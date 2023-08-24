День Независимости Украины. 547-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

Четверг, 24 августа, — 547-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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20:15 Белый дом: Главный советник Байдена встретился с европейскими коллегами и обсудил вопросы поддержки Украины

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в четверг в Белом доме со своими коллегами из Франции, Германии, Италии и Великобритании, где они подтвердили свою поддержку Украине, — сообщил Белый дом.

Салливан и его коллеги подтвердили свою приверженность оказанию помощи в восстановлении Украины, — говорится в заявлении Белого дома. Они также обсудили ситуацию в Нигере и вопросы, касающиеся Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона.

20:00 «Тому, кто скалит зубы на хозяина, никакие геройские звезды не положены» – политолог Фёдор Крашенинников о вероятной гибели Евгения Пригожина

Через сутки после крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области об этом событии и об основателе «ЧВК Вагнер» высказался Владимир Путин. «Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни», – заявил президент России. О гибели Пригожина сообщили источники нескольких СМИ и Росавиация, но утверждать это со стопроцентной уверенностью пока нельзя. При этом Евгений Пригожин в любом случае погиб как политическая фигура, считает политолог Фёдор Крашенинников. Аналитик ответил на вопросы русской службы RFI о крушении бизнес-джета и его последствиях.

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19:55 New York Times предположила, что причиной катастрофы самолета Пригожина были бомба или некачественное топливо

По версии газеты, авиакатастрофа, в которой погиб босс ЧВК, вероятно, была вызвана взрывом.

Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на представителей американских спецслужб. Спутники не смогли зафиксировать запуск ракеты, поэтому других доказательств того, что самолет был сбит оружием класса «земля-воздух», нет, — сообщили газете официальные представители. Взрыв мог быть вызван бомбой или другим устройством, заложенным в самолет. Рассматриваются и другие версии, например, некачественное топливо.

19:45 Ларс фон Триер объяснил свой комментарий об F-16: «Я просто констатировал очевидное: все жизни в этом мире важны».

Датский режиссер Ларс фон Триер, привыкший к спорам как по поводу своих фильмов, так и публичных высказываний, вновь высказался в своем инстаграме, на этот раз — в свою защиту.

Новая публикация последовала после его недавнего сообщения с критикой передачи датских самолетов F-16 в дар Украине.

«Жизни россиян тоже имеют значение», — написал он в социальной сети во вторник после визита президента Украины Владимира Зеленского в Данию, где он в сопровождении премьер-министра Дании Метте Фредериксен осматривал самолеты F-16, которые будут переданы в Украину.

Его послание было адресовано «господам Зеленскому, Путину, не забывая о госпоже Фредериксен (которая вчера, как юная очарованная девушка, позировала с улыбкой до ушей в кабине одной из самых страшных машин для убийства нашего времени)».

Комментарии к новой публикации были деактивированы:

… И, конечно, я всем сердцем поддерживаю Украину! Я просто сказал очевидное: что все жизни в этом мире важны!… Фраза, которая, кажется, забыта, из тех времен, когда пацифизм был добродетелью!,

— пояснил 67-летний режиссер в своем новом сегодняшнем посте.

18:57 Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина

Российский президент Владимир Путин в четверг вечером, 24 августа, выразил соболезнования близким погибших накануне при крушении в Тверской области самолета основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина. Путин прямо не подтвердил его гибель, отметив: «первичные данные» говорят о том, что в разбившемся самолете были «сотрудники группы “Вагнер”». На встрече в Москве с главой непризнанной «ДНР» Денисом Пушилиным он также пустился в воспоминания о знакомстве с Пригожиным и его деятельности.

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18:42 МИД Китая: Страны БРИКС создадут аналог SWIFT

Об этом заявил представитель МИД КНР в четверг, в заключительный день трехдневного саммита БРИКС в ЮАР.

Странам группы следует изучить платежные инструменты и платформы для сотрудничества в местной валюте и продвигать расчеты в местной валюте, — заявил Ли Кэсинь, глава департамента по международным экономическим отношениям МИД КНР.

Лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — на саммите в Йоханнесбурге договорились поощрять более широкое использование местных валют в торговых и финансовых операциях, с целью уйти от зависимости от доллара США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, представляющий Россию на саммите вместо президента Владимира Путина, объявленного в международный розыск, заявил ранее в четверг, что блок БРИКС планирует создать международную платежную систему, альтернативную SWIFT.

«Это необходимо… потому что у нас большой и растущий объем торговли между пятью (нынешними членами БРИКС)», — сказал Ли на пресс-брифинге в кулуарах саммита.

«Поэтому важно иметь более совершенную платежную систему… Это не только идея россиян», — добавил он.

В прошлом году после полномасштабного российского вторжения в Украину многие ведущие российские банки были отключены от системы обмена сообщениями SWIFT в рамках масштабных западных санкций, введенных после вторжения Москвы на Украину. Впоследствии Россия создала собственную альтернативу СПФС.

18:34 Лавров подтвердил генсеку ООН готовность РФ вернуться в зерновую сделку при выполнении обязательств перед Россией — МИД РФ

18:27 Навальный: Какая наивность — предположить, что Путину может быть свойственна порядочность любого вида: офицерская, пацанская, бандитская

Оппозиционный политик, находящийся в колонии по неправосудному приговору, прокомментировал предполгаемую гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе:

«В связи с терактом, который устроил Путин, чтобы убить своего солдата Пригожина, хочется сказать о порядочности, хитроумии и стратегии. Порядочность. Буквально пару дней назад писал одному человеку, объясняя, в чем секрет выживаемости Пригожина. Скорее всего, всё просто. Личная договорённость и путинскоe пацанское слово. Пригожин обещал Путину, что в лепёшку расшибется для него и его войны. Будет его самым надёжным командиром, готовым пойти на всё ради победы. Путин, глядя на, мягко говоря, отсутствие энтузиазма у Министерства обороны, это оценил. Он дал Пригожину небывалого уровня поддержку (шутка ли, тысячи зеков за один день из тюрем вынимали). Ну и был — предполагал я — некий классический диалог: — Я за вас на всё пойду, Владимир Владимирович. Победа будет за нами любой ценой. Но и вы уж меня не подведите и на съедение не отдавайте. — Женя, вот тебе моя рука и моё слово. Выполни задачу, а я всегда за твоей спиной. Поддержка гарантирована. Во время „мятежа“ Пригожин психанул „по делу“, и сути отношений это не изменило. Путинское слово продолжает действовать. Какой глупостью было написать это. Какая наивность — предположить, что Путину может быть свойственна порядочность любого вида: офицерская, пацанская, бандитская. Там же нет ничего, кроме постоянного вранья по абсолютно любому поводу. Ври, воруй, отнимай, убивай, убегай. Хитроумность. В этом пункте снова стоит посмеяться над теми, кто верит в ювелирную работу спецслужб, многоходовые планы и „захотят убить — там умеют убивать так, что комар носа не подточит“. Вот вам тонкая работа путинских убийц. Сбить/взорвать над Россией пассажирский самолёт, то есть устроить настоящий теракт, убив в нём ещё и абсолютно не причастных пилота, стюардессу и т. д.»,

-- написал политик в своем телеграм-канале.

18:25 Телеканал Дождь: маршрут «второго самолета» Пригожина, скорее всего, не имеет отношения к основателю ЧВК «Вагнер»

17:42 Украина внесла две крупнейшие международные табачные компании в список спонсоров войны

17:13 «Это сигнал российским элитам»: французская пресса о крушении самолета Евгения Пригожина

Вечером 23 августа, ровно через два месяца после «мятежа» Евгения Пригожина, самолет основателя «ЧВК Вагнер» упал в Тверской области. Все находившиеся на борту погибли. Среди версий случившегося – удар из ПВО, взрыв на борту и техническая неисправность. Источники различных СМИ и телеграм-каналов сообщают, что Пригожин летел в бизнес-джете. Росавиация заявила, что человек с его именем был в списке пассажиров. Как на новость о возможной смерти «повара Путина» отреагировала французская пресса, а также официальный представитель правительства Франции Оливье Веран?

ПОДРОБНОСТИ

17:10 Reuters: США считают, что самолет Пригожина сбила ракета класса «земля-воздух»

Ракета, выпущенная на территории России, скорее всего, сбила в среду самолет, на борту которого, предположительно, находился лидер наемников Евгений Пригожин, — сообщили в четверг агентству Reuters два американских чиновника, говорившие на условиях анонимности.

В связи с деликатностью вопроса, источники агентства подчеркнули, что информация пока носит предварительный характер и находится на стадии изучения.

