Боевые самолеты F-16 для Украины. Комментарий военного аналитика Александра Коваленко

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Информация о том, что Украина наконец получит истребители F-16, стала едва ли не главной новостью последних дней. Впрочем, не стоит ожидать, что самолеты появятся в Украине уже завтра. О том, как именно F-16 могут изменить ход войны и чем это поможет вооруженным силам Украины, корреспондент RFI поговорила с Александром Коваленко, ведущим экспертом Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука.

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RFI: F-16 довольно скоро появятся в Украине. Что это дает украинской армии?

Александр Коваленко: Истребители F-16 в значительной степени опережают по своим характеристикам и возможностям ту авиацию, которую сейчас используют украинские воздушные силы. Это МИГ- 29 еще советского образца, СУ-27, а также номенклатуру попроще, как, например, штурмовик СУ- 25, бомбардировщик СУ- 24. Это не истребители, но все же.

F-16 в некотором смысле объединяют в себе все возможности перечисленных самолетов, но технически они обладают более высокими показателями. Те же самые радары, которыми F-16 оснащены в тех модификациях, которые передаются в Украине, позволяют фиксировать и сопровождать цели на расстоянии до 150 и даже более километров.

F-16 архитектурно может использовать более широкую номенклатуру вооружений, и это говорит о том, что Украина будет расширять эти возможности, а именно мы сможем использовать F-16 как элемент дополнения ПВО, который будет помогать в борьбе с крылатыми ракетами и с теми же дронами-камикадзе «Шахед-136». Благодаря этому мы сможем эффективнее бороться с российской авиацией, которая регулярно использует планирующие бомбы, оставаясь вне зоны действия нашей ПВО, нашей авиации. То есть это поможет сбивать российские самолеты до выхода на локацию сброса бомб, что решит множество вопросов, связанных с продвижением наших сил на юге в ходе наступления. Номенклатура типа воздух-поверхность поможет в перспективе во время наступления продвигаться посредством нанесения ударов по сухопутным войскам противника. Я имею в виду в данном случае не наступление, которое идет сейчас, а следующее.

Ну и, конечно, очень важный момент — это наличие возможности применения противокорабельных ракетных комплексов, что также может повысить безопасность в Черном море, снизив в его акватории уровень террора со стороны российских военных.

Правильно ли я вас поняла, что в этом наступлении мы F-16 не увидим?

К сожалению, не получится, поскольку идет процесс не только обучения пилотов, обслуживающего персонала, но и подготовки аэродрома, инфраструктуры для размещения F-16. То есть нужно решить довольно много вопросов для успешного функционирования новых вооружений. Поэтому говорить о том наступлении, которое идет сейчас, не приходится.

Я думаю, что первые F-16 появятся на территории Украины в конце 2023 года, а уже в 2024 году F-16 могут начинать активно применяться. Но это говорит о том, что я более чем уверен, что в нашем воздушном пространстве они все равно будут применяться не в рамках наступательных операций, а для сковывания противника в рамках оборонных и контратакующих действий ВСУ. Ну и для перехвата тех или иных воздушных объектов.

Поскольку вы затронули тему наступления украинской армии, то не могу не спросить вас о таком его важном аспекте, как минирование. Судя по всему, это один из факторов, который сдерживает ВСУ. Есть ли в мире технологии, которые позволили бы оперативно и эффективно разминировать территории?

Конечно, есть установки еще советского образца, а есть и западные. В некотором количестве эта техника передается, но, к сожалению, его, увы, недостаточно, чтобы полностью обеспечить силы обороны Украины для решения проблемы с минными полями, поскольку они заминированы до гипертрофировано, достаточно плотно.

Даже если брать основные методики минирования полосы обеспечения по советским учебникам военного дела, то россияне в 3 – 4 раза превысили нормы на один квадратный метр. Кроме того, они размещают более 5 мин разного типа противопехотного и противоминного. Это колоссальные, показатель такое впечатление, что они вообще все советские запасы мин разместили в Запорожской области на первой линии обороны.

Речь идет только о Запорожской области?

Дело в том, что в Луганской и Донецкой областях аналогично обустроены линии обороны. Первая линия зачастую представляет собой наиболее заминированный участок. Но сейчас об этом сложно говорить, поскольку там не ведутся наши наступательные действия. Но в целом, я думаю, что Запорожская область в этом смысле более экстремальна, чем все остальные.

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