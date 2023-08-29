Генштаб ВСУ сообщил о новом продвижении в Запорожской области; в Кремле заявили, что Путина не будет на похоронах Пригожина. 552-й день войны

Онлайн

Сегодня вторник, 29 августа. Идет 552-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Украинский военный у уничтоженного украинского танка в районе села Работино Запорожской области, 25 августа 2023 г.

Реклама Читать далее

►►► ОБНОВИТЬ Время указано по Парижу (CET — среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

Этот онлайн завершен. Трансляция возобновится утром утром 30 августа. Спасибо, что были с нами.

22:00

Игорь Гиркин, также известный как Игорь Стрелков, бывший военачальник пророссийских сепаратистов на востоке Украины, сидит в клетке в зале Мосгорсуда, Россия, вторник, 29 августа 2023 г. Известный российский националист, обвинивший президента Владимира Путина в слабости и нерешительности его военной политике в Украине, был задержан по обвинению в экстремизме. AP - Alexander Zemlianichenko

21:22 Путин впервые собрался выехать из России, с тех пор как МУС выдал ордер на его арест — Bloomberg

Кремль готовит визит Путина в Китай на форум «Один пояс и один путь», который состоится в октябре, — сообщили агентству на условиях анонимности три источника, знакомые с вопросом.

Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить это мероприятие, — сказал один из собеседников.

КНР не является членом статута МУС, то есть не признает на своей территории его юрисдикцию.

В частности, после выдачи МУС ордера на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях — насильственной депортации и перемещении украинских детей в Россию, последний не принял личного участия в саммите БРИКС, выступая по видеосвязи.

Также, в начале августа стало известно о визите Путина в Турцию для встречи с Эрдоганом, но позднее агентство Bloomberg сообщило о том, что планы изменились и Путин ждет встречи с турецким президентом в Москве в начале сентября.

20:53 Лефортовский суд Москвы на 3 месяца продлил арест бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке

Государственное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда заявляет, что Шонов «признал вину в сборе данных о ходе специальной военной операции по заданию американских дипломатов».

Роберт Шонов, гражданин России, более 25 лет проработавший в консульстве США во Владивостоке, был арестован весной российскими властями.

Он обвинен ФСБ в совершении преступления «конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, международной или иностранной организацией», за которое ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Шонов перестал работать в консульстве США во Владивостоке в 2021 году, после того как Москва запретила нанимать российских сотрудников в иностранные дипломатические представительства.

20:22 Поддержка Украины, перевороты в Африке, заложники в Иране: президент Макрон выступил с речью перед послами Франции за рубежом

Накануне в понедельник, 28 августа, французский президент Эмманюэль Макрон выступил с традиционной программной речью о внешней политике страны на ежегодном собрании послов Франции за рубежом. В этом выступлении, произносимом перед началом нового политического сезона, после летних каникул, глава государства значительное внимание уделил проблемам, связанным с войной России против Украины, и задачам французской дипломатии в этих вопросах. Макрон также остановился на ситуации в ряде стран Африки, преживающей «эпидемию» военных переворотов, напомнил о проблеме Нагорного Карабаха и отношениях с Ираном, который удерживает в своих тюрьмах французских граждан.

ЧИТАТЬ ПОДРОБНО

20:10 Встреча с президентом Макроном, переговоры в МИД и проблемы ВПК: визит во Францию главы дипломатии Украины

Всесторонняя поддержка Украины «продолжится и будет усиливаться столько, сколько потребуется для того, чтобы положить конец российской агрессии». Таким заявлением глава МИД Франции Катрин Колонна открыла в Париже 29 августа совместную пресс-конференцию с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, который в ходе своего визита встретился с президентом Эмманюэлем Макроном и стал почетным гостем ежегодной конференции послов Франции за рубежом. Кулеба и Колонна на пресс-конференции раскрыли повестку дня новых франко-украинских встреч на высоком уровне, а в ответах на вопросы журналистов упомянули судьбу Евгения Пригожина, грозные заявления Дмитрия Медведева и… афоризм Талейрана.

