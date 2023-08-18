Заявления Саркози о Крыме и войне вызвали скандал. В офисе президента Украины обвинили его в «преступном сговоре» с Москвой

Комментарии

В недавнем интервью Le Figaro бывший президент Франции Николя Саркози предложил провести референдумы на оккупированных Россией территориях Украины, чтобы определить их судьбу, назвал «иллюзорными» разговоры о возвращении контроля над Крымом Киеву, а также высказался против вступления Украины в Европейский союз и НАТО. Его заявления вызвали шквал критики во Франции, а советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Саркози в «преступном сговоре» с Москвой.

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Что заявил Саркози о войне, Путине и Крыме?

Бывший президент Франции Николя Саркози недавно дал обширное интервью газете Le Figaro перед выходом очередного тома своих мемуаров.

В этом интервью экс-президент Франции, осужденный по двум делам (о коррупциии и денежных махинациях), являющийся фигурантом множества скандалов и расследований (в том числе связанных с сомнительными российскими деньгами) высказался о полномасштабном российском вторжении в Украину.

Для начала Николя Саркози заявил следующее: «Русские — славяне, и они отличаются от нас. Диалог всегда был сложным и вызывал много недопонимания в нашей общей истории. Несмотря на это, мы нуждаемся в них, а они нуждаются в нас».

Затем Саркози напомнил о своем посредничестве переговорах между Москвой и Тбилиси в 2008 году, заявив, что «убедил» Путина «отвести свои танки, которые были в 25 километрах от Тбилиси, когда тот начал вторжение в Грузию». При этом экс-президент Франции поставил себе в заслугу то, что пошел на уступки Кремлю.

Вместе с (тогдашней канцлером Германии — RFI.) Ангелой Меркель мы показали ему (Путину — RFI.), что знаем о его красных линиях. Вот почему мы отказались от принятия Украины и Грузии в НАТО, несмотря на сильное давление со стороны США. Мы не хотели, чтобы Путин впал в антизападную паранойю, которая долгое время была соблазном для российского руководства. Комплекс окружения Кремля — это старая история,

— заявил Саркози.

Следует отметить, что Украине и Грузии отказали в предоставлении плана действий по обретению членства в Североатлантическом альянсе (ПДЧ) еще на саммите НАТО в апреле 2008 года, то есть за четыре месяца до вторжения России в Грузию.

Экс-президент Франции обошел стороной тот факт, что следование путинским требованиям не предотвратило ни захвата части территории Грузии, ни последующего нападения России на Украину.

Ангела Меркель, Дмитрий Медведев и Николя Саркози на трехсторонней встрече во французском Довиле, 19 октября 2010 г. AFP - ERIC FEFERBERG

«Путин был неправ. То, что он совершил, — тяжко и обернулось провалом», — признал Саркози, говоря уже о вторжении РФ в Украину.

При этом Саркози ни разу не упомянул о российских военных преступлениях: ни об убийствах мирных жителей, ни о бомбежках гражданской инфраструктуры и жилых домов, ни об уничтожении Мариуполя, Бахмута и других украинских городов.

Саркози сразу перешел к описанию своего видения способов прекращения войны, которую Россия уже полтора года ведет против Украины. Диалог с Кремлем Саркози назвал единственным способом найти «приемлемое разрешение» военного противостояния, которое, как он подчеркнул, «в любой момент может выйти из-под контроля».

Он раскритиковал нынешнюю политику Европы, назвав ее «странной идеей» «ведения войны без ее ведения», то есть оказания Украине военной поддержки без прямого вступления в военный конфликт с Россией. Вместо этого Саркози призвал к «компромиссу» с Москвой.

«У меня были десятки бесед с ним (с Путиным — RFI.). Он не иррационален. Мы должны рискнуть выйти из этого тупика, потому что в этом вопросе европейские интересы не совпадают с интересами США», — утверждает Саркози.

Впрочем, если следовать логике экс-президента Франции, европейские интересы, видимо, должны полностью или почти полностью совпасть с интересами Кремля.

Во-первых, Саркози (хоть и признал мимоходом, что аннексия Крыма в 2014 году является нарушением международного права) воспроизвел кремлевские нарративы о том, что Крым «был русским до 1954 года», что «большинство его населения ощущали себя русскими».

Рассуждения о возвращении контроля над полуостровом Киеву он назвал «иллюзорными» и предложил организовать в оккупированном Крыму референдум «под строгим контролем международного сообщества», который «необходим, чтобы утвердить сложившееся положение вещей». То есть признать аннексию Крыма, которая, по словам самого же Саркози, является нарушением международного права.

Во-вторых, для других оккупированных Россией территорий Украины — на юге и востоке страны — у Саркози тоже нашелся план урегулирования — опять референдумы. В интервью Le Figaro Саркози назвал эти территории «оспариваемыми», а российские претензии на их аннексию — «территориальными вопросами».

Украинцы, и это вполне нормально, будут стремиться вернуть то, что было несправедливо отнято у них. Но если им это не удастся в полной мере, тогда выбор будет стоять между замороженным конфликтом — который, как известно, вскоре неизбежно приведет к новому горячему конфликту — или достойным выходом, то есть к референдумами под строгим контролем международного сообщества, чтобы решить эти территориальные вопросы окончательно и прозрачно,

— предложил Саркози.

В-третьих, бывший президент Франции высказался против вступления Украины в Европейский союз и НАТО. «И не только потому, что Украина не готова и не соответствует критериям, установленным для вступления. Но потому, что она должна оставаться нейтральной страной. Я не понимаю, в чем этот нейтралитет был бы оскорблением», — заявил он.

«Украина призвана быть мостом между Европой и Россией. Требовать от Украины сделать выбор между этими двумя образованиями, мне кажется, — противоречит истории и географии этого очень сложного региона», — продолжил Саркози.

При этом, согласно опросам, украинское общество демонстрирует высокую степень единства в желании и ожидании вступления своей страны в Европейский союз и НАТО.

Что касается гарантий безопасности Украине, которая подверглась военному нападению со стороны РФ, Саркози предложил заключить новый «международный договор, предусматривающий чрезвычайно сильные гарантии безопасности, чтобы защитить Украину от угрозы нового вторжения». Почему новый потенциальный договор должен работать, если Будапештский меморандум не защитил Украину ни от аннексии Крыма, ни от дальнейшего российского вторжения, Саркози не объяснил.

Примечательно, что заявления Саркози о Крыме и войне нашли позитивный отклик в Москве. Зампредседателя Совета безопасности РФ, экс-президент РФ Дмитрий Медведев назвал их «смелыми и справедливыми», а также поставил Саркози в пример нынешнему поколению европейских политиков. В последние полтора года Дмитрий Медведев запомнился ядерными угрозами и оскорбительными выпадами в адрес западных политиков, которые он публикует в своем телеграм-канале.

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Шквал критики во Франции: Саркози как «проводник влияния» Кремля

Во Франции этот «медиа-выход» бывшего президента, идущий вразрез с официальной позицией Парижа и Европейского союза, вызвал шквал критики и возмущения.

Член комиссии по обороне в Национальном собрании, экологист Жюльен Байу в интервью телеканалу LCI назвал заявления Саркози «ужасной ошибкой», само интервью — «шокирующим». «Николя Саркози говорит уже не как бывший президент республики, а как проводник влияния, финансируемый россиянами», — заявил Жюльен Байу. Он обвинил Саркози в том, что тот «куплен» Москвой.

