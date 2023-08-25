Война

Это не борьба с повстанцами, это Курская битва: Залужный ответил чиновникам США на критику — WSJ

Издание Wall Street Journal выпустило материал, посвященный спорам между украинскими и американскими официальными лицами о стратегии контрнаступления ВСУ. Отвечая на критику, украинский главнокомандующий Валерий Залужный сказал американским коллегам, что те «не понимают природы этого конфликта», и что «это не борьба с повстанцами, это Курск». Слова Залужного привел неназванный американский чиновник, которого цитирует WSJ.

Опубликовано:

4 мин
Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный на церемонии ко Дню независимости Украины, Киев, 24 августа 2023 г.
Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный на церемонии ко Дню независимости Украины, Киев, 24 августа 2023 г. REUTERS - GLEB GARANICH
Автор: RFI
Реклама

Публикация WSJ посвящена кулуарным спорам между украинскими и американскими чиновниками относительно стратегии и тактики контрнаступления ВСУ. Утверждается, что эти споры ведутся уже несколько недель. WSJ пишет, что американские военные чиновники критикуют стратегию наступления ВСУ и спорят с Киевом о применении войск на разных участках фронта.

Основная критика Вашингтона состоит в том, что Украина рассредотачивает войска на разных участках фронта вместо того, чтобы сконцентрировать силы на юге с целью выхода к Азовскому морю.

«Вы не понимаете природы этой войны. Это не борьба с повстанцами. Это Курск», — сказал генерал Валерий Залужный в одном из разговоров с американцами. Его слова издание приводит в пересказе неназванного чиновника США. Отмечается, что представитель украинского командования не предоставил журналистам оперативного комментария.

Имеется в виду Курская битва июля–августа 1943 года между силами Германии и СССР, являющяся одним из масштабнейших и решающих сражений Второй мировой войны. Эта битва окончательно закрепила стратегическую инициативу за советской армией. После нее и до окончания войны советские силы вели в основном только наступательные операции.

«Скорее всего, генерал Залужный имел в виду, что это переломное сражение. Что надо, как говорится, сломать хребет российской военной машине. Именно в этом плане, скорее всего, он применил сравнение со словом Курск. Это первое. Второе — он подчеркнул, что Соединенные Штаты в основном ведут войны не такого масштаба, как сегодня в Украине. Поэтому и было сказано, что это не борьба с повстанцами, как в Афганистане, допустим. Даже тот же Ирак: они в основном дистанционно разнесли армию Саддама Хусейна, а пехота потом в основном только „зачищала“ и добивала остатки этой армии. А нам надо сломать хребет», — поясняет в комментарии RFI украинский военный эксперт Олег Жданов.

В материале WSJ также отмечается, что генерал Залужный «заявил американским официальным лицам, что его силы находятся на пороге прорыва», — пишет американское издание.

В последней сводке американского Института изучения войны (ISW) отмечается, что украинские силы продвинулись ближе ко второй линии российского обороны в районе села Работино на западе Запорожской области, еще больше расширив прорыв российских оборонительных рубежей в направлении Токмака. Аналитики ссылаются на геолокационные кадры от 24 августа.

Американские военные чиновники со своей стороны призывают украинцев не распылять усилия, а сосредоточить силы на одном участке фронта — к северу от Токмака, чтобы впоследствии выйти к Азовскому морю.

В правительстве США имеются разные точки зрения, но один из неназванных американских чиновников сказал WSJ, что в Вашингтоне «серьезно разочарованы» стратегией Украины, в частности вниманием президента Владимира Зеленского к участку фронта в районе Бахмута, который некоторые украинские офицеры считают необходимым для укрепления морального духа и создания буферной зоны на востоке.

В последнее время Киев внес некоторые коррективы в свою стратегию, но в США по-прежнему считают, что украинцы слишком распыляют свои силы для концентрированного наступления на юге: многочисленные бригады до сих пор развернуты на востоке, и до сих пор не сочетается использование артиллерии, механизированных подразделений и усилий по разминированию, пишет WSJ.

Отмечается, что американские советы Киеву основаны на расчете, что тот объем военной техники, которую США выделили Украине (речь идет о вооружениях на сумму в более 43 миллиарда долларов), достаточен для наступления и вряд ли поставки удастся обеспечить на том же уровне в следующем году. «Мы выстроили эту гору из стали для контрнаступления. Мы не сможем сделать это еще раз», — сказал неназванный бывший американский чиновник, отметивший, что таких средств «не существует».

Украинские источники WSJ среди официальных лиц подчеркивают, что для сохранения боеспособности в долгосрочной перспективе необходимо свести потери к минимуму. Однако чиновники США говорят, что атаки небольшими подразделениями на узких фронтах замедляют наступление и дают россиянами больше возможностей для ответных действий, включая разбрасывание мин с помощью артиллерии.

«То, что мы рассредотачиваем силы вдоль фронта, — у нас просто нет другого выхода. Если мы начнем стягивать войска на один участок, россияне начнут наступление на других участках. Как тот же Купянск и лиманское направление. Убери оттуда хоть одну бригаду — они начнут там усиленное наступление. И могут продавить фронт. То же самое — Бахмут, Авдеевка, Марьинка. А Запорожская область — бердянское и мелитопольское направления — здесь мы давим по всей линии фронта. На фронте в 500 километров давим, наносим, огневое поражение. В четырех местах сейчас может порваться оборона российских войск», — объясняет Иван Жданов.

Некоторые бывшие чиновники Пентагона подчеркивают, что разочарование темпами украинского наступления неуместно. 

«Когда Америка сражается общевойсковыми силами, она сражается, имея превосходство в воздухе на поле боя. У Украины этого нет. Мы не предоставили Украине и высокоточной артиллерии дальнего действия», — отметил генерал ВВС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав. «Когда ведутся все эти разговоры о том, что они (ВСУ) терпят неудачу с общевойсковыми силами, нам нужно посмотреть на себя в зеркало», — добавил генерал Бридлав.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Поделиться :
Темы: