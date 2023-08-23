546-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

Сегодня среда, 23 августа — 546-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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14:00 Зеленский провел в Киеве переговоры с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время совместного брифинга, 23 августа 2023 г. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

13:48 Вице-премьер Украины: Россия за месяц уничтожила 270 тысяч тонн украинского зерна

За месяц Россия уничтожила 270 тысяч тонн украинского зерна. Об этом заявил вице-премьер Украины Александр Кубраков.

13:39 Ларс фон Триер обратился к президентам Украины, России и премьеру Дании. Ему ответили в Киеве

Режиссер Ларс фон Триер опубликовал в инстаграме обращение к президентам Украины, России и премьер-министру Дании из-за поставок истребителей F-16:

Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, ухмыляясь от уха до уха): «ЖИЗНИ РУССКИХ ТОЖЕ ВАЖНЫ!» С наилучшими пожеланиями, Ларс

Накануне Нидерланды и Дания обязались передать Киеву американские истребители F-16, когда украинские пилоты пройдут подготовку. Дания объявляла, что поставит Украине 19 истребителей, Зеленский говорил о поставке 42 истребителей от Нидерландов.

В Киеве отреагировали на публикацию фон Триера.

Война — не фильм, где актеры играют жизнь и смерть. За каждым живым российским террористом стоит мертвый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача. Простой совет известному режиссеру: представить, что в его город каждый день летит российская ракета, что его отца или мать убили, внука увезли в Россию, а до этого русский мародер изнасиловал его жену, сжег дом. В этом случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совершенно иные черты — реальной, а не выдуманной жизни,

— написал в твиттере cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

13:00 На главреда ростовского издания 1RND Елену Доровских составили протокол о «дискредитации» армии

На сайте 1RND сообщается:

В Ростове на главного редактора сетевого издания 1RND Елену Доровских составили протокол об административном правонарушении по статье «Дискредитация Вооруженных Сил Российской Федерации». Причём составление протокола прошло буквально через день после торжественного вручения ей медали «За военно-патриотическую работу». Силовики пришли в редакцию утром 22 августа. Участкового полиции, который составлял протокол, сопровождали двое сотрудников ЦПЭ (центр противодействия экстремизму) донского главка МВД России, ещё двое ожидали своих товарищей в коридоре офисного здания. Полицейские были немного обескуражены, что медаль Елене Доровских вручил их бывший руководитель, некогда возглавлявший донской главк генерал МВД в отставке Виталий Шевченко. Поводом для протокола стала написанная ещё осенью прошлого года заметка о неизвестных провокаторах, которые расклеили в Ростове листовки с призывом к российским военнослужащим сдаться украинским войскам.

12:42 ГУР Минобороны Украины заявил об уничтожении российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф»

В телеграм-каналах появились сообщения о взрыве в районе села Оленевка на западе Крыма. Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что в результате взрыва уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф». Комментариев от российской стороны не поступало.

12:26 Владимир Путин по видеосвязи выступил на встрече с лидерами стран БРИКС

Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики продолжающегося неоколониализма. Наши действия на Украине продиктованы только одним — положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе,

— заявил президент России.

12:20 Nestle из-за девальвации рубля повысит цены на детское питание

«Коммерсант» пишет, что Nestle с сентября на 9% повысит отпускные цены на детское питание, готовые завтраки и растворимые напитки из какао и заменители грудного молока. Это решение принято в связи девальвацией рубля, а так же на фоне снижения рождаемости в России.

12:13

11:57 РБК: власти РФ подготовили проект указа об обмене заблокированными активами

Издание сообщает, что правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировке части активов иностранных инвесторов и их обмена на заблокированные активы россиян. Предполагается, что в первое время мера может затронуть 100 млрд рублей иностранных активов в России. Министр финансов Антон Силуанов заявил:

У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С». На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд руб., подлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующий проект указа, просим вас тоже здесь поддержать это решение.

11:29 Британская разведка: Российские войска пока не восстановили мосты в аннексированном Крыму

Войска РФ по-прежнему используют понтонные переправы после удара ВСУ по мостам в Крыму. Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки. 6 августа ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому и Геническому мостам, которые соединяют Крым с материковой Украиной. По Чонгарскому мосту доставляли боеприпасы и топливо российским силам на юго-востоке Украины.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 August 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Va8F6AqttP



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pssA1eHOXZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 23, 2023

11:08 Российские информагентства: Турция и ООН готовят предложения по возобновлению зерновой сделки

Турция и ООН разрабатывают предложения для России по возобновлению зерновой сделки, об этом со ссылкой на собственный источник пишет «РИА Новости».

10:44 ВС ВСУ: Несколько российских беспилотников находятся в воздушном пространстве Сумской области

В воздушных силах ВСУ заявили, что несколько российских дронов находились в воздушном пространстве Сумской области. Затем поступили сообщения о том, что в области слышали звук взрыва.

10:20 В ФСБ России заявили, что украинские диверсанты 22 августа пытались прорваться в Брянскую область

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ:

22 августа 2023 года в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы.

9:50 О последствиях атаки дронов на Москву-сити

9:37 Войска РФ нанесли удар беспилотниками по Одесской области.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что целью атаки были объекты гражданской инфраструктуры. Атака длилась около трех часов. «К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где начался пожар, общей площадью 700 квадратных метров. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища», — написал Кипер.

9:12 Сергея Суровикина на посту командующего ВКС РФ сменил Виктор Афзалов

РИА Новости со ссылкой на собственный источник пишет, что генерал Сергей Суровикин был освобожден от должности главнокомандующего Воздушно-космических сил России, а «временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов».

9:00 Беспилотник врезался в строящееся здание в Москва-Сити

Как сообщил мэр Москвы Сергея Собянин, «выбиты несколько окон в двух соседних пятиэтажках». Еще один дрон предположительно попал в жилой дом на 1-м Красногвардейском проезде, там были видны разбитые окна на уровне 2-го этажа. Еще два дрона, по его словам, были сбиты на подлете к Москве — в Можайском районе Подмосковья и в районе Химок.

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