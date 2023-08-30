В ночь на 30 августа РФ нанесла массированный удар ракетами и БПЛА по Украине, регионы России подверглись масштабной атаке дронов

ВОЙНА

Командование ВСУ сообщило, что в ночь на 30 августа РФ нанесла массированный воздушный удар по территории Украины, выпустив 28 крылатых ракет и 16 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили все ракеты и 15 дронов, утверждают украинские военные. В Киеве в результате падения обломков ракет погибли два человека. Той же ночью в России власти шести регионов и аннексированного Севастополя сообщили об атаках беспилотников. Самой мощной атаке подвергся военно-гражданский аэропорт Пскова.

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ВСУ: РФ выпустила по Украине 44 ракеты и БПЛА, 43 цели сбиты

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на среду, 30 августа, армия России нанесла по территории Украины массированный воздушный удар. 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены с одиннадцати самолетов стратегической авиации Ту-95мс из акватории Каспия и района Энгельса. Также с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск) были запущены 16 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131». Утверждается, что украинские ПВО сбили все ракеты, а также 15 беспилотников (43 цели из 44-х).

Киевская городская военная администрация (КГВА) опубликовала заявление, в котором говорится, что столица Украины подверглась самому мощному — с весны этого года — удару ракетами и беспилотниками. В администрации отметили, что в столичном регионе силами противовоздушной обороны было уничтожено «более 20 целей».

В результате падения обломков сбитых ракет в Киеве погибли два человек, сообщила КГВА, затем уточнив, что погибшие — охранники частного предприятия, мужчины 26 и 36 лет. Три человека получили ранения разной степени тяжести: двое госпитализированы, одному помощь была оказана на месте. Одна из госпитализированных пострадавших — 24-летняя девушка, написал мэр Киева Виталий Кличко.

При падении обломков ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах. обломки упали на административное здание в Шевченковском районе, а также на ТЦ «Ашан» на Здолбуновской улице, сообщил временно исполняющий обязанности председателя Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник.

По сообщению начальника управления полиции Киевской области Андрея Небытова, в одном из районов столичного региона в результате падения обломков ракет повреждены частные дома, обошлось без пострадавших. В другом населенном пункте в ходе атаки дронов повреждено двухэтажное здание, возник пожар. Небытов позже добавил сообщение о падении обломков ракет и дронов еще в двух населенных пунктов области. В одном — повреждено 6 частных домов, ранена 69-летняя женщина. В другом — «повреждены частные усадьбы», возник пожар.

В ГСЧС сообщали, что в Фастовском и Бучанском районах Киевской области возникли пожары, и есть разрушения жилых домов, возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы.

Россия подверглась массированной атаке беспилотников

В ночь на среду, 30 августа, беспилотники ударили по шести регионам Центральной России и аннексированному Севастополю. Наибольшие повреждения получил военно-гражданский аэропорт Пскова. Эту воздушную атаку на объекты в РФ многие СМИ назвали самой мощной и массированной с начала полномасштабной войны.

По данным телеграм-канала Baza, в результате атаки дронов на аэропорт Пскова уничтожены два самолета Ил-76, еще четыре – получили повреждения. Государственное информагентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило о повреждении четырех самолетов. Эти самолеты, как писали военные блогеры, обслуживают 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ВДВ (ее бойцы весной 2022 года были в украинской Буче).

Один из беспилотников попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта, пишет телеграм-канал Mash. После этого начался крупный пожар. По данным местного издания «Псковская губерния», в атаке участвовало не менее 10 дронов.

В интервью украинскому изданию «Бабель» 30 августа представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что во время ночной атаки на аэродром Пскова четыре военно-транспортных самолета Ил-76 были уничтожены и еще несколько повреждено. При этом Юсов прямо и однозначно не сказал о причастности Украины к этой атаке. Российская сторона заявляла лишь о повреждении четырех Ил-76.

«Псковская губерния» также сообщала о пожаре в районе воинской части 64044 (на территории расположения 2-й бригады спецназа ГРУ в Промежицах).

Псков находится примерно в 700 км — по прямой (через территорию Беларуси) — от границы с Украиной.

Дроны были также сбиты в Брянской, Рязанской, Калужской и Московской областях, а также над аннексированным Севастополем. В отличие от удара по аэропорту Пскова, о беспилотниках в этих регионах отчиталось минобороны РФ.

По данным ведомства, средства ПВО сбили три дрона в Брянской области, два — в Рязанской области и по одному – в Орловской, Калужской и Московской областях.

В Брянской области два беспилотника попытались атаковать телебашню, как утверждал губернатор региона Александр Богомаз. Третий – упал на завод «Кремний ЭЛ» — одно из крупнейших российских предприятий микроэлектроники, которое, в том числе, производит комплектующие для систем ПВО «Панцирь». Получило повреждения здание областного управления Следственного комитета, там выбило окна и повредило крышу.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз за текущие сутки несколько раз сообщал в своем телеграм-канале об атаках беспилотников, сбитых, по его словам, силами ПВО. О трех уничтоженных дронах он писал вскоре после полуночи. Затем рано утром сообщал о беспилотнике, сбитом над Советским районом Брянска, и поврежденном «административном здании». Вскоре сообщил о попытке атаки двух БПЛА на телебашню. Из этих сообщений следует, что в общей сложности сбитых за ночь дронов было шесть. Вскоре после 9 часов утра по московскому времени Богомаз написал о новом «сбитом беспилотнике самолетного типа».

По сообщению губернатора Калужской области Владислава Шапши, один из беспилотников упал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, в результате чего произошло возгорание.

В эту среду, 30 августа, рано утром также стало известно о перехвате беспилотника в Рузском районе Московской области . «Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет», — написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Если подсчитать подтвержденные минобороны РФ беспилотники и объекты, которым был нанесен ущерб, получится, что российские регионы одновременно атаковали не менее 12 дронов.

Севастополь ночью атаковали морские дроны. Об этом написал назначенный Россией губернатор аннексированного города Михаил Развожаев. По его словам, в отражении атаки участвовали силы противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Затем Развозжаев лишь сообщил: «Силы ППДО закончили работу в акватории. На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей – нет».

В Севастополе ночью работали системы ПВО, сообщал телеграм-канал «Крымский ветер».

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