Атаки на Белгородчину. 42 дрона над Крымом. 548-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

Сегодня — пятница, 25 августа и 548-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

►►► ОБНОВИТЬ Время указано по Парижу (CET — среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

20:58 Символы сопротивления и борьбы: как в Париже отметили День Независимости Украины

Национальный праздник Украины — День Независимости — 24 августа отмечали не только в самой воюющей стране, но и по всему миру. В столице Франции свидетельством солидарности с Украиной, уже полтора года противостоящей агрессии РФ стала целая серия общественных и официальных мероприятий. В этот день во французской столице находился мэр Киева Виталий Кличко, который участвовал в открытии Киевского сквера, а также выступил вместе парижской коллегой Анн Идальго на митинге, прошедшем на площади Трокадеро, на эспланаде Прав человека.

ЧИТАТЬ

19:34 Министры иностранных дел Украины и Турции заявили, что сделка по Черному морю должна быть восстановлена

Министры считают, что другие решения проблемы экспорта украинского зерна, кроме черноморской зерновой сделки, которая прекратила свое действие после выхода из нее России в прошлом месяце, являются менее оптимальными.

Анкара пытается убедить Москву вернуться к этому соглашению.

Выступая на пресс-конференции в ходе визита в Киев, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что возобновление зерновой сделки является приоритетом для Анкары и что для обеспечения функционирования соглашения необходимо включить в уравнение Россию.

«Возобновление этой инициативы является приоритетом для Турции… Я надеюсь, что мы добьемся успешного результата», — сказал он, добавив, что альтернативные решения не будут эффективны для замены сделки.

«Я с самого начала считал, что Россия должна быть снова включена в это уравнение», — добавил Фидан.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает над альтернативными маршрутами, но сделка по черноморскому зерну является оптимальным решением.

«Мы работаем над альтернативными маршрутами… но объективно функционирование черноморского маршрута является оптимальным решением со всех точек зрения», — сказал он.

«Мы сможем существенно расширить перевозки зерна по сухопутным коридорам, но блокада Черного моря должна быть прекращена», —добавил Кулеба.

19:09 Пять человек в зале. Российский фильм «Свидетель» о «преступлениях Киева» провалился в прокате

Пропагандистский фильм «Свидетель» о военных преступлениях, которые, согласно сюжету, совершались украинскими военными, провалился как в российском, так и в «международном» прокате. В РФ за первые выходные показа он собрал в кинотеатрах чуть больше шести с половиной миллионов рублей, а средняя заполняемость залов не превысила пяти человек. В Беларуси на премьеру, как рассказала местная провластная активистка, пришли четыре человека.

ЧИТАТЬ ПОДРОБНО

19:05 Литва и Латвия объявили о новой военной помощи Украине

Литва предоставляет Украине помощь в размере 41 млн. евро, включая боеприпасы, винтовки, радары для наблюдения за морским пространством и пушки для защиты от беспилотников. Латвия направляет в Украину новый вертолет Ми-17, — пишет Le Parisien.

18:38 СК РФ сообщил об обнаружении тел всех 10 погибших, а также черных ящиков на месте крушения самолета Пригожина в Тверской области

«Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

18:34 Пять стран ЕС хотят продолжить ограничение импорта украинского зерна

Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Болгария хотят продлить запрет на импорт украинского зерна до конца года, — сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. Эта мера была санкционирована Еврокомиссией для защиты местных фермеров от конкуренции со стороны Украины.

18:32 Россия подозревает пилота Пригожина в причастности к авиакатастрофе в среду

Это Артем Степанов, личный пилот Евгения Пригожина, — сообщают телеграм-каналы.

Мужчина находится под санкциями США из-за связи с Пригожиным.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», который считают близким к спецслужбам называет Степанова «первым подозреваемым» по делу о крушении самолета. По данным канала, перед авиакатастрофой мужчина уехал на Камчатку.

17:42 Мадиазона: чем известен неонацист Ян Петровский, задержанный в Финляндии по запросу Киева

16:50 Скандал в Эстонии: премьер-министр Кая Каллас подверглась критике за связи мужа с Россией

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас стала объектом призывов к отставке после того, как стало известно, что ее муж является совладельцем компании, которая ведет деятельность в России со времен вторжения на Украину.

На этой неделе эстонская общественная радиостанция ERR сообщила, что Stark Logistics, эстонская транспортная компания, в которой муж Кайи Каллас Арво Халлик косвенно владеет 25% акций, поставила в Россию завод по производству аэрозольных контейнеров.

С начала войны в Украине в феврале 2022 года Starks Logistics заработала 1,5 млн. евро на обслуживании этого завода, принадлежащего другой эстонской компании, подсчитала газета Eesti Paevaleht.

«Я абсолютно уверена и убеждена, что компании моего мужа не занимаются никакой аморальной деятельностью», — цитирует в среду ERR слова Кайи Каллас.

Ее муж Арво Халлик, в свою очередь, заявил, что продает свои акции в компании Stark Logistics.

В четверг президент Алар Карис и лидер социал-демократов, являющихся партнером меньшинства в коалиционном правительстве Кая Калласа, потребовали от либерально-правого премьер-министра подробных объяснений.

В пятницу ведущая газета Postimees в редакционной статье отметила, что Кая Каллас была уклончива в своих ответах, и «дружески советует премьер-министру начать паковать чемоданы уже сегодня, чтобы в будущем не остаться в еще большем затруднении».

Два последних опроса показывают, что большинство опрошенных хотят, чтобы она ушла в отставку.

16:45 «Вечеринки во время войны». Репортаж Украинской редакции RFI из Одессы

Аркадия, один из самых популярных районов Одессы, расположенный на берегу Черного моря, известен своими пляжами, ресторанами и ночными клубами. Полтора года спустя после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину здесь вновь кипит, казалось бы, довоенная жизнь, которая вызывает споры, противоречивые чувства и полярные оценки — от осуждения до понимания и поддержки. Мнения самих участников вечеринок, реакции окружающих, а также комментарии специалистов по психологии и социологии — в репортаже Украинской редакции RFI из одесской Аркадии, ставшей отражением противоречий в жизни украинского общества во время войны.

16:20 Зеленский и глава МИД Турции обсудили черноморскую сделку

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в пятницу в Киеве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и обсудил с ним сделку по экспорту черноморского зерна, из которой Россия вышла в конце июля.

«Обсуждались многие важные вопросы. Формула мира (Украины). Подготовка к Глобальному саммиту мира (запланированному Украиной). Риски, связанные с российской блокадой черноморского зернового коридора», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Сделка, заключенная при посредничестве Турции и ООН, позволяла обеспечить безопасный экспорт украинского зерна через Черное море в течение года. Анкара пытается убедить Москву вернуться к этому соглашению, президент Турции посетит Россию с визитом в сентябре.

16:16 Это не борьба с повстанцами, это Курская битва: Залужный ответил чиновникам США на критику — WSJ

Издание Wall Street Journal выпустило материал, посвященный спорам между украинскими и американскими официальными лицами о стратегии контрнаступления ВСУ. Отвечая на критику, украинский главнокомандующий Валерий Залужный сказал американским коллегам, что те «не понимают природы этого конфликта», и что «это не борьба с повстанцами, это Курск». Слова Залужного привел неназванный американский чиновник, которого цитирует WSJ.

ПОДРОБНОСТИ

15:50 Лукашенко: Владимир Путин непричастен к крушению самолета Пригожина

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина и рассказал свою версию будущего ЧВК «Вагнер» в стране.

Он заявил, что не может представить, чтобы президент России Владимир Путин был как-то причастен к случившемуся: «Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло».

Президент Беларуси утверждает, что знал о покушении на основателя ЧВК «Вагнер» заранее, так как получил «очень серьезную информацию от источников, глубже которых не бывает». По его словам, он якобы передал эти данные в Кремль, а оттуда об этом якобы узнал сам Пригожин.

Александр Лукашенко также отметил, что Евгений Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности для себя: «Я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Я ему звонил, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек, только с фронта: "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла". — "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите».

Говоря о будущем ЧВК «Вагнер» в Беларуси, Лукашенко подчеркнул: «"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то этого не не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек"».

14:49 ZDF и Der Spiegel: следы подрыва газопроводов «Северный поток» ведут в Украину

Немецкий телеканал ZDF и журнал Der Spiegel со ссылкой на источники утверждают, что следы подрыва газопроводов «Северный поток» ведут в Украину.

В сентябре 2022 года обе нитки газопровода «Северный поток — 1» и одна из двух ниток газопровода «Северный поток — 2» были взорваны, в результате чего оказались непригодными к использованию.

По версии немецкого следствия, трубы были взорваны с помощью взрывчатки, которую доставили на яхте «Андромеда». Экипаж яхты находился в Украине до и после взрыва в Балтийском море, считают в ФРГ.

14:20 У «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге напали на журналистку «Аль-Джазиры»

В ночь на пятницу у «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге напали на палестинскую корреспондентку телеканала «Аль-Джазира» Ранию Дриди. Как сообщает «Фонтанка», неизвестный мужчина ударил ее в правый висок и ушел.

Журналистку забрали в больницу, где ей диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

13:51 Путин утвердил текст присяги на верность РФ для добровольцев и бойцов теробороны

Президент России Владимир Путин утвердил текст присяги на верность РФ, которую будут обязаны приносить добровольцы и бойцы теробороны. Он опубликован на сайте Кремля.

«Я торжественно присягаю на верность Российской Федерации, обязуюсь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности. Клянусь быть преданным Российской Федерации, мужественно защищать ее независимость и конституционный строй», — гласит текст присяги.

13:28 Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи размером в 94 млн евро

Финляндия выделит Украине 18-й пакет военной помощи размером в 94 млн евро. Такое решение принял президент страны Саули Ниинистё в пятницу, 25 августа.

После этого общая помощь Хельсинки Киеву составит около 1,3 миллиарда евро.

«Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников остается непоколебимой. Ключевым вопросом с точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность сдержать агрессию России против Украины», – говорится в заявлении министра обороны Финляндии Антти Хяккинен.

12:56 Христо Грозев: перед крушением самолета у Евгения Пригожина был конфликт с ГРУ из-за влияния в Африке

12:49 ФСБ отчиталась о раскрытии «всех поджогов» военкоматов

Федеральная служба безопасности заявила, что раскрыла «все поджоги» военкоматов, зданий МВД, Минобороны и РЖД. В большинстве случаев дела о них квалифицированы как террористический акт, диверсия или посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ряд обвиняемых в поджогах приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 19 лет, другие отбывают наказание от 2 до 4 лет. Еще 22 уголовных дела находятся на этапе рассмотрения, заявили в ведомстве.

Там утверждают, что за волной поджогов государственных зданий и диверсий на железных дорогах стоят украинские спецслужбы.

«Спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах по вовлечению граждан России в противоправную деятельность», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.

12:38 В Финляндии арестован лидер неонацистской группировки «Русич»

Полиция Финляндии задержала одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» Яна Петровского, сообщает телеканал MTV3.

Украина обвиняет его в преступлениях, совершенных на Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах. По данным телеканала, Киев уже направил запрос на его экстрадицию.

Ян Петровский также находится под санкциями ЕС и США.

Посольство России в Финляндии «проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению Киева».

ДШРГ «Русич» — это один из штурмовых отрядов с ультраправыми взглядами, воюющих в Донбассе на стороне пророссийских сил с начала военных действий в 2014 году.

12:16 Дмитрий Песков назвал версию о причастности Кремля к крушению самолета Пригожина «ложью абсолютной»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впервые прокомментировал крушение самолета Евгения Пригожина в Тверской области.

«Сейчас вокруг этой катастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная», — заявил он.

Отвечая на вопрос о том, подтверждена ли гибель основателя ЧВК «Вагнер», Дмитрий Песков призвал дождаться окончания экспертиз, в том числе генетической, официальные результаты которых будут опубликованы.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля утверждает, что в последнее время Евгений Пригожин не встречался с президентом России Владимиром Путиным.

На вопрос о будущем частной военной компании Пригожина Дмитрий Песков ответил, что де-юре такой структуры не существует. Посетит ли Владимир Путин похороны также неизвестно, так как у президента «насыщенный график».

11:50 В Латвии задержали четырех человек по подозрению в работе на ФСБ

Служба госбезопасности Латвии задержала четырех граждан страны, которых подозревают в работе на российские спецслужбы.

Как пишет портал Delfi, на связанных с задержанными объектах были найдены некие товары стратегического значения, которые «могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности».

Трое задержанных отправлены под арест, четвертый — отпущен под подписку о невыезде за пределы Латвии.

11:14 Суд в самопровозглашенной ДНР приговорил двух украинских военных к 25 годам колонии

Суд в самопровозглашенной ДНР приговорил двух украинских военнослужащих к 25 годам колонии, сообщает российское государственное информагентство ТАСС.

Их признали виновными в убийстве по мотивам идеологической ненависти в составе организованной группы и в жестоком обращении с гражданским населением.

По версии обвинения, в марте 2022 года в ходе боевого дежурства 25-летний Роман Петренко и 22-летний Алексей Хроленко открыли огонь из автомата по гражданскому автомобилю, застрелив четверых находившихся в нем людей.

10:47 Wall Street Journal: незадолго до авиакатастрофы Пригожин ездил с визитами по Африке, «планируя свое будущее»

10:25 Компания Heineken продала активы в России за 1 евро

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken продал свои российские активы за символическую плату в 1 евро российскому производителю парфюмерии, косметики и бытовых товаров в аэрозольной упаковке «Арнест».

Heineken получила неденежный убыток от продажи в размере €300 млн.

Кроме того, покупатель предоставил всем 1800 сотрудникам Heineken в России гарантии трудоустройства на ближайшие три года.

Пиво Heineken не производится в России и не поставляется в страну с прошлого года. В следующие полгода новый владелец семи пивоваренных заводов также свернет производство пива под брендом Amstel.

Всего портфеле Heineken около 30 брендов пива. Среди них – Zlaty Bazant, Guinness, Krusovice, Affligem, Gosser, а также «Охота», «Три медведя», «Степан Разин» и «Окское».

10:00 Российские войска дважды атаковали Одесскую область

В ночь на пятницу российская армия совершила две атаки на Одесскую область, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ.

По данным данным украинской армии, около полуночи истребители Су-34 выпустили из акватории Черного моря две управляемые авиационные ракеты Х-59 в направлении одного из портов Одесской области.

Затем, через несколько часов, российский корабль в Азовском море выпустил две крылатые ракеты «Калибр» в сторону Одессы.

Как заявили в ВСУ, все четыре ракеты были уничтожены средствами ПВО.

09:52 Арт-группа «Явь» создала новое антивоенное граффити

09:47 ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 снарядов – губернатор

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области более 70 снарядов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В частности, под обстрел попали села Журавлевка, Щетиновка, Красный Хутор, Нехотеевка, Безымено, Грушевка, Середа, Архангельское и Новая Таволжанка, а также поселок Красное и хутора Леоновка, Старый и Панков.

По словам главы региона, пострадавших нет, но есть разрушения: в нескольких домах выбиты окна и посечены фасады. Повреждения получили два автомобиля.

09:35 Минобороны РФ: ВСУ запустили над Крымом 42 беспилотника

В ночь на пятницу украинская армия пыталась ударить по аннексированному Крыму сразу 42 беспилотниками, утверждают в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотника. В результате огневого воздействия над Крымом девять из них уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», – говорится в сообщении ведомства.

Как пишет «Агентство», это рекордная по количеству дронов атака украинцев с начала войны, которая сопоставима с ударами российской армии по украинским городам. К примеру, 28 мая, во время одной из самых мощных массированных атак, российская армия запустила в сторону Киева 54 дрона.

09:22 ISW: ЧВК «Вагнер» перестанет существовать

После вероятного убийства Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина ЧВК «Вагнер», скорее всего, перестанет существовать, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По их мнению, Кремль либо распустит ЧВК совсем, либо создаст из него небольшую организацию, которая полностью подчинена Минобороны.

Эксперты института отмечают, что командиры ЧВК «Вагнер» не опубликовали никакого заявления после крушения самолета Пригожина в Тверской области. Это может быть связано с растерянностью в рядах компании после смерти руководства или с прямым указанием российских властей хранить молчание, считают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что убийство руководства «Вагнера» показывает, что российские власти будут враждебно относиться к тем, кто пытается создать независимые военные структуры.

09:00 Минобороны РФ: в Калужской области сбита украинская ракета С-200

В ночь на пятницу в Калужской области сбили украинскую ракету С-200, заявили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил губернатор региона Владислав Шапша, системы ПВО сработали около 00:30 в Малоярославецком и Жуковском районах. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться