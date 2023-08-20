543-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

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Обстрелян Купянск. Атакованы воинская часть в Ростовской области и вокзал в Курске. Беспилотник сбит в Подмосковье. Сегодня воскресенье, 20 августа — 543-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в своей загородной резиденции в Харпсунде, Швеция. 19 августа, 2023

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12:25 Владимир и Елена Зеленские прибыли в Нидерланды

Президент Украины вместе с супругой и делегацией прибыл с официальным визитом в Нидерланды. В Эйндховене он уже встретился с премьер-министром страны Марком Рютте. По словам Зеленского, стороны планируют «предметные переговоры». На повестке дня поставки истребителей F-16, а также Глобальный саммит мира, украинская «формула мира», и привлечение России к ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Эйндховен, Нидерланды. 20 августа, 2023. REUTERS - PIROSCHKA VAN DE WOUW

11:55 Анна Маляр: среди российских военных на оккупированных территориях Украины «процветают» межэтнические противоречия

По словам заместительницы министра обороны Украины Анны Маляр, в оккупированном российскими войсками поселке Михайловка Запорожской области во время съемок «российского пропагандистского сюжета о высокопоставленном чиновнике из числа "кадыровцев" военнослужащие-дагестанцы выразили недовольство, которое переросло в столкновение».

По данным Маляр, стороны конфликта применили огнестрельное оружие, в результате стычки убиты более 20 человек и около 40 ранены. Как утверждает заместительница министра обороны Украины, данный случай лишь один из примеров межэтнических конфликтов, которые «процветают» между российскими военными на оккупированных территориях Украины точно так же, как и на территории самой России.

11:20 От российского ракетного удара по Чернигову пострадало 148 человек, семеро погибло — МВД Украины

По последним данным МВД Украины, от вчерашнего российского удара по центру Чернигова 148 человек пострадало и семеро погибло. Цифры еще могут вырасти, так как сотрудники полиции еще совершают поквартирный обход местных жителей, проверяют административные здания и объекты инфраструктуры и продолжают принимать заявления от пострадавших.

10:45 Россия за сутки обстреляла 9 областей Украины, атаковав 142 населенных пункта и 245 инфраструктурных объектов

Ситуационный центр Министерства обороны Украины в ежедневной сводке сообщает, что за минувшие сутки российским обстрелам подверглись 9 областей на востоке и юге страны. Затронуты 142 населенных пункта и 245 объектов инфраструктуры.

Атаки российская армия вела из гранатометов, минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотников, оперативно-тактических ракетных комплексов и тактической авиации.

10:25 В Украину прибыл новый посол Франции Гаэль Вейсьер

Новым послом Франции в Украине назначен Гаэль Вейсьер. «Я осознаю, насколько мне повезло, что на меня возложена столь деликатная миссия в то время, когда наша страна достойно противостоит российской агрессии, и осознаю огромную ответственность, которая с ней связана», — отметил он в Twitter.

Ранее Вейсьер занимал пост посла Франции в Хорватии (2020-2023), работал в Министерстве европейских дел и секретариате по делам Европы (2017-2019). Карьерный путь он начал в МИДе Франции, дважды представляя страну в ЕС в качестве руководителя отдела внешних связей, руководителя пресс-службы и пресс-секретаря.

Вейсьер окончил Высшую школу экономических и коммерческих наук (ESSEC), отделение госслужбы Парижского института политических исследований и бакалавриат по истории в университете Париж IV Сорбонна.

09:30 Утром Россия обстреляла Купянск Харьковской области. Местный житель в тяжелом состоянии — МВД Украины

За минувшие сутки российским обстрелам подверглись населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов Харьковской области. Данные приводит МВД Украины.

• В Купянске поврежден частный дом, возник пожар на территории мясокомбината. Ранен мужчина.

• Обстреляно село Кругляковка Купянского района. В результате начался пожар на территории лесничества.

• От российских обстрелов в поселке городского типа Казачья Лопань Харьковского района повреждены частные дома.

• В результате российской атаки в селе Александровка Богодуховского района повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.

09:20 Атаке дронов подверглись вокзал в Курске и военная часть в Ростовской области, один беспилотник сбит под Москвой

Ночью беспилотниками были атакованы сразу три российских региона: Курск, Московская и Ростовская области.

Беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске. Возник пожар. Легкие ранения получили пятеро человек. «Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. […] Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ», — уточнил глава региона Роман Старовойт.

Губернатор Ростовской области Вячеслав Голубев заявил, что два дрона упали на территории военной части в Каменске, а третий в одном километре севернее Новошахтинска. По данным главы региона, жертв и разрушений нет.

По заявлению Минобороны РФ, в Ступинском районе Подмосковья, что к югу от столицы, нейтрализован беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы. По словам ведомства, он упал в безлюдной местности.

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