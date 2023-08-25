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«Вечеринки во время войны». Репортаж Украинской редакции RFI из Одессы

Аркадия, один из самых популярных районов Одессы, расположенный на берегу Черного моря, известен своими пляжами, ресторанами и ночными клубами. Полтора года спустя после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину здесь вновь кипит, казалось бы, довоенная жизнь, которая вызывает споры, противоречивые чувства и полярные оценки — от осуждения до понимания и поддержки. Мнения самих участников вечеринок, реакции окружающих, а также комментарии специалистов по психологии и социологии — в репортаже Украинской редакции RFI из одесской Аркадии, ставшей отражением противоречий в жизни украинского общества во время войны.

10:33 Аркадия, курортный район Одессы. © Дмитрий Долматов/RFI