ЧИТАТЬ ПОДРОБНО

20:08 Финляндия пересчитала свои бомбоубежища и обнаружила 50,5 тыс.

Финляндия завершила инвентаризацию бомбоубежищ, проведенную правительством в связи с вторжением России в Украину в прошлом году, и обнаружила, что в стране имеется 50 500 бомбоубежищ, — сообщило министерство внутренних дел.

Финляндия присоединилась к военному альянсу НАТО в апреле, совершив исторический разворот в политике безопасности, однако она десятилетиями готовилась к возможности конфликта с Россией.

По данным государственной переписи, в скандинавской стране с населением 5,5 млн. человек имеется около 50 500 бомбоубежищ, в которых в случае чрезвычайной ситуации или нападения могут разместиться 4,8 млн. жителей, говорится в сообщении министерства.

При этом 91% бомбоубежищ достаточно надежны, чтобы выдержать нападение с применением обычного оружия, а 83% оборудованы таким образом, чтобы обеспечить защиту от газовых выбросов или ядерных аварий.

«В то же время следует отметить, что в небольшом количестве убежищ имеются неисправности, которые не позволяют ввести их в эксплуатацию в течение 72 часов, предусмотренных законом», — говорится в заявлении руководителя проекта Айры Паси из Министерства внутренних дел.

20:00 Белый дом предполагает, что за смертью Пригожина стоит Кремль

«Мы все знаем, что у Кремля долгая история убийств оппонентов», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Заявляется, что глава ЧВК Вагнера погиб в авиакатастрофе над Тверской областью. Во вторник на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге состоялись закрытые похороны.

19:52 Финляндия возобновит прием заявлений на визы в Петербурге

19:35 США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 250 млн долларов

В пакет входят дополнительные средства разминирования, ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерии и РСЗО, а также более 3 млн. патронов для стрелкового оружия, — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

19:11 Белый дом объявит о новом пакете вооружений для Украины на сумму 250 млн долларов в ходе вторника

18:53 Польша: новая серия ложных тревог на польских железных дорогах

Во вторник в Польше было приостановлено движение 25 поездов в результате ложных тревог, частично дестабилизировавших ж/д сообщение в четырех регионах страны, — сообщила польская железнодорожная компания PKP.

Ряд подобных инцидентов был зафиксирован в выходные дни.

По словам железнодорожной компании никто не пострадал.

В воскресенье полиция Белостока (восточная часть страны) арестовала двух поляков 24 и 29 лет по подозрению в том, что они по неизвестным пока причинам спровоцировали тревоги в выходные дни. Этим двум мужчинам, один из которых является сотрудником полиции, были предъявлены обвинения, и они были заключены под стражу. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Считается, что, получив незаконный доступ к сети связи железных дорог, они послали радиосигнал с требованием немедленно прекратить движение. По сообщениям СМИ, этот сигнал сопровождался гимном Российской Федерации и речью президента Владимира Путина.

Никакой информации о предполагаемых исполнителях новой серии сигналов тревоги во вторник не появилось.

Во вторник мнения представителей польских служб безопасности разошлись в вопросе о том, можно ли связать эти действия с внешним вмешательством.

«Россия, безусловно, заинтересована в дестабилизации польского государства, но этого недостаточно, чтобы сделать вывод о том, что серия инцидентов на железных дорогах является прямым результатом российской деятельности», — заявил Станислав Зарын, пресс-секретарь спецслужб, который в субботу не исключил «любого сценария».

Збигнев Хоффман, секретарь премьер-министра по национальной безопасности, со своей стороны считает, что «нет никаких сомнений» в том, что эти атаки были «инспирированы» Кремлем.

18:42 Провластные сми и телеграм-каналы опубликовали фото и видео с места захоронения Евгения Пригожина на Прохоровском кладбище

Также СМИ сообщают что глава ЧВК Вагнера похоронен рядом с отцом.

18:31 Власти Сербии аннулировали ВНЖ организатору концертов антивоенно настроенных артистов Евгению Иржанскому

18:11 ВСУ продвигаются на Таврическом направлении — командующий группы «Таврия»

Командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил об этом в своем телеграм-канале.

«Имеем продвижение на Таврическом направлении. Врага отбрасываем», — написал генерал.

Группировка, действующая на Запорожском и Таврическом направлении, за последние сутки уничтожила 34 единицы военной техники противника, из них 4 танка, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.

Также было уничтожено 2 склада боеприпасов и 3 пункта управления врага, — говорится в сообщении командующего.

17:39 BAZA: Девочка, считавшаяся погибшей при обстреле Климово Брянской области, жива

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о погибших — среди них числился ребёнок.

База со ссылкой на свои источники сообщает, что 10-летняя девочка, о которой было заявлено как о «погибшей» жива, получив тяжёлые ранения ног и рук.

Погибли два человека.

UPD 18:04 Также эту информацию подтвердил глава области Алекснадр Богомаз.

16:57 Украина подвергла критике выступление Папы Франциска перед участниками X Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова Папы «схожи с империалистической пропагандой Кремля».

По его словам, такими «„духовными скрепами“ и „необходимостью“ спасения „великой матери России“ Кремль оправдывает убийство тысяч украинских женщин и разрушение сотен украинских городов и сел», — написал в своем фейсбуке пресс-секретарь МИД Украины.

«Никогда не забывай наследие. Вы потомки великой Руси: великой Руси святых, правителей, великой Руси Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и Никогда не отказывайся от этого наследия. Вы потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И спасибо — спасибо за ваше бытие, за ваши пути быть русскими», — с такими словами выступил понтифик 25 августа.

«Папа хотел призвать молодежь сохранять и развивать все положительное в великом русском культурном и духовном наследии», — заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Понтифик не имел целью восхваление экспансионистского мышления, говоря о «великой России Петра I и Екатерины II», — заявили в Ватикане.

16:38 Франция: крупнейшие энергетические компании EDF и TotalEnergies уверены в зиме, но осторожны в ценах

В понедельник руководители компаний EDF и TotalEnergies заявили, что зимой во Франции ситуация с энергоснабжением будет менее напряженной, чем в предыдущий раз, хотя и предупредили, что цены, скорее всего, останутся высокими на фоне войны на Украине.

«Мы спокойно подходим к этой и следующей зиме», — заявил Люк Ремон, генеральный директор государственной электроэнергетической компании, на конференции предпринимателей Франции (REF), организованной Medef.

«Что касается цен (…), то сегодня мы все еще находимся в состоянии военной экономики, в некотором смысле. Эффект военной экономики не исчезнет полностью в 2024 году, но он уже начал значительно уменьшаться», — добавил Люк Ремон.

16:34 Похороны Евгения Пригожина состоялись в закрытом формате — пресс-служба

Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище, — сообщается в телеграм-канале службы.

Глава ЧВК «Вагнер», предположительно, погиб при крушении частного самолета в Тверской области 23 августа. Имя Пригожина значилось в списке пассажиров, через несколько дней Следственный комитет РФ сообщил, что, согласно результатам молекулярно-генетических экспертиз, «личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе».

16:13 ЮНИСЕФ: из-за войны только треть школьников в Украине получают полноценное очное образование

Только треть учащихся начальной и средней школы (1–9 классы) в Украине получают полноценное очное образование. Об этом сообщили незадолго до начала нового учебного года в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), сославшись на последние данные о наборе в классы.

