ДРГ в Брянской области, дрон под Москвой. 554-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

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Сегодня среда, 31 августа. Идет 554-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой возлагают цветы у Стены памяти павших защитников Украины во время празднования Дня независимости в Киеве. Украина, 24 августа 2023.

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17:15 Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс: Лондон продолжит поддерживать Украину

«Я с нетерпением жду начала работы с храбрыми мужчинами и женщинами наших вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны. Мы продолжим оказывать поддержку Украине в борьбе с варварским вторжением Путина», — сказал в Twitter Грант Шеппс.

Великобритания - один из лидеров по объему помощи Украине. По данным Палаты общин, всего Лондон пообещал выделить Киеву 4,6 миллиардов фунтов стерлингов (около 5,4 миллиардов евро). К концу 2023 году Великобритания поможет обучить 30 тысяч украинских солдат.

16:37 Русская служба Би-би-си публикует интервью с профессором Игорем Липсицем - уволенным преподавателем ВШЭ

16:34 Владимир Путин 1 сентября проведет «Разговоры о важном»: открытый урок с пропагандой, который в России проводят с первого «военного» учебного года

"Первого сентября президент Российской Федерации Путин в рамках проектов платформы "Россия — страна возможностей" проведет открытый урок "Разговор о важном", в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов", — говорится в заявлении пресс-службы Кремля, которое цитирует РИА Новости.

Как отмечает государственное агентство, один из целей уроков, которые проводятся в школах России на регулярной основе с 5 сентября 2022 года - «формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них».

В 2022 году Владимир Путин также провел урок «Разговоры о важном» в Калининграде.

16:15 Министерство культуры РФ: «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей

Как объявил заместитель главы Министерства культуры РФ Андрей Малышев, отвечая на обращение вице-спикера Государственной думы Владислава Даванкова, оба фильма, произведенные в Голливуде, «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Ранее Даванков призывал узаконить показ в России иностранных фильмов без разрешения правообладателей.

«Российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами. В 2023 году уже вышли такие большие релизы, как семейная картина "Чебурашка", ставшая самым кассовым фильмом в истории отечественного кинематографа, первый художественный фильм, снятый в космосе, "Вызов", первый художественный фильм о новейшей истории России "Свидетель", - сказал Малышев.

По его мнению, «сокращение в прокате количества фильмов голливудских студий» способствует развитию отечественной киноиндустрии.

Ранее Русская служба RFI писала о драматическом военном российском блокбастере «Свидетель» о войне в Украине (по российской версии - об «СВО»). В первые выходные проката он не вызвал энтузиазма зрителей. Средняя наполняемость залов не превысила пяти человек. Во второй викенд проката ситуация не улучшилась. Всего фильм собрал 12 миллионов рублей в российском прокате при бюджете около 200 миллионов.

Другой российский фильм о Чебурашке, упомянутый чиновником, прошел гораздо более успешно. Он вышел на экраны 1 января 2023 года и собрал в России более шести миллиардов рублей. В залах ленту посмотрели 22,5 миллионов человек.

Сейчас в России часть западных фильмов показывают по теневой схеме через систему «предсеансового обслуживания». В небольших кинозалах перед сеансами российских фильмов в качестве «бонуса» без дополнительной оплаты демонстрируют новинки мирового кинопроката. Копии фильмов получают «из дружественных стран СНГ», сообщали источники « Кинопоиска».

Фильмы Барби и Оппенгеймер стали главными хитами мирового кино этого лета © Chris Pizzello / AP

16:03 В Германии организатора покушения на чеченского оппозиционера режиму Кадырова приговорили к 10 годам заключения

Подсудимый Валид Д. был признан виновным в подготовке убийства и «тяжкого насильственного преступления, угрожающего государству», цитирует AFP вердикт Высшего земельного суда Мюнхена.

Deutsche Welle называет имя и фамилию осужденного полностью: это Валид Дадакаев, 49-летний торговец автомобилями, который живет в Германии более двадцати лет, регулярно бывая в Чечне. Суд установил, что Валида нанял для убийства двоюродный брат Рамзана Кадырова, пишет немецкое издание.

Подробнее в материале RFI

15:55 «Радiо Свобода»: следующая встреча в формате «Рамштайн» состоится 19 сентября

15-е заседание в формате «Рамштайн» пройдет на одноименной авиабазе 19 сентября, как передает корреспондентка «Радiо Свобода» со ссылкой на ВВС США в Европе.

Министры обороны и руководящие военные чиновники по всему миру получили соответствующие приглашение от главы Пентагона Ллойда Остина. На повестке предстоящей встречи — «текущий кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США».

15:30 Нацгвардия Украины сообщила об уничтожении на Купянском направлении российские установки «БУК» и «Солнцепек»

Временный и.о. директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге в Военном медиацентре сообщил, что накануне вечером в ходе выполнения боевой задачи на Купянском направлении «сводная тактическая группа специального назначения обнаружила и поразила барражирующим боеприпасом ЗРК "БУК"»

Кроме того, другое подразделение спецназначения с помощью FPV дрона обнаружило российскую установку ТОС-1А «Солнцепёк» и уничтожило ее.

14:55 «Инсайдер UA»: аэродром в Курске атаковали новые украинские картонные дроны, невидимые для радаров

Издание «Инсайдер UA» со ссылкой на источники в СБУ сообщило об успешно проведенных испытаниях новой украинской разработки — картонных дронов. Такие беспилотники, по сведениям источников издания, невидимы для радаров, но при этом могут произвести взрыв с достаточно большой площадью покрытия.

Как утверждает «Инсайдер UA», именно такие дроны в ночь на 27 августа атаковали аэродром в Курске, повредив четыре самолета СУ-30, один МИГ-29, радары комплекса С-300 и два «Панциря».

14:05 Минобороны Украины: ВСУ продолжает наступательную операцию на юге

Подробностями о ситуации на фронте поделилась заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

На востоке продолжаются активные боевые действия на Лиманском направлении. Россия пытается наступать в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении продолжаются «тяжелые бои» в Клещеевке, Курдюмовке, Андреевке. Маляр заявила о продолжении «наступательных действий» ВСУ и «определенных успехах».

На юге украинская армия продолжает наступательную операцию, достигнув «определенных успехов» на направлении Новоданиловка —Новопрокоповка.

На севере Россия удерживает три группировки войск в приграничных с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областях. По словам Маляр, делается это для того, чтобы не допустить переброски украинских войск в районы активных боевых действий.

13:47 61-летняя активистка из Бурятии приговорена к почти трем годам колонии после митинга против мобилизации. Ее приемный сын с инвалидностью отправлен в детдом

Подробности дела приводит «Kosa.Media».

13:20 «Сирена»: в Мытищах похоронили главаря ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина

Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер», в честь которого было названо формирование ЧВК «Вагнер» похоронен на кладбище мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах в Московской области. Как сообщает «Сирена», территория кладбища была оцеплена ОМОНом, Росгвардией, подъезды к нему были частично перекрыты ДПС. Пресса допущена не была.

13:04 Россия обстреляла центр Купянска. Ранен мужчина — Харьковская ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что сегодня в 10:30 утра центр Купянска подвергся российскому обстрелу. В результате ранен мужчина 1962 года рождения.

Повреждены несколько нежилых помещений, административных зданий и частных жилых домов.

12:51 Генпрокуратура Украины подтвердила гибель шести человек в результате столкновения двух украинских вертолетов Ми-8

Сначала информацию о столкновении двух украинских вертолетов в Донецкой области 29 августа официально подтвердили в ВСУ. По словам главы пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, два вертолета Ми-8 находились на боевом задании в связи с нахождением в воздухе российского истребителя Су-35.

«Суспiльне» со ссылкой на представителя бригады пишет, что могло погибнуть до шести членов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Теперь информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре Украины: все члены экипажа двух вертолетов погибли, сами летательные аппараты полностью уничтожены.

Кроме того, начато расследование по статье 416 УК Украины «нарушение правил полетов или подготовки к ним».

12:25 Зеленский заявил об «успешном применении дальнобойного оружия» украинского производства и поражении цели на расстоянии 700 км

Президент Украины заслушал ежедневные доклады руководителей подразделений на селекторном совещании. Из доклада главнокомандующего следует, что «движение вперед не останавливается».

Министерство стратегической промышленности доложило об успешном применении дальнобойного оружия украинского производства по цели на расстоянии 700 километров. (Скорее всего, имеется ввиду атака на аэродром во Пскове — RFI).

Отдельной темой совещания стала подготовка энергетической системы Украины к зиме, обустройство бомбоубежищ и так называемых «пунктов несокрушимости» и ситуации перед началом нового учебного года.

11:33 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уходит в отставку

В четверг Бен Уоллес подтвердил свою отставку с поста министра обороны в письме к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, в котором призвал его не сокращать расходы на оборону.

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11:20 За минувшие сутки Россия нанесла 89 ударов по Запорожской области. Ранен местный житель

Запорожская ОВА сообщает, что российская армия за прошедшие сутки нанесла 89 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области. В городе Гуляйполе ранен 31-летний мужчина. Как заявляют местные власти, в экстренные службы поступило как минимум 20 сообщений разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

10:48 Двое местных жителей погибли и пятеро ранены в Донецкой области в результате российских обстрелов — местная администрация

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, после вчерашних российских обстрелов Донецкой области погиб один человек в селе Богатырь, и еще один в городе Часов Яр. Пятеро жителей получили ранения: двое в Часовом Яру, двое в селе Свитное и один человек в городе Курахово.

