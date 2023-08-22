545-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

Сегодня вторник, 22 августа — 545-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:00 Отказавшиеся от российского гражданства продолжат оставаться россиянами, если МВД не удовлетворит процедура отказа

О двух приказах, согласно которым можно будет считать отказ от гражданства недействительным, сообщают российские СМИ:

12:35 Резников: F-16 передадут Украине не раньше, чем через 6-7 месяцев

Такой срок необходим, считает министр обороны Украины, чтобы подготовить несколько сотен человек.

«Но если этот срок окажется немного больше — не надо разочаровываться, потому что наши пилоты продемонстрировали свою способность быть готовыми через шесть месяцев», — сказал он.

12:15 Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Встреча прошла в Афинах в рамках неформального саммита стран Западных Балкан.

Провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и выразил благодарность за ее усилия по нормализации украинского продовольственного экспорта и транзита. Важно полностью восстановить их с 15 сентября. Владимир Зеленский

В своем телеграм-канале президент Украины также написал, что ожидает положительной оценки прогресса Украины в отчете в рамках Пакета расширения в октябре и дальнейшего решения стран − членов ЕС об открытии до конца 2023 года переговоров о членстве Украины в ЕС.

В сообщении также говорится, что стороны скоординировали позиции по Формуле мира на пути к Глобальному саммиту мира.

11:50 В Тверской области найден желто-синий беспилотник с надписями «Слава Украине» и «Героям слава»

По информации телеграм-канала Baza, беспилотник длиной около метра нашел в лесу пенсионер из деревни Рудня.

Беспилотник сине-желтого цвета лежал в лесу, у аппарата было сломано крыло. На одном крыле дрона написано «Слава Украине», на другом — «Героям слава». Беспилотник забрали сотрудники ФСБ.

11:30 Телеканал «Дождь»: The New Yorker рассказал о разговоре Маска с Путиным

11:00 «Украинская правда»: два дальних бомбардировщика Ту-22М3 уничтожены квадрокоптерами на аэродромах в Новгородской и Калужской областях

Украинское СМИ, сылаясь на свой источник в разведке Украины, сообщает, что в результате атак по аэродромам «Сольцы» (Новгородская область) и «Шайковка» (запад Калужской области) были полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, еще два самолета незначительно повреждены.

Собеседник УП сообщил, что аэродромы подверглись атаке квадрокоптерами с территории РФ.

21 августа российские Telegram-каналы сообщили о попытке атаки дроном ВСУ аэродрома в Калужской области утром. Там, как утверждали Telegram-каналы, повреждения получил самолет, который не используется. Губернатор региона заявлял, что на территории Кировского района была отражена атака БПЛА и что пострадавших и других разрушений инфраструктуры якобы нет. 19 августа атаковали беспилотниками военный аэродром в Новгородской области РФ, сообщалось о повреждении по меньшей мере одного самолета. Позже СМИ сообщили, что в результате атаки беспилотников на аэродром Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик Вооруженных сил РФ. «Украинская правда»

10:45 В Хакасии журналисту Михаилу Афанасьеву грозит срок в колонии за «фейки »

Обвинение запросило 6 лет колонии для главного редактора издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева за статью про бойцов ОМОНа, которые отказались участвовать в войне с Украиной.

Афанасьев находится под стражей с 14 апреля 2022 года. Он не признает вину и утверждает, что статья основана на проверенных источниках с места событий. Журналист отказывается раскрыть имена сотрудников ОМОН, от которых получил информацию.

10:30 Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем в Афинах

Встреча прошла в рамках неформального саммита стран Западных Балкан.

Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. Президент Украины Владимир Зеленский

В своем сообщении в телеграм-канале Зеленский также отметил, что разговор касался будущего двух народов «в общем европейском доме» и о развитии двусторонних отношений,в интересах обеих стран.

10:15 Президент Венгрии Каталин Новак приехала в Украину с запланированным визитом

Новак прибыла в Закарпатье накануне третьего Международного саммита Крымской платформы. Об этом сообщает «Европейская правда».

В Берегово она встретилась с руководством областной военной администрации.

10:06 Замминистра обороны Украины Анна Маляр: «Воины 47-й бригады, с боем вошедшей в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей»

О том, что ВСУ вошли в Работино, Анна Маляр написала в своем телеграм-канале:

Воины 47-й бригады, с боем вошедшей в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Bradley. Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Работино из артиллерии. Анна Маляр

Би-би-си обращает внимание на ежедневный обзор американского Институат изучения войны (ISW, в котором также говорится, что украинские военные добились тактического успеха в районе села Работино:

Геолоцированные съемки, опубликованные 20 -21 августа, показывают, что украинские части дошли до центральной части Работина (10 км на юг от Орехова), а также прорвали оборону россиян в некоторых местах к югу от Малой Токмачки, — говорится в обзоре.

09:48 В Подмосковье cбиты два беспилотника. В многоэтажном доме в Красногорске выбило окна взрывной волной

Ночью 22 августа российские ПВО сбили два беспилотника в Часцах Одинцовского округа и в Красногорске, в Павшинской пойме. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В сообщении говорится, что в многоэтажном доме в Красногорске выбило окна взрывной волной, повреждены автомобили, пострадавших нет.

По сообщению Минобороны РФ, еще два беспилотника упали в Брянской области. В московских аэропортах Внуково и Домодедово временно были ограничены полеты, сейчас режим полетов восстановлен, сообщили в Росавиации.

09:30 Генштаб ВСУ: «В направлении Роботино имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах»

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что наступление ВСУ в направлении Роботино Запорожской области юыло успешным.

Он также отметил, что ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении и родолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении южнее Бахмута.

В сообщении также говорится о безуспещных наступательных дейтвиях российских войск:

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы. Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои.

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