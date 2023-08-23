Франция не признает аннексию Россией территорий Украины: президент Макрон выступил на саммите «Крымской платформы»

Франция не признает «аннексию Россией украинских территорий», — подчеркнул французский президент Эмманюэль Макрон в своем видеообращении в среду, 23 августа, к участникам саммита «Крымской платформы», ежегодного мероприятия, проводимого президентом Владимиром Зеленским уже в третий раз с целью подтверждения суверенитета Украины. Свое заявление Макрон сделал на фоне полемики вокруг недавних высказываний экс-президента Николя Саркози о судьбе Крыма и войне РФ против Украины.

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Я хочу еще раз сказать здесь, перед вами, очень четко: Франция не признает ни аннексию Россией украинских территорий, ни результаты фиктивных голосований, которые [там] были организованы,

— заявил президент Франции 23 августа в видеообращении к участникам третьего саммита международной «Крымской платформы», проводимого президентом Украины Владимиром Зеленским.

Свое обращение Эмманюэль Макрон начал с напоминания о том, что «прошло уже более девяти лет с тех пор, как Россия абсолютно незаконно аннексировала часть Украины — Автономную Республику Крым и город Севастополь, полностью нарушив самые элементарные нормы международного права».

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«С тех пор Россия постоянно придерживается стратегии насилия и свершившегося факта, и на протяжении девяти лет мы наблюдаем постоянное ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в Крыму, что неоднократно осуждалось Генеральной Ассамблеей ООН», — указал Эмманюэль Макрон.

С 24 февраля 2022 года начался новый этап — РФ развязала «полномасштабную агрессивную войну против Украины», которая, как отметил Макрон, приводит к ежедневным страданиям украинского народа.

Спустя более 500 дней после начала войны и в то время, когда украинский народ неустанно продолжает борьбу, защищая свою территорию и суверенитет, я хотел бы здесь подтвердить вам полную поддержку Франции. Я хотел бы выразить вам непоколебимую солидарность французского народа перед лицом насилия и разрушений, которым ежедневно подвергается украинское гражданское население, чьи дома, больницы и школы становятся мишенью ударов и бомбардировок российской армии. Мы продолжаем осуждать действия России, которые являются военными преступлениями. Но прежде всего, мы продолжаем предоставлять вам свою помощь во всех областях, с тем чтобы Россия прекратила агрессивную войну, которую она ведет против вас, с тем чтобы дать вам возможность выстоять, защитить себя и победить. Эмманюэль Макрон

Говоря последствиях российской войны для Европы и мира, Макрон напомнил о выходе РФ из Черноморской зерновой инициативы, которая давала возможность экспортировать украинское продовольствие морским путем, обеспечивая глобальную продовольственную безопасность. Эти действия Москвы французский президент назвал «доказательством» того, что РФ «никогда» и не собиралась сотрудничать с международным сообществом в поиске решения проблем продовольственной безопасности.

Перед лицом войны нашим долгом было действовать. Мы выполнили этот долг, поддержав Украину и приняв историческое решение о признании статуса Украины как кандидата на вступление в Европейский союз. Мы будем на вашей стороне — на этом европейском пути и в вашем стремлении к справедливому и прочному миру, то есть к соблюдению международного права,

— заявил президент Франции в обращении к участникам «Крымской платформы». Завершил он свою речь словами поддержки Украины со стороны Франции и французского народа, а также словами «уважения и восхищения решимостью и мужеством» украинского народа.

Эти заявления президента Франции прозвучали на фоне полемики вокруг недавнего интервью, в котором бывший глава французского государства Николя Саркози (2007-2012) назвал «иллюзорным» «любой возврат к прошлому» в ситуации с аннексированным Россией Крымом. Он лишь выступил за организацию на полуострове «бесспорного референдума» «для подтверждения нынешнего положения дел».

Аналогичное решение Саркози предложил и для других оккупированных РФ территорий юга и востока Украины («референдумы под строгим контролем международного сообщества для окончательного и прозрачного решения территориальных вопросов»). Сами захваченные армией Путина украинские земли Саркози назвал «спорными территориями».

Николя Саркози также выступил за «нейтральный» статус Украины и против ее вступления и в НАТО, и в Европейский союз.

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