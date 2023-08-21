Под Москвой упали два беспилотника. 544-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

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Сегодня понедельник, 21 августа — 544-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Президент Украины Владимир Зеленский на авиабазе в Дании в кабине истребителя F-16, которые Дания совместно с Нидерландами готовится передать Украине. 20 августа 2023 г.

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10:22 В Ростове-на-Дону прозвучали мощные звуки, похожие на взрыв. Губернатор уверяет, что это шум самолета, переходившего на сверхзвук

Издание «161.ru» сообщило, что жители всех районов Ростова-на-Дону слышали чрезвычайно громкий звук, от которого у многих потрескались окна и включились сигнализации на автомобилях. Многие подумали, что это взрыв. Губернатор региона Голубев, однако, утверждает, что речь идет о переходе некоего военного самолета на сверхзвук. «Прошу сохранять спокойствие», — призвал глава Ростовской области.

10:10 Минобороны Украины: ВСУ за неделю освободили три квадратных километра на подступах к Бахмуту

Заместительница Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила Военному медиацентру, что украинские военные продвигаются на южном фланге города Бахмут и освободили три квадратных километра на подступах к городу. Таким образом, рядом с Бахмутом освобождено уже 43 кв. км, уточнила Маляр.

09:30 Телеканал N1: Зеленский направляется в Грецию, где посетит Балканский саммит

Сербский телеканал N1 сообщает, что президент Украины направляется в Афины для участия в Балканском саммите. Уточняется, что Зеленский планирует посетить неформальный ужин, который организует премьер-министр Греции.

В саммите будут участвовать главы государств Западных Балкан, а также президент Еврокомиссии, президент Европейского совета, и главы Болгарии, Хорватии и Румынии. Помимо региональных проблем на повестке дня будет вопрос санкций против России, которые так и не ввела Сербия. Как уточняет N1, глава сербского МИД ожидает большого давления в этой связи. Президент Вучич прибудет на саммит прямиком из Венгрии, где встречался с премьер-министром Орбаном, выражающим симпатию России.

09:00 В Подмосковье нейтрализован дрон, второй беспилотник сбит неподалеку от дома Маргариты Симоньян

По утверждению Минобороны, первый дрон, направлявшийся на Москву, удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы около 06:50 по местному времени. Пострадавших нет.

Примерно через полтора часа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Московской области в очередной раз сбит второй беспилотник. По сведениям губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, от падения обломков на дом в СНТ «Дорожник» пострадали два человека. В трех домах выбиты стекла. Глава пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что дрон упал на соседней улице от ее дома в Истринском районе Подмосковья.

В связи с полетами беспилотников во всех аэропортах Москвы введен план «Ковер», применяющийся при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. По сообщению Росавиации, 45 пассажирских рейсов и два грузовых, направлявшиеся на посадку в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский перенаправлены на посадку в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

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