ПОДРОБНО

16:06 В России испытали «импортозамещенный» «Суперджет» с франко-российским двигателем

В Комсомольске-на-Амуре прошли испытания опытного образца «импортозамещенного» ближнемагистрального самолета SJ-100. Его производители отчитались, что в «Суперджете» на отечественные разработки заменили 40 систем, чем доказали «технологическую независимость» России. Но в качестве одной из важнейших и сложнейших частей лайнера — двигателей — по-прежнему используют франко-российские SaM146. Свое участие в проекте французская компания Safran остановила в феврале 2022 года, а полное обслуживание таких агрегатов в России пока технически невозможно.

ЧИТАТЬ ПОДРОБНО

15:57 Минобороны РФ заявило, что российская ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

Минобороны РФ заявило об очередном сбитом украинском беспилотнике за сегодняшний день, на этот раз — над Брянской областью. Ведомство утверждает, что этот БПЛА самолетного типа был сбит примерно в 16 часов дежурными средствами ПВО.

15:50 В результате обстрела поселка Климово в Брянской области есть погибшие, в том числе ребенок — губернатор

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Климово из РСЗО. «По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», — написал губернатор региона в телеграм-канале. По словам Богомаза, обстрел совершили ВСУ.

Богомаз добавил, что повреждены здания школы, несколько административных зданий, несколько жилых домов, также нарушено энергоснабжение. «Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил Богомаз.

15:45 В пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей

Министерство реинтеграции Украины сообщило, что в пяти населенных пунктах Запорожской области, крупнейшим из которых является Гуляйполе, объявлена обязательная эвакуация детей (с родителями или опекунами) и людей с ограниченной подвижностью.

Эвакуация будет проведена, кроме Гуляйполя, в Степногорске, а также селах Преображенка, Егоровка и Новопавловка. Сообщается, что оттуда будут в обязательном порядке эвакуированы 54 ребенка и 67 сопровождающих, то есть взрослых членов их семей.

В заявлении министерства говорится о «сложной обстановке безопасности» и российских обстрелах в прифронтовых населенных пунктах.

15:29 Британская разведка: Россия вряд ли сможет набрать в армию достаточное число добровольцев, несмотря на выросшее денежное довольствие военнослужащих

Британская военная разведка в своей новой краткой сводке отмечает рост денежного довольствия российских военнослужащих с начала полномасштабной войны. Если 4 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин упоминал, что ежемесячная зарплата лейтенанта составляет 81 200 рублей, то в октябре 2022 года он заявил, что обычные мобилизованные рядовые будут получать по 195 рублей в месяц.

Многие нижние чины российских военных, воюющие сейчас против Украины, получают сейчас более 200 тысяч рублей в месяц, что в 2,7 раза больше средней российской заработной платы, говорится в сводке британской разведки.

С высокой вероятностью зарплаты и дополнительные выплаты являются важным стимулом для потенциальных контрактников, особенно в бедных регионах России. Однако все равно маловероятно, что Россия выполнит свои целевые показатели по набору добровольцев в армию, считает минобороны Великобритании.

15:03 Гиркина оставили за решеткой, Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты

Мосгорсуд оставил в силе решение о заключении под стражу Игоря Гиркина (известного также под псевдонимом Стрелков), сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Ранее защита Гиркина подала апелляцию на его арест и просила отпустить его из СИЗО. Во время протокольной съемки журналистам запретили задавать ему вопросы, сообщил корреспондент «Осторожно, новости».

Телеграм-канал отметил, что к суду пришли жена Гиркина Мирослава Регинская, а также Павел Губарев, воевавший с Гиркином в Донбассе в 2014 году.

Мещанский суд Москвы 21 июля отправил бывшего полевого командира «ДНР» в СИЗО на два месяца в связи с делом о призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Тогда, по оценке «Медиазоны», у здания суда собралось около трех десятков человек, часть из которых были журналистами. Позднее стало известно, что следствие засекретило расследование этого дела.

Стрелков — бывший офицер ФСБ. Он был помещен в московский изолятор «Лефортово».

В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил Игоря Гиркина к пожизненному заключению по делу о малайзийском «Боинге», сбитом в 2014 на востоке Украины.

