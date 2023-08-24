Посол Израиля в Киеве: «Мы продолжаем помогать Украине»

В отношениях между Украиной и Израилем наметилась деэскалация после фазы напряженности в связи с заявлением украинского посла о возможности введения виз для израильских паломников. В Израиле восстановили медицинские страховки для украинских беженцев, в Украине не подтвердили отмену безвизового режима.

Отношения между Украиной и Израилем после периода напряженности в связи с заявлением украинского посла о возможности введения виз для израильских паломников, вступили в фазу урегулирования.

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В субботу, 19 августа, в своем ежедневном обращении президент Украины Владимир Зеленский, получив отчет о положении украинских граждан за границей, призвал к соблюдению их прав. При этом он не назвал Израиль впрямую. Однако в воскресенье посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в интервью, что Киев может принять решение об отмене безвизового режима для граждан Израиля. По его словам, это было бы ответом на действия миграционных властей Израиля, которые отказывают во въезде 10% украинцев.

Если правительство Украины примет решение о приостановлении безвизового режима с Израилем, это будет действие, направленное против правительства, а не против людей или представителей религиозных общин. Окончательное решение еще не принято, но будет принято в ближайшие дни (…). Когда наши беженцы, главным образом женщины и дети, приезжают в Израиль, а едут они к друзьям и родственникам в поисках убежища, то первое, с чем они сталкиваются, – у них забирают паспорт, долго удерживают в аэропорту для беседы, 5-10 часов. После этого около 10% украинцев отказывают во въезде. Это неприемлемо! Кроме того, Израиль стал единственной страной, с начала войны России против Украины, которая ввела электронные визы для украинцев! Евгений Корнийчук, посол Украины в Израиле

Такие действия затронули бы в первую очередь десятки тысяч браславских хасидов, которые ежегодно совершают паломничество в Умань (Украина), где встречают Рош ха-Шана (еврейский Новый год) у могилы основателя брацлавского хасидизма ребе Нахмана.

В тот же день Иерусалим назвал необоснованными угрозы посла Украины.

Нет никаких оснований для угроз со стороны посла Украины в Израиле, — заявил анонимный дипломатический источник. — Члены украинского правительства, более высокопоставленные, чем посол, очень ясно дали это понять израильским чиновникам.

Кроме того, израильский источник обвинил украинского посла в завышении цифр о депортации украинских беженцев и заявил, что это «не первый раз, когда посол пытался создать шум в СМИ, нанося тем самым вред хорошим отношениям между нашими странами».

Израильский министр внутренних дел и здравоохранения Моше Арбель также подчеркнул, что иммиграционная политика Израиля приветствует туристов со всего мира, включая Украину. Но что в случае возникновения подозрений в незаконном использовании туристических виз для работы или постоянного проживания компетентные органы примут меры в соответствии с законом.

Одновременно напряженность возникла в социальной сфере в связи с отменой израильским министерством здравоохранения медицинского страхования для беженцев из Украины.

10 августа посольство Украины в Израиле сообщило , что правительство страны прекратило финансирование программы бесплатного медицинского страхования украинских беженцев.14 августа этот вопрос стоял на повестке дня встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с израильским коллегой Эли Коэном, а 18 августа посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что медицинское страхование для украинских беженцев продлено до конца 2023 года. Временная отмена была связана с бюрократическими неурядицами в отношениях между минздравом и минфином.

На фоне этих разногласий в СМИ прошло сообщение о том, что Украина якобы может потребовать исключения Израиля из группы «Рамштайн» по оказанию военной помощи Киеву. Эту информацию, которая появилась в Kyiv Post, опровергли эксперты.

Насколько я понимаю, публикация в газете Kyiv Post — пока единственный источник информации на этот счет. Владелец ее из Сирии, а в контексте того, что речь идет об Израиле, на это тоже стоит обратить внимание. Кроме того, публикация основана на анонимных источниках, там изложены определенные доводы и обвинения. У части из них причины или объяснения довольно странные. Военный аналитик Давид Шарп, интервью RFI

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава израильской дипломатии Эли Коэн на совместном брифинге. © AP - GLEB GARANICH

Есть более чем справедливые претензии к гуманитарному аспекту отношений между Украиной и Израилем. Этот вопрос возник после принятого накануне малопонятного решения нашего минфина прекратить медицинское страхование украинских беженцев. (…) А вот насчет «Рамштайна» – это бред, имеющий мало отношения как к реальности, так и к логике. Причем я говорю это на основании своих бесед с украинской стороной, с людьми, которые говорят о том, что присутствие Израиля для Украины необходимо, поскольку чем больше форум, тем лучше. Главред службы новостей израильского 9 канала Дмитрий Дубов, интервью «Настоящему времени»

Главной претензией Киева к Израилю остается отказ израильских властей поставлять оружие. Тем не менее, в сентябре в Украине появится израильская система предупреждения о воздушных ударах. Пока же Иерусалим продолжает поставлять гуманитарную помощь. 23 августа на правительственном портале Украины появилось сообщение о том, что Израиль по запросу Киева передал ВСУ несколько тонн лекарств стоимостью 100 млн гривен (2,5 млн евро).

«Мы продолжаем помогать Украине в это тяжелое время, поэтому по просьбе украинской стороны были собраны средства и организована передача гуманитарной помощи. Планируем дальнейшее сотрудничество между нашими странами», — заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

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