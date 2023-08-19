Россия нанесла ракетный удар по центру Чернигова. Сообщается о семи погибших и десятках раненых

Российские войска обстреляли центр Чернигова. Украинские власти сообщают, что в результате ракетного удара погибли по меньшей мере семь человек, десятки пострадали. Повреждено здание местного драмтеатра.

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Глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что известно о семи погибших в результате российского обстрела города. Среди погибших — один ребенок.

За медицинской помощью, по его словам, обратились более 90 пострадавших. Госпитализировано 25 человек.

Глава МВД Украины Игорь Клименко написал в телеграм-канале, что среди пострадавших 12 детей. По его словам, 12-летнюю девочку в тяжелом состоянии срочно доставляют на реанимационном автомобиле в Киеве.

Вячеслав Чаус ранее написал, что, по предварительным данным, удар по городу был нанесен баллистической ракетой.

Местный житель и сотрудник ГСЧС у тела погибшего в результате российского удара по Чернигову, 19 августа 2023 г. © National Police/Handout via REUTERS

В результате обстрела было повреждено здание драматического театра, где проходила выставка производителей дронов. На фотографиях с места удара видно, что у здания разрушена крыша.

Клименко в эфире телемарафона отметил, что за две минуты до удара прозвучала воздушная тревога, поэтому некоторые люди, которые находились внутри здания, куда попала ракета, и возле него, успели спуститься в укрытие.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграме: «Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат. Есть погибшие, раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен».

Украинские паблики пишут, что анонс выставки был опубликован заранее, что вызвало волну негодования в адрес организаторов. Организатор мероприятия, известный волонетер Мария Берлинская отвергла обвинения. Она заявила, что информации о конкретном месте проведения выставки не было в открытом доступе.

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