Президент РФ Владимир Путин с уже бывшим на тот момент президентом Франции Николя Саркози в ходе их встречи в Ново-Огареве, 29 октября 2015 г. AFP - SERGEI CHIRIKOV

Среди многочисленных уголовных дел и скандалов, фигурантом которых является Саркози, есть и дела, связанные с российскими деньгами. Напомним, Национальная финансовая прокуратура Франции с 2020 года ведет проверку в связи с контрактом между Николя Саркози на предоставление консалтинговых услуг российской страховой компании «РЕСО-Гарантия» на три миллиона евро. Проверка идет по подозрению в «торговле влиянием».

Кроме того, как выяснили журналисты-расследователи издания Mediapart, Николя Саркози получил в общей сложности 300 тысяч евро незадолго до и сразу после своего выступления на приеме, организованном Российским фондом прямых инвестиций в конце 2018 года, где экс-президент Франции хвалил Владимира Путина.

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Заявления Саркози о Крыме и войне вызвали резкую критику в том числе со стороны его бывшего советника в бытность Саркози министром финансов, а затем заместителя координатора по вопросам раведки в Елисейском дворце (когда Саркози был президентом) Жерома Пуаро.

Пуаро назвал заявления Саркози «постыдными». «Когда он (Саркози — RFI.) объясняет, что в апреле 2008 года был прав вместе с Ангелой Меркель, выступив против Украины, Грузии и американцев, желавших вступления Украины и Грузии в НАТО, это показывает, что у него нет никакого ретроспективного осознания, того, что последовало за этим», — сказал Жером Пуаро, напомнив, что уже через несколько месяцев после саммита НАТО, состоявшегося в апреле 2008 года, Россия вторглась в Грузию.

Когда экс-президент заявляет, что был прав, выступив против вступления Украины и Грузии в НАТО, потому что «знал о красных линиях Путина, то можно упасть со стула»: «Каковы были красные линии самого президента Саркози? Каким было его видение безопасности Франции, интересов Франции, ЕС, Грузии и Украины? Оно состояло в том, чтобы просто удовлетворить желания Владимира Путина?», — задается вопросом бывший советник Саркози.

А что касается российских денег, которые получал Саркози, и его выступления в поддержку Путина на приеме Российского фонда прямых инвестиций в 2018 году, Пуаро охарактеризовал это как действия, «недостойные бывшего президента Республики».

Официальная линия Парижа не изменилась: «Позиция Франции в отношении агрессивной войны России в Украине хорошо известна», — заявили в МИД Франции. «До тех пор, пока это необходимо, Франция и Европейский Союз будут находиться на стороне украинцев»,— сказал Пьер-Александр Англад, председатель комиссии по европейским делам Национального собрания.

В офисе президента Украины обвинили Саркози в «преступном сговоре» с Кремлем

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что экс-президент Франции использует «фантастическую преступную логику» и «оправдывает захватнические войны России».

«Именно поощрение западными лидерами преступных планов Путина по захвату чужих земель в 2008 и особенно в 2014 году способствовало началу полномасштабной агрессии в Европе и массовому убийству украинцев. Поощрение Саркози является прямым соучастием в многолетнем преступлении», — написал Подоляк в твиттере.

Нельзя поощрять преступников фразами „земля в обмен на мир“. Нет никаких „новых территорий России“, нет никаких прав России на референдумы, нет никаких культурных или языковых особенностей. (…) Крым и Донбасс — безусловная территория Украины. И, соответственно, единственный способ реально остановить войну — это возвращение на эти территории международного права. Что означает только одно: Россия должна потерпеть поражений. Меньше провокаций, меньше противоречивых заявлений, меньше поощрений к преступлению. Нельзя в 2023 году повторять „опыт Саркози“, который сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата Россией украинских территорий с последующей организацией масштабного геноцида и войны,

— подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, в Украине после заявления Кремля об аннексии еще четырех украинских регионов на законодательном уровне был прописан запрет на любые переговоры с Владимиром Путиным (но не на переговоры с РФ в принципе). Как подчеркивали в Киеве, предварительным условием переговоров с Москвой является вывод российских войск со всех оккупированных украинских территорий.

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