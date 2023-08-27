Россия снова атаковала Украину ракетами; СК РФ заявил, что гибель Пригожина и Уткина подтверждена. 550-й день войны

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Сегодня — воскресенье, 27 августа и 550-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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18:32 Еще одна раненая в Херсонской области в результате сегодняшних российских обстрелов — ОВА

Под удар российской артиллерии в селе Бургунка Херсонской области попала 71-летяя женщина, находившаяся во дворе дома, сообщила региональная военная администрации. Раненую доставили в больницу.

Ранее сегодня сообщалось о двух погибших и еще двух пострадавших в Херсонской области от российских обстрелов.

18:20 Журналист-расследователь Андрей Захаров со ссылкой на собственные источники рассказал, что перед крушением самолета Пригожина российское минобороны начало активно вытеснять группировку «Вагнер» из Африки и Сирии

18:17 В Киеве подтвердили, что второе грузовое судно вышло из порта Одессы, несмотря на разрыв Россией «зерновой сделки»

Министерство восстановления Украины подтвердило информацию о том, что второе грузовое судно вышло из порта Одессы и направляется по временному коридору, несмотря на выход России из «зерновой сделки».

«Балкер PRIMUS сингапурского оператора под флагом Либерии вышел из порта Одесса и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины», — говорится в сообщении, опубликованном 27 августа.

Сообщается, что это судно находилось в порту с 20 февраля 2022 года с металлопродукцией для стран Африки.

Установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ. Первым этот путь прошел контейнеровоз JOSEPH SCHULTE 16 августа 2023 года, отмечает министерство восстановления Украины.

17:46 В Калужской области у иммигрантов не принимают документы на получение гражданства, пока те не подпишут контракт на участие в войне против Украины

Об этом российскому изданию «7×7» рассказала правозащитница Татьяна Котляр. Котляр сообщила о пяти конкретных случаях, но, по ее словам и по словам самих иммигрантов, с такой ситуацией в Калужской области столкнулось намного больше людей.

17:38 Пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что рядом с ее домом во второй раз за неделю упал беспилотник

Российская высокопоставленная пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян утверждает, что около ее дома второй раз за неделю упал беспилотник. Об этом она заявила в эфире госканала «Россия 1», передают российские СМИ.

В предыдущий раз о падении беспилотника на соседней от ее дома улице в Истринском районе Подмосковья пропагандистка написала в своем телеграм-канале 21 августа, снабдив публикацию фотографией, на которой виден белый дым за частным домом.

В середине июня ФСБ заявляла, что предотвратила покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, которые якобы готовили «украинские спецслужбы».

17:06 Сильный пожар в оккупированном Бердянске: что сообщается

В оккупированном Бердянске в воскресенье случился сильный пожар. В телеграм-каналах появились фотографии, как утверждается этого пожара, на котором виден столп густого черного дыма.

Законный мэр Мелитополя Иван Федоров написал, что, по предварительной информации, пожар в Бердянске произошел на территории одного из предприятий, в цеха которого россияне завозили свою военную технику.

Местные паблики сообщают, что горит в районе завода «Дормаш», передает издание «Политика страны».

Представитель оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что в городе загорелся промышленный мусор, и пожар уже локализован.

17:02 В Харьковской области женщина погибла в результате российского обстрела — глава ОВА

Сегодня около 13 часов в результате российского обстрела села Одноробовка Богодуховского района Харьковской области погибла женщина 1984 года рождения, находившаяся на территории домовладения. Об этом сообщил начальник региональной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, удар был нанесен из РСЗО, написал глава ОВА в телеграм-канале.

Синегубов также сообщил, что из-за обстрела начался пожар в киоске, в месту направлены подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи.

16:51 В результате российского обстрела Херсона погибла женщина — ОВА

Российская армия обстреляла центр Херсона, в результате чего погибла женщина, ранения получил 51-летний мужчина, сообщила Херсонская областная военная администрация. Раненый госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

16:38 Украинские военные назвали имена летчиков, погибших в авиакатастрофе в Житомирской области

25 августа в небе над Житомирской областью столкнулись два украинских учебно-боевых самолета L-39 во время выполнения боевого задания. В результате этой авиакатастрофы погибли трое боевых пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков (с позывным «Джус»), сообщила бригада тактической авиации города Васильков.

Сообщается, что все трое в ходе полномасштабной войны РФ против Украины участвовали в операциях по защите Украины, в том числе выполняли тактические задачи на восточном и запорожском направлениях.

Майор Вячеслав Минка жил в Киевской области. Он вернулся в военную авиацию в 2015 году, а к началу полномасштабного российского вторжения у него было более 200 часов налета. Его характеризуют как опытного и технически подготовленного пилота бригады, который посвятил значительную часть службы инструктажу.

Майор Сергей Проказин жил в Полтавской области. Авиации он посвятил 24 года жизни, пройдя путь от летчика до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых полетов.

Капитан Андрей Пильщиков родом из Харькова. Восемь лет жизни посвятил авиации. К началу полномасштабной войны имел более 500 часов налета, в том числе при выполнении боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград.

В Украине ведется расследование авиакатастрофы. Государственное бюро расследований Украины предварительно квалифицирует дело как нарушение правил полетов или подготовки к ним.

15:40 Машина российского «военкора» под ником LeX атакована беспилотником в оккупированном городе Олешки

Автомобиль, на котором передвигался сотрудник издания «News Front» российский «военкор» с позывным LeX, был выслежен с квадрокоптера и атакован с воздуха. Об этом заявил «глава» оккупационной администрации Херсонской области, не уточнив настоящего имени «корреспондента». «Настоящее время» пишет, что его зовут Александр Резник.

В результате машина сильно повреждена, «военкор» ранен, но остался в живых и обратился за медицинской помощью.

15:21 Зеленский пообещал «мощный сентябрь» для Украины

Владимир Зеленский рассказал о подготовке украинских властей к осени. По его словам, она коснется новых поставок вооружений: артиллерии, бронетехники, систем ПВО, ракет и средств для разминирования.

Главный вопрос, который беспокоит украинского президента — «гарантии безопасности» для страны, в связи с чем ожидаются новые раунды переговоров и присоединение новых стран к «общей архитектуре безопасности».

Украина готовится к участию в первом Форуме оборонных индустрий и сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский намекнул на активные переговоры со странами «глобального юга», куда входят Индия, Бразилия, Китай и Индонезия, сообщив, что готовится «новая коммуникация».

15:00 Россия сбросила управляемые авиабомбы на Херсонскую область

Сразу несколько районов Херсонской области, включая сам Херсон, подверглись атаке управляемых российских авиабомб. По данным местной ОВА, среди атакованных населенных пунктов Дарьевка, Казацкое и Одрадокаменка.

Кроме того, как сообщает «Суспiльне. Херсон», от российских обстрелов загорелись два дома в Михайловке, один — в Ольговке и склад в Бериславе в Бериславском районе области.

Приблизительно в 12:40 российские войска обстреляли село в Тягинской общине. По данным херсонской прокуратуры, погибла местная жительница, один человек госпитализирован.

14:42 «РБК Украина»: контрразведка СБУ выпустила 16 дронов по аэродрому в Курске

«РБК Украина» со ссылкой на источники в СБУ пишет, что контрразведка Службы безопасности Украины атаковала сегодня ночью аэродром в Курске, где размещены российские самолеты и системы ПВО.

По данным издания, украинской контрразведкой было выпущено 16 дронов-камикадзе, лишь три из которых были сбиты российскими системами ПВО. Среди целей атаки были четыре самолета Су-30 и один Миг-29, среди пораженных целей «радары комплекса С-300 и два "Панциря"».

Как утверждают в СБУ, местные жители слышали как минимум 13 взрывов. Власти Курска пока не комментировали случившееся.

14:20 Россия обстреляла 14 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях

За прошедшие сутки российские войска обстреляли город Середина-Буда и 13 сел: Украинское, Вольная Слобода, Ходыно и Стариково Шосткинского района, а также Горки, Бояро-Лежачи и Семейкино Конотопского района Сумской области и села Карповичи, Лесковщина, Гремяч и Камень Новгород-Северского района, а также села Хреновка и Клюсы Корюковского района Черниговской области. Об этом заявило украинское оперативное командование «Север».

Все атакованные населенные пункты находятся в приграничной с Россией зоне, рядом с Брянской и Курской областями.

13:20 Reuters: сегодня «Газпром» отправит в Европу через Украину 41,5 миллионов кубических метров газа

Агентство Reuters со ссылкой на «Газпром» сообщило, что в воскресенье Россия отправит в Европу через территорию Украины 41,5 миллионов кубических метров газа. Такой объем соответствует уровню поставок последних дней.

13:10 В оккупированном Бердянске Запорожской области начался сильный пожар

Фотографии и видео пожара опубликовало издание «ASTRA». Предположительно, горит предприятие. Причины возгорания пока неизвестны.

12:45 СК РФ официально подтвердил гибель Пригожина и Уткина

После того, как частный самолет взорвался 23 августа в Тверской области «Росавиация» опубликовала список пассажиров и имена членов экипажа. Сегодня Следственный комитет РФ официально подтвердил личности погибших. Среди них создатель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и главарь формирования Евгений Пригожин.

Данные подтверждены «по результатам проведения молекулярно-генетических экспертиз».

Погибшие пассажиры: Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев.

Погибшие члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводница Кристина Распопова.

12:33 «Агентство»: украинский беспилотник, который сбили в Курске, упал в трехстах метрах от воинской части «спецназа радиоэлектронной борьбы»

Издание «Агентство» проанализировало данные о сбитии беспилотника в Курске и обнаружило, что дрон самолетного типа упал всего лишь в трехстах метрах от места дислокации бригады радиоэлектронной борьбы. Средствами РЭБ обычно подавляют беспилотники.

12:17 Британская разведка: между российскими и украинскими морскими и воздушными силами происходят стычки вблизи от газовых и нефтяных платформ в Черном море

Напряженная ситуация в Черном море усугубляется стычками между российскими и украинскими морскими и воздушными силами в районе стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой.

Министерство обороны Великобритании напоминает, что на прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный катер, находившийся вблизи одной из платформ на северо-западе Черного моря. Эксплуатируемая компанией «Черноморнефтегаз» платформа была захвачена пророссийскими оккупационными властями еще во время аннексии Крыма в 2014 году.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, как уточняет британское ведомство, Украина нанесла удары по нескольким платформам, контролируемым РФ.

На таких платформах сосредоточены ценные углеводородные ресурсы. Британская разведка поясняет, что наряду с островом Змеиный такие платформы могут использоваться сторонами в качестве баз передового базирования, вертолетных площадок и для размещения ракетных комплексов большой дальности.

11:50 Россия за сутки обстреляла 9 областей Украины, атаковав 139 населенных пунктов и 73 объекта инфраструктуры — Военный медиацентр

Ситуационный центр Министерства обороны Украины в ежедневной сводке сообщил, что за минувшие сутки российские войска обстреляли 9 областей Украины, затронув 139 населенных пунктов и 63 объекта инфраструктуры.

Российские атаки велись из гранатометов, минометов, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, беспилотников, оперативно-тактических ракетных комплексов, стратегической и тактической авиации.

Авиация ВСУ нанесла два удара по пунктам российского управления, 10 ударов по районам сосредоточения российских военных и 2 успешных удара по российским ЗРК.

11:30 FT: Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож направил в ЕС официальную просьбу о снятии с него санкций

Газета «Financial Times» сообщила, что адвокаты Аркадия Воложа направили официальное прошение в ЕС о снятии с бизнесмена санкций. Произошло это всего через несколько дней после его громкого заявления против войны в Украине. Сооснователь «Яндекса» Волож стал вторым крупным российским бизнесменом после Олега Тинькова, кто выступил против российского вторжения в Украину. Однако если Тиньков высказался против войны еще в апреле 2022 года, то Волож сделал это спустя полтора года после начала событий.

Два западных чиновника в разговоре с FT пояснили, что заявление Воложа ставит перед ЕС «непростой вопрос», ведь «сотни других российских бизнесменов, попавших под санкции, внимательно следят за тем, что предпримет Брюссель».

Волож уехал из России еще в 2014-м году и проживает в Израиле. В прошлом году, после того как его имя попало в западные санкционные списки, Волож покинул пост гендиректора «Яндекса». Действующий пакет санкций, как отмечает FT, закончится 15 ноября, и Волож надеется, что его не продлят.

После появления заявления бизнесмена против войны на сайте Воложа изменился текст его биографии. Теперь там написано, что он «родившийся в Казахстане израильский технологический предприниматель, специалист в области информатики, инвестор и филантроп»

Как пишет FT, многих российских олигархов удерживает от открытых выступлений против войны отсутствие в США, Великобритании и ЕС «официальной процедуры снятия санкций».

Материнской компанией «Яндекса» является голландская Yandex N.V. Всего «Яндекс» открыл в более чем 20 европейских странах, а также в Армении, Казахстане и Грузии сервисы такси и доставки еды. В начале августа «Медуза» сообщила, что данные этих сервисов с информацией об адресах, личных данных и номерах телефонов, хранятся в российских дата-центрах, а с 1 сентября 2023 года станут доступны ФСБ.

После утечки этой информации израильское подразделение «Yango» начало переговоры о продаже. Ряд стран начали проверку о хранении данных пользователей. Зарегистрированное в 2012 году во Франции юридическое лицо «Яндекс Лавки» под названием «Deli International» сейчас закрыто.

Источник «Медузы» в «Яндексе» сообщил, что «сейчас в компании строят большие планы по развитию Yango за рубежом. Европа их больше не волнует — они собираются увеличивать свое присутствие в Африке и Латинской Америке».

10:50 ISW: ВСУ добились «значимых успехов» на западе Запорожской области

Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на несколько украинских и российских источников заявил о продвижении украинских войск через «через ряд подготовленных российских оборонительных позиций» на западе Запорожской области. Проанализировав геоданные фотографий, ISW пришел к выводу, что ВСУ продвинулись на 1,5 километра на юг к северо-востоку от Новопрокоповки, что в 13 километрах от Орехова.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на одного из украинских командиров сообщало, что украинские войска считают, что им удалось прорвать «самую сложную линию российской обороны в этом районе». Ожидается, что теперь ВСУ смогут продвигаться быстрее.

NEW: Ukrainian forces have made further tactically significant gains in western #Zaporizhia Oblast. https://t.co/DwI8bEVWc5



Several Ukrainian and Russian sources reported that Ukrainian forces are advancing through what Ukrainian and US sources suggested may be the most… pic.twitter.com/9XtAGtDnxD — ISW (@TheStudyofWar) August 26, 2023

10:35 Жилой дом в Курске после атаки беспилотника

Жилой дом в Курске после атаки беспилотника. Курск, Россия, 27 августа, 2023. © Reuters

10:18 «7x7»: в Красноярске задержан подросток, перевернувший портреты Пригожина и Уткина

Издание «7x7» сообщает о задержании подростка в Красноярске местной полицией. Двое молодых людей перевернули портреты создателя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина и его главы Евгения Пригожина на стихийном мемориале. Как уточняет «7x7», это уже не первый случай повреждения мемориалов, похожий инцидент произошел в Тюменской области.

Уткин и Пригожин, по утверждению «Росавиации» являлись пассажирами частного самолета, который взорвался в Тверской области. Экипаж и все пассажиры рейса погибли. После известий об их предположительной гибели в российских городах начали появляться стихийные мемориалы.

09:45 Двое человек ранено в Киевской области из-за падения обломков российских ракет — глава полиции региона

По данным местных властей, двое местных жителей ранено в результате падения обломков российских ракет. Повреждено 10 10 частных домов, два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники.

09:15 Россия атаковала крылатыми ракетами центр и запад Украины. Снаряды сбиты воздушными силами ВСУ

По сообщениям Воздушных сил ВСУ, ночью российские ракеты направлялись на Киев и западные области страны, включая Львовскую. Россия выпустила крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555 с пяти самолетов стратегической авиации из воздушного пространства в районе Энгельса.

Четыре российские крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил ВСУ. Всего подразделение наблюдало «до восьми воздушных целей», однако, судя по всему, оставшиеся цели оказались ложными.

Кроме того, поздно вечером в субботу в Запорожской области подразделением воздушного командования «Восток» было сбито два российских ударных беспилотника «Шахед».

09:00 Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске

По сведениям губернатора Курской области Романа Старовойта, сегодня ночью дрон врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса в Курске. В результате на некоторых этажах выбиты стекла. Кроме того, несколько окон выбиты в здании Курского государственного аграрного университета.

По данным местных властей, пожара не возникло, пострадавших нет.

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