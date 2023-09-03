Зеленский объявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

Вечером в воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский объявил о решении уволить Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. После 550 дней полномасштабной войны ведомству необходимы новые подходы, подчеркнул украинский президент. Алексея Резникова заменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров – после того, как его кандидатуру одобрит Верховная Рада.

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Алексей Резников покинет пост министра обороны Украины. О решении сменить главу военного ведомства «после более чем 550 дней полномасштабной войны» заявил в вечернем видеообращении президент страны Владимир Зеленский.

«Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», – сказал украинский лидер.

Вместо Алексея Резникова президент предложил назначить главу Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова. Теперь его кандидатуру должна поддержать Верховная Рада.

«Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры. Осень – время для усиления», – добавил Владимир Зеленский.

Рустем Умеров родился в Узбекской ССР в семье крымских татар из Алушты. До прихода в большую политику он был бизнесменом и советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, а также одним из основателей общественной организации «Землячество крымских татар».

В 2019 году Умеров стал депутатом Верховной рады от фракции «Голос», основанной лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком. В начале полномасштабного вторжения Рустем Умеров входил в состав переговорной группы с Москвой, в июле 2022-го – возглавлял временную следственную комиссию об использовании военной помощи Украине, а после – стал председателем Фонда госимущества.

Как пишут украинские СМИ, Рустем Умеров имеет хорошую репутацию как в Украине, так и среди партнеров Киева. Считается, что он неофициально отвечает за переговоры с представителями мусульманского мира. К примеру, по данным украинских журналистов, он принимал участие в организации встречи в Джидде, где в начале августа обсуждалась украинская формула мира, и договаривался о возвращении защитников «Азовстали» из Турции.

Предположения о скорой отставке Алексея Резникова, занимавшего министерский пост с 2021-го, появились в публичном поле в начале этого года после череды коррупционных скандалов. В частности, украинские журналисты обнаружили, что Минобороны закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам – в два-три раза выше, чем в магазинах Киева.

После выхода расследования были уволены несколько высокопоставленных чиновников, в том числе заместителей министра обороны, но сам Резников сохранил свой пост.

Сообщения о том, что Владимир Зеленский может сменить главу военного ведомства, вновь появились в августе. Украинские журналисты писали, что Алексей Резников может занять должность посла Украины в Великобритании.

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