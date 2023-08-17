540-й день войны. «Азов» вернулся на фронт. Онлайн RFI

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Четверг, 17 августа — 540-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:30 НАТО «будет поддерживать Украину до победы» — Столтенберг

Заявление цитирует агентство Reuters.

13:05 Финляндия и Эстония разрешили трем российским пассажирским самолетам пересечь их границы, чтобы облететь грозу

Росавиация в ответ поблагодарила «компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие». Речь идет о лайнерах авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Россия» и «Северный ветер», которые выполняли рейсы в Калининград и из него, уточнили в ведомстве.

Напомним, страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов 27 февраля 2022 года из-за развязанной Путиным войны в Украине.

11:55 На фронт вернулся «Азов»

«„Легендарная бригада специального назначения „Азов“ восстановилась» и вернулась на фронт, сообщил на брифинге представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович. Он уточнил, что сейчас бригада удерживает позиции в районе Серебрянского лесничества (северо-западнее Лисичанска).

По словам представителя Нацгвардии, 15 августа артиллеристы «Азова» уничтожили минометный расчет и инженерную машину РФ.

«Ранее вернувшийся из Турции командир „Азова“ Рэдис (Денис Прокопенко) был замечен на тактических учениях бригады. При этом известно, что отдельные бойцы „Азова“ уже достаточно давно воюют на Бахмутском направлении», — пишет канал «Политика страны».

Напомним, в начале июля в Украину из Турции вернулись пять командиров «Азова» — Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Их нахождение в Турции было частью соглашения по обмену пленных, заключенного 22 сентября 2022 г.

Тогда, как напоминает «НГЕ», Украина обменяла лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «кума Путина» Виктора Медведчука и еще 55 человек на 215 пленных бойцов ВСУ. Из них 108 — бойцы «Азова», в том числе командиры полка. По данным турецких СМИ, одним из условий «сделки» было то, что пятеро командиров «Азова» должны оставаться на турецкой территории «под защитой Эрдогана» до конца войны.

Тем не менее, турецкий президент решил передать «азовцев» президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда тот 8 августа приехал с визитом в Анкару. На родину «азовцы» вернулись на одном самолете с президентом Украины. И в тот же день пообещали вскоре вернуться на фронт.

Полк «Азов» весной 2022 года на протяжении почти двух месяцев держал оборону на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В мае защитники «Азовстали» по приказу командования вышли с территории завода и сдались в плен многократно превосходившим их российским войскам.

11:40 Кулеба: генсек НАТО не поддерживает «идею» главы своей канцелярии о «торговле» украинскими территориями

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на скандальное заявление главы канцелярии НАТО Стиана Йенсена о возможности «обмена» территорий Украины на членство в Альянсе.

«Генеральный секретарь НАТО и руководитель его аппарата — два разных человека… Президент (Зеленский) неоднократно общался с генсеком Столтенбергом, я поддерживаю с ним очень тесные отношения. Уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как и у Украины: никакой торговли украинскими территориями быть не может», — сказал Кулеба в эфире программы «Сніданок 1+1» 17 августа. Заявление цитирует телеканал УНИАН.

Ранее, 15 августа, руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен заявил: «Я считаю, что одним из решений может быть передача Украиной территории и получение взамен членства в НАТО» (заявление привела норвежская газета Verdens Gang). «Я не говорю, что это должно быть именно так. Но это может быть возможным решением», — добавил Йенсен.

«Сам Столтенберг не проявляет желания обсуждать возможные решения по Украине после вторжения России. Генеральный секретарь постоянно заявлял, что Украина должна сама определять время и условия любых переговоров с Россией о прекращении оккупации», — напомнила газета.

Позднее, 16 августа, Йенсен извинился, сказав: «Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине. Я не должен был так говорить. Это была ошибка».

11:00 СБУ сообщила о задержании «российского агента», готовившего обстрел Киева

По данным Службы безопасности Украины, 23-летний одессит за денежное вознаграждение от российского Главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ) пытался определить геолокацию украинских подразделений в районе Киева, — в частности, ремонтных баз ВСУ. Также «заказчиков», по данным следствия, интересовали сведения об энергообъектах: российская спецслужба надеялась, что рядом с ними будут расположены на боевом дежурстве украинские системы противовоздушной обороны, сообщает агентство УНИАН.

Подозреваемого задержали во время съемки военной базы и привязки ее координат к электронной карте. Ему грозит пожизненное заключение.

10:30 В результате российских обстрелов в районе Купянска погибла женщина — глава ОВА

В результате обстрела российскими войсками Заосколья (станция города Купянска) погибла женщина 1962 года рождения. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. «Еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшей на месте. Повреждено частное домовладение, в частности жилой дом, возник пожар хозяйственной постройки», — также сообщил Синегубов.

10:05 В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 15 ноября

09:55 Президент Польши ответил на призыв Лукашенко «восстановить отношения»

Польский президент Анджей Дуда ответил на прозвучавшее ранее заявление белорусского диктатора, который сказал, что поручил своему «премьер-министру» возобновить контакт с Польшей. Дуда заявил, что для улучшения отношений между Минском и Варшавой Беларусь должна прекратить гибридные атаки на польско-белорусской границе.

«Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу», — сказал Дуда, заявление которого цитирует «Польское радио».

«Это не является никаким секретом, поскольку мы имеем видеодоказательства того, что мы небезосновательно называем это гибридной атакой. Потому что не кто иной, как представители белорусских служб, белорусские офицеры участвовали в вытеснении мигрантов к линии границы», — подчеркнул польский президент на встрече с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом 16 августа.

Анджей Дуда добавил, что граница Польши с Беларусью является также границей Европейского Союза. Поэтому, по его словам, Польша также несет ответственность перед своими европейскими союзниками.

Польское радио также сообщает о том, что 15 августа латвийские пограничники обратились к армии и полиции с просьбой оказать поддержку в охране границы с Беларусью. «Дополнительным контекстом является присутствие наемников из так называемой ЧВК „Вагнер“ в Беларуси (…). В последние дни Варшава и Рига сообщают о возросшей активности наемников — как виртуальной, так и реальной — по вербовке в их ряды», — подчеркивает радиостанция.

Лукашенко сделал заявление о желании «наладить отношения» с Западом (и Польшей в частности) 11 августа.

«Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока — сотрудничаем с Россией, Китаем. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Поверьте, придет время (сейчас такая турбулентность, говоря на вашем языке, сложности большие) — в 2024–2025 году, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире в том числе», — сказал самопровозглашенный президент Беларуси во время посещения минского аэропорта.

И уточнил, что в июле поручил правительству и МИД «предложить западным соседям план добрососедства и мира».

«И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога».

09:20 Украинские военные сообщили об уничтожении двух российских вертолетов Ка-52

Представители 47-й отдельной механизированной бригады сообщили, что их бойцы сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский вертолет Ка-52, известный как «Аллигатор». Согласно их заявлению, вертолет был сбит в районе села Работино Запорожской области (неподалеку от Орехова). «Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила российский „Аллигатор“. Один пуск из ПЗРК — цель уничтожена», — говорится в сообщении бригады в facebook, которое цитирует издание «Суспiльне».

Ранее канал сообщил о том, что сегодня утром украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 «на Бахмутском направлении». Об этом заявил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

09:00 10 тысяч человек остались без света после ракетной атаки в Днепропетровской области

После российской ракетной в Новомосковском районе Днепропетровской области утром 17 августа 10 тысяч человек остались без света, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак. «Под утро враг атаковал область ракетами. Громко было в Новомосковском районе. Но, к счастью, местных жителей не задело. Без света остались 10 тыс человек в двух населенных пунктах. Специалисты проблему уже устранили», — написал глава области, подчеркнув, что «другие последствия атаки сейчас уточняются».

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