541-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Сегодня пятница, 18 августа — 541-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:16 Медиацентр ВСУ: два мирных жителя погибли, четверо ранены в результате обстрелов 17 августа

17 августа в результате обстрелов российской армией Украины погибли два мирных жителя, сообщили в медиацентре ВСУ. Еще четверо получили ранения.

Всего за прошедшие сутки российские войска атаковали девять областей Украины. Были обстреляны 127 населенных пунктов и 89 объектов инфраструктуры.

10:49 «"Москва-Сити" — хороший ориентир» — депутат Картаполов о беспилотниках в Москве

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал ситуацию с очередным беспилотником, который упал в ночь на пятницу в Москве. У депутата спросили, почему дрон снова прилетел в район «Москвы-Сити».

«Специальная операция — не надо ничему удивляться. Понимаете, "Москва-Сити" — хороший ориентир, потому что это высокие неподвижные объекты. По ним легче попасть тем же самым беспилотникам», — ответил бывший замминистра обороны журналистам издания Msk1.ru.

10:17 Washington Post: разведка США считает, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя и Азовского моря

Американская разведка считает, что украинские войска не смогут дойти до Мелитополя и берега Азовского моря в ходе летнего контрнаступления, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

В Вашингтоне пришли к выводу, что ВСУ, вероятно, не дойдут до Мелитополя, а значит не перережут сухопутный коридор между аннексированным Крымом и оккупированными территориями материковой Украины.

По словам собеседников издания, украинские войска, вероятно, остановятся в нескольких километрах от Мелитополя. Сейчас они находятся в 80 км к северу от него.

Скорее всего, украинская армия не сможет дойти даже до Токмака — главного узла обороны на южном направлении, пишет газета.

О прогнозе разведки узнали некоторые конгрессмены: в результате ряд республиканцев выступил против выделения Украине дополнительной помощи в размере 20 миллиардов долларов. Другие члены Конгресса наоборот упрекнули администрацию президента в том, что Киеву не передали более мощное оружие типа истребителей F-16 или дальнобойных ракет ATACMS.

09:37 Первое судно, покинувшее Одессу после завершения зерновой сделки, дошло до Турции

Контейнеровоз «Йозеф Шульте» – первое судно, которое покинуло Одессу после завершения зерновой сделки – благополучно дошел до порта Амбарли в Турции, сообщает Reuters.

На борту контейнеровоза, который ходит под флагом Гонконга, находится более 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствие.

Судно прошло по гуманитарному коридору в Черном море, который организовали власти Украины.

09:00 В центре Москвы упал беспилотник

В ночь на пятницу, 18 августа, в центре Москвы в районе «Экспоцентра» упал беспилотник. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет», – написал он у себя в телеграм-канале.

Дрон в Москве прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Согласно заявлению ведомства, около четырех ночи украинцы пытались осуществить «очередную террористическую атаку» с применением беспилотника по объектам в Москве и области.

«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», – говорится в сообщении российского Минобороны.

По данным телеграм-канала Baza, беспилотник упал на 8-й павильон «Экспоцентра», его крыша обрушилась на площади 30 квадратных метров.

Информагентство РИА Новости сообщает о повреждении фасада одноэтажного павильона.

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