Беспилотники ударили по шести российским регионам. 553-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

Сегодня среда, 30 августа. Идет 553-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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21:40 6 украинских пилотов погибли в результате крушения двух военных вертолетов в Донецкой области — украинские СМИ

Сообщение спикера 18-й отдельной бригады армейской авиации Евгения Ракиты два вертолета Ми-8 потерпели крушения при выполнении боевого задания.

Имена и обстоятельства гибели не разглашаются в целях безопасности, — добавил спикер, его слова цитирует издание «Новости Донбасса».

21:15 В Брянской области сработала ПВО, сбиты два беспилотника

Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

По его словам, жертв и разрушений нет.

21:10 Система ПВО сбила крылатую ракету в восточной части Крыма — Аксенов

Об этом пророссийский глава аннексированного полуострова сообщил в своем телеграм-канале.

20:38 Вёрстка: Как минимум 24 самолёта уничтожено или повреждено в российском тылу, аннексированном Крыму и Беларуси с начала войны

20:14 Украинские прокуроры проходят в США тренинг по поддержке потерпевших и свидетелей военных преступлений

«В рамках учебной поездки в США делегация украинских прокуроров встретилась с Генеральным прокурором США Мерриком Гарландом. Глава делегации — директор Координационного центра Вероника Плотникова — поблагодарила Генерального прокурора и команду Министерства юстиции за системную поддержку Украины в стремлении восстановить справедливость и обеспечить высокие стандарты правосудия», — цитирует сообщение украинского офиса генпрокурора агентство Интерфакс-Украина.

19:46 Максим Галкин рассказал об отмене своего концерта в Казахстане

19:32 Жозеп Боррель призвал страны ЕС заказывать больше боеприпасов для Украины

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал в среду страны-члены ЕС заказывать больше боеприпасов для Украины, поскольку, согласно полученным данным, блок еще далек от поставленной в марте цели — передать Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.

Боррель сообщил, что с оружейными фирмами были подписаны рамочные контракты, позволяющие странам-членам ЕС размещать совместные заказы на 155-миллиметровые снаряды, которые срочно необходимы Украине на поле боя.

«Теперь (дело) за государствами-членами, которые должны передать конкретные заказы в рамках этих рамочных соглашений с промышленностью», — сказал Боррель журналистам после встречи министров обороны стран ЕС в испанском городе Толедо.

В марте этого года страны ЕС согласовали план на сумму около 2 млрд. евро по поставке Украине 1 млн. артиллерийских снарядов и ракет в течение 12 месяцев.

Первый элемент плана предполагает, что члены ЕС должны были задействовать свои резервы или закупить запасы в других странах блока. По словам Борреля, в рамках этого элемента было поставлено около 224 тыс. боеприпасов и 2,3 тыс. ракет на общую сумму около 1,1 млрд. евро.

Это означает, что ЕС не достиг и четверти поставленной цели, а прошло уже более пяти месяцев с момента начала реализации инициативы.

19:07 Meta разоблачила «крупнейшую» китайскую кампанию по дезинформации

New York Times приводит один из примеров работы кампании по дезинформации, напрямую не связанный с политической ситуацией в Китае. В феврале на сервисе Substack появилась статья американского журналиста Сеймура Херша, который утверждал, что к взрыву "Северных потоков" причастны Соединенные Штаты. За 24 часа эта статья и ее копии распространилась десятками аккаунтов на нескольких языках, в том числе на русском. Утверждается, что за этим стоял именно Китай.

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18:40 Уровень безработицы в России достиг нового рекордного минимума на фоне напряженной ситуации на рынке труда

В июне уровень безработицы в России достиг нового рекордного минимума, а реальная заработная плата выросла на 10,5% в годовом исчислении, что свидетельствует о напряженности на рынке труда, – свидетельствуют опубликованные в среду данные.

Уровень безработицы снизился до 3,0% от экономически активного населения с 3,1% месяцем ранее. Рост реальной заработной платы оказался медленнее майского показателя в 13,3%, но все же значительно превысил прогноз аналитиков в 8,3%.

Нехватка рабочей силы усугубилась в результате военной мобилизации, проведенной Россией в прошлом году, и того факта, что сотни тысяч людей покинули страну после начала войны с Украиной, что особенно отразилось на таких областях, как IT.

Оборонные предприятия работают в круглосуточном режиме, и, по мнению экспертов, военный сектор оттягивает работников из других отраслей экономики: нехватка персонала ощущается в легкой, химической, пищевой и других отраслях.