17:00 США вводят санкции в отношении юридических лиц и 11 человек, в том числе ответственные за насильственную депортацию украинских детей

Об этом в четверг сообщил постпред США в ООН. В санкционные списки по России включены 11 физических и два юридических лица.

В их числе те, кто способствовал насильственному перемещению и депортации украинских детей.

Под санкции попали:

Общественный фонд им. Ахмата Кадырова

Международный лагерь «Артек»

Среди физических лиц, попавших под санкционные ограничения:

Аймани Кадырова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова и глава фонда Ахмата Кадырова;

Константин Федоренко, директор лагеря «Артек»;

Ирина Агеева, уполномоченная по правам ребенка в Калужской;

Ирина Черкасова, уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области;

Галина Пятых, уполномоченная по правам ребёнка в Белгородской области;

Елена Шапурова, назначенная оккупационными властями «министр» образования и науки Запорожской области.

16:43 Взрыв или работа ПВО: главные версии падения самолета Пригожина

По данным Росавиации, в результате крушения самолета Embraer Legacy недалеко от Твери погибли 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина. Что именно произошло с бизнес-джетом, через почти сутки после падения по-прежнему неясно. Основные причины, выдвигаемые экспертами - удар ракеты класса «земля-воздух» или взрыв на борту.

ПОДРОБНОСТИ

16:33 Торговля пшеницей: «российское доминирование сохранится»- исследование Agritel

По данным исследовательской компании Agritel, Россия, опираясь на рекордный урожай пшеницы, обещает сохранить «доминирующее положение» на рынке в 2023–24 годах, несмотря на неопределенность в отношении безопасности судоходства в Черном море.

«Доминирование России сохранится, и это необходимо в условиях неустойчивого глобального равновесия», — заявил Александр Мари, главный аналитик Agritel, на пресс-конференции в Париже в четверг.

Мировое производство пшеницы, используемой для выпечки хлеба, в 2023–24 гг. уменьшится из-за снижения производства в Канаде и Европе, согласно оценкам, опубликованным Министерством сельского хозяйства США (USDA) в ежемесячном отчете «Wasde» в августе.

Мировое предложение пшеницы снизится незначительно — почти на 3 млн. т до 793,37 млн. т, а запасы немного сократятся.

На этом фоне Россия укрепляет свои позиции ведущего мирового экспортера, имея «экспортный потенциал в 49 млн. т пшеницы», или 23% мировой торговли, при производстве, оцениваемом в 87,5 млн. т, что «значительно выше среднего пятилетнего уровня», по данным Agritel.

«На Черноморский регион — от России до Болгарии через Украину и Румынию — приходится 40% мирового экспорта пшеницы. Сегодня 30% черноморских экспортных мощностей остановлено (что соответствует украинским портам Одесса, Николаев, Бердянск и Мариуполь), а 54% находится под угрозой в связи с эскалацией напряженности», — считает Александр Мари.

Российские бомбардировки украинских портовых инфраструктур нацелены на речные порты Рени и Измаил на Дунайском направлении, а украинские обстрелы потенциально угрожают перевозкам через российские порты Ростов-на-Дону (Азовское море) и Новороссийск (в конце Керченского пролива).

Три других крупных черноморских порта в настоящее время функционируют и не подвергаются угрозе: Констанца в Румынии, Варна и Бургас в Болгарии.

В последние годы Россия прочно утвердилась на международном рынке, убедив импортеров в регулярности производства и качестве пшеницы, а также улучшив свои возможности по ее доставке. Для России, как и для мировой продовольственной безопасности, наибольший риск сегодня представляет безопасность на море», — подчеркивает эксперт.

16:22 С 2024 года в БРИКС войдут шесть новых стран

Лидеры пяти ведущих развивающихся государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка (БРИКС) — на саммите в Йоханнесбурге одобрили механизм приема новых государств в это межгосударственное объединение. Как было заявлено на саммите, десятки стран выразили заинтересованность в присоединении к организации. Первые шесть новых стран, как пишет в четверг, 24 августа, агентство Reuters, присоединятся к организации уже с января 2024 года.

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14:50 «Уровень смертности среди приближенных Путина особенно высок»: глава МИД Франции прокомментировала крушение самолета Пригожина

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в четверг с иронией прокомментировала предполагаемую гибель Евгения Пригожина после крушения накануне вечером частного самолета в Тверской области РФ, среди пассажиров которого числился глава группы «Вагнер».

