновую сделку, сославшись на несоблюдение ее условий со стороны других стран.

Подробнее читайте в материале RFI

10:05 The Killers пригласили на сцену россиянина во время концерта в Грузии. Музыкантам пришлось извиняться

09:50 CNN публикует эксклюзивные кадры атаки «экспериментальных» морских дронов по Крымскому мосту

На видео, которое американских журналистам передали украинские спецслужбы, запечатлена атака 17 июля 2023 года. Тогда на мосту произошел взрыв, была повреждена автомобильная часть моста. Семейная пара, пересекавшая пролив на автомобиле в этот момент, погибла.

На записи, опубликованной CNN, видно приближение дрона к мосту. Оператор дрона в прямом эфире получал картинку с камеры дрона. В СБУ заявили, что речь шла о беспилотнике с 850 килограммами взрывчатки на борту.

В Киеве также взяли на себя ответственность за атаку на Крымский мост 8 октября, но не привели подробностей. Там объявили, что операции в акватории Черного моря продолжатся и будут сюрпризом «особенно для врагов» Украины.

09:42 Минобороны РФ объявило о трех сбитых беспилотниках над Калужской областью

В сообщении ведомства говорится, что российские средства ПВО сбили украинские дроны около пяти утра. Беспилотники должны были атаковать объекты на территории Калужской области, заявили в военном ведомстве.

Разрушений и пострадавших нет, заявило Министерство обороны.

В Киеве об атаках не сообщали.

09:25 Украина перехватила 13 беспилотников в Одесской и Николаевской областях

Об этом говорится в заявлении командования Воздушных сил. БпЛА, по данным украинских властей, атаковали портовую инфраструктуру в ночь на 16 августа.

В Одесской военной администрации отмечают, что Россия произвела две атаки и попала по одному из портов Дуная. Пострадали складские помещения и зернохранилище.

Последствия ударов по портовой инфраструктуре © ОК «Південь»

Российские СМИ, в том числе telegram-канал Mash, сообщают, что часть дронов достигли своих целей. Там сообщают более чем о 40 «прилетах» по портовой инфраструктуре.

09:20 ВСУ объявили о взятии под контроль села Урожайное в Донецкой области

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, наступательные действия продолжаются, а ВСУ закрепляются на рубежах.

Речь идет о районе на берегу реки Мокрые Ялы, который ранее находился под контролем российской армии. Он находится к северу от Мариуполя и Бердянска.

Ранее несколько дней назад ВСУ уже объявляли об успехах в районе этого населенного пункта.

В Министерстве обороны РФ заявление украинских властей не комментировали.

09:15 Британская разведка: Россия в ближайшее время планирует наладить полностью автономный выпуск иранских моделей беспилотников

Как отмечает британская военная разведка в ежедневной сводке, Россия уже начала производство БпЛА, построенных по иранской модели. Их РФ применяет по меньшей мере с сентября 2022 года.

«Собственное производство, вероятно, позволит России наладить более надежные поставки БпЛА. Эффективность этого оружия была различной, и Украина доказала свою эффективность в нейтрализации большей части атак.

Вероятно, Россия стремится к автономному производству БпЛА в ближайшие месяцы. Однако на данный момент Россия по-прежнему зависит от поставок комплектующих и всего вооружения из Ирана, в основном через Каспийское море»

09:00 Генеральная прокуратура признала «нежелательной» организацию «За свободную Россию»

Как говорится на сайте ведомства, представители польской организации «устраивают для западной публики театрально-политические акции, рассчитанные на привлечение внимания и денежных средств».

Идейными вдохновителями этой организации являются сбежавшие в Польшу и ставшие резидентами стран Евросоюза Анастасия Сергеева и Мария Хармаст. Из-за рубежа они вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов в составе вооруженных сил Украины и готовят так называемые «группы сопротивления».

Как отмечает издание «Медиазона», в последний раз Instagram организации обновлялся в январе 2023 года, а сам проект был создан еще в январе 2014. Сайт организации сейчас недоступен. Ранее на нем говорилось, что движение организует проекты, направленные «на помощь демократическому движению в России».

Напомним, статус «нежелательной организации» один из самых обременяющих в российском законодательстве. Даже за пожертвования подобным организациям по закону РФ может грозить реальное тюремное заключение.

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