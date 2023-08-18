Первое судно прибыло из Украины в Турцию после выхода Путина из «зерновой сделки». Эрдоган предупредил Москву

Первое судно, следовавшее по «гуманитарному коридору», созданному Украинойдля экспорта своего зерна через Черное море, в пятницу, 18 августа, прошло через пролив Босфор в Турцию, сообщил с места события журналист Reuters. Судно прибыло в стамбульский порт Амбарли. Речь о контейнеровозе «Joseph Schulte» под флагом Гонконга, которое вышло из порта Одессы двумя днями ранее. Событие имеет важное символическое значение в «зерновой войне», которую фактически (в дополнение к вторжению) Москва объявила Украине, остановив свое участие в Черноморской зерновой инициативе и начав почти непрерывную бомбардировку украинских портов, зернохранилищ и другой инфраструктуры в Черном море и на Дунае, необходимой для экспорта зерна. Накануне администрация Эрдогана заявила, что предупредила российских «собеседников» о недопустимости нападений на торговые суда.

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Прибытие судна «Joseph Schulte» из Украины в Турцию стало возможным после того, как на минувшей неделе украинские власти объявили об открытии «гуманитарного коридора» в Черном море для судов, «застрявших» в портах после «выхода» РФ из «зерновой сделки» (официальное название — Черноморская зерновая инициатива).

Кроме того, в Киеве объявили, что хотят таким образом дать возможность уйти и тем судам, которые вынуждены были оставаться в украинских черноморских портах с самого начала полномасштабного российского вторжения — и это как раз случай контейнеровоза «Joseph Schulte», который стоял в Одессе с 23.02.2022.

Судно проследовало к берегам Турции через территориальные воды Румынии и Болгарии.

«Коридор», «в первую очередь, будет использоваться для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации», — объяснил 16 августа министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, напомнив, что «временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года», когда было опубликовано соответствующее навигационное поручение ВМС ВСУ.

Россия до сих пор не делала заявлений относительно того, будет ли она «соблюдать» украинский «коридор», а источники Reuters в страховой и судоходной отрасли выразили сомнения в безопасности процесса. Впрочем, сами украинские власти — хотя и пообещали обеспечить максимальную защиту «коридора» силами ВСУ — все же предупредили судовладельцев о существующих рисках: во-первых, российских обстрелов, во-вторых — столкновения с дрейфующими минами.

Тем не менее, украинские власти решились «дать добро» на такое движение — предварительно подготовившись: в последние недели президент Владимир Зеленский несколько раз рассказывал о том, что на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего и других совещаниях вопрос продолжения работы «зернового коридора» и обеспечения его безопасности был одним из ключевых. Наверняка помощь в этом вопросе могут оказывать партнеры по Североатлантическому альянсу: во всяком случае, в конце июля по запросу Зеленского созывалось заседание Совета НАТО-Украина, основной целью которого была выработка «ответов» на обстрел украинских портов и зерновой инфраструктуры, блокировку экспорта через Черное море, и угрозы, озвученные 19 июля российским минобороны. Ведомство заявило в тот день, что «будет считать» все суда в акватории Черного моря, которые идут в порты Украины, «потенциальными перевозчиками грузов военного назначения» (т.е. «военными целями»).

Первые «ответы» последовали вскоре: в ночь на 4 августа в Новороссийске (основной порт для экспорта российских зерновых и нефти) в результате атаки украинским морским дроном получил пробоину российский десантный корабль «Оленегорский горняк»; следующей ночью неподалеку от Крымского моста был подорван нефтяной танкер SIG (по заявлению украинских властей, он перевозил топливо для оккупационных войск РФ).

7 августа президент Украины Зеленский предупредил Москву: если она не прекратит блокаду украинских вод, то «может остаться без кораблей».

16 августа Зеленский прокомментировал начало работы «гуманитарного коридора»: «Украина только что сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло по новому гуманитарному коридору Украины, отправившись из Одесского порта. (…) Ранее Украина официально уведомила Международную морскую организацию о функционировании коридора. IMO подтвердила право Украины на обеспечение свободы судоходства и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции. Безопасное море для всех. Это принципиальная позиция Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность судоходства являются основополагающими международными принципами».

Но Москва открыто и явно нарушает принципы безопасности и международные нормы еще и в области торгового мореплавания.

Утром 13 августа минобороны РФ признало, что атаковало гражданское судно: по версии ведомства, патрульный корабль российского Черноморского флота «Василий Быков» «обнаружил» сухогруз «Сукру Окан» под флагом Палау, следовавший в порт Измаил Одесской области, открыл «предупредительный огонь» по нему, а затем туда еще высадился российский десант с вертолета.

На кадрах, распространенных российским минобороны, видно, как люди с автоматами спускаются с вертолета на палубу судна, экипаж которого стоит на коленях.

После досмотра, как заявило российское ведомство, судно продолжило движение в расположенный на Дунае Измаильский морской торговый порт — важнейшую точку «альтернативного» украинского зернового маршрута.

К слову, 15 июля газета Wall Street Journal сообщила, что — на случай весьма вероятного невозвращения Москвы в «зерновую сделку» — официальные лица США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее соседями по поводу увеличения экспорта украиских зерновых по Дунаю, который впадает в Черное море на украинско-румынской границе. Один из этих чиновников заявил, что Вашингтон рассмотрит все варианты, в том числе и военное сопровождение торговых судов. При этом 17 августа представитель министерства обороны Турции, пожелавший остаться неназванным, «отклонил» эту инициативу. «Наши усилия сосредоточены на возобновлении действия зернового соглашения», — сказал он частному турецкому телеканалу NTV. Эрдоган ранее заявлял о том, что хочет еще в августе «принять» Путина (разыскиваемого, напомним, Международным уголовным судом); очевидно, в Анкаре пытаются вернуть хозяина Кремля в сделку к этому его предполагаемому визиту.

Впрочем, «отказ» представителя минобороны Турции совсем не обязательно является гарантией того, что «инициатива» по военному сопровождению судов в итоге не будет осуществлена, несмотря на то, какую важную роль играет турецкая сторона как в вопросе переговоров по «зерновой сделке», так и в вопросе обеспечения гарантий безопасности судоходства в Черном море.

Также 17 августа, т. е. лишь через четыре дня*, в Анкаре прокомментировали инцидент со стрельбой и «проверкой» судна Sukru Okan. «Собеседников в России соответствующим образом предупредили, чтобы они избегали подобных дейтвий, которые могут вызвать напряженность в Черном море», — заявила администрация президента Турции.

* Важно подчеркнуть, что Sukru Okan принадлежит турецкой компании, и долгое отсутствие реакции на инцидент со стороны администрации Эрдогана вызвало резкую критику со стороны оппозиции.

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