Более приятной новостью для Центробанка стало замедление инфляции до 0,03% с 0,09% за неделю (на 28 августа).

Инфляция в России начала расти в июне по мере ослабления эффекта высокой базы прошлого года, когда цены выросли в два раза после начала российского вторжения в Украину. Ослабление рубля также привело к росту цен на импортные товары.

Глава России Владимир Путин дважды за последний месяц обращался к теме растущих инфляционных рисков, призывая правительство и ЦБ держать ситуацию под контролем.

С конца июля ЦБ дважды повышал ключевую ставку, в общей сложности на 450 базисных пунктов, пытаясь стабилизировать курс рубля и сдержать инфляцию, обещая при необходимости продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

В своем последнем прогнозе ЦБ РФ оценил инфляцию в 2023 году в диапазоне 5,0-6,5% по сравнению с 11,9% в прошлом году и заявил, что в 2024 году ожидается возвращение к целевому уровню 4%.

18:35 Отмена гастролей московского «Ленкома» в Израиле и ответное письмо театра

Московский театр «Ленком», многие актеры которого открыто поддержали российское вторжение в Украину, опубликовал открытое письмо в ответ на отмену гастролей труппы в Тель-Авиве. Те, кто выступил против гастролей артистов «Ленкома», в письме названы «израильскими Иванами, не помнящими родства»

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18:34 Как российского математика Азата Мифтахова даже в тюрьме преследуют за его взгляды

В ближайшую субботу, 2 сентября, в Париже у посольства РФ пройдет акция в поддержку российского политзаключенного, аспиранта МГУ, математика Азата Мифтахова. В сентябре у Мифтахова заканчивается срок, который он отбывает в колонии по обвинению в нападении на офис «Единой России». Теперь против математика возбуждено новое уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма. Во вторник следователи пытались официально допросить обвиняемого, но он отказался от дачи показаний, поскольку при допросе присутствовал не его защитник, а адвокат по назначению. О том, за что власти преследуют Азата Мифтахова, Русская служба RFI поговорила с бывшим доцентом механико-математического факультета МГУ, общественным деятелем Михаилом Лобановым.

ПОДРОБНОСТИ

18:29 Росстат: Прибыль российских предприятий в январе-июне снизилась на 11,4%

Прибыль российских компаний в первом полугодии 2023 года составила 14,80 трлн. рублей (154,30 млрд. долл. США), что на 11,4% меньше, чем в предыдущем году, на фоне последствий вторжения России в Украину.

Снижение прибыли зафиксировано у компаний, занимающихся оптовой торговлей, а также у тех, кто занимается добычей угля.

Чиновники отмечают, что падение корпоративных прибылей является одной из основных проблем экономики, которая в прошлом году сократилась на 2,1%. Россия ожидает возобновления роста экономики в 2023 году, однако, по мнению экономистов, до долгосрочного процветания еще далеко.

18:26 Источник Reuters: США сотрудничают с Румынией и другими странами для увеличения экспорта зерна по дунайскому маршруту

США работают с Румынией и Молдовой над увеличением экспорта украинского зерна через Дунай, изучая альтернативные маршруты экспорта после выхода России из Черноморской зерновой инициативы, — цитирует агентство Reuters в среду высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

«Мы ищем возможность поддержать альтернативные маршруты: прежде всего, это маршрут через Дунай. Этот маршрут… проходит в пределах территориальных вод НАТО. Поэтому он очень привлекателен для нас, поскольку позволяет сохранить его в более безопасном коридоре», — сказал журналистам чиновник, выступавший на условиях анонимности.

«Потенциально этот (маршрут) может принести значительный объем, потенциально мы постараемся удвоить объем, идущий по этому маршруту», — сказал чиновник.

В ближайшие недели состоится встреча с представителями Румынии и Молдавии, на которой будет обсуждаться вопрос о том, как максимально использовать дунайский маршрут, — сказал источник агентства.

17:48 Белый дом: США обеспокоены продвижением переговоров по вооружениям между КНДР и Россией

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что переговоры о поставках оружия между Россией и Северной Кореей активно продвигаются, – заявил на брифинге в среду официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

По словам Кирби, министр обороны России Сергей Шойгу недавно послетил Северную Корею, чтобы попытаться убедить Пхеньян продать России артиллерийские боеприпасы.

17:44 Россия не исключает неслучайной гибели Пригожина

В среду Кремль заявил, что следствие по делу об авиакатастрофе, в которой, как говорится, погиб Евгений Пригожин, не исключает возможности его преднамеренной гибели, впервые прямо признав гипотезу о покушении.

«Очевидно, что рассматриваются разные версии, в том числе и версия — вы понимаете, о чем идет речь, — преднамеренного злодеяния», —сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Давайте дождемся результатов российского расследования», — добавил он.

Частный самолет Embraer, на которомоснователь ЧВК Вагнера летел из Москвы в Санкт-Петербург, разбился 23 августа, в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на борту, включая двух других руководителей ЧВК, четырех телохранителей и трех членов экипажа.

Причина падения самолета пока не установлена, но очевидцы сообщали, что слышали взрыв, после которого произошло крушение.

Смерть Евгения Пригожина, похороненного во вторник в закрытом порядке в пригороде Санкт-Петербурга, произошла ровно через два месяца после кратковременного восстания боевиков «Вагнера» против российского военного командования, ставшего, по словам зарубежных наблюдателей, самой большой угрозой президенту Владимиру Путину с момента его прихода к власти в 1999 году.

Россия предупредила бразильский Центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA), что не будет «в настоящее время» начинать расследование по международным правилам этой авиакатастрофы.

«Во-первых, расследование идет, им занимается следственный комитет», — прокомментировал Дмитрий Песков. «В данном случае не может быть и речи о каком-либо международном аспекте».

В своем заявлении Межгосударственный авиационный комитет (МАК), курирующий расследование авиационных происшествий в ряде бывших советских республик, включая Россию, весьма необычным для него образом сообщил, что не занимается расследованием катастрофы, добавив, что не будет комментировать «обстоятельства инцидента».

17:10 Главы МИД РФ и Турции встретятся 1 сентября: в переговорах с Турцией будет обсуждаться «альтернатива» сделке по Черному морю

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега обсудят предложение Москвы об альтернативе черноморской зерновой сделке во время встречи на этой неделе, — сообщил в среду МИД РФ.

Согласно этому плану, Россия при финансовой поддержке Катара отправит в Турцию миллион тонн зерна по льготной цене, которое будет переработано в Турции и направлено в наиболее нуждающиеся страны, — говорится в сообщении МИДа.

«Рассматриваем этот проект как оптимальную рабочую альтернативу черноморской сделке», — говорится в сообщении.

Черноморская зерновая инициатива — сделка, заключенная 22 июля 2022 года под эгидой ООН и при посредничестве Турции, позволившая безопасно экспортировать украинское продовольствие по Черному морю. Россия вышла из сделки в июле 2023 года, заявив, что ее российская часть не была исполнена.

Ранее в августе, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало о предстоящем визите Владимира Путина в Турцию. Позднее, оно же сообщило о том, что планы изменились и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву в начале сентября.

Владимир Путин отменил два визита в последние 2 месяца — в Йоханнесбург (ЮАР), где только что закончился саммит БРИКС и в Турцию, после выданного в марте 2023 года ордера МУС по обвинению его в военных преступлениях в Украине (насильственная депортация и переселение украинских детей в Россию). Тем не менее, во вторник стало известно, что Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня собирается посетить в октябре саммит альянса «Один пояс и один путь».

16:36 Импорт СПГ из России растет, несмотря на сокращение поставок трубопроводного газа — исследование

Страны Европейского союза увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России по сравнению с периодом до российского вторжения в Украину, несмотря на стремление ЕС отказаться от российского ископаемого топлива в течение нескольких лет.

За первые семь месяцев этого года страны ЕС импортировали на 40% больше российского СПГ в танкерах, чем за тот же период 2021 г., когда Россия вторглась в Украину, — сообщила группа Global Witness, исследование цитирует агентство Reuters.

В период с января по июль страны ЕС импортировали 22 млн. куб. м российского СПГ, — говорится в анализе данных аналитической компании Kpler, проведенном Global Witness.

В настоящее время Испания является вторым по величине покупателем российского СПГ в мире, Бельгия находится на втором месте. За первые семь месяцев 2023 года Испания приобрела 18% от общего объема продаж России, Бельгия — 17%. Китай купил 20%.

По данным Aurora Energy Research, в январе—июле поставки из России составляли около 16% от общего объема импорта СПГ в ЕС.

По данным Aurora Energy Research, объем российского СПГ, импортированного ЕС в январе—июне, эквивалентен примерно 13 млрд. куб. м (млрд. куб. м) природного газа.

