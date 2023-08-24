Политолог Владимир Фесенко о «главном интересе» Украины в событиях вокруг имени Евгения Пригожина

КОММЕНТАРИЙ

Президент Владимир Зеленский 24 августа заявил, что Украина не имеет отношения к российской авиакатастрофе, в которой, предположительно, погиб Евгения Пригожина. После того, как стало известно, что на борту разбившегося накануне в Тверской области бизнес-джета числилось в качестве пассажиров почти все руководство «ЧВК Вагнер», включая Пригожина, появилось множество версий катастрофы. Некоторые российские пропагандисты заговорили об «украинском следе» в случившемся и «мести Киева». В самой же Украине новость о крушении самолета Пригожина вызвала реакцию более чем сдержанную. Корреспондент RFI попросила прокомментировать такую реакцию украинского политолога, главу Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко.

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RFI: Реакция на предполагаемую гибель Пригожина в Украине была почти равнодушной. Вряд ли кто-то ожидал от украинцев скорби, равно как и бурной радости, но все же почему внешне кажется, что событие осталось почти незамеченным?

Владимир Фесенко: Реакция, конечно, была, но без того ажиотажа, который был во время похода «ЧВК Вагнер» на Москву. Тогда и ожидания были — а вдруг это приведет и к изменению ситуации в России, и к окончанию войны между Россией и Украиной. Сейчас таких ожиданий нет. Но главный интерес связан не с самим фактом гибели Пригожина, поскольку это не стало сенсацией — многие эксперты и у нас, и за рубежом, и даже в самой России, не очень удивлены такой развязкой сюжета. Пригожину после мятежа советовали быть осторожнее — возле открытого окна не стоять и к еде относиться внимательнее. Да, про самолеты забыли, но самому факту не удивлены.

Сейчас главный интерес связан с тем, что вдруг это повлияет на ситуацию в России, спровоцирует новую смуту или какой-то кризис, станет триггером для кризисных внутрироссийских тенденций, приведет или не приведет к внутриполитическим изменениям. Но повторюсь: все это очень сдержанные ожидания и понимание того, что Украины это не касается.

Но было очевидно, что среди множества версий гибели руководителя «ЧВК Вагнер» будет и украинская. И для тех, кто ее выдвигает, ее реалистичность не слишком важна. Собственно, версия и не заставила себя ждать. Пропагандист Соловьев обвинил в убийстве Пригожина… министра юстиции Украины Дениса Малюську.

Ну, это явно говорит о неадекватности самого Соловьева и тех, кто ему пишет методички. Но очевидно, что у украинского руководства нет никакой заинтересованности в том, чтобы убить Пригожина или отомстить ему каким -то образом.

В качестве примера могу привести Керченский мост. Сначала не было никаких признаний, что это сделала Украина, и никакой официальной реакции, но все понимали, кто это мог сделать. То же касается и взрывов в Крыму, ударов беспилотников по «Москва-Сити». Официально это не подтверждается, но реакция соответствующая.

У Украины к Пригожину не было особого интереса. Скажу даже больше, его у нас рассматривали как фактор потенциальной дестабилизации в России. И следовательно, зачем было его убирать? Пусть разбираются между собой Пригожин и Шойгу, это отвечает нашим интересам.

Некоторые наши бизнесмены премию объявляли за удары беспилотниками по Москве — да, такое было. Но что касается Пригожина, ничего подобного мы не видим. Помните, была история когда сбили сразу несколько российских самолетов и еще пару вертолетов в Брянской области. Это было объяснимо, поскольку Брянская область — приграничная, а сейчас все случилось в Тверской области, которая находится далеко от украинской границы. Поэтому, я не вижу ни одного реального факта или логического подтверждения, что это могла сделать Украина.

Зато сторонники Пригожина и даже некоторые прокремлевские комментаторы называют фамилии Шойгу и Герасимова, те, кто не боятся, называют и Путина.

Процитирую еще одного известного пропагандиста Алексея Мухина, который вообще прямым текстом сказал, что мы не знаем, кто это сделал и почему, но пусть теперь все враги боятся, Путин может достать кого угодно.

Поэтому украинская версия упоминается, как, я бы сказал, маргинальное и теоретически возможное объяснение. Но ни одного факта логического, реального, объективного нет.

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