10:35 Один человек погиб в результате российского удара по Славянску — глава ОВА

По словам главы местной ОВА Вадима Ляха, сегодня зафиксировано четыре прилета российских снарядов. Погиб охранник сельскохозяйственного предприятия в поселке Мирном. Разрушены хозяйственные постройки.

10:30 Россия за сутки обстреляла восемь областей Украины, атаковав 164 населенных пункта и 93 инфраструктурных объекта — Военный медиацентр

Ситуационный центр Министерства обороны Украины в ежедневной сводке сообщает, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины, затронув 164 населенных пункта и 93 объекта инфраструктуры.

Атаки велись из гранатометов, минометов, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетно-зенитных комплексов, ударных беспилотников, оперативно-тактических ракетных комплексов и тактической авиации.

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских военных и 4 удара по ракетным комплексам РФ.

10:20 Три беспилотника сбито над Брянской областью — губернатор

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитии трех беспилотников самолетного типа с помощью «антидронового ружья и специального карабина». Как уточняет губернатор, дроны удалось засечь благодаря сигналу местных жителей.

10:10 Две штурмовые группы ВСУ пытались прорвать линию российской обороны в Запорожской области — оккупационные власти

По данным оккупационного «врио губернатора» Запорожской области Евгения Балицкого, две штурмовые группы ВСУ попытались прорвать рубеж обороны на окраине Вербового. По словам Балицкого, попытка была пресечена, а все участники групп убиты.

09:43 «Русский добровольческий корпус» взял на себя ответственность за атаку на военный аэродром в Курске

В Telegram-канале РДК, воюющего на стороне Украины, появилось заявление об ответственности за атаку беспилотниками военного аэродрома в Курске, которая произошла в ночь на 27 августа. Как утверждает РДК, операция проводилась «совместно с военной контрразведкой СБУ в Курской области».

Российскую границу в РДК охарактеризовали как «дырявую». Все намеченные цели были успешно уничтожены. Как подчеркивает РДК среди них были исключительно военные объекты, которые «несли горе и смерть мирным украинским городам. Поражены и элементы ПВО, которая прикрывала самолеты палачей».

09:30 Утром под Москвой уничтожен беспилотник — Собянин. Перенаправлены маршруты 45 авиарейсов

В полвосьмого утра по местному времени Сергей Собянин заявил, что «в Воскресенском районе [Подмосковья] уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве». По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В столице был введен план «Ковер», временно ограничивший полеты из/в аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Как сообщает Росавиация, «на запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов. В качестве запасных были использованы аэропорты Шереметьево, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород».

09:21 В Крыму с утра слышны взрывы в Перевальном и Балаклаве

Накануне поздно вечером, как сообщает «Крымский ветер», по Феодосии был нанесен ракетный удар. Жители наблюдали работу ПВО, которая, по данным Минобороны РФ, сбила украинский снаряд. По некоторым данным, ракеты было три, а сбита лишь одна. По сообщениям местных жителей, после ночного прилета, в районе Форштадт отключили водоснабжение и электроэнергию.

По предварительным данным, которые приводит «Укринформ» и «Крымский ветер», ПВО работало сегодня ночью и в поселке Приморское.

Сегодня утром «Укринформ» сообщил о взрывах со стороны Перевального, где дислоцируется 126 отдельная гвардейская бригада береговой обороны Черноморского флота РФ. Кроме того, «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей написал о возможных взрывах в Балаклаве, а также взрывах и стрельбе в районах Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском.

09:00 Диверсионно-разведывательная группа из семи человек проникла в Брянскую область — ФСБ

РИА Новости со ссылкой на ФСБ заявила о том, что группа из семи «украинских диверсантов, состоящая из кадровых сотрудников СБУ, военнослужащих ГУР и Службы специальных операций минобороны Украины» проникла на территорию Брянской области. Факт нарушения границы был замечен российской стороной, в результате в Невельском районе Брянской области началось столкновение.

В ходе боя, как утверждает ФСБ, двое участников группы убиты, а остальные пятеро задержаны силами ФСБ, МВД и Росгвардии. Отмечается, что диверсанты имели с собой «внушительный багаж различных средств поражения», а именно гранаты, автоматы и взрывные устройства.

Комментариев украинской стороны, подтверждающих происхождение и состав группы, пока нет.

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