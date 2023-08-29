ЮНИСЕФ: из-за войны только треть школьников в Украине получают полноценное очное образование

Только треть учащихся начальной и средней школы (1–9 классы) в Украине получают полноценное очное образование. Об этом сообщили незадолго до начала нового учебного года в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), сославшись на последние данные о наборе в классы.

Школьники продолжают урок на одной из станций киевского метро во время воздушной тревоги. Украина, 3 мая 2023 г.

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В Украине только треть детей получают полноценное очное образование, треть получают образование в смешанной форме, еще треть учатся полностью дистанционно, сообщили в ЮНИСЕФ.

По данным национального исследования, две трети детей в Украине не посещают дошкольные учреждения, а в прифронтовых районах — три четверти родителей говорят, что не отдают своих детей в дошкольные учреждения, отмечает ЮНИСЕФ.

Для украинских детей-беженцев речь идет о начале еще одного неопределенного учебного года, поскольку более половины детей от дошкольного до среднего школьного возраста не зачислены в национальные системы образования в семи странах, принимающих беженцев, отмечают в ЮНИСЕФ. Среди причин — языковой барьер, трудности с доступом в школу и перегруженность систем образования. Если некоторые продолжат образование онлайн, другие, вероятно, останутся без обучения.

Кроме того, в ЮНИСЕФ фиксируют, что дети в Украине демонстрируют признаки потери знаний, включая ухудшение результатов обучения по украинскому языку, чтению и математике. Организация отмечает, что в результате войны и предшествующей ей пандемии COVID-19 школьники сталкиваются с перебоями в образовательном процессе уже четвертый год подряд.

«В Украине удары по школам не прекращаются, что оставляет детей в глубоком отчаянии и без безопасных мест для учебы. В результате им сложно не только добиваться прогресса в обучении, но и сохранении знаний, полученных, когда школы работали полноценно», — сказала Регина-Де Доминисис, региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии.

По последним данным, до 57% учителей сообщили об ухудшении знаний школьников по украинскому языку, до 45% — по математике, до 52% — по иностранному языку.

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