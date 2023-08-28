551-й день полномасштабной войны России против Украины. Онлайн RFI

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Понедельник, 28 августа. Идет 551-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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20:14 На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге установили металлоискатели — «Фонтанка» считает, что это может быть подготовкой к похоронам Евгения Пригожина

Перед центральными воротами Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге установили рамки металлоискателей. Петербургское издание «Фонтанка» считает, что это может быть связано с подготовкой к похоронам погибших в результате крушения самолета Евгения Пригожина.

Кого именно похоронят на кладбище, где покоятся многие офицеры Минобороны РФ и родители президента России Владимира Путина, пока неясно, но издание предполагает, что это будут как минимум пять человек. Директор кладбища заявил журналистам, что рамки устанавливает администрация города и что он якобы не знает, кто будет там похоронен. «[Пресс-секретарь президента Дмитрий] Песков даже не знает, а вы меня спрашиваете», — сказал он.

Официальной информации о похоронах основателя ЧВК «Вагнер» и его пособников до сих пор нет. По данным «Фонтанки», Евгений Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин и топ-менеджер структур Пригожина Валерий Чекалов будут похоронены в Санкт-Петербурге, но когда и где именно — неясно.

Издание отмечает, что к возможной церемонии также готовят Богословское, Северное и Смоленское кладбища, однако на них «столько очевидных приготовлений, как у Серафимовского, не замечено».

19:36 Село Новая Таволжанка в Белгородской области вновь попало под обстрел

Село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области вновь попало под обстрел, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, повреждены три дома: в них выбиты окна и посечены фасады. Глава области не сообщил о погибших или пострадавших.

19:02 Ирина Верещук: в двух районах Запорожской области объявят обязательную эвакуацию детей

В Васильевском и Пологовском районах Запорожской области объявят обязательную эвакуацию детей, заявила вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в эфире украинского телемарафона.

По её словам, власти планируют вывезти из пяти населенных пунктов 54 ребенка.

Ирина Верещук также отметила, что сейчас проходит принудительная эвакуация детей из Волчанской общины Купянского района Харьковской области и из Донецкой области. В 11 населенных пунктах до сих пор остаются 89 несовершеннолетних.

18:47

18:43

«А когда вернетесь вы с кадрами отснятыми,

станете для чистеньких нерукопожатными.

И со всех сторон говно — полный вентилятор

Вот такое вот кино сняли нам ребята».



Гитарист «Зверей» Герман Осипов выложил видео, где он и Рома Зверь поют о своей поездке в аннексированную ДНР pic.twitter.com/YzQNihcapK — Холод (@holodmedia) August 28, 2023

18:35 Премьер Эстонии Кая Каллас извинилась за то, что фирма её мужа продолжает работать в России, но отказалась уйти в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас принесла извинения за то, что транспортная фирма Stark Logistics, частично принадлежащая её мужу Арво Халлику, продолжает работать с Россией и осуществлять туда перевозки. Более того: по данных эстонских СМИ, сама Кая Каллас инвестировала в бизнес супруга 350 тысяч евро.

Информация об этом появилась в прессе на прошлой неделе. Тогда фирма заявила, что лишь выполняет обязательства по заключенным до начала войны в Украине договорам с единственным клиентом, который не находится под санкциями Евросоюза и выходит из РФ.

После скандала Арво Халлик заявил, что продает свою долю в компании.

«Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это задело, но я отвечаю за те моральные оценки, которые давала. Я по-прежнему считаю, что действовать в России или поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабная война, неправильно с моральной точки зрения. Это нужно прекратить, и я призываю все эстонские предприятия сделать это», — сказала Кая Каллас.

«Я считаю, что мой муж своими действиям — продав за цену бутерброда свою долю в предприятии, которое он строил годами — показал, что он действительно понимает суть претензий, и не словами, а действиями взял на себя ответственность», — добавила премьер-министр Эстонии, которая после начала полномасштабного вторжения в Украину занимала особенно жесткую позицию по отношению к Москве.

Несмотря на скандал, Кая Каллас отказалась уходить в отставку, отметив, что оппозиция при желании может попытаться высказать ей вотум недоверия.

18:11 «Можем объяснить»: на ЕГЭ-2024 по географии школьникам зададут больше вопросов про Африку и меньше — про Европу

18:07 В Украине возбуждено уголовное дело против директора ФСИН России

В Украине возбуждено уголовное дело против директора Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадия Гостева, сообщила Служба безопасности Украины.

По версии следствия, он создал на оккупированных украинских территориях сеть тюрем «под видом исправительных и лечебно-исправительных учреждений» — по указанию Кремля. Как заявили в СБУ, там к людям применяют жестокие пытки, в том числе с использованием электрического тока и инсценировки расстрелов.

Аркадий Гостев лично отвечает за назначение руководителей оккупационных тюрем и контролирует участие своих подчиненных «в карательных мероприятиях против участников движения сопротивления», — говорится в сообщении украинского ведомства.

17:42 Польша и страны Балтии потребовали от властей Беларуси выслать из страны наемников ЧВК «Вагнер»

Польша, Эстония, Латвия и Литва потребовали от властей Беларуси выслать из страны наемников ЧВК «Вагнер», заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. По его словам, Варшава, Вильнюс и Рига готовы полностью закрыть границы с Беларусью в случае, если произойдет опасный инцидент с участием «вагнеровцев».

«Мы требуем от властей в Минске, чтобы ЧВК "Вагнер" немедленно покинула территорию Беларуси», — сказал Мариуш Каминский после переговоров с коллегами из стран Балтии.

По данным польских властей, в Беларуси находятся около 10 тысяч российских наемников. «Несколько тысяч [человек], частично преступников, освобожденных из российских тюрем за обещание участвовать в войне в Украине, глубоко деморализованных и обвиненных в военных преступлениях, — это большая группа, способная на все», — подчеркнул глава МВД Польши.

На пресс-конференции он также упомянул нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые, планируя проникнуть в Европу, скопились с белорусской стороны границы. В последнее время их число вновь увеличилось. «Мы требуем от властей в Минске, чтобы нелегальные мигранты немедленно выехали из приграничной зоны и были отправлены обратно в свои страны», — сказал Мариуш Каминский.

17:05 Разведка Украины: по штабу «кадыровцев» в Энергодаре был нанесен удар

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что утром 28 августа был нанесен удар по казарме подразделения Росгвардии «Ахмат-1» на улице Строителей, 46, в Энергодаре. Ведомство опубликовало видео, на котором видно, как к зданию подлетает беспилотник.

Количество пострадавших и погибших неизвестно.

«В результате пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили. В помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Сейчас уточняется информация о количестве убитых и раненых "кадыровцев". Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет», — говорится в сообщении украинской разведки.

16:48 Премьер Чехии: шансов на скорое завершение войны в Украине становится всё меньше

Шансов на скорое завершение войны в Украине становится меньше, конфликт может приобрести характер замороженного, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на встрече послов республики в Чернинском дворце в Праге.

«Шансы на быстрое разрешение конфликта оказались невелики и становятся всё меньше и меньше. Последствия российской агрессии многообразны, и в определенной степени они также влияют на нервозность, которую мы чувствуем в нашей стране», — сказал он.

По его словам, развитие войны в Украине в последние месяцы показывает, что ситуация сложная. «Даже по мнению ряда аналитиков, существует угроза патовой ситуации и реальность замороженного конфликта», — отметил Петр Фиала.

Премьер-министр Чехии подчеркнул, что необходимо не допустить «усталости от затянувшейся ситуации» вокруг Украины и продолжать оказывать Киеву военную и гуманитарную помощь, а также способствовать вступлению Украины в ЕС и в НАТО.

16:20 Bloomberg: Эрдоган приедет в Россию на встречу с Путиным на следующей неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе приедет в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным и обсудить перспективы продления зерновой сделки, пишет Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников.

Ожидается, что турецкий лидер приедет с визитом 8 сентября, перед поездкой на саммит G20 в Индии.

Ранее сообщалось, что президент РФ может посетить Турцию, но конкретной даты не называлось.

15:45 Фотографии войны: Москва и Киев

Москва, 27 августа AP - Alexander Zemlianichenko

Люди стоят рядом с неформальным уличным мемориалом с зажженными свечами в память о погибших при крушении самолета с Пригожиным в Москве

Киев, 26 августа AP - Bram Janssen

Мужчина продает воздушные шары рядом с кучей мешков с песком, загораживающих окна старого здания в Киеве.

15:20 Двойники, или Отсутствие воображения: колонка Гасана Гусейнова

Колумнист RFI Гасан Гусейнов размышляет о мотиве двойничества, бурлящем в информационном пространстве после объявления о смерти Пригожина и Уткина-Вагнера. Двойники осаждают со всех сторон и появляются в самых неожиданных местах, сея вокруг себя новое зло, ни на миг не приближая торжество добра.

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14:45 Гособвинение потребовало для Левиева и Наки 13 лет лишения свободы

Как передает «Медиазона» из зала Басманного суда Москвы, журналисту Майклу Наки и основателю Conflict Intelligence Team, гособвинение потребовало приговорить их к 13 годам колонии по делу о «военных фейках».

Уголовное дело на Наки и Левиева завели из-за видео, размещенного на YouTube. Речь идет о ролике, снятом больше года назад, где журналисты анализировали итоги девятого дня войны.

Свидетель обвинение - уроженец Донецка, который сейчас воюет в Украине на стороне России. Он рассказал, что был «возмущен действиями вооруженных сил России» после просмотра видео, но после ознакомился с брифингами Министерства обороны и понял, что авторы говорят неправду.

Левиев и Наки находятся вне территории России.

14:20 Кремль: решение о похоронах Евгения Пригожина не принято

Как заявил Дмитрий Песков, в Кремле не располагают информацией о похоронах Евгения Пригожина. Ранее он, наиболее вероятно, погиб при крушении самолета в Тверской области.

«Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь основываются на решении родственников », — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Владимира Путина.

Посетит ли Владимир Путин похороны Пригожина, также не сообщается.

13:45 В Оренбурге суд оштрафовал наемника «ЧВК Вагнера», который ударил полицейского по лицу

На это обратило внимание издание «Медиазона» со ссылкой на сайт Оренбургского районного суда.

Согласно приговору от 23 августа, наемника приговорили к штрафу в размере 35 тысяч рублей, а обвиняемый признал свою вину. Его имя в сообщении пресс-службе не сообщили, но на сайте суда есть карточка дела о нападении на силовика (часть 1 статьи 318 УК РФ). Максимальное же наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

«По версии органов предварительного расследования в мае текущего года на территории Аэропорта г. Оренбурга, один из пассажиров выражался грубой нецензурной бранью, в виду чего к нему подошли сотрудники полиции и представившись, разъяснили о недопущении нарушения общественного порядка. В ходе разговора с сотрудниками полиции рядовой ЧВК «Вагнер» успокоился и прошел с ними в комнату по работе с гражданами для составления административного протокола, однако, в момент «прохода» в кабинет он начал сопротивляться и резко повернувшись, нанес один удар в лицо сотруднику полиции, после чего к мужчине был применен силовой прием «загиб руки за спину» и ему надели наручники», — отметили на сайте суда.

13:15 «Агентство»: как российская пропаганда рассказывает о крушении самолета Пригожина

12:30 Газ есть, союза нет — Михаил Крутихин о проблемах в отношениях «Газпрома» со странами Центральной Азии

Газовый союз между тремя государствами — Россией, Узбекистаном и Казахстаном — вероятнее всего, сможет включить и другие страны, сказал агентству «РИА Новости» глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Он отметил, что некоторые страны уже проявляют интерес относительно вступления в подобное объединение. Это заявление вызвало серьезную обеспокоенность в Туркменистане.

О том, что собой представляет этот «газовый союз» и почему планы его расширения вызвали вопросы у Ашхабада, Русская служба RFI поговорила с экономическим аналитиком, специалистом по нефтегазовому рынку Михаилом Крутихиным.

12:10 ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке в сборе данных о мобилизации. Спецслужба планирует допросить по этому делу двух американских дипломатов

ФСБ обвинила бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова в сборе информации о ходе войны в Украине, мобилизации и протестном потенциале в РФ для американского посольства. В рамках расследования ФСБ собирается допросить двух сотрудников посольства США в Москве. Шонов был задержан еще в марте этого года в Приморском крае и доставлен в московское СИЗО «Лефортово». В Госдепартаменте США называли обвинения в адрес Шонова беспочвенными и сообщали, что он собирал новостные сводки из открытых источников.

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11:20 Россия, наиболее вероятно, отменила крупные учения из-за нехватки военных и техники: британская разведка

Как отмечает британская военная разведка, Россия, вероятно, отменила учения «Запад-2023» из-за нехватки военных и техники. Ведомство напоминает, что они проводились с 2021 года как минимум раз в два года.

«Неудовлетворительная работа российских военных на Украине показала, что учения имеют ограниченное учебное значение и в основном носят демонстрационный характер. Вероятно, Россия отменила «Запад-2023» из-за недостаточного количества войск и техники.

Существует реальная вероятность того, что российское руководство также чувствительно к внутренней критике, которая может возникнуть в связи с проведением в военное время еще одних учений», — пишет британская военная разведка.

10:30 Группа Ермака–Макфола указала масштабное использование Россией иностранных компонентов для изготовления военных БПЛА

Международная рабочая группа по санкциям против России изучила 174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей БПЛА, которые РФ использует на поле боя в Украине. Группа установила, что две трети этих критически важных деталей и узлов были произведены в Китае. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 августа пресс-службой офиса украинского президента. Международную рабочую группу по санкциям против РФ возглавляют глава президентского офиса Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майкл Макфол, бывший американский дипломат и экс-посол США в Москве.

