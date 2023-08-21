Какие возможности открывают перед украинской армией обещанные поставки F-16?

Комментарии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Нидерландам и Дании за «историческую поддержку» в виде грядущих поставок многофункциональных легких истребителей F-16. Первые западные боевые самолеты Украина может получить еще до конца года, подготовка украинских пилотов уже идет. Какие возможности получат ВСУ в связи с обещанными поставками F-16? Этот вопрос мы задали французскому авиационному эксперту Ксавье Тительману.

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Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды сообщил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о передаче Украине 42 истребителей F-16 — после обучения украинских пилотов. Рютте подтвердил намерение предоставить Украине истребители, хотя не подтвердил, что будут отправлены все 42 самолета F-16, имеющихся сейчас в распоряжении Нидерландов.

В Дании, куда Владимир Зеленский отправился после поездки в Нидерланды, премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген передаст Украине в общей сложности 19 истребителей F-16. Впрочем, поставки распланированы на три года. Первые шесть датских самолетов должны быть отправлены в Украину ближе к Новому году, еще восемь — в 2024 году, пять — в следующем году, сообщила премьер-министр Дании.

Киев давно настоятельно просил партнеров о передаче Украине современных боевых самолетов. Для передачи F-16 необходимо было согласие производителя — США, которое было получено в минувшую пятницу. Тогда пала очередная «красная линия», прочерченная Кремлем.

«Массовый» и универсальный боевой самолет

Самолет General Dynamics F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») является многофункциональным легким истребителем четвертого поколения. Он был разработан и передан в эксплуатацию в 1970-х. С тех пор его неоднократно модернизировали.

F-16 — боевой самолет редкой универсальности. Он может выполнять функции как истребителя, так и бомбардировщика, нести разнообразные вооружения как класса «воздух-воздух», так и класса «воздух-земля». Он подходит как для воздушного боя, так для перехвата ракет, так и для нанесения ударов по объектам на земле и в море.

F-16 — еще и самый «массовый» и распространенный в мире боевой самолет, находящийся на вооружении многих стран. По данным на 2023 год, в мире насчитывалось порядка 2200 активных F-16. Самолеты F-16 составляют порядка 15% мирового боевого флота. Эта модель распространена в Европе и поэтому наиболее доступна для поставок Украине. В этом смысле этот самолет для Украине был бы предпочтительнее более редких «Миражей». Во многих странах F-16 уже подходят к концу своего «жизненного цикла», и их планируют заменять на более современные F-35.

При этом F-16 — не единственный боевой самолет западной разработки, который может получить Украина. К примеру, Украина обсуждает со Швецией возможность получения истребителей Gripen. Среди возможных поставок в СМИ упоминались также F18, которые Украина запрашивала у Австралии и Финляндии.

О возможностях, которые может получить украинская армия в связи с обещанными поставками F-16, в комментарии RFI рассказал авиатор французских вооруженных сил, специалист в сфере аэронавтики Ксавье Тительман:

Ксавье Тительман: Поставки будут постепенными, так как страны будут ждать самолеты нового поколения взамен переданных Украине F-16. Но некоторые F-16 Украина сможет применять уже этой зимой.

Во-первых, эта поставка увеличит размеры украинского боевого флота. Сегодня число выпускаемых Украиной ракет (например, крылатых ракеты SCALP и Storm Shadow) ограничено числом бомбардировщиков Су-24, эксплуатируемых Украиной. Я думаю, их нет и десятка. Это же самое относится и к авиабомбам JDAM — их применение ограничено имеющимися у Украины истребителями МиГ-29 в операционном состоянии. Увеличение в два-три раза числа имеющихся на вооружении Украины самолетов увеличивает в два-три раза и число боевых миссий.

Также появится возможность применять более широкий спектр вооружений. Сейчас Украина может использовать только те западные вооружения, которые интегрированы на советские самолеты — еще четыре вида военных самолетов в Украине в операционном состоянии, России не удалось уничтожить эту авиацию. Благодаря оптике на F-16 можно будет наносить все время: днем, ночью, в туман. Увеличится качество бомбардировок.

Второе измерение, являющееся фундаментальным, — это превосходство в воздухе. Речь идет о самолетах, способных наносить удары ракетами класса «воздух-воздух» на расстоянии до 150 километров. Мы точно не знаем, какая именно модификация самолета будет предоставлена Украине. Нынешняя версия F-16, эксплуатирующаяся в Нидерланадах, — это 150 километров. Но существуют модернизационные комплекты, которые могут устанавливаться на самолеты — с более мощным радаром, позволяющие увеличить радиус ударов.

Так или иначе — это означает, что российские самолеты больше не будут находиться в безопасности, например, когда они сбрасывают свои планирующие бомбы с радиусом в 40 километров, которые называются КАБ-500. Эти бомбы они уже не смогут сбрасывать, потому что будут в зоне поражения F-16. То же самое относится к российским вертолетам — если они будут приближаться к фронту, им не будет гарантирована защита ПВО, поскольку истребители F-16, находясь на безопасном расстоянии от российской ПВО, могут бить по вертолетам.

В-третьих, у этой поставки есть и антикорабельный потенциал — с ракетами «Гарпун». F-16 могут выпускать противокорабельные ракеты с радиусом действия, по-моему, 200–250 километров.

И последнее — на самолеты можно устанавливать подвесные системы (pod) электронной войны, которые могут мешать работе российских радаров. Есть подвесное вооружение с лазерным наведением, с инфракрасными камерами, которое позволяет видеть очень и очень далеко, намного дальше, чем лучший дрон.

Вокруг самолета есть целая «экосистема», которая весьма интересна, потом — этот самолет доступен, легок в эксплуатации. Пока у украинцев из западных крылатых ракет есть только французские SCALP и британские Storm Shadow, а с F-16 можно также запускать «Томагавки» и другие вооружения — то есть открывается гигантский потенциал.

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