Эти объемы относительно невелики по сравнению с гораздо большим объемом трубопроводного газа, который Европа импортировала из России до войны на Украине — около 140 млрд. куб. м в год.

По данным Еврокомиссии, в 2022 году страны ЕС импортировали из России 62 млрд. куб. м трубопроводного газа.

Однако увеличение объемов поставок СПГ противоречит стремлению ЕС покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива к 2027 году. По оценкам Global Witness, объем закупок странами ЕС российского СПГ в текущем году составил 5,29 млрд. евро.

«Покупка российского газа имеет те же последствия, что и покупка российской нефти. И то, и другое финансирует войну в Украине», —заявил представитель Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

В прошлом году ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, связанным с ограничением поставок и резким ростом цен на газ, после того как Москва прекратила большую часть поставок по трубопроводам в Европу.

ЕС уже ввел санкции на импорт российского угля и морской нефти. Российский СПГ и газ не подпадают под санкции ЕС, однако некоторые политики призывают европейские компании избегать российского СПГ.

16:12 В Санкт-Петербурге активистку Ольгу Смирнову приговорили к 6 годам колонии за антивоенные посты в соцсетях

Кировский суд Санкт-Петербурга 30 августа приговорил архитектора, художницу и активистку Ольгу Смирнову к шести годам колонии по статье 207.3 УК, которая стала в РФ инструментом военной цензуры и репрессий за высказывания о войне против Украины, которые не соответствуют официальным заявлениям властей. Смирновой также на три года запретил администрировать интернет-ресурсы.

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15:50

15:15 Один человек погиб, восемь – получили ранения в результате обстрела Донецкой области

Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате обстрела города Курахово Донецкой области, сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.

По его словам, за прошедшие сутки российские военные обстреляли жилые кварталы города более чем пять раз.

Разрушены четвертый и пятый этажи пятиэтажного жилого дома, добавил Роман Падун. Погибшего достали из-под завалов, их разбор завершен.

14:54

14:31 Минобороны РФ: в Черном море уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем

Министерство обороны России заявило, что российские военные уничтожили еще один украинский военный катер с экипажем в Черном море. Согласно сообщению ведомства, это произошло восточнее острова Змеиный.

14:03 Губернатор Псковской области рассказал об атаке дронов на аэропорт в видеообращении

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал видеообращение, в котором рассказал о ночной атаке беспилотников на аэропорт Пскова.

«Основное: аэропорт был атакован беспилотниками. Последствия атаки устранены. Жертв и пострадавших нет. Все возгорания локализованы. Ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами. Что касается гражданской инфраструктуры, она не пострадала. Сегодня аэропорт закрыт до окончания следственных и иных необходимых мероприятий», – сказал он.

Михаил Ведерников отметил, что рассчитывает на то, что аэропорт возобновит работу 31 августа.

13:44 Соратники Навального призвали ввести санкции против Ромы Зверя

Соратники оппозиционера Алексея Навального призвали страны Запада внести в санкционный список лидеры группы «Звери» Романа Билыка (Ромы Зверя), который на прошлой неделе выступил перед российскими военными в Украине и удалил из соцсетей антивоенные посты.

По данным соратников Навального, у музыканта есть вилла на Канарских островах.

13:02 Минобороны РФ: российский Су-30 уничтожил украинский катер вблизи острова Змеиный

Российский самолет Су-30 уничтожил украинский быстроходный катер вблизи острова Змеиный, заявили в Минобороны РФ.

«30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря, экипажем самолёта Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем», – говорится в сообщении ведомства.

12:43 «Украинская правда»: атаку дронов на аэропорт Пскова организовало Главное управление разведки (ГУР) Украины

Ночную атаку на аэропорт Пскова организовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в разведке.

По данным издания, в операции участвовали и другие подразделения Сил обороны.

В украинской разведке заявили, что в результате атаки были уничтожены четыре самолета. Они не подлежат восстановлению, сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что в аэропорту Пскова были уничтожены два самолета Ил-76, еще четыре – получили повреждения.

12:21 В Кремле прокомментировали удар беспилотниками по российским регионам

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал ночной удар беспилотниками по российским регионам.

По его словам, российские военные эксперты пытаются выяснить, откуда были запущены атаковавшие аэропорт в Пскове дроны для того, чтобы принять дальнейшие меры.

Дмитрий Песков также заявил, что речи о международном расследовании крушения бизнес-джета Евгения Пригожина под Тверью не идет.

Ранее Бразильский Центр исследований и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) заявил, что готов присоединиться к расследованию: разбившийся Embraer – это бразильский самолет.

11:50 Украина планирует произвести или купить 200 тысяч дронов за год

Киев планирует произвести или купить за границей 200 тысяч дронов в течение года, заявил глава Госслужбы спецсвязи Юрий Щиголь.

По его словам, из 40 млрд гривен, которые были выделены на производство дронов в июле, израсходованы уже 25 млрд. Они потрачены на производство 22 тысяч ударных беспилотников, примерно 15 тысяч из которых уже переданы ВСУ.

Юрий Щиголь отметил, что помимо расхода ударных дронов, ВСУ в среднем за сутки теряют 40-45 разведывательных беспилотников. «На сегодня мы делаем абсолютно всё, чтобы обеспечить как можно больше, и практически всё доступное на рынке сегодня закупаем», — добавил он.

11:24 В Калужской области сбит еще один беспилотник – губернатор

Системы ПВО сбили в Калужской области еще один, уже второй за текущие сутки беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня днем на территории Дзержинского района силами ПВО был сбит еще один БПЛА. Обломки беспилотника упали вне населенных пунктов», – написал он у себя в телеграм-канале.

Он также отметил, что «громкий хлопок, который слышали жители Дзержинского района, – это результат подрыва взрывчатки, которая осталась на месте падения сбитого сегодня ночью вражеского БПЛА».

11:19 «Можем объяснить»: системы ПВО в Пскове не сработали

10:43 Cилы ПВО в Брянской области сбили седьмой дрон с начала суток – губернатор

Системы ПВО сбили уже седьмой дрон с начала суток, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сбит еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — заявил губернатор. Он обвинил в ударе украинскую армию.

10:19 СБУ нанесла удары по оккупированному городу Каменка-Днепровская Запорожской области

Служба безопасности Украины нанесла несколько ударов дронами по оккупированному российскими войсками городу городу Каменка-Днепровская Запорожской области, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным издания, удар был нанесен по зданию, в котором проходило совещание назначенных Россией «глав участковых избирательных комиссий» Васильевского района. На встрече присутствовали более 30 человек. Есть пострадавшие.

09:42 Беспилотники ударили по шести российским регионам

В ночь на среду, 30 августа, беспилотники ударили по шести регионам Центральной России и аннексированному Севастополю. Наибольшие повреждения получил военно-гражданский аэропорт Пскова. Атака была самой мощной с начала полномасштабной войны.

По данным телеграм-канала Baza, в результате атаки дронов на аэропорт Пскова уничтожены два самолета Ил-76, еще четыре – получили повреждения. Государственное информагентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило о повреждении четырех самолетов.

Один из беспилотников попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта, пишет телеграм-канал Mash. После этого начался крупный пожар.

Дроны были также сбиты в Брянской, Рязанской, Калужской и Московской областях, а также над аннексированным Севастополем. В отличие от удара по аэропорту Пскова, о беспилотниках в этих регионах отчиталось Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства ПВО сбили три дрона в Брянской области, два — в Рязанской области и по одному – в Орловской, Калужской и Московской областях.

В Брянской области два беспилотника попытались атаковать телебашню Третий – упал на завод "Кремний ЭЛ" — одно из крупнейших российских предприятий микроэлектроники, который, в том числе, производят комплектующие для систем ПВО «Панцирь». Получила повреждения также крыша Следственного комитета.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, один из беспилотников упал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, в результате чего произошло возгорание.

О результатах атаки дронов на другие регионы не сообщалось.

Если подсчитать подтвержденные Минобороны беспилотники и объекты, которым был нанесен ущерб, получится, что российские регионы одновременно атаковали не менее 12 дронов.

09:00 Киев подвергся самому мощному с весны удару ракетами и беспилотниками

Два человека погибли в результате ночной атаки российской армии на Киев, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Еще двое были госпитализированы.

По Киеву ударили ракеты и дроны-камикадзе. Их обломки упали на административное здание в Шевченковском районе, а также на ТЦ «Ашан» на Здолбуновской улице, сообщил временно исполняющий обязанности председателя Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник.

По данным полиции, в Киевской области получили повреждения шесть частных домов.

«Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не испытывал с весны. Противник провел массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет», — сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил, что все 28 крылатых ракет и 15 из 16 ударных дронов были сбиты.

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