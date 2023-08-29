Владимир Зеленский проговаривает позицию украинского общества — политолог Олег Саакян

КОММЕНТАРИИ

Большое интервью президента Владимира Зеленского украинской журналистке Наталье Мосейчук, опубликованное 27 августа, вызвало интерес и в самой Украине, и за рубежом. Во многом благодаря тому, что президент страны, подвергшейся агрессии со стороны России, в большей степени касался не обстановки на фронте, а внутриполитической ситуации. О том, как это интервью восприняли в самой Украине, Русская редакция RFI поговорила с украинским политологом, сооснователем Национальной платформы стойкости и сплоченности Олегом Саакяном.

Реклама Читать далее

RFI:В Украине наверняка лучше знают о сегодняшних внутренних проблемах страны, поэтому интересно, как там восприняли интервью президента Зеленского?

Олег Саакян: Безусловно, в Украине это вызвало широкий резонанс. Президента цитируют, основные важные моменты комментируют политические эксперты. Во многом это интервью вызвало такой пристальный интерес из-за того, что президент Зеленский по внутриполитическим вопросам общественность подобными выступлениями не балует. Говорить о том, что в данном разговоре прозвучали какие-то прорывные вещи или сюрпризы, не приходится. Скорее, просто были озвучены более конкретно и емко все те вопросы, которыми украинская политика живет последние месяцы.

Есть вещи, которые внутри страны более понятны и очевидны, чем за ее пределами. Насколько в условиях войны в самой Украине продолжается какая-то внутриполитическая жизнь?

Она продолжается, причем крайне активно. И можно сказать, что уровень политической борьбы на сегодня — еще не характерный для периода избирательной кампании, но уже присущий украинской политике мирного времени. В целом надо понимать, что в Украине демократический процесс не прекращался ни на день с момента полномасштабного вторжения. Это даже удивительно на фоне существования во время войны старых европейских демократий.

Например, такой очень показательный момент — по Конституции и на момент войны парламент не прекращает функционировать в Украине. Все эти полтора года он продолжает работать, принимает законопроекты, и даже на продление военного положения президент вынужден каждые 90 дней запрашивать разрешения у Рады. Каждый раз обговариваются конкретные статьи Конституции, касающиеся прав и свобод граждан. Хотя Конституция Украины позволяет ввести во время войны инструмент цензуры, тем не менее, президент ни разу не подавал прошение об ограничении свободы слова! Я уверен, парламент не пошел бы на это и вернул бы такое предложение президенту обратно. Это красноречиво говорит о том, в каком поле существует украинский политический процесс.

Конечно, большая часть дискуссий происходит за закрытыми дверями. Партийные флаги были приспущены лишь на некоторое время в начале войны, но приблизительно полгода назад начали выходить на авансцену. Во многом это связано с тем, что политическая жизнь и борьба вернулась во властные кабинеты, где различные группы между собой начали бороться, в том числе с помощью медиа активности. Это перекинулось уже и на парламент, и шире на действия оппозиции. Фактически был прекращен мораторий на активную публичную политическую жизнь и политическую борьбу.

Президент в этом интервью, скорее, хотел продемонстрировать, что он держит руку на пульсе, понимает тот запрос, который есть в обществе и чем сейчас живет страна, о чем судачат на кухнях, о том, что не только оппозиция может озвучивать проблемные вопросы, в частности, вопрос коррупции.

Владимир Зеленский в этом интервью заявил, что власть намерена бороться с коррупцией самыми жесткими методами…

Если говорить о приравнивании коррупционных преступлений во время войны к государственной измене, то решения, которые были предложены президентом, скорее, можно отнести к популистским. Это из серии простых ответов на очень сложный вопрос, который, прежде всего, должен помочь президенту продемонстрировать простому украинскому избирателю свою осведомленность о ситуации, показать, что он решительно готов бороться с коррупцией. Речь идет исключительно о статусе, а не о механизмах или о чем-то конкретном и тем более системном.

Очень важная часть интервью касалась аннексированного Крыма и российских территорий, на которые ВСУ, как понятно из слов Зеленского, заходить не собираются, поскольку это повлечет снижение поддержки Украины со стороны Запада…

Здесь важно разделять две вещи. Президент связывал возможное снижение поддержки со стороны стран-партнеров не с ударами по российской территории, а с перенесением на эту территорию боевых действий. Имеется в виду, что если украинские войска, например, зайдут в Белгородскую, Ростовскую или другую область на территории России, это может пошатнуть ряды поддержки Украины. Но речь не шла об ударах по российской территории. Это, по мнению всех наших партнеров, является абсолютно легитимной целью и подтверждается международным правом в данной войне.

И конечно, речь не идет о Крыме. Преимущественный способ деоккупации Крыма, как сказал в этом интервью Зеленский, — демилитаризация и дипломатия. То есть Украина, выйдя на границу с Крымом, будет стараться, прежде всего, воспользоваться всеми дипломатическими механизмами для того, чтобы принудить Россию к демилитаризации Крыма и добровольному выведению своих войск с полуострова. Ведь в случае удачного выхода украинских войск на границы Крымской автономии получается, что Крым попадает в окружение. Украина сможет простреливать полностью Азовское море, контролировать черноморское побережье вокруг Крыма с помощью ракетного щита и морских дронов и дальше перерезает сухопутный коридор. Соответственно, все, кто находится в Крыму — оккупационная администрация и войска, — оказываются в ловушке, которую можно будет снабжать только через море в очень ограниченном масштабе и с очень сомнительным успехом. А ведь Украина будет блокировать и прерывать такие логистические связи. То есть, взяв фактически Крым в окружение, Украина будет настаивать на том, чтобы Россия мирным путем демилитаризировала полуостров и вышла из него. В противном случае, только президент Зеленский даст приказ о проведении военной операции.

Пожалуй, впервые Владимир Зеленский не исключил, что война вряд ли закончится быстро и может затянуться надолго. Каково ваше мнение по этому поводу?

На сегодняшний день больше шансов на то, что конфликт действительно будет затягиваться. Понимание, что необходимо надеяться и приближать быстрое завершение войны, но готовиться необходимо к затяжному конфликту, есть и в украинских элитах.

Это же понимание присутствует и в обществе. Например, по запросу Платформы национальной стойкости и сплоченности еще в июне был проведен опрос, который показал, что больше двух третей украинского общества готовы терпеть тяготы войны от года до трех лет — именно так был сформулирован вопрос. И только около 10- 11% населения продекларировали, что готовы терпеть тяготы войны буквально месяцы. Это демонстрирует, что в Украине у большинства людей есть понимание, война завтра не закончится и надо готовиться к худшему варианту. Соответственно, у украинской власти есть мандат говорить об этом и работать в этом режиме.

Тут специфика Украины еще в том, что повестку в Украине задают не элиты, она формируется широкими массами. И когда власть говорит о том, что война может длиться долго, это не столько продукт консенсуса элит и видения властей, сколько уже реакция на сформированный консенсус внутри общества, которому власть вторит и на который опирается. Против настроений населения в Украине власть очень редко решается пойти и в вопросах, которые не настолько масштабны. Поэтому в данном случае, Зеленский просто проговаривает позицию украинского общества, нежели пытается убедить его.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться