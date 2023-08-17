Глава офиса генсека НАТО назвал ошибкой свои слова о территориальных уступках Украины

Руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой свое заявление о том, что территориальные уступки Киева в обмен на членство в Североатлантическом альянсе могли бы стать одним из сценариев окончания войны Украины с Россией.

15 августа во время публичной дискуссии в норвежском городе Арендал Йенссен не исключил, что ради прекращения войны, вступления в НАТО и безопасности Украина может пойти на территориальные уступки.

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Об этом Йенссен заявил в интервью норвежскому изданию VG.

15 августа во время публичной дискуссии в норвежском городе Арендал Йенссен не исключил, что ради прекращения войны, вступления в НАТО и безопасности Украина может пойти на территориальные уступки. Эти слова вызвали критику украинского МИД, где слова представителя НАТО назвали неприемлемыми. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также прокомментировал заявление Йенссена:

Очевидно, что если Путин не потерпит сокрушительного поражения, политический режим в России не изменится, а военные преступники не понесут наказание, война обязательно вернется с возросшими аппетитами России.

В интервью VG Стиан Йенссен попытался уточнить свое высказывание. Он назвал его ошибкой и отметил, что заявление «было сделано в рамках более общей дискуссии о возможных сценариях будущего для Украины».

Он подчеркнул, что украинцы сами должны решить, на каких условиях они готовы вести переговоры и о чем они готовы договариваться. Кроме того, представитель НАТО отметил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины обязательно должен стать частью любого будущего решения.

По словам Йенссена, ничто не указывает на то, что Россия сменит курс и откажется от ведения войны:

Мы не видим никакого желания делать это. Именно поэтому для Украины так важно добиться военного прогресса — чтобы изменить расчеты Москвы, дать ей понять, что время не на ее стороне, что со временем им не победить. Теперь оружие - это путь к миру, как сказал мой начальник Йенс Столтенберг.

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