Глава СБУ раскрыл подробности первого подрыва Керченского моста, случившегося в октябре прошлого года

Война

Первый подрыв Керченского моста в октябре 2022 года был осуществлен Службой безопасности Украины (СБУ), разработкой плана и его осуществлением занимался личного глава спецслужбы Василий Малюк. Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию NV. Малюк также раскрыл некоторые подробности этой атаки.

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«Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — сказал Василий Малюк о первой атаке на Керченский мост.

8 октября 2022 года в результате взрыва фуры, начиненной взрывчаткой, обрушилась часть шоссейного полотна, пострадала и железнодорожная часть. По даным российских СМИ, тогда погибли пять человек: водитель грузовика, водитель ехавшей рядом легковой машины и трое ее пассажиров.

Как сообщил Малюк, рассматривался вариант атаки через взрывчатку, заложенную в товарные вагоны. В конце концов остановились на варианте с фурой.

По словам шефа СБУ, грузовик был начинен «большими рулонами» взрывчатки, которая была обмотана целлофановой пленкой и выглядела как гражданский груз. Суммарный вес «рулонов» соответствовал 21 тонне в тротиловом эквиваленте.

Грузовику удалось также обойти «глушилки», установленные на Керченском мосту, цель которых — сбивать GPS-координаты на взрывных устройствах, сообщил Малюк.

Он не стал раскрывать подробности маршрута доставки взрывчатки до Керченского моста, отметив, что операция была осуществлена только силами СБУ без привлечения иностранных служб.

По его словам, те люди, которых задержали российские силовики по обвинению в причастности к подрыву моста, ничего не подозревали о готовящейся атаке.

«Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне „закрыли“ 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты», — сказал шеф СБУ.

По обвинению в причастности к октябрьскому подрыву Крымского моста российские силовики арестовали восемь человек. Их адвокаты говорили «Би-би-си», что по этому делу пытаются привлечь «набор случайных людей». Российские власти квалифицировали взрыв на мосту как теракт.

Долгое время в Украине не заявляли о своей причастности к взрыву на Керченском мосту 8 октября. Впервые украинская сторона признала причастностью к подрыву моста в начале июля. Тогда замминистра обороны Украины Анна Маляр упомянула взрыв 8 октября в числе военных успехов украинских сил обороны. Она отметила, что взрыв был осуществлен с целью «сломать россиянам логистику».

Ранее, в августе, Василий Малюк раскрыл подробности второй атаки на Керченский мост, которая случилась 17 июля. Он в частности сообщил, что для удара по мосту использовался дрон Sea Baby («Морской малыш»), начиненный 850 килограммами взрывчатки.

Керченский мост, открытый в 2018 году, является важным элементом в цепочке логистики российских войск. Через него идет снабжение российской группировки войск на юге Украины. Он также является симоволом российской оккупации Крыма.

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