14:17 В Петербурге похоронили Валерия Чекалова, возглавлявшего связанные с Пригожиным компании

Похороны Чекалова, погибшего при крушении самолета в Тверской области 23 августа, прошли на Северном кладбище в Петербурге. Издание «Ротонда» пишет, что на них пришли около ста человек. Издание «Фонтанка» написало, что среди них были военные моряки, в частности, капитан 2 ранка Андрей Палей. Издание отметило, что Чекалова хоронили в закрытом гробу.

Корреспондент «Бумаги» сообщил, что неизвестные люди в черной форме запрещали снимать и с угрозами требовали от журналистов убирать камеры и телефоны.

Тем временем, как передает «Бумага», на другое — Серафимовское — кладбище приехали депутаты Госдумы от ЛДПР Василий Власов и Сергей Абельцев, а также сын председателя Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова Дмитрий Грызлов. Серафимовское клабище СМИ ранее называли возможным местом похорон Евгения Пригожина.

Власов заявил, что приехал на «мероприятие, которое пройдет рядом» с кладбищем, передает корреспондент «Бумаги». По словам депутата, он ничего не знает о похоронах погибших при крушении бизнес-джета Евгения Пригожина.

Где и когда будут организованы похороны Пригожина, по-прежнему неизвестно.

13:56 Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем

Сегодня около полудня российский самолет морской авиации уничтожил БПЛА самолетного типа над Черным морем, заявили в минобороны РФ. По версии российского ведомства, дрон должен был атаковать некие «объекты на территории Российской Федерации».

Ранее сегодня в минобороны РФ заявили, что российская ПВО сбила два беспилотника в Тульской области.

13:35 В Челябинской области разбился вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области, погибли трое членов его экипажа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Предварительная версия крушения — отказ техники, отмечает госагентство.

Упавший вертолет принадлежит ФСБ, экипаж погиб, передает «ТАСС» также со ссылкой на экстренные службы.

Издание «База» пишет, что крушение вертолет потерпел в ходе тренировочного полета.

13:17 ЮНИСЕФ: из-за войны только треть школьников в Украине получают полноценное очное образование

Только треть учащихся начальной и средней школы (1–9 классы) в Украине получают полноценное очное образование. Треть получают образование в смешанной форме, еще треть учатся полностью дистанционно, сообщили незадолго до начала нового учебного года в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), сославшись на последние данные о наборе в классы.

По данным национального исследования, две трети детей в Украине не посещают дошкольные учреждения, а в прифронтовых районах — три четверти родителей говорят, что не отдают своих детей в дошкольные учреждения, отмечает ЮНИСЕФ.

Для украинских детей-беженцев речь идет о начале еще одного неопределенного учебного года, поскольку более половины детей от дошкольного до среднего школьного возраста не зачислены в национальные системы образования в семи странах, принимающих беженцев, отмечают в ЮНИСЕФ. Среди причин — языковой барьер, трудности с доступом в школу и перегруженность систем образования. Если некоторые продолжат образование онлайн, другие, вероятно, останутся без обучения.

Кроме того, в ЮНИСЕФ фиксируют, что дети в Украине демонстрируют признаки потери знаний, включая ухудшение результатов обучения по украинскому языку, чтению и математике. Организация отмечает, что в результате войны и предшествующей ей пандемии COVID-19 школьники четвертый год сталкиваются с перебоями в образовательном процессе.

«В Украине удары по школам не прекращаются, что оставляет детей в глубоком отчаянии и без безопасных мест для учебы. В результате им сложно не только добиваться прогресса в обучении, но и сохранении знаний, полученных, когда школы работали полноценно», — сказала Регина-Де Доминисис, региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии. По последним данным, до 57% учителей сообщили об ухудшении знаний школьников по украинскому языку, до 45% — по математике, до 52% — по иностранному языку.

12:51 В Германии арестован бизнесмен, подозреваемый поставке России запчастей для беспилотников «Орлан»

Прокуратура Германии начала расследование в отношении бизнесмена Вальдемара В., имеющего немецкое и российское гражданство, по делу о нарушении закона о внешней торговле. Предпринимателя подозревают в том, что тот поставлял в Россию запчасти для беспилотников «Орлан» через третьи страны. Об этом сообщает немецкая пресса.

Сообщается, что сумма поставок исчисляется 750 тысячами евро. Подозреваемый находится под стражей.

12:39 В Белгородской области формируют второй полк теробороны

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, при наборе в полк будет учитываться отношение кандидатов к службе, и исходя из этого будут приниматься решения об их обеспечении формой и дальнейшей совместной работе.

В начале июля Гладков заявил, что часть участников белгородской теробороны, находящихся в приграничной зоне, получат вооружения. Всего, по его словам, в Белгородской области в теробороне состояло три тысяч человек. Тогда же сообщалось о планах набрать еще один такой трехтысячный полк.

11:54 Путина не будет на похоронах Пригожина — Песков

Присутствие президента РФ Владимир Путина на похоронах главаря группировки «Вагнер» Евгения Пригожина не предусмотрено, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

Он добавил, что Кремль «не располагает информацией» о похоронах, и «решение на этот счет принимают родные и близкие».

Издание «Фонтанка» сообщает, что на Серафимовском кладбище Петербурга перед входом дежурит полиция, внутри патрулируют территорию кладбища и моют асфальт, и на каждом углу — по одному похороному шатру. Издание называет Серафимовское кладбище одним из вероятных мест, где может быть похоронен Пригожин, по некоторым данным — 30 августа с предварительной панихидой.

«Фонтанка» также писала, что 29 августа, вероятно, на Северном кладбище пройдут похороны Валерия Чекалова, возглавлявшего связанные с Пригожиным компании. На этом кладбище сегодня были замечены люди в кепках с символикой группировки «Вагнер», там же дежурит Росгвардия.

Глава ЧВК «Вагнер», предположительно, погиб при крушении частного самолета в Тверской области 23 августа. Имя Пригожина значилось в списке пассажиров, через несколько дней Следственный комитет РФ сообщил, что, согласно результатам молекулярно-генетических экспертиз, «личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе».

11:40 В результате российского обстрела Купянска погиб мирный житель — ОВА

Россия обстреляла Купянск из артиллерии, погиб гражданский мужчина 45 лет, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, погибший работал охранником мясокомбината, здание которого было повреждено обстрелом.

В городе также повреждены многоквартирный дом и частное домовладение. 67-летний мужчина получил осколочные ранения.

11:32 Украина вернула тела еще 84 своих погибших военных с оккупированных территорий

Министерство реинтеграции Украины сообщило, что сегодня состоялась репатриация еще 84 тел погибших украинских военнослужащих с оккупированных территорий.

В сообщении не указано, на каких условиях были возвращены тела. Обычно это происходит путем договоренностей с российской стороной. Переговоры об обмене военнопленными и телами погибших — сейчас фактически единственная сфера, где украинской и российской сторонам удается достигать договоренностей.

Украинская сторона сообщила, что репатриация тел с оккупированных территорий состоялась при содействии министерства реинтеграции, уполномоченного по пропавгим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, управлением гражданско-военного сотрудничества ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

«Тела наших защитников полсе идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения», — сообщили в министерстве реинтеграции. Где и когда погибли военные, не сообщается.

11:00 Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах и атаках БПЛА в регионе за сутки

По словам Гладкова, в Белгородском районе недалеко от поселка Разумное был сбит один БПЛА, еще один — в Валуйском городском округе. В Краснояружском районе в селе Поповка с БПЛА сброшено три взрывных устройства, из них два — на окраине села, заявил Гладков.

Гладков также рассказал, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка — зафиксирован прилет 22 минометных снарядов. Повреждения получили три частных домовладения, никто не пострадал.

Минометным, гранатометным и артиллерийским обстрелам подверглись и другие населенные пункты области, пострадавших и разрушений нет, написал Гладков в телеграм-канале.

10:50 В Чехии антитеррористическое управление ведет расследование в отношении «Райффайзенбанка» из-за его работы в РФ

10:45 РБК: Подмосковные аэродромы начали заранее информировать силовиков о полетах мелких самолетов из-за многочисленных обращений местных жителей, принимающих их за дроны

Ряд подмосковных аэродромов стали передавать силовикам планы полетов мелких самолетов, из-за того, что местные жители принимают их за БПЛА и звонят в экстренные службы. Об этом представители нескольких аэродромов Московской области рассказали изданию РБК, продолжающему работать в России в условиях военной цензуры.

Как рассказали РБК в руководстве аэродромов «Щекино», «Волосово», «Нудоль» и аэроклуба «Паралет», жители соседних сел часто звонят в полицию и другие экстренные службы с сообщениями о том, что к Москве летят дроны. Полиция запрашивала у аэродромов информацию о том, какие аппараты в это время находились в воздухе, поскольку до этого планы полетов автоматически передавались только в Росавиацию.

Глава аэроклуба «Паралет» Михаил Козьмин, к примеру, рассказал, что у него было совещание с представителями МВД и ФСБ, «а также с представителями структур, «которым поручено охранять небо». После него было решено, что аэроклуб будет предоставлять информацию о своих полетах правоохранителям на регулярной основе, пишет РБК.

Отныне при поступлении сообщений местных жителей о якобы виденных ими беспилотниках полиция сверяется с имеющимися и у них расписаниями полетов, и в крайнем случае звонит руководству «Паралета» и уточняет, что в этот момент было в воздухе, сказал Козьмин.

10:30 Генштаб ВСУ сообщил о дальнейшем продвижении украинских сил в направлении Вербового

Официальный представитель генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска продолжают наступление на мелитопольском направлении и «имели успех» в направлении Вербового Запорожской области — села в 10 км юго-восточнее от Работино, об освобождении которого в Киеве заявили накануне.

«В направлении Новоданиловка-Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — цитирует Андрея Ковалева информационная площадка сил обороны Украины. Новоданиловка расположена примерно в 9 километрах севернее от Работино.

Других подробностей представитель генштаба ВСУ не привел.

10:16 ISW: Российское командование бросает относительно элитные войска на критические участки фронта, где Украина ведет наступательные операции

Российское командование продолжает бросать «относительно элитные» воздушно-десантные войска на критические участки фронта — для защиты позиций, особо уязвимых для украинских контрнаступательных операций. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

Кадры с геолокацией, опубликованные 27 августа, указывают, что российские командование развернуло элементы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ для усиления российских позиций в районе села Работино Запорожской области. Вероятно, их перебросили из района Кременной, указывают эксперты ISW.

Ранее ISW отмечал, что элементы почти всех российских формирований ВДВ действуют в районах, где украинские силы проводят контрнаступательные операции, и такого рода передислокации говорит о том, что «относительно элитные» российские подразделения используются для укрепления критических участков фронта.

Российское военное командование постоянно полагалось на ВДВ как в наступлении, так и в обороне. Подразделения ВДВ вероятно, истощены от высокого оперативного темпа. Это ослабит способность России поддерживать сложные оборонительные операции и почти наверняка сорвет любые намерения РФ возобновить наступательные действия в прежних масштабах, пишут эксперты ISW.

09:40 ФСБ заявила, что задержала жителя Калужской области по обвинению в подготовке «теракта» и планах воевать за ВСУ

ФСБ РФ заявила о задержании жителя Калужской области, который, как утверждает спецлслужба, «инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт».

В заявлении ФСБ говорится, что мужчина собирался отправиться в Украину для участия в войне в составе полка «Азов». По версии спецслужбы, он также якобы готовил теракт на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги.

