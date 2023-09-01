Первый день осени. 555-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

Сегодня пятница, 1 сентября. Идет 555-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Утром 1 сентября силовики провели обыск и изъяли работы у российского художника Philippenzo (Филиппа Козлова), автора граффити «Изроссилование» и «Цинк наш».

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17:34 Против создателя телеграм-канала Moscow Calling завели дело о «фейках» из-за двух постов

17:29 Зерновая сделка: «Год назад Путин хотел выглядеть иначе на международной арене, сейчас — это двусторонний торг с Эрдоганом»

Президент Турции Эрдоган 4 сентября прилетит в Сочи для встречи с Владимиром Путиным. По всей вероятности, Анкара попытается вновь убедить Кремль возобновить так называемую Черноморскую зерновую инициативу. Русская служба RFI поговорила об истории этого соглашения и его возможном будущем с Александрой Прокопенко, экспертом по российской экономической политике и научным сотрудником Центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине.

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16:42 США видят прогресс Украины на юге, но не комментируют сообщения о российских ракетах «Сармат»

Соединенные Штаты отмечают заметный прогресс украинских войск на юге страны в районе Запорожья за последние 72 часа, — сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби.

Кирби также сказал, что не может подтвердить сообщения о том, что российские межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», обладающие ядерным потенциалом, были поставлены на боевое дежурство.

16:34 Россия заявила, что не позволит иностранным банкам «легко уйти»

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил в пятницу, что правительство не позволит иностранным банкам легко уйти из России.

«Мы высказали свою позицию, и она остается в силе — мы будем жестко подходить к вопросу ухода иностранных банков, это будет зависеть от решения о размораживании российских активов», — сказал Моисеев, выступая на форуме.

Введя в прошлом году санкции против России за ее решение ввести свои вооруженные силы в Украину, западные страны заморозили более 300 млрд. долл. активов российского Центробанка, находящихся за рубежом.

16:24 Дания предписывает России сократить штат посольства в Копенгагене

Дания приняла решение ограничить число российских дипломатов в посольстве в Копенгагене до пяти человек, а административного персонала — до 20 человек, — говорится в заявлении датского МИДа, распространенном в пятницу.

«Решение о введении паритета в размерах двух посольств означает, что российское посольство в Копенгагене должно сократить свой нынешний штат», — говорится в заявлении министерства.

Сокращение должно быть осуществлено до 29 сентября, добавили в министерстве.

16:20 Россия «непобедима», заявил Путин школьникам в начале нового учебного года

Россия сегодня так же «непобедима», как и во время Второй мировой войны, заявил в пятницу Владимир Путин на встрече с подростками, посвященной началу нового учебного года.

«Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: невозможно победить народ с таким менталитетом. Мы были абсолютно непобедимы, и сегодня мы по-прежнему непобедимы», — сказал он в своем выступлении по телевидению.

16:16 Послы России и Беларуси приглашены на церемонию вручения Нобелевской премии в этом году

Послы из России и Белоруссии приглашены на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме в этом году, в отличие от прошлого года, когда такого приглашения не последовало из-за российского вторжения в Украину.

Об этом сообщил Нобелевский фонд.

Нобелевский фонд сообщил, что на церемонии вручения премии в декабре будут приглашены послы всех стран, дипломатически представленных в Швеции и Норвегии соответственно. В прошлом году фонд не пригласил послов России и ее союзницы Белоруссии.

Фонд в этой связи заявил, что стремится привлечь к участию в конкурсе даже тех, кто не разделяет ценности Нобелевской премии.

«Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между людьми с разными взглядами сокращается», — говорится в заявлении Видара Хельгесена, исполнительного директора Нобелевского фонда.

«Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем наши приглашения к празднованию и пониманию Нобелевской премии и важности свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ», — добавил он.

Лауреаты этого года будут объявлены в начале октября, а торжественные церемонии награждения и последующие банкеты состоятся 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

16:07 Путин заявил, что Россия выделит 1,9 млрд. рублей на аннексированные украинские территории

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие два с половиной года Россия планирует выделить из федерального бюджета 1,9 трлн. рублей (20 млрд. долл.) на развитие четырех украинских областей, которые Москва в прошлом году оккупировала и объявила частью своей территории.

Москва не контролирует ни один из этих регионов полностью, а одностороннюю аннексию признали лишь несколько стран-союзниц России, в то время как Украина и три четверти стран-членов ООН ее осудили.

15:55 Художника Philippenzo вызвали на допрос по делу о «вандализме»

15:05 «На мой взгляд, да» — самый богатый (официально) россиянин Андрей Мельниченко ответил на вопрос о том, можно ли назвать действия РФ в Украине преступлениями

20 августа стало известно, что генпрокуратура России подала против Мельниченко иск с требованием изъять у него акции одного из ключевых поставщиков энергии в Сибири, компании «Сибэко».

Состояние Мельниченко оценивается в 25,2 млрд долларов, его яхта стоимостью (по разным оценкам) от 400 до 530 млн долларов занимает первое место в списке крупнейших в мире парусных яхт. В марте 2022 году яхту арестовали в Италии в связи с санкциями, введенными против Мельниченко.

Тогда же СМИ сообщали, что он «пытался вернуть яхту в обход санкций».

14:15 Генпрокуратура Украины: в Херсоне в результате российского обстрела погиб мирный житель

«Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», — сообщила Генпрокуратура, уточнив, что человек был убит в результате обстрела частного строения. «По данным следствия, 1 сентября около 12:50 оккупанты обстреляли город Херсон. Предварительно, по областному центру враг бил из минометов», — также заявили в ведомстве.

13:55 Путин и Эрдоган встретятся 4 сентября

Встреча пройдет в Сочи. Появившуюся ранее в СМИ информацию сегодня «подтвердил» путинский пресс-секретарь Песков.

По всей вероятности, Анкара попытается вновь убедить Кремль возобновить так называемую Черноморскую зерновую инициативу. Русская служба RFI поговорила об истории этого соглашения и его будущем с экономистом Александрой Прокопенко, научным сотрудником Центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине.

13:15 Украина внесла корпорации PepsiCo и Mars в список «спонсоров войны»

12:35 Во Владимире уже в шестой раз почтили память генерала-«героя СВО» — за 15 миллионов рублей

Какой подвиг совершил «герой», кроме того, что был генералом оккупационных российских войск, участвовал в захвате украинского города Мариуполя и носил звучную фамилию Кутузов, не сообщается. По данным российских пропагандистских источников, генерал «погиб в бою».

Ранее во владимирском филиале РАНХиГС открыли бюст Роману Кутузову, его имя присвоили школе, в которой он учился, открыли мемориальную доску и музей его памяти, выпустили марку с его портретом. Улицу Пражской коммуны, несмотря на сопротивление жителей города, которые пытались оспорить решение властей в судебном порядке, переименовали в улицу Героя России Кутузова. Тогда горожане с сарказмом предложили не мелочиться, а переименовать сразу город, отмечает Astra со ссылкой на канал «НеМосква».

В апреле нынешнего года оккупационные власти установили памятник генералу Кутузову еще и в Мариуполе.

Кутузов был убит в июне 2022 г. в Луганской области.

12:00 Украинский военный в окрестностях Бахмута (фото)

30.08.2023 AP - Libkos

31 августа замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные «продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмута». Украинские власти также сообщили, что под Бахмутом «воины подразделения «CODE 9.2.» 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко одним дроном уничтожили три единицы российской техники» стоимостью «более чем $5 млн».

11:50 Глава ГУР Украины: удар по аэропорту Пскова был нанесен с территории России

Удар беспилотниками по аэропорту Пскова, в результате которого 30 августа были поражены четыре военно-транспортных самолета ИЛ-76, был нанесен с территории России, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии изданию The War Zone.

Буданов не уточнил, кто совершил атаку — сотрудники ГУР или «партизаны», отмечает «Украинская правда». Он заявил, что «два (самолета) были уничтожены и два получили серьезные повреждения», но отказался сообщить, какие именно беспилотники были использованы и не назвал их количество.

10:45 «Украинская правда»: цех по производству электроники для ракет горит в Люберцах

Об этом сообщает источник издания в минобороны Украины. Он утверждает, что БПЛА добрался до «места назначения» и теперь пылает цех научно-производственного предприятия «Томилинский электронный завод» в Люберцах, что в Подмосковье.

Об успешном ударе БПЛА по заводу рассказал и представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. «Собянин соврал — ничего их ПВО не сбила. Есть пожар в Люберцах, на „Томилинском электронном заводе“. На нем россияне производят электронику для ракет», — заявил Юсов.

По данным «Украинской правды» и «РБК-Украина», эту операцию организовало ГУР.

Ранее сегодня утром мэр Москвы Собянин заявил о сбитии дрона в Люберцах и о том, что «предварительно пострадавших и разрушений нет». «Спасибо военным, что не дали испортить нам день знаний!» — также заявил московский градоначальник.

10:00 У художника, автора граффити «Изроссилование» и «Цинк наш», провели обыск с изъятием работ

По данным «Полигон-медиа», стритарт-художнику Philippenzo (Филиппу Козлову) вменяют в вину «вандализм по мотивам политической ненависти» (214 ст. УК РФ) из-за его работы «Изроссилование». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

«Часть работ изъяли. С 8 утра силовики ждали Филиппа Козлова у дома», — сообщило издание, опубликовав видео, на котором художник идет в сопровождении силовиков.

DW уточняет, что Козлов в последнее время жил в Грузии, но в конце июля прилетел в Россию. Его задержали на 15 суток в аэропорту, обвинив в «неповиновении сотруднику полиции», а затем, еще до выпуска из СИЗО, вновь арестовали по той же статье.

09:35 Россияне создали «барьер» из затопленных кораблей, чтобы защитить Крымский мост — британская разведка

Россия создала «подводный барьер» из затопленных кораблей и защитных бонов для предотвращения атак на мост через Керченский пролив, об этом сообщила военная разведка Великобритании в своем отчете утром 1 сентября. Сообщение цитирует «Интерфакс-Украина». По данным британской разведки, барьер уже был «готов» по состоянию на 29 августа.

Защита включает, в том числе, размещение нескольких судов к югу от моста, которые стоят на расстоянии 160 м друг от друга. Они расположены в том же месте, где 17 июля произошла атака украинского морского дрона.

«Россия использует ряд средств пассивной защиты, таких как генераторы дыма и подводные барьеры, наряду с мерами активной защиты, например системы ПВО, чтобы повысить живучесть водных переходов и минимизировать ущерб от будущих атак» на мост, который важен «и для логистики, и для символики российской оккупации», — говорится в отчете.

«Ранее, в сентябре 2022 года, ВМФ России в течение нескольких дней испытывал на баржах радиолокационные ловушки, вероятно, для сдерживания ракет радиолокационного поиска», — рассказали в британской разведке.

09:00 Очередная атака украинских беспилотников по РФ. Что известно

💥 мэр Москвы Собянин сообщил о работе ПВО в подмосковных Люберцах. По его словам, удалось сбить один дрон (см. видео), якобы без последствий. В столичных аэропортах задержали по меньшей мере 60 рейсов;

💥 над Белгородcкой областью якобы сбили один БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор;

💥В Курской области 2 беспилотника повредили административное здание и жилой дом;

💥Псковский губернатор заявил об «одиночном неопознанном объекте» в районе аэропорта «Кресты».

08:50 Российские войска нанесли удар по городу Калиновка Винницкой области, есть раненые

По данным Воздушных сил ВСУ, всего за ночь 1 сентября армия РФ выпустила две крылатые ракеты «Калибр». «Одну ракету удалось уничтожить (над Кировоградской областью — Прим. RFI), другая попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные авто, пострадавшим оказывается помощь», — заявили в ВСУ.

По данным источников канала «Суспiльне», в результате попадания российской ракеты ранения от стекла, выбитого взрывной волной, получили восемь человек. Им оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, погибших нет.

«Городской голова и соответствующие службы работают на месте, информация уточняется, будет дополнительное сообщение. Просьба к жителям Калиновской громады не выставлять на страницах в соцсетях фотографии с места событий и не комментировать ситуацию. Берегите свою жизнь и жизнь родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — призвал местный горсовет.

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