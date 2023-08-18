Белый дом: за обучением украинских пилотов последует передача F-16

«За обучением украинских пилотов на F-16 последует передача самолетов», — объявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника рассказало, что Соединенные Штаты одобрили отправку многофункциональных легких истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только завершится обучение пилотов.

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«Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 в Украину», — заявил 17 августа министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на платформе X. По его словам, Амстердам продолжит обсуждать эту тему с европейскими партнерами.

«То, что мы сделали на этой неделе, официально оформлено в письме от госсекретаря Блинкена к его коллегам в Европе, что после завершения обучения Соединенные Штаты будут готовы по согласованию с Конгрессом одобрить передачу третьей стороной самолетов F-16 Украине», — сказал на брифинге Джейк Салливан.

На прошлой неделе представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы предоставить свою территорию для подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, если европейские союзники исчерпают свои возможности в этой области, напоминает агентство «Интерфакс-Украина».

В начале июля издание Financial Times сообщало, что группа из 11 стран Запада с августа начнет обучение украинских летчиков управлению F-16.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов заявил, когда именно ждать поступления боевой авиации американского производства:

«Пилоты с тренировок вернутся и самолеты тоже прибудут — это будет синхронизированный процесс. На этой неделе — три дня у президента (Зеленского) ежедневно совещания и разговоры о ускорении этого процесса и скажу дипломатично: я думаю, скоро будут хорошие новости».

Неделю назад газета The Washington Post писала о задержках в программе обучения украинских пилотов. По данным издания, первая группа из шести летчиков не завершит обучение на F-16 раньше следующего лета. Еще два пилота определены как резервные кандидаты.

Летчики сначала должны пройти четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании, чтобы изучить авиационную терминологию. Будет учиться также и наземный персонал. Дания попросила обучать весь экипаж.

Коалиция по обучению украинских пилотов на F-16 была официально создана 11 июля. К ней соединились 11 стран + Украина, сообщал украинский министр обороны Алексей Резников.

«Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за их выдающееся руководство в этом процессе.

✅ Украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения;

✅ Существует возможность включения в программу других типов истребителей;

✅ Коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полностью функциональных возможностей F-16», — уточнил Резников.

На днях спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что Украина не получит американские истребители «ни осенью, ни зимой» (хотя ранее союзники обещали другое).

17 августа Игнат «уточнил» свое заявление, пишет РБК-Украина. «У меня спросили, мол, в Америке заявили, что „до конца лета мы не получим“. На что я ответил: „Когда бы мы не получили, у нас другого выхода нет“. Мы нуждаемся в этом вооружении. Будет ли это до конца этого года, или начало следующего, или позже, но другого выхода у нас нет как идти к своей цели. Такой мой ответ был тогда, таков он и сейчас», — объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

На этот самолет — большие надежды, что он станет частью противовоздушной обороны и может защитить Украину от «ракетного и дронового терроризма России», пишет украинская редакция RFI, напоминая: современные западные истребители способны перехватывать крылатые ракеты и беспилотники, что дешевле, чем сбивать их дорогостоящим ПВО с земли. Кроме того, действующий украинский авиафлот, состоящий из бортов советского производства, не позволяет использовать некоторые современные системы оружия — в частности, американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Вдобавок, количество имеющейся у ВСУ авиации постепенно уменьшается, что усложняет будущие операции в рамках контрнаступления.

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