«В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи — инструкции по изготовлению СВУ и переписка с украинским координатором», — заявляет ФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о «приготовлении к госизмене», «приготовлении к совершению теракта», «участии в деятельности террористической организации» и «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности».

На видео, которое ФСБ разослало российским госагенствам, мужчина с заблюренным лицом рассказывает, что силовики задержали его при попытке выезда из России.

09:24 В Красноярске по подозрению в подготовке «теракта» арестовали 16-летнего школьника

В Красноярске силовики задержали 16-летнего школьника по подозрению в подготовке «теракта» на рынке в Кировском районе. Об этом сообщило госагентство «ТАСС» со ссыокой на источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сказал, что подростка задержали, когда тот покупал «компоненты для самодельного взрывного устройства».

По его словам, школьник арестован, на него возбудили уголовное дело. Подробностей он не привел.

При обыске у юноши нашли некие «химические вещества» и «дымовые шашки», утверждает ТАСС.

09:05 За сутки российские войска выпустили по Херсонской области 275 снарядов: один человек погиб, четверо ранены — ОВА

За минувшие сутки российские войска 61 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 275 снарядов из минометов, артиллерии, танков, «Градов», беспилотников и боевых самолетов, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По городу Херсону было выпущено 18 снарядов.

В результате этих обстрелов в области погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения. В ОВА отметили, что российские снаряды попали в том числе в жилые кварталы и дошкольные учебные заведения в Херсоне и Бериславском районе.

08:48 За сутки от обстрелов российский войск в Донецкой области погибли пять мирных жителей — ОВА

Пятеро гражданских погибли, четверо получили ранения на минувшие сутки в результате обстрелов российских войск, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Накануне в Донецкой областной прокуратуре сообщили, что российские войска обстреляли Торецк, вероятно, с использованием кассетных боеприпасов РСЗО «Ураган».

В результате обстрела погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки находился в своем двое и занималась домашними делами. Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию. Пострадавших — супружескую пару в возрасте 72 и 73 лет и женщину 88 лет — доставили в больницу.

08:46 Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» рано утром во вторник ограничивали полеты

Об этом сообщило российское госагентство «РИА Новости» со ссылкой на представителей аэропортов. По данным «РИА Новости», сейчас аэропорты работают штатно. Что стало причиной ограничения полетов — не уточняется.

Минобороны РФ заявило, что сегодня утром ПВО сбила два беспилотника над Тульской областью.

08:34 Суд в Москве заочно назначил Руслану Левиеву и Майклу Наку по 11 лет колонии по делу о военных «фейках»

Басманный суд Москвы заочно назначил основателю проекта Conflict Intelligence Team Руслану Левиеву и журналисту Майклу Наки по 11 лет колонии по делу о военных «фейках», сообщает корреспондент «Осторожно, новости» из зала суда. Судебное следствие заняло меньше часа.

Накануне гособвинение просило назначить им по 13 лет колонии общего режима. Поводом для дела стало несколько эфиров в ютьюбе от марта 2022 года, где речь шла о войне РФ против Украины.

Приговор Левиеву и Наки вынесла судья Елена Ленская, против которой Евросоюз и Великобритания ввели санкции из-за ее причастности к приговору политику Владимиру Кара-Мурзе, отмечает «Медиазона».

Руслан Левиев и Майкл Наки, которых власти РФ ранее объявили «иноагентами», находятся в эмиграции.

08:22 Минобороны РФ заявило об уничтожении беспилотников над Тульской и Белгородской областями

Утром 29 августа российская ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа над территорией Тульской области, сообщило минобороны РФ.

Накануне ведомство заявило, что около 23 часов еще один беспилотник был уничтожен ПВО над Белгородской областью. Минобороны РФ утверждает, что эти БПЛА должны были атаковать некие «объекты на территории Российской Федерации».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться