Россия выпустила 17 «Шахедов» по Украине. 542-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

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Сегодня суббота, 19 августа — 542-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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15:22 Последствия российского ракетного удара по театру в центре Чернигова

Разрушенное российским снарядом здание Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко. 19 августа, 2023. via REUTERS - STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Разрушенное российским снарядом здание Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко. 19 августа, 2023. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

14:56 Швеция и Украина объявили о совместном производстве и обслживании БМП CV-90

Шведский премьер Ульф Кристерссон заявил о планирующемся сотрудничестве по производству и обслуживанию БМП CV-90 на совместной пресс-конференции с Зеленским. «Позвольте заверить: для моего правительства во внешнеполитической сфере нет более важной задачи, чем поддержка Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Украина борется за нас, за все европейские демократии», приводит слова Кристерссона УНИАН.

Зеленский отметил, что оборонное сотрудничество и «мощные шведские CV-90», которые украинские военные уже используют на фронте, являются главным приоритетом на повестке сегодняшних переговоров. Теперь Украина сможет производить их на своей территории.

14:32 В Новгородской области атакован военный аэродром — Минобороны РФ

По сообщению российского оборонного ведомства, сегодня утром около 10 утра по местному времени украинский дрон атаковал военный аэродром Сольцы в Новгородской области. В результате возник пожар на стоянке самолетов, который был оперативно ликвидирован пожарным расчетами. Один из самолетов получил повреждения.

Российские постовые на аэродроме пытались сбить беспилотник из стрелкового оружия. Как отмечает «Настоящее время» речь идет о военном аэродроме Сольцы в Новгородской обласи, где базируется 40-й сводный авиационный полк и стратегические бомбардировщики Ту-22М.

13:54 Число жертв от российского удара по Чернигову увеличилось до семи, пострадало 90 человек

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что по последним данным, число пострадавших от российского удара по драматическому театру Чернигова увеличилось до 90 человек, а погибших до семи. Скончалась 6-летняя девочка. В больницах находится 25 человек, среди которых 12-летняя девочка в тяжелом состоянии. Всего от российской атаки пострадало 12 детей.

По словам Клименко, все пострадавшие и погибшие мирные жители. Многие из них находились на центральной площади города, или выходили из церкви, где освящали фрукты в день православного праздника Яблочный Спас.

13:30 «Радио Свобода»: возможным поводом для удара по Чернигову могла стать выставка боевых дронов

«Радио Свобода» обратило внимание на сообщения украинских СМИ о том, что в драматическом театре в Чернигове, по которому сегодня ударила российская армия, проходила выставка боевых дронов. Мероприятие вызывало неоднозначную реакцию у местных жителей, многие из которых теперь считают, что выставка могла спровоцировать российский удар.

12:48 Владимир Зеленский прибыл на встречу с премьер-министром Швеции Кристерссоном в загородную резиденцию в Харпсунде

Владимир Зеленский прибыл на встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Яльмаром Кристерссоном в загородную резиденцию в Харпсунде. Швеция, 19 августа, 2023. via REUTERS - TT NEWS AGENCY

12:15 Россия нанесла удар по драматическому театру в Чернигове. Как минимум пять человек погибло. Среди 37 раненых 11 детей

Россия атаковала центр Чернигова примерно в 11:45 по местному времени. Удар пришелся по зданию Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко. Здание театра является памятником архитектуры.

По последним данным, которые приводит и.о. мэра Чернигова Ломако, погибло пять человек. Ранее сообщалось о шести погибших. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщает, что среди 37 раненых в результате российского удара 11 детей.

11:54 Reuters: Владимир Зеленский прибыл в Швецию для встречи с премьер-министром и королевской семьей

Агентство Reuters сообщает, что президент Украины сегодня утром прибыл в Швецию для встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, членами королевской семьи и другими официальными лицами. Как отметил Зеленский в своем Telegram-канале, среди тем для обсуждения в ходе визита планируются «укрепление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности, в оборонной промышленности, европейская интеграция Украины и обеспечение общей безопасности в евроатлантическом пространстве».

