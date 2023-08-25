Это не борьба с повстанцами, это Курская битва: Залужный ответил чиновникам США на критику — WSJ

Война

Издание Wall Street Journal выпустило материал, посвященный спорам между украинскими и американскими официальными лицами о стратегии контрнаступления ВСУ. Отвечая на критику, украинский главнокомандующий Валерий Залужный сказал американским коллегам, что те «не понимают природы этого конфликта», и что «это не борьба с повстанцами, это Курск». Слова Залужного привел неназванный американский чиновник, которого цитирует WSJ.

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Публикация WSJ посвящена кулуарным спорам между украинскими и американскими чиновниками относительно стратегии и тактики контрнаступления ВСУ. Утверждается, что эти споры ведутся уже несколько недель. WSJ пишет, что американские военные чиновники критикуют стратегию наступления ВСУ и спорят с Киевом о применении войск на разных участках фронта.

Основная критика Вашингтона состоит в том, что Украина рассредотачивает войска на разных участках фронта вместо того, чтобы сконцентрировать силы на юге с целью выхода к Азовскому морю.

«Вы не понимаете природы этой войны. Это не борьба с повстанцами. Это Курск», — сказал генерал Валерий Залужный в одном из разговоров с американцами. Его слова издание приводит в пересказе неназванного чиновника США. Отмечается, что представитель украинского командования не предоставил журналистам оперативного комментария.

Имеется в виду Курская битва июля–августа 1943 года между силами Германии и СССР, являющяся одним из масштабнейших и решающих сражений Второй мировой войны. Эта битва окончательно закрепила стратегическую инициативу за советской армией. После нее и до окончания войны советские силы вели в основном только наступательные операции.

«Скорее всего, генерал Залужный имел в виду, что это переломное сражение. Что надо, как говорится, сломать хребет российской военной машине. Именно в этом плане, скорее всего, он применил сравнение со словом Курск. Это первое. Второе — он подчеркнул, что Соединенные Штаты в основном ведут войны не такого масштаба, как сегодня в Украине. Поэтому и было сказано, что это не борьба с повстанцами, как в Афганистане, допустим. Даже тот же Ирак: они в основном дистанционно разнесли армию Саддама Хусейна, а пехота потом в основном только „зачищала“ и добивала остатки этой армии. А нам надо сломать хребет», — поясняет в комментарии RFI украинский военный эксперт Олег Жданов.

В материале WSJ также отмечается, что генерал Залужный «заявил американским официальным лицам, что его силы находятся на пороге прорыва», — пишет американское издание.

В последней сводке американского Института изучения войны (ISW) отмечается, что украинские силы продвинулись ближе ко второй линии российского обороны в районе села Работино на западе Запорожской области, еще больше расширив прорыв российских оборонительных рубежей в направлении Токмака. Аналитики ссылаются на геолокационные кадры от 24 августа.

Ukrainian forces advanced closer to the Russian second line of defense in the #Robotyne area in western #Zaporizhia Oblast on August 24, further widening their breach of Russian defensive lines in the area. https://t.co/CKaE2VdRxU https://t.co/xIbAKC1qHX pic.twitter.com/mLgadC2UpP — ISW (@TheStudyofWar) August 25, 2023

Американские военные чиновники со своей стороны призывают украинцев не распылять усилия, а сосредоточить силы на одном участке фронта — к северу от Токмака, чтобы впоследствии выйти к Азовскому морю.

В правительстве США имеются разные точки зрения, но один из неназванных американских чиновников сказал WSJ, что в Вашингтоне «серьезно разочарованы» стратегией Украины, в частности вниманием президента Владимира Зеленского к участку фронта в районе Бахмута, который некоторые украинские офицеры считают необходимым для укрепления морального духа и создания буферной зоны на востоке.

В последнее время Киев внес некоторые коррективы в свою стратегию, но в США по-прежнему считают, что украинцы слишком распыляют свои силы для концентрированного наступления на юге: многочисленные бригады до сих пор развернуты на востоке, и до сих пор не сочетается использование артиллерии, механизированных подразделений и усилий по разминированию, пишет WSJ.

Отмечается, что американские советы Киеву основаны на расчете, что тот объем военной техники, которую США выделили Украине (речь идет о вооружениях на сумму в более 43 миллиарда долларов), достаточен для наступления и вряд ли поставки удастся обеспечить на том же уровне в следующем году. «Мы выстроили эту гору из стали для контрнаступления. Мы не сможем сделать это еще раз», — сказал неназванный бывший американский чиновник, отметивший, что таких средств «не существует».

Украинские источники WSJ среди официальных лиц подчеркивают, что для сохранения боеспособности в долгосрочной перспективе необходимо свести потери к минимуму. Однако чиновники США говорят, что атаки небольшими подразделениями на узких фронтах замедляют наступление и дают россиянами больше возможностей для ответных действий, включая разбрасывание мин с помощью артиллерии.

«То, что мы рассредотачиваем силы вдоль фронта, — у нас просто нет другого выхода. Если мы начнем стягивать войска на один участок, россияне начнут наступление на других участках. Как тот же Купянск и лиманское направление. Убери оттуда хоть одну бригаду — они начнут там усиленное наступление. И могут продавить фронт. То же самое — Бахмут, Авдеевка, Марьинка. А Запорожская область — бердянское и мелитопольское направления — здесь мы давим по всей линии фронта. На фронте в 500 километров давим, наносим, огневое поражение. В четырех местах сейчас может порваться оборона российских войск», — объясняет Иван Жданов.

Некоторые бывшие чиновники Пентагона подчеркивают, что разочарование темпами украинского наступления неуместно.

«Когда Америка сражается общевойсковыми силами, она сражается, имея превосходство в воздухе на поле боя. У Украины этого нет. Мы не предоставили Украине и высокоточной артиллерии дальнего действия», — отметил генерал ВВС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав. «Когда ведутся все эти разговоры о том, что они (ВСУ) терпят неудачу с общевойсковыми силами, нам нужно посмотреть на себя в зеркало», — добавил генерал Бридлав.

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