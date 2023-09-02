Крымский мост атаковали три дрона. 556-й день полномасштабной войны РФ в Украине. Онлайн RFI

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Сегодня суббота, 2 сентября. Идет 556-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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17:28 Российские войска обстреляли Краматорск

Российская армия вновь нанесла ракетный удар по Краматорску в Донецкой области, сообщил Краматорский городской совет.

Отмечается, что удар был нанесен после 16:30 по местному времени. В городе раздались несколько взрывов, жители находят на улицах неразорвавшиеся снаряды и их обломки.

Информации о пострадавших пока нет.

16:48 Польша закрыла крупнейший центр для украинских беженцев под Варшавой

Власти Польши закрыли крупнейший центр для украинских беженцев в селе Надажин под Варшавой, пишет газета Financial Times. Причина – сокращение потока беженцев в страну.

Как отмечает издание, если весной 2022 года в центре жили примерно 9 тысяч украинцев, 31 августа 2023, в момент закрытия, их было уже около 300. Их переселили в другие центры.

16:16 ТАСС: МВД проверяет Лию Ахеджакову на «дискредитацию» российской армии

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении актрисы Лии Ахеджаковой по административной статье о «дискредитации» российской армии, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Проверить народную артистку РФ потребовал активист Виталий Бородин, который уже несколько лет регулярно пишет доносы на российские СМИ, музыкантов и политиков.

В жалобе на Лию Ахеджакову он написал, что в социальных сетях распространяется видео, где актриса стоит на сцене театра в Бремене с флагом Украины в руках. Бородин считает, что своими действиями Лия Ахеджакова «дискредитировала Россию, гражданкой которой продолжает являться».

Сама актриса прокомментировала ситуацию в комментарии изданию «Газета.ру» так:

«Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят».

15:54 В ответ на критику о медленных темпах контрнаступления Зеленский заявил, что украинская армия движется вперед

«Украинские силы движутся вперед. Несмотря ни на что, что бы кто ни говорил — вперед. И это самое главное: мы движемся», — написал президент Украины в своем Telegram-канале.

15:42 Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью — Минобороны РФ

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона самолетного типа над Белгородской областью. Это уже четвертая атака беспилотников на регион за сегодняшний день.

15:35 «Вёрстка»: антивоенный фонд «Свободная Бурятия» стал сотой «нежелательной организацией» и второй запрещенной — среди антивоенных НКО

Издание «Вёрстка» подсчитало, что среди НКО, признанных российскими властями «нежелательными», преобладают организации, направленные на поддержку демократических институтов и занимающиеся политической деятельностью.

15:12 В Белгородской области село Долгое обстреляно из беспилотников, поселок Уразово атакован из РСЗО — губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сегодня под два обстрела ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Взрывные устройства, по данным губернатора, были сброшены с беспилотников. Пострадавших нет, в одном из домов выбиты стекла и поврежден фасад. Затронут также один инфраструктурный объект связи.

Один дрон был сбит системой ПВО в Грайворонском городском округе. По имеющимся данным, в результате падения осколков пострадавших нет, незначительно поврежден дом в селе Головчино.

Кроме того, обстрелу из реактивных систем залпового огня Украины, по данным Гладкова, подвергся поселок Уразово Валуйского городского округа. Погиб мужчина, тяжело ранены еще двое жителей. Ракетными ударами повреждено около 20 домов.

14:38 Россия выпустила авиабомбы по правому берегу Днепра в Херсонской области — глава местной ОВА

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что российская армия сбросила управляемые авиабомбы на правый берег Днепра в Херсонской области. Снаряды попали по частным домам в Одрадокаменке Бериславского района. Погиб 43-летний мужчина, еще один местный житель 57-лет получил множественные осколочные ранения и находится в тяжелом состоянии. Несколько домов в селе повреждены.

По сведениям Прокудина, за прошедшие сутки Россия совершила 59 обстрелов по региону, выпустив 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков, «Градов», беспилотников и авиации. На Херсон пришлось 6 снарядов. Атаки подверглись жилые кварталы населенных пунктов области и территория агропредприятия в Херсонском районе. Помимо сегодняшних жертв, за минувшие сутки в регионе погибло два человека, еще двое ранено.

14:15 Нобелевский фонд отозвал приглашения для послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премии

После того как Нобелевский комитет заявил, что в этом году на церемонию вручения премии приглашены в том числе послы России, Беларуси и Ирана, в Швеции и по всему миру разразился настоящий скандал.

В субботу Нобелевский фонд выпустил пресс-релиз, в котором заявил об отзыве этих приглашений:

В основе этого решения лежит то, что мы считаем важным и правильным как можно шире распространять ценности и идеи, за которые выступает Нобелевская премия, например, в прошлом году, когда премия мира была присуждена борцам за права человека из России и Беларуси, а также украинцам, которые занимаются документированием российских военных преступлений. Мы признаем острую реакцию в Швеции, которая полностью затмила это послание. Поэтому правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики - не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло.

13:55 Helsingin Sanomat: оценки будущего России не должны основываться на выдаче желаемого за действительное. РФ намерена продолжать войну в Украине. Перспектив быстрого краха путинского режима сейчас нет

Субботняя колонка Аркадия Мошеса в финском издании «Helsingin Sanomat» посвящена развенчанию иллюзий западных стран о «неизбежной военной победе Украины и крахе путинской России». Несмотря на постоянные разговоры о недостатке ракет, старом вооружении, плохо обученных военных, на взгляд Мошеса, сейчас «ситуация выглядит совсем иначе. Российские вооруженные силы научились на своих ошибках и воюют гораздо лучше, чем раньше, по крайней мере, в оборонительном режиме. Контрнаступление украинских войск может принести тактические успехи, но они далеки от победного марша прошлой осени. Тем временем российские беспилотники и ракеты по частям уничтожают украинские города и инфраструктуру, а зима приближается. В российских войсках нет недостатка в людях, и не важно, попали ли они в армию по мобилизации или как "добровольцы"».

Западные санкции в отношении РФ, как пишет«Helsingin Sanomat», работают плохо: «Кремль по-прежнему может позволить себе финансировать войну». Об этом свидетельствует и круглосуточная работа оборонной промышленности, и высокие зарплаты военных и большие компенсации семьям погибших солдат.

Надежд на внутреннее сопротивление войне тоже мало. «Пассивное большинство готово поддержать любое решение политического руководства. Как либеральная, так и "ультразападная" оппозиция подавлена и не способна бросить вызов власть имущим». Пригожинский мятеж общество и не подавило, и не присоединилось к нему. Предстоящие президентские выборы 2024 года, как пишет «Helsingin Sanomat» станут «самой легкой "победой" для Владимира Путина».

Расчет Кремля, на взгляд финского колумниста «Helsingin Sanomat», строится на том, что страны Запада отступят первыми. Так как не заинтересованы в перспективе постоянной войны. Кроме того, скорая смена власти в США, может изменить курс Запада. Мошес напоминает, что приближается десятилетие аннексии Крыма, и что шансы на его возвращение Украине таят на глазах.

13:26 Bild: из-за медлительности западных стран Россия наращивает преимущество в танках и боевых машинах пехоты

13:05 Российские оккупационные власти проводят региональные «выборы»

Накануне Россия заявила о начале «голосования» на региональных «выборах» на оккупированных территориях Украины, которая РФ считает «новыми российскими регионами». «Голосование» продлится до 10 сентября. Председательница российского Центризбиркома Элла Памфилова на днях заявила, что всего открыто 329 «экстерриториальных» избирательных участков.

В минувший четверг ТАСС писал, что в Донецкой области началось досрочное «голосование», для чего с 495 избирательных участков отправились выездные группы для подомового обхода. На прошлых сентябрьских «выборах» на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей такие выездные группы были вооружены.

Накануне спикер внешнеполитической службы ЕС уже осудил, организованные Россией «выборы» на оккупированных территориях.

Региональные «выборы» в Донецке, организованные оккупационными властями РФ. 2 сентября, 2023. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

12:38 The New York Times: движущей силой украинского контрнаступления являются небольшие штурмовые отряды

Корреспондент NYT Марк Сантора рассказал о тактике украинского контрнаступления, движущей силой которого, с его точки зрения, являются небольшие штурмовые отряды по 8-10 человек. При таком подходе захват небольших деревень «занимает важное место».

«Это тяжелый путь ведения войны — деревня за деревней, дом за домом — без гарантии успеха. Однако после взятия и закрепления уцелевших российских укреплений украинцы получают базу для планирования дальнейших действий», — объясняет Сантора.

С помощью такого метода украинские войска продвигаются с севера на юг по двум маршрутам к Азовскому морю. Основная цель: перекрытие «сухопутного моста» между Россией и оккупированным Крымом.В минувший понедельник 28 августа стало известно, что на западе страны ВСУ взяли село Работино, которое является ключевым населенным пунктом на пути к Мелитополю. Теперь бои идут за село Вербовое. Как напоминает NYT, представитель Совета нацбезопасности Кирби уже заявил, что Украина добилась «заметного прогресса». Однако, впереди на этом направлении находится еще как минимум одна линия российской обороны.

Корреспондентам The New York Times удалось неоднократно в течение двух недель посещать украинских морских пехотинцев, сражающихся на пути к Мариуполю. Журналистов допустили на условиях неразглашения некоторых оперативных деталей. Как утверждает NYT, «более чем в десятке интервью за последние дни [украинские] военнослужащие, участвующие в боях, выразили большую уверенность в том, что им удастся прорвать российские рубежи».

11:55 ISW: ВСУ добились «некоторых успехов» на западе Запорожской области. Российские войска безуспешно пытаются наступать на трех направлениях

Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке отмечает «некоторые успехи», которые достигли ВСУ накануне в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Тем временем российские войска пытались вести наступательные действия на линии Купянск—Сватово—Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка—Донецк, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области. Однако, по данным ISW, не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Накануне начальник ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские военные развернули подразделения недавно сформированной «резервной армии» (25-ОАК) для того, чтобы передислоцировать части с линии фронта в Луганской области на юг Украины для защиты от контрнаступления ВСУ. По оценке ISW, 25-я общевойсковая армия вряд ли сможет быть эффективна в боевых условиях, учитывая «ее поспешное развертывание» в конце августа вместо заявленного ранее декабря. Кроме того, эксперты ISW считают, что такие передислокации и задействование предполагаемых оперативных резервов помешают долгосрочным планам по восстановлению российских сил.

ISW обращает внимание на комментарии командира российского батальона «Восток» Александра Ходаковского, о влиянии отсутствия контрбатарейной борьбы (то есть ответных артиллерийских ударов по ВСУ) на моральных дух российских военнослужащих в приграничном районе между Донецкой и Запорожской областями.

Russian forces continued limited offensive operations along the #Kupyansk-Svatove-Kreminna line on September 1 but did not make any confirmed advances. https://t.co/mwMH8VMG1C



Russian sources claimed on September 1 that Russian forces continued to make unspecified gains near… https://t.co/lGB5yefWnc pic.twitter.com/6Fm47Oze61 — ISW (@TheStudyofWar) September 2, 2023

11:10 В Кривом Роге сработало ПВО

По данным главы ОВА Кривого Рога Александра Вилкула сегодня утром в регионе сработали системы ПВО, успешно отразив российскую атаку. «Все нормально. Конкретика позже», — заявил Вилкул.

10:34 Россия за сутки обстреляла 9 областей Украины, атаковав 126 населенных пунктов и 111 инфраструктурных объектов. Погибло четверо мирных жителей, ранено — 12

Ситуационный центр Министерства обороны Украины в ежедневной сводке сообщает, что российские войска за минувшие сутки обстреляли территорию 9 областей Украины, затронув 126 населенных пунктов и 111 объектов инфраструктуры.

Обстрелы велись из гранатометов, минометов, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, беспилотников и тактической авиации.

По предварительным данным, погибло четверо местных жителей, ранено — 12.

10:15 Четверо жителей Сумской области ранено в результате российских обстрелов — Национальная полиция Украины

По данным Национальной полиции Украины, за минувшие сутки российская армия обстреляла Сумскую область 19 раз из минометов, артиллерии, беспилотников и военных самолетов. Нанесено было более 150 ударовв.

Ранено четверо местных жителей, повреждены 16 частных домов, 11 многоквартирных домов, пять частных автомобилей, два магазина, 10 гаражей, детский сад, школа искусств, помещение управления образования, детская библиотека, отделение полиции, банка, ЖЭКа, механическая мастерская, хозяйственное помещение и сельскохозяйственная техника.

09:30 СБУ предъявила подозрения бизнесмену Коломойскому в мошенничестве и отмывании денег

Служба безопасности Украины сообщила, что сегодня утром подозрения по двум статьям УК Украины получил «фактический владелец крупной финансово-промышленной группы» Игорь Коломойский. Расследование велось совместно с Бюро экономической безопасности Украины.

Коломойского подозревают в правонарушениях по статье 190 «мошенничество» и статье 209 «легализация / отмывание имущества, полученного преступным путем»

Следствие считает, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал «более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений». Сейчас ведется досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Как уточняет «Украинская правда», в феврале текущего года СБУ и Бюро экономической безопасности проводили в доме Коломойского в Днепре по подозрению в махинациях, связанных с «Укртатнафтой» и «Укрнафтой».

09:17 Над Белгородской областью перехвачены два беспилотника. В Курской области ранена женщина от обстрела — Минобороны РФ

РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны сообщило, что два беспилотника сегодня утром перехвачены над территорией Белгородской области. Деревня в Курской области подверглась обстрелу, ранена женщина.

09:05 Три надводных дрона атаковали Крымский мост — Минобороны РФ

По утверждению Министерства обороны РФ, три надводных беспилотника (или «полупогружных безэкипажных катера») атаковали сегодня Крымский мост в третьем часу ночи по местному времени. Как заявляет российское ведомство, все они уничтожены без последствий. Движение по Крымскому мосту возобновлено.

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