На минувшей неделе министр обороны Швеции Пал Йонсон заявил о планах предоставить Украине новый 13-й пакет военной помощи на сумму 313,5 миллионов долларов, в который будут входить боеприпасы и запасных части к ранее поставленным системам вооружения. Общая сумма помощи Украине со стороны Швейии превысит 1,8 миллиардов долларов. МИД Швеции пока не комментировал визит Зеленского.

11:32 МВД Украины: как минимум двое человек ранены в результате российских ударов по Харьковской области

МВД Украины приводит подробности ударов российской армии по населенным пунктам Харьковской области:

▪️ Село Загрызово Изюмского района подверглось российскому обстрелу ночью. В результате ранения получили 44-летняя женщина и 26-летний мужчина.

▪️ Город Волчанск и село Вильча Чугуевского района подверглись обстрелу примерно в час ночи. В результате повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, здания гражданского предприятия.

▪️ Российская армия вела огонь населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов Харьковской области.

▪️ В результате ударов по Купянску повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

▪️ Российскому обстрелу утром подвергся поселок городского типа Казачья Лопань Харьковского района, граничащий с Белгородской областью РФ. По данным руководителя Дергачевской ОВА Вячеслава Задоренко, российская армия нанесла не менее 20 ударов из самоходных артиллерийских установок. Ранее МВД заявляло о 12 ударах. Повреждены до 10 частных домов, инфраструктура и линии электропередач. С утра населенный пункт остается без света и газа.

▪️ В селе Чернещина Изюмского района повреждены хозяйственные постройки и электросеть.

10:46 Россия за сутки обстреляла 11 областей Украины, атаковав 125 населенных пунктов и 123 инфраструктурных объекта — Военный медиацентр

По данным, которые приводит Ситуационный центр Министерства обороны Украины, 11 областей страны подверглись российским обстрелам за минувшие сутки. Затронуты 125 населенных пунктов и 123 объекта инфраструктуры.

Российские атаки велись из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерия, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов, оперативно-тактических ракетных комплексов и тактической авиации.

10:35 МВД Украины: службы тушат пожар на складе в селе Петропавловская Борщаговка рядом с Кольцевой дорогой Киева

По данным ведомства, в 10:55 по местному времени в складском помещении в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района возник пожар. Сейчас возгорание тушат экстренные службы.

10:30 Кличко: взрывы произошли в районе Кольцевой дороги Киева

По сведениям мэра украинской столицы Виталия Кличко, взрывы прогремели на территории промзоны. Их причина еще устанавливается. Данных о пострадавших пока нет

10:20 Кремль заявил о визите Путина в штаб в Ростове-на-Дону

Государственные российские информагентства сообщают, что накануне Владимир Путин якобы посетил штаб группировки российских войск в Ростове-на-Дону. На опубликованных ими видеокадрах видно, как российский президент выходит из машины в ангаре.

В ходе поездки Путин «заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки».

10:00 В Киеве или Киевской области прозвучал сильный взрыв — местные паблики

Видеозаписи взрыва появились в Telegram-канале «Реальный Киев». Точное место взрыва неизвестно, это может быть как и один из районов украинской столицы, так и пригород. Официальных данных пока нет.

09:30 Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым ракетой

В российском оборонном ведомстве заявили, что над Крымом средствами ПВО сбита «переоборудованная в ударный вариант» ракета С-200. По сведениям министерства, жертв и разрушений нет.

09:05 Россия выпустила по Украине 17 беспилотников, 15 из которых сбиты — Воздушные силы ВСУ

По сообщению Воздушных сил ВСУ в ночь на 19 августа Россия выпустила из района Курса 17 ударных беспилотников «Шахед 136/131».

В северных, центральных и западных областях Украины объявлялась воздушная тревога. 15 дронов было уничтожено различными средствами Воздушных сил ВСУ.

Авиация ВСУ нанесла более 10 «групповых ударов» по районам сосредоточения российских военных сил и техники.

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