Как сообщает агентство France-Presse, на просьбу о комментарии Катрин Колонна ответила напоминанием о том, что «уровень смертности среди приближенных Путина особенно высок». «Это рискованная деятельность», — сказала министр журналисту AFP, отказавшись от дальнейших комментариев.

В самом дипломатическом ведомстве Франции агентству France-Presse указали, что не могут комментировать «обстоятельства крушения, которые далеко не ясны».

«Пока рано оценивать последствия предполагаемого исчезновения/смерти Пригожина», — добавили во французском министерстве, использовав слово «disparition», означающее как «исчезновение», так и «смерть». «Если бы это исчезновение/смерть была доказана, это стало бы решающим моментом», — подчеркнул источник AFP в МИД.

Группа «Вагнер — это преступная организация, выполняющая грязную работу Путина в Украине и во многих странах Африки, это вооруженное формирование, которое живет хищничеством, грабежами и убийствами. Пригожин — это кровь и преступления», — также отметил собеседник AFP в МИД Франции.

В четверг утром в интервью телеканалу France 2 официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что существуют «обоснованные сомнения» относительно деталей случившегося в РФ с самолетом, в котором Пригожин был зарегистрирован пассажиром.

«Мы пока не знаем, при каких обстоятельствах произошла эта катастрофа. У нас могут быть обоснованные сомнения», — отметил Оливье Веран.

По его словам, Пригожин – «человек Путина для грязных дел. То, что он совершил, неотделимо от политики Путина, который поручил ему совершать все эти расправы во главе группы "Вагнер"».

«Пригожин оставляет за собой массовые захоронения. Он оставляет за собой хаос на значительной части земного шара: я имею в виду Африку, Украину и саму Россию», – сказал Оливье Веран в эфире телеканала France 2.

14:15 Зеленский прокомментировал крушение в РФ самолета, в списке пассажиров которого значился Евгений Пригожин

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к крушению частного самолета в Тверской области РФ, в списках пассажиров которого был владелец «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин. «Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто [это] отношение имеет», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза (цитата по «Интерфакс-Украина»).

На просьбу прокомментировать крушение самолета, в котором якобы летел Пригожин и руководители «ЧВК Вагнер», Зеленский не без иронии ответил (полная цитата по изданию «Суспільне»): «Когда Украина обращалась к странам мира насчет самолетов, мы не это имели в виду. Скажу откровенно, мы имели в виду другое, хотели поддержки, хотя это в каком-то смысле точно поможет. Мы не имеем отношения к этой ситуации — это точно. Я думаю все понимают, кто имеет отношение» к этой ситуации.

13:55 Минувшей ночью армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру. По последним данным властей, пострадало 10 человек

Этой ночью российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Последствия атаки. pic.twitter.com/oOXnJOAhuR — RFI на русском (@RFI_Ru) August 24, 2023

13:35 Что на улицах Москвы, а также Киева думают о крушении самолета Евгения Пригожина

13:15 Норвегия передаст Украине зенитные ракеты IRIS-T и оборудование для разминирования, а также €130 млн помощи для энергетики

Правительство Норвегии приняло решение передать Украине зенитные ракеты IRIS-T, а также оборудование для разминирования, сообщила 24 августа пресс-служба норвежского правительства.

Новая военная помощь будет оказана в рамках 5-летней программы «Нансен» объемом 75 млрд норвежских крон (порядка €6,5 млрд). В начале 2023 года правительство Норвегии объявило об ускорении финансирования программы на 2,5 млрд крон, тем самым общий годовой объем поддержки достиг 10 млрд крон (€864 млн).

Власти Норвегии уточняют, что передадут Киеву зенитные ракеты IRIS-T для установок, которые согласилась поставить украинцам Швеция.

Правительство Норвегии также передаст Украине портативные комплекты для обезвреживания взрывчатых веществ и заряды взрывчатки для разминирования минных полей. Ранее Норвегия передавала ВСУ зенитно-ракетные комплексы NASAMS, артиллерийские боеприпасы и танки. Страна также обучает украинских военных.

