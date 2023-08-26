Под Москвой снова сбит беспилотник. 549-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

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Сегодня — суббота, 26 августа и 549-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Украинский военный возле подбитого украинского танка рядом с селом Работино в Запорожской области. Украина, 25 августа, 2023.

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17:32 В составе Военно-морских сил ВСУ сформировали отдельную бригаду морских дронов

Как пишут украинские СМИ, о создании нового соединения стало известно во время вручения государственных наград ко Дню Независимости Украины. Ранее о существовании такого подразделения публично не сообщалось.

24 августа президент Владимир Зеленский на Софийской площади в частности вручил боевое знамя 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС ВСУ, сообщается на сайте Офиса президента.

В последние недели Украина активизировала атаки морскими дронами по целям в акватории Черного моря. Эти операции осуществляли совместно СБУ и ВМС.

В частности 4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае значительные повреждения получил большой десантный корабль «Оленегорский горняк». А вечером того же дня надводный дрон атаковал вблизи Крымского моста российский танкер «Сиг».

16:59 Папа римский Франциск пообщался с участниками Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге

Встреча прошла 25 августа в формате телемоста между Ватиканом и базиликой Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.

«Я желаю вам, молодые россияне, быть созидателями мира среди так многих конфликтов и поляризации, от которых так страдает наш мир. Я приглашаю вас быть сеятелями семян примирения, маленьких семян, которые в этой земле войны не прорастут сразу, в ледяной почве. Но в будущем, в весну, они дадут свои ростки. Как я сказал в Лиссабоне, пусть у вас будет отвага заменить страх мечтой», — приводит слова Франциска «Радио Ватикана».

Встреча продлилась больше часа, в ней приняли участие около 400 человек, съехавшихся со всей России на встречу молодых католиков. Вопросы касались в том числе и войны в Украине.

«Дипломатия — это нелегкое искусство совместной жизни, нелегкое, но очень плодотворное. Это касается и конфликта в Украине, и всех других конфликтных ситуаций. Очень нужна конструктивная, созидательная дипломатия, которая сопровождается диалогом, которая сопровождается молитвой, которая помогает, преодолевая конфликты и раны ради нашего общего будущего», — призвал молодых россиян понтифик.

16:28 В небе над Житомирской областью столкнулись два учебно-боевых самолета L-39 Воздушных сил ВСУ

Об этом сообщается в телеграме ведомства, Столкновение произошло 25 августа во время выполнения боевого задания. Погибли три летчика ВСУ, находившиеся в самолетах.

Обстоятельства авиакатастрофы выясняет Государственное бюро расследований Украины. Расследование ведут по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

15:56 Следственный комитет РФ заявил, что с места крушения самолета Пригожина изъяты бортовые самописцы

С места крушения самолета, в котором, предположительно, находился основатель группировки «Вагнер» Евгений Пригожин, изъяты бортовые самописцы, заявил в пятницу Следственный комитет РФ.

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15:42 Россия обстреляла больницу в Херсоне —местная ОВА

По данным Херсонской ОВА, на больницу сегодня днем был сброшен российский снаряд: «Повреждено здание госпиталя. Выбиты двери и 17 окон. К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв».

15:08 «Белта»: пограничники Беларуси заявили о провокациях с территории Украины

Государственное пропагандистское агентство Беларуси «Белта» со ссылкой на пограничный комитет сообщило, что на одном из пограничных столбов обружены элементы военной формы, которые могут свидетельствовать о том, что неизвестный пересек границу со стороны Украины. Возбуждено административное дело.

14:50 В Кемерове загорелся склад с пиротехникой

На складе пиротехники на улице Терешковой в Кемерове начался пожар. Возгоранию был присвоен второй уровень сложности. Началась детонация пиротехнических изданий. «Фейерверк просто безостановочный», — комментируют местные жители. Площадь пожара составила 750 тыс. кв. м.

ТАСС уточняет, что пожарным удалось потушить участки открытого горения. Причины пожара пока неизвестны.

14:28 Система С-400 «Триумф» в Крыму уничтожена новой украинской ракетой — секретарь СНБО Украины

Секретарь СНБО Данилов рассказал о новой украинской ракете, которая 23 августа унитожила российскую систему С-400 в Крыму. «Ракета была новой, абсолютно современной [...] Да, это наше новое изделие, которое показало себя абсолютно безупречно», пояснил Данилов. Его слова приводит «Радiо Свобода».

По данным украинской разведки, российская система ЗРК большого и среднего радиуса действия С-400 «Триумф» была уничтожена вместе с боеприпасами и личным составом вблизи курортного поселка Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму.

13:55 Минобороны РФ: над Белгородской областью сбит второй за день беспилотник

Министерство обороны РФ отчиталось о сбитии уже второго за день беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

13:30 После остановки «зерновой сделки» из порта Одессы вышло второе судно с зерном

12:45 Зеленский встретился с представителем фандрайзинговой платформы United24 Андреем Шевченко

Шевченко вручил президенту Украины футболку с автографами футболистов благотворительного матча Game4Ukraine, который состоялся в Лондоне 5 августа с участием звезд мирового футбола. Полученные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который был разрушен российскими войсками в марте 2022 года.

12:36 Резников готов уйти с поста министра обороны Украины, если подтвердится ошибочная поставка для военных

11:55 «Суспiльне»: Оккупационные власти Херсонской области готовятся к «выборам»

Первый зампредседателя облсовета Херсонской области Соболевский рассказал в эфире телемарафона «Единые новости», что на оккупированной части Херсонской области российские власти ведут подготовку к «выборам» депутатов в Херсонскую областную думу. Его слова приводит издание «Суспiльне».

Более того, у российских оккупационных властей уже имеются списки «победителей», которые уже находятся в распоряжении СБУ. По словам Соболевского, большинство человек из списка являются фигурантами уголовных дел.

11:24 Россия нанесла удар по кафе в Харьковской области. Погибло двое жителей, один ранен

По сообщению главы местной ОВА Синегубова, российский удар нанесен по кафе в селе Подолы в Харьковской области. В результате погибло двое и ранен один местный житель.

10:45 Губернатор Белгородской области заявил, что поселок Уразово был атакован кассетными боеприпасами

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, поселок Уразово Валуйского городского округа подвергся обстрелу. Как утверждает глава региона, атака ВСУ велась кассетными снарядами «Град».

Осколочные ранения получили четыре местных жителя. Повреждены несколько частных жилых домов и машин.

После того, как США передали Украине кассетные боеприпасы, Россия постоянно заявляет об их применении ВСУ на территории РФ. Однако, помимо российских заявлений, других независимых доказательств этому нет.

10:20 Россия за сутки обстреляла девять областей Украины, атаковав 145 населенных пунктов и 57 инфраструктурных объектов — Минобороны Украины

Ситуационный центр Министерства обороны Украины в своей ежедневной сводке сообщает, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины, затронув 145 населенных пунктов и 57 объектов инфраструктуры.

Обстрелы велись из гранатометов, минометов, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, беспилотников и тактической авиации.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российских военных и один успешный удар по ЗРК.

Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении двух российских беспилотников.

09:30 В оккупированном Мариуполе слышны взрывы — советник мэра

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, взрыв в Приморском районе города, то есть зоне между «Азовсталью» и железнодорожным вокзалом, раздался примерно в 07:40 утра по местному времени.

По данным Андрющенко, сработали как украинские, так и российские системы ПВО, после чего в небе начались «активные перемещения» российских вертолетов и авиации.

09:10 В Московской и Белгородской областях снова сбиты беспилотники

В начале четвертого часа ночи по местному времени мэр Москвы Собянин заявил об уничтожении беспилотника в Истринском районе Подмосковья. Минобороны РФ подтвердило факт уничтожения дрона самолетного типа. В связи с атакой беспилотника ночью во всех московских аэропортах опять вводился план «Ковер»: они были закрыты на прием и вылет самолетов. Отменены восемь рейсов и задержаны как минимум 24.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Жители подмосковной Истры и окрестностей, а также жители Одинцовского района слышали звуки взрывов в три часа ночи по местному времени.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что сегодня ночью Россия провела «успешные полигонные испытания лазерной пушки», которая «уничтожала несколько беспилотников различного типа».

Второй беспилотник, по сведениям Минобороны РФ, был сбит уже утром, около девяти часов по местному времени над территорией Шебекинского района Белгородской области.

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