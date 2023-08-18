«Визуальный дневник войны»: ежедневная хроника жизни Украины в рисунках художницы Антонины Семеновой

ИСТОРИИ

Антонина Семенова — украинская художница-иллюстратор. Раньше она создавала тематические красочные алфавиты для детей. После начала полномасштабной войны она каждый день в графических рисунках рассказывает о происходящем в стране.

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«Визуальный дневник войны» — так 35-летняя Антонина Семенова назвала свой проект. В интервью редакции RFI на украинском языке она рассказала о работе над своим альбомом графики, артбуком, с историями украинцев о войне, о выставках за рубежом и об искусстве во время российской агрессии против Украины.

RFI: Вы начали создавать рисунки о событиях войны с первого дня полномасштабного вторжения России?

Антонина Семенова: Да, с вечера 24 февраля. Для меня ведение текстового дневника было с детства обычным делом. Но в тот день, когда я села работать над своими цветными веселыми алфавитами, я поняла, что больше не могу их рисовать. Нужно было отрефлексировать то, что происходит в стране. Так начался мой «Визуальный дневник войны».

Как вы выбираете тему для рисунка в тот или иной день?

Иногда сразу ясно, какая главная новость дня. Например, взрыв на Крымском мосту, или прилет ракеты «Кинжал» в Днепр, или какие-то глобальные вещи. А иногда это просто какая-то новость, не являющаяся приоритетной. Я просто ее выбираю, чтобы нарисовать, и все.

Антонина Семенова за работой © Личный архив Антонины Семеновой

Бывает, когда каких-то центральных, по моему ощущению, событий нет, я рисую что-то общее. Какие-то новые снаряды мы получаем. Или недавно я рисовала по фотографии, сделанной одним из наших военных: на ней отвоеванная позиция, на которой разбросаны российские сухие пайки. Рисую разное. О каждой такой иллюстрации можно долго рассказывать.

Вы рисуете так каждый день с начала полномасштабной войны. Не чувствуете усталости?

Первое время были моменты, когда было трудно. Тогда еще было больше эмоций. Конечно, война в Украине идет с 2014 года, то есть все это уже отрефлексировано, все понятно. Но полномасштабное вторжение — это другое. Количество разрушений, количество жертв… И первый-второй месяц эмоций и боли было гораздо больше.

Иногда казалось, что тяжело рисовать. Не физически, потому что рисовать каждый день — это для меня привычное дело, а именно морально. А потом я почувствовала, что это поддерживает меня, помогает собраться. И иногда, когда меня спрашивают: «Как ты?», я отвечаю, что если бы не сопереживание другим людям, то вообще нормально. Потому что у нас в семье все хорошо: у нас дом цел, у нас никто не погиб и не ранен. Я думаю, что мой дневник мне помогает.

«Визуальный дневник войны» можно было увидеть на выставках в Украине и за рубежом. Где были уже представлены ваши работы?

Несколько раз были подобные выставки в Украине, дневник был показан в Чикаго, в США. Вот скоро должна быть презентация в Украинском культурном центре в Копенгагене.

Чего вы хотите добиться своим творчеством? Какую цель ставите для себя?

Довольно быстро, начав вести этот дневник, я прочувствовала это выражение — «каждодневная война глазами простого украинца». То есть мир видит цифры, слышит политиков. Люди видят видео, фото разрушений, жертв, но они не знают о повседневности войне, особенно те, кто живет в очень безопасных странах.

«Візуальний щоденник війни» («Визуальный дневник войны») © Личный архив Антонины Семеновой

И я хочу рассказать миру, что такое война для каждого украинца, независимо от того, насколько он вовлечен в эту войну. О фронтовых или прифронтовых городах, о военных или гражданских. И потому, конечно, когда дневник участвует в выставках, я хочу, чтобы зрители это видели и чувствовали.

Сейчас вы работаете над иллюстрациями к рассказам украинцев о войне для графического альбома — артбука. Как возник этот проект?

Когда дневник стали представлять на выставках, я почувствовала, что это уже не мой личный проект, который я у себя в инстаграмме выкладываю. И я подумала, что его можно масштабировать, чтобы это были истории разных украинцев.

Книга охватывает год плюс один день, то есть с 24 февраля по 24 февраля. На каждой странице — иллюстрация и краткая история, рассказанная кем-то из других людей об этом дне войны. Этот артбук должен стать голосом украинцев.

Как вы находите и выбираете эти истории?

Сейчас я публикую на страницах проекта в социальных сетях все истории, которые получаю. В сентябре буду отбирать с них те, что войдут в книгу, по принципу разнообразия. То есть у меня сейчас есть несколько историй о волонтерстве, например. И когда они все будут собраны, то я начну выбирать, чтобы это были разные истории.

То есть у меня нет критериев того, какой она [история] должна быть: насколько художественной или насколько страшной. Многие почему-то думают, что я ищу какой-то хоррор, чтобы чем страшнее, тем лучше. Но это не так. Это истории просто о каждом дне войны, потому что война вокруг каждого из нас. И это влияет на людей по-разному.

Что будет с артбуком после его выхода из печати?

Часть книг будет храниться в библиотеках и музеях. К примеру, в Музее войны. Часть книг поступит в украинские культурные центры за границей. В планах — перевод книги на английский. И еще часть тиража будет продана на аукционах с целю сбора помощи армия или для поддержки гуманитарных проектов.

Из тех историй, которые вы уже воссоздали в рисунках, что вам больше всего запомнилось?

У меня есть автор, я опубликовала только одну ее историю, хотя их несколько. Это девушка из Каховки из пансионата для людей с инвалидностью. Она была в оккупации 8 месяцев.

Затем россияне вывезли их куда-то под Воронеж, а потом с помощью волонтеров она выехала в Финляндию, где до сих пор и проживает. Почему эта история мне запомнилась? Потому что это оккупация, потому что это путь через Россию в Финляндию для человека с очень ограниченными возможностями. Это какая должна быть сила духа… Я ею восхищаюсь.

Как, по вашему мнению, культура должна осмысливать эту войну?

Я знаю, что есть разные взгляды на этот вопрос. Но я считаю, что сегодня каждый творческий человек, который пишет, рисует, танцует, поет, должен рассказывать всеми возможными способами о войне в Украине. В самой Украине и за рубежом, а также россиянам — им тоже не помешает.

Страницы из «Визуального дневника войны» © Личный архив Антонины Семеновой

Я не думаю, что это должно быть прерогативой министерства культуры, например, или каких-нибудь самых известных художников, если брать искусство визуальное. Каждый, кто может, — должен рассказывать. Кого не заставит что-то почувствовать фотография, на того может подействовать живопись, кого оставит равнодушным текст, у того эмоции может вызвать песня.

Как вы хотите закончить свой дневник? И что хотели бы писать в нем после победы?

Я закончу дневник цветной иллюстрацией. Сейчас мне приходится рисовать разные вещи, однако после войны хочется рисовать максимально цветные веселые картины. И, пожалуй, я снова буду делать детские иллюстрации.

После войны еще все равно будет восстановление. Мы же понимаем, что война не закончится, как в сказке. Поэтому думаю, что все будет сложно и будет это еще очень долго. Однако, я полагаю, что буду рисовать более яркие иллюстрации. Но все равно тема войны, последствий войны, думаю, останется со мной. Но сам дневник закончится яркой цветной иллюстрацией первого дня мира.

Антонина Семенова — художница и иллюстратор © Личный архив Антонины Семеновой

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