Правительство Норвегии также объявило 24 августа, что выделяет 1,5 млрд норвежских крон (почти €130 млн) для обеспечения импорта газа и электроэнергии в Украину. Средства будут поступать через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Часть помощи (865 млн крон) направлена на ремонт и обслуживание объектов электроэнергетической инфраструктуры и аварийное энергоснабжение в районах, которые пострадали от военных действий, часть средств (635 млн крон) предназначена на закупку газа для аварийного хранения. В 2022 году Норвегия выделяла 2 млрд крон на закупку газа для Украины, профинансировав 1/3 потребностей страны в импорте газа.

12:50 СМИ: Норвегия намерена передать Украине истребители F-16

Норвегия может передать Украине истребители F-16. Об этом, как передает агентство France-Presse, сообщили в четверг три норвежских СМИ без ссылки на официальные источники. Ни количество, ни возможная дата поставки этих самолетов не уточняются, отмечает AFP.

Норвежскому телеканалу TV 2 информацию о возможной передаче самолетов F-16 ВВС Норвегии подтвердили несколько информированных источников. Канал напоминает, что норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре находится с официальным визитом в Киеве.

Если новость подтвердится, Норвегия станет третьей страной, взявшей на себя обязательства по поставке таких самолетов Киеву, после Нидерландов и Дании.

Агентства France-Presse и Reuters отмечают, что в прошлом году Норвегия сняла с вооружения 57 самолетов F-16. 32 из них проданы по контракту Румынии. Еще 12 запланированы к продаже частной американской компании Draken International, но эта поставка еще не осуществлена.

12:00 Число раненых во время ночного ракетного удара РФ по Днепру возросло до 10 человек

В ночь на 24 августа российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Об этом в своем Telegram-канале сообщал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Позже он уточнил, что в результате обстрела были ранены семь человек — трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. В основном, у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 12 часов число раненых, согласно данным властей, возросло до 10. В больнице оставались три человека: 55-летняя женщина, мужчины 33 и 48 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке сообщал , что по Днепру был нанесен ракетный удар. Одну из ракет сбили военные командования воздушных сил «Восток». По словам представителя командования воздушных сил ВСУ, ПВО сбили в небе над Днепропетровской областью ракету «Искандер». В эфире телемарафона «Единые новости» он сообщил, что ночью силы РФ наносили ракетные удары из Крыма (крылатой ракетой «Искандер-К»), Ростовской области (баллистическими ракетами «Искандер-М»), а также из района Токмака (ракетами С-300).

Утром Лысак сообщал, что поврежден десяток объектов. Среди них – банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, административное здание, 15 киосков. Повреждения получили два жилых дома, 3 автобуса и несколько автомобилей, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

11:30 Военная разведка Украины подтвердила проведение спецоперации в Крыму

В этот четверг, 24 августа, подразделения Главного управления разведки минобороны Украины осуществили высадку в Крыму в рамках проведения спецоперации на мысе Тарханкут, сообщил украинским СМИ представитель ГУР МО Андрей Юсов.

«Подразделения ГУР МО осуществили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены», — сказал представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов изданию Hromadske.

«В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки во взаимодействии с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», — сообщил Юсов общественной медиакорпорации «Суспільне».

Власти РФ высадку украинских военных не комментировали, однако российский провластный телеграм-канала SHOT сообщал, что в четверг с 5 утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны звуки выстрелов. По данным источников канала, «неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми». Очевидцы, как сообщил SHOT, рассказали, что увидели «две резиновые лодки недалеко от берега», «в них было 10 неизвестных». В районе был введен план «Крепость». Источник издания утверждает, что якобы «четыре лодки с украинскими диверсантами уничтожены у мыса Тарханкут на западе Крыма».

В селе Маяк на мысе Тарханкут расположена российская радиотехническая база (база 3-го радиотехнического полка радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ) и действуют несколько радиолокационных комплексов (радиолокационный узел – РЛК «Небо-М» и РЛС «Каста-2Е2»).

11:00 В Москве политика Максима Каца заочно осудили на 8 лет колонии за видео про убийства жителей украинской Бучи

Басманный суд Москвы 24 августа заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима блогера и политика Максима Каца по статье о военной цензуре 207.3 УК РФ. Находящегося в эмиграции Каца обвинили в распространении «заведомо ложных сведений» об армии РФ по мотиву политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). О приговоре сообщил из зала суда корреспондент издания «Медиазона».

Заочный приговор Максиму Кацу — далеко не первый, вынесенный в России политикам, журналистам, писателям, общественным деятелям и активистам, которые заняли антивоенную позицию и покинули РФ. Заочно к большим срокам по статье 207.3 приговорены Александр Невзоров, Дмитрий Глуховский, Ника Белоцерковская, Илья Красильщик.

Прокуратура требовала назначить Кацу максимальное наказание — 10 лет колонии с запретом в течение 5 лет администрировать интернет-сайты (в приговоре содержится 4-летний запрет на такое администрирование).

Поводом для возбуждения дела против Каца, как уточняли в прокуратуре, стала размещенная на его ютуб-канале 3 апреля 2022 года видеозапись об убийствах мирных жителей в оккупированном Россией украинском городе Буча. Следствие утверждало, что политик «распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения" в Украине».

Максим Кац вину не признал, хотя не отрицал, что опубликовал видео, набравшее более 2 миллионов просмотров. В конце марта 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Максима Каца на два месяца. В начале марта власти РФ объявили его в международный розыск.

10:30 Американскому журналисту Эвану Гершковичу в Москве продлили срок содержания в СИЗО по обвинению в шпионаже до 30 ноября

Лефортовский суд Москвы в этот четверг продлил срок содержания под стражей журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу до 30 ноября. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. После задержания его перевезли в Москву, где Лефортовский суд поместил его в СИЗО-2 «Лефортово» на месяц и 29 дней — до 29 мая. Журналиста арестовали по уголовному обвинению в шпионаже (ст. 276 УК). Затем арест Гершковича продлевали. 22 июня Московский городской суд утвердил эту меру пресечения до 30 августа. Теперь арест продлен до 30 ноября.

Коллеги журналиста считают дело против Гершковича сфабрикованным. Многие наблюдатели не исключают того, что корреспондент The Wall Street Journal был задержан властями РФ для последующего обмена на заключенных в США россиян, интересующих официальную Москву.

09:40 Сервис Flightradar опубликовал детальный отчет о крушении бизнес-джета, в списке пассажиров которого значился Евгений Пригожин

Как сообщил онлайн-сервис Flightradar24 (сервис отслеживания авиарейсов по сигналам транспондеров самолетов), бизнес-джет Embraer Legacy 600 (EBM-135BJ), потерпевший крушение в Тверской области вечером 23 августа, начал передавать данные о полете в 14:46 по всемирному времени UTC (17:46 мск).

В 18:10 мск он поднялся на высоту примерно 8,5 км и пролетел так еще 9 минут — до 18:19. Затем самолет то набирал высоту (до 9,2 км), то вновь снижался (до 8,4 км). После этого он выровнял высоту на отметке 8,9 км, после чего начал резко снижаться. Самолет передавал данные до 18:20 мск — в тот момент он находился на высоте примерно 6 км.

Представитель Flightradar24 Ян Петченик уточнил, что Embraer потерял 8000 футов высоты (2,4 км) за 30 секунд. Затем он несколько секунд держал высоту, а после начал падать и разбился.

«Что бы ни случилось, это произошло быстро, — сказал Ян Петченик.— Возможно, они боролись после того, как что-то произошло». До этого, отметил он, «не было никаких признаков того, что с этим самолетом что-то не так».

СМИ и эксперты разбирают три версии крушения джета, в списке пассажиров которого значился Пригожин: поражение ракетой, диверсия на борту (взрыв, теракт), инсценировка.

09:20 МИД Франции опубликовал краткое заявление по случаю Дня Независимости Украины

09:00 Президент Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днем Независимости Украины

«Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости — независимости Украины. Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех, во всем нашем государстве. Это ценность для каждого из нас, и за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый, потому что эта борьба — за то, что важно каждому. Это — независимая Украина», — написал Владимир Зеленский.

08:50 Силы РФ ночью нанесли ракетный удар по Днепру: 7 раненых, повреждены несколько объектов

В ночь на 24 августа российская армия нанесла удар ракетами по Днепру, семь человек получили ранения, повреждены дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

«Среди ночи — мощные взрывы в Днепре. Враг ударил по городу ракетами. Одну из них сбили (…) Но есть и попадания. Разрушениям подвергся транспортный объект. Пострадали 7 человек - трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести», — написал глава ОВА.

Лысак уточнил, что поврежден десяток объектов, в том числе банк, заправочная станция, гостиница, агрофирма, производство мебели, административное здание, 15 киосков. Повреждения получили два жилых дома, 3 автобуса и несколько автомобилей, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

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