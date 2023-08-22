ВСУ с боем зашли в Работино, заявили в министерстве обороны Украины. Чем важно это село?

Война

Украинские военные с боем вошли в село Работино Запорожской области, сообщила утром во вторник, 22 августа, замминистра обороны Украины Анна Маляр. Работино расположено на автодороге из Орехова в Токмак, являющийся для российских сил важным логистическим узлом.

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр написала утром во вторник, что украинские военнослужащие 47-й бригады с боем вошли в Работино и организовали там эвакуацию мирных жителей на БМП «Брэдли».

«Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Работино из артиллерии. Продолжаются бои», — сообщила Анна Маляр о ситуации в Работино.

«Два месяца упорных боев, и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов», — сказано в заявлении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Военные опубликовали видео эвакуации жителей села.

Кадры из самого села Роботино военные пообещали обнародовать несколько позже по причинам безопасности.

Генштаб ВСУ утром во вторник заявил, что силы обороны Украины «имели успех в направлении Работино» Запорожской области, «закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы».

Еще вчера в минобороны Украины говорили об успехах украинских сил юго-восточнее Работино. Таким образом, украинским войскам удалось обойти Работино и вклиниться между ним и селом Вербовое, что поставило в сложную ситуацию российские войска.

Американский Институт изучения войны (ISW) подтверждает продвижение ВСУ в этом направлении. Исследовательский центр пишет, что геолоцированные снимки, опубликованные 20 и 21 августа, показывают, что украинские части дошли до центральной части Работина, а также прорвали оборону россиян в некоторых местах к югу от Малой Токмачки.

Некоторые российские «военкоры» в последние дни начали сообщать об отступлении сил РФ из Работино. Провоенные телеграм-каналы в основном сообщают о боях за это село. Пророссийский паблик WarGonzo утром 22 августа пишет, что вооруженные силы Украины закрепились в северной части Работино и продвинулись в районе Вербового.

При этом минобороны РФ в сводке от 22 августа утверждает, что российские войска отразили атаки ВСУ в районе Работино.

Работино — небольшое село в Запорожской области, которое российские войска удерживали с марта 2022 года. Село расположено в 12 километрах к югу от Орехова и в 25 километрах к северо-востоку от Токмака, являющегося для российских сил важным логистическим узлом. Далее — на юго-запад от Токмака — расположен Мелитополь.

В ISW указывали, что село Работино тактически значимо, поскольку продвижение украинских войск в этом районе может позволить им начать проводить операции уже за самыми плотными российскими минными полями. Таким образом, взятие Работино может открыть дорогу вооруженным силам Украины на Токмак и Мелитополь.

В случае освобождения Работино «изменится общий расклад на данном участке фронта, потому что Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны россиян», — отметил в комментарии РБК-Украина военный эксперт Александр Коваленко.

Успехи украинских сил в районе Работино, вероятно, также направлены на ослабление российских войск, которые приложили значительные усилия, ресурсы и личный состав для удержания позиций вокруг этого населенного пункта, указывает ISW.

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