Изученные группой 174 иностранных компонента были изъяты из применяемых Россией дронов «Ланцет» и «Орлан-10», а также аппаратов иранской модели «Шахед-136/131».

Согласно исследованию, «основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов является Китай, на который приходится 67% поставок, причем 17% из них проходят через Гонконг», говорится в сообщении.

На Турцию и Объединенные Арабские Эмираты приходится 5% и 2% компонентов соответственно. В используемых россиянами БПЛА также обнаружены детали, производимые в Японии, Южной Корее, Швейцарии и других странах. Речь идет, в частности о процессорах, микросхемах, транзисторах и другие критически важные компоненты.

Группа Ермака–Макфола отмечает, что многие такие детали Россия по-прежнему может получить через общедоступные платформы, и призывает производителей принять меры, чтобы предотвратить доступ РФ к их продукции, используемой в военных целях.

Андрей Ермак указал: «Россия очень активно использует дроны для массированных атак на инфраструктурные, гражданские и военные объекты в Украине, поэтому очень тревожно видеть, что важные компоненты для производства враждебных БПЛА происходят из разных государств, в том числе из стран-союзников Украины. Этот вопрос требует нашего совместного немедленного реагирования».

Группа Ермака–Макфола сформулировала ряд рекомендаций по ужесточению санкций в отношении РФ, предложив странам-партнерам: унифицировать перечни товаров двойного назначения, запрещенных к поставкам; расширить категории товаров, подпадающих под санкции; а также улучшить согласование санкционных списков.

09:55 В минобороны Украины официально подтвердили полное освобождение села Работино

Об освобождении села Работино (Запорожская область) на Ореховском направлении фронта заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр во включении из Military Media Center.

«У нас продолжаются наступательные действия. Вы знаете, что освобождено Работино. И дальше наши войска двигаются уже юго-восточнее этого населенного пункта», — сказала Маляр. По ее словам, дальше ВСУ двигаются в сторону сел Новоданиловка – Новопрокоповка и Малая Токмачка – Очеретоватое Запорожской области. «Это те направления, по которым сейчас продвигаются наши силы, несмотря на яростное сопротивление врага», — отметила замминистра.

22 августа ВСУ вошли Работино, бои за которое продолжались порядка двух месяцев, и организовали эвакуацию местных жителей, опубликовав кадры с эвакуированными на БМП Bradley. Утром 22 августа один из крупнейших российских военных телеграм-каналов «Рыбарь» писал, что бойцам ВСУ удалось пробиться в центр Работино.

Работино находилось на первой линии обороны армии РФ (из трех) на запорожском направлении. За этими линиями расположены крупные города, в том числе Токмак, важный логистический узел российской армии.

В начале июня российские военкоры и военные паблики писали, что ВСУ начали наступать в направлении Работино. Затем село неоднократно фигурировало в сводках минобороны РФ, которое сообщало об отбитых украинских атаках. К концу августа ВСУ продвинулись в этом районе, и в пабликах появились сообщения, что украинские военные закрепляются на окраинах села.

09:35 В ночь на 28 августа на подлете к Москве, в Люберцах, был сбит беспилотник

Об уничтожении беспилотника в Люберецком районе Московской области сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и минобороны РФ. По их утверждениям, пострадавших и разрушений нет. Во время атаки в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводился (https://t.me/breakingmash/47284) план «Ковер» (ограничения на прием и вылет рейсов).

Также, по данным российского минобороны, минувшей ночью были сбиты два беспилотника над Брянской областью.

09:15 В ракетном ударе РФ по Полтавской области погибли не менее двух человек — ОВА

Два человека погибли, два получили ранения и еще двое числятся пропавшими без вести в результате ракетного удара россиян по промышленному объекту в Полтавской области, нанесённому в ночь на 28 августа. Об этом рано утром сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Глава ОВА добавил, что на месте удара продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что ракетный удар был нанесен по маслобойне в поселке Гоголево Миргородского района, где люди работали в ночную смену. По информации Ермака, два человека погибли, пять пострадали.

08:50 Армия РФ ночью нанесла удар 6 ракетами по территории Украины

В ночь на 28 августа российские силы нанесли по Украине удар ракетами морского и воздушного базирования, 4 цели были уничтожены средствами ПВО, сообщили в утренней сводке Воздушные силы ВСУ.

«Четыре крылатые ракеты "Калибр" были выпущены вражеским фрегатом из акватории Черного моря вблизи Феодосии. Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины», — говорится в сводке ВС ВСУ.

Командование сообщает об уничтожении четырех воздушных целей: двух крылатых ракет «Калибр»и двух авиационных ракет Х-59. В сообщении говорится о попадании в гражданский промышленный